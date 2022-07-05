Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
«Сбер» и VK хотят продать Delivery Club, могут отдать его «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости» — The Bell Статьи редакции
«Яндекс» может обменять Delivery Club на свои проекты, если оба владельца выйдут из него, говорят источники.
- О планах продать Delivery Club рассказали The Bell пять источников, близких к акционерам сервиса. Ещё четыре источника, знакомые с переговорами, говорят, что покупателем может стать «Яндекс». Компании рассматривают разные варианты сделки: один из них — обмен активами. Это случится, если такую сделку одобрит ФАС.
- «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» в апреле, тогда детали сделки не раскрывались. Но непонятно, что получит «Сбер» в обмен на свою долю в Delivery Club, отмечает издание.
- Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили на запрос издания.
- Переговоры до сих пор идут, финального решения пока нет. «Яндекс» готов купить Delivery Club, если из сервиса выйдут оба акционера, говорит источник The Bell. Поэтому VK и «Сберу» нужно сначала договориться, кто выкупит сервис из СП, чтобы потом передать «Яндексу».
Зачем продавать Delivery Club
- Продажу сервиса доставки еды VK и «Сбер» обсуждают «довольно давно», говорит один из источников. Сейчас вопрос стал «более актуальным»: VK приняла решение развиваться вокруг контентных сервисов — соцсетей, мессенджеров и видеосервисов, куда не укладывается Delivery Club, который к тому же требует больших инвестиций. А «Сбер» занят собственными проектами.
- В марте «Сбер» и VK решили закрыть «Ситимобил», но в итоге в апреле продали бренд и платформу сервиса владельцу «Таксовичкоф». Также в марте РБК писало, что компании хотят закрыть или продать входящий в СП сервис доставки еды «Кухня на районе». Также в мае «Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука», «Эвотора», SberCloud и ЦРТ, а в июне закрыл игровое подразделение SberGames.
- Новый гендиректор VK Владимир Кириенко бросил все силы на развитие основного актива — соцсети «ВКонтакте». Ещё до «спецоперации» новое руководство считало активы в СП со «Сбером» «менее приоритетными», а после неё решило избавиться от «непрофильных и генерирующих убытки активов», говорят источники.
- СП продолжает приносить «Сберу» и VK убытки: за 2021 год чистый убыток «O2O» составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей. При этом выручка Delivery Club в 2021-м выросла на 60% до 16,2 млрд рублей, число заказов — до 87 млн. В первом квартале 2022-го сервис лидировал по числу покупок — на него приходилось 42% от них, на «Яндекс» — 35%, следует из данных Tinkoff Data.
3788 просмотров
ФАС:
Мне порой кажется что это контора занимается содействием, в создании супер монополий на рынке....
Очень жаль будет delivery. Хороший сервис, проблем не вызывает в отличие от Еды
Крайне не согласен. Ни в каком сервисе доставки у меня не было столько проблем, сколько в Деливери. Постоянно везут заказ в 2-4 раза дольше чем обещано, курьеры воруют еду, поддержка ужасная. Если в Яндексе можно написать в чат и проблему решают за 5-15 минут, то в Деливери нужно ЗВОНИТЬ и висеть на линии 5-15 минут.
Бартер докатился до b2b 😂
Программа "сервис в обмен на продовольствие"
Яндекс потом выменяет Деливери на что-нибудь...)
Экосистема отлетает спустя два года после презентации Сбера.
Я бы сказал, что спустя пару месяцев после введения санкций.
Ждём тотальной монополии на доставку еды. Хотя, доставка еды уже многим не по карману.
С чего не по карману то? Деливери прекрасный сервис, в большинстве своем с бесплатной доставкой, а яндекс ... поносина с доставкой 300руб за шаурму.
Это у вас на Украине так уже?
Деливери клаб - 100 рублей в месяц и у тебя "бесплатная" доставка. Конечно там ещё сервисный сбор , сейчас 39 рублей. Но это по мне ну дешево. В отличии от того же Сбермаркета с их доставкой. Подняли цену до 200 рублей. И ещё удивляются почему люди стали у них меньше заказывать, когда у других И БЫСТРЕЕ и Дешевле(если не бесплатно)
Чтобы у Яндекса была Монополия Монопольевна
Хотят обменять коммерческий актив на информационный. Это хорошо показывает, что Яндекс все-таки больше про бизнес, а Сбер и ВК - про контроль над населением.
Или хорошо показывает бесперспективность ожиданий выхода на прибыль сервисов вроде Деливери в ближайшей перспективе
Давно финансовые показатели Сбера видел?
В отрасли такси создали монополию в ФАС не заметили щас теперь в доставке еды повторят.
Зачем Яндексу второй такой же сервис?
Чтобы конкурентов небыло
Пользователи Деливери и Еды разные. Покупают не сервис, а аудиторию
Зачем Яндексу Убер?
вероятно незачем, видимо они просто очень хотят избавиться от новостей и дзена, а свободных денег у вк на них нет. вот и придумали схему с обменом активами
Вот откуда еду заказывали, туда и идите!
Только не Деливери. Самый достойный сервис доставки
Они там что, в свою Монополию играют?
Понятно. Яндекс везде ищет монополию.
Причем тут Яндекс ищет монополию, если продать хотят Сбер и VK?
Интересно продажа подразумевает, что новости и дзен пропадут с главной Яндекса?
Нет. Их в том числе и за это купили
Скорее да... Ибо Яндекс больше хочет выгодно избавится от "новости" из-за сложившейся ситуации
Будет комиссия сервиса 50% )
Вроде не тинек покупает
Подождите, а разве «Новости» и «Дзен» ещё не продали?
Заказ в деливери сейчас существенно дешевле выходит, чем в Я.еде, что продуктов, что готовой еды, особенно если подключить подписку за 100р, которая делает большинство доставок бесплатными. Что конечно не похоже на условия, которые можно долгосрочно поддерживать, видимо отсюда и желание продать, и видимо после этого малина закончится.
Спасибо за информацию, держите в курсе :D
Как фантиками меняются, что дети малые, ей богу (-:
Скоро пост на виси: как я выменял скрепку на «Деливери клаб» за 15 лет.
Честно говоря Delivery Club в разы лучше чем Яндекс Еда, как минимум по цене доставки. Очень грустно будет если его продадут. Плюс Команда "Еды" мне кажется самая отсталая из всего Яндекса, и их сервис отвратный.
До чего?
Пожалуйста, не надо!!!
Вполне успешно: почти каждый паблик теперь постит помойную пропаганду вместо своей основной тематики )
Реально похоже на игру в Монополию. Как 4 вокзала собрать:)
Я так же обмены делал , только фишками и модельерами динозавров … почти тот же уровень жизни
На первый взгляд конечно попахивает монополией, но если копнуть погрубже, то как бэ понимаешь, что яндексу это не упало. У них у самих все не так гладко и ровно всегда идет, а тут еще и деливери. И если бы яндекс их не "забрал", то вообще непонятно, что было бы со всей этой армией зеленых курьеров.
Думаю было бы отлично, может поменьше пропаганды бы пихали