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Сервисы
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«Сбер» и VK хотят продать Delivery Club, могут отдать его «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости» — The Bell Статьи редакции

«Яндекс» может обменять Delivery Club на свои проекты, если оба владельца выйдут из него, говорят источники.

  • О планах продать Delivery Club рассказали The Bell пять источников, близких к акционерам сервиса. Ещё четыре источника, знакомые с переговорами, говорят, что покупателем может стать «Яндекс». Компании рассматривают разные варианты сделки: один из них — обмен активами. Это случится, если такую сделку одобрит ФАС.
  • «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» в апреле, тогда детали сделки не раскрывались. Но непонятно, что получит «Сбер» в обмен на свою долю в Delivery Club, отмечает издание.
  • Представители «Яндекса» и VK отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили на запрос издания.
  • Переговоры до сих пор идут, финального решения пока нет. «Яндекс» готов купить Delivery Club, если из сервиса выйдут оба акционера, говорит источник The Bell. Поэтому VK и «Сберу» нужно сначала договориться, кто выкупит сервис из СП, чтобы потом передать «Яндексу».

Зачем продавать Delivery Club

  • Продажу сервиса доставки еды VK и «Сбер» обсуждают «довольно давно», говорит один из источников. Сейчас вопрос стал «более актуальным»: VK приняла решение развиваться вокруг контентных сервисов — соцсетей, мессенджеров и видеосервисов, куда не укладывается Delivery Club, который к тому же требует больших инвестиций. А «Сбер» занят собственными проектами.
  • В марте «Сбер» и VK решили закрыть «Ситимобил», но в итоге в апреле продали бренд и платформу сервиса владельцу «Таксовичкоф». Также в марте РБК писало, что компании хотят закрыть или продать входящий в СП сервис доставки еды «Кухня на районе». Также в мае «Сбер» вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука», «Эвотора», SberCloud и ЦРТ, а в июне закрыл игровое подразделение SberGames.
  • Новый гендиректор VK Владимир Кириенко бросил все силы на развитие основного актива — соцсети «ВКонтакте». Ещё до «спецоперации» новое руководство считало активы в СП со «Сбером» «менее приоритетными», а после неё решило избавиться от «непрофильных и генерирующих убытки активов», говорят источники.
  • СП продолжает приносить «Сберу» и VK убытки: за 2021 год чистый убыток «O2O» составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей. При этом выручка Delivery Club в 2021-м выросла на 60% до 16,2 млрд рублей, число заказов — до 87 млн. В первом квартале 2022-го сервис лидировал по числу покупок — на него приходилось 42% от них, на «Яндекс» — 35%, следует из данных Tinkoff Data.

#новость #яндекс #сбер #vk #deliveryclub

3788 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
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70 комментариев
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Дружеский крюк

ФАС:

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Борис Вишневский
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Riddick

Мне порой кажется что это контора занимается содействием, в создании супер монополий на рынке....

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1 комментарий
Oleg Akinin

Очень жаль будет delivery. Хороший сервис, проблем не вызывает в отличие от Еды

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Ivan Speransky

Крайне не согласен. Ни в каком сервисе доставки у меня не было столько проблем, сколько в Деливери. Постоянно везут заказ в 2-4 раза дольше чем обещано, курьеры воруют еду, поддержка ужасная. Если в Яндексе можно написать в чат и проблему решают за 5-15 минут, то в Деливери нужно ЗВОНИТЬ и висеть на линии 5-15 минут.

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Антон Штадлер

Бартер докатился до b2b 😂

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Allestor Klei

Программа "сервис в обмен на продовольствие"

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ilia

Яндекс потом выменяет Деливери на что-нибудь...)

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1 комментарий
Ruslan Fatikhov

Экосистема отлетает спустя два года после презентации Сбера.

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Антон Штадлер

Я бы сказал, что спустя пару месяцев после введения санкций.

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2 комментария
Дмитрий Смирнов

Ждём тотальной монополии на доставку еды. Хотя, доставка еды уже многим не по карману.

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BForever

С чего не по карману то? Деливери прекрасный сервис, в большинстве своем с бесплатной доставкой, а яндекс ... поносина с доставкой 300руб за шаурму.

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1 комментарий
Сергей Д.

Это у вас на Украине так уже?

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2 комментария
Влад

Деливери клаб - 100 рублей в месяц и у тебя "бесплатная" доставка. Конечно там ещё сервисный сбор , сейчас 39 рублей. Но это по мне ну дешево. В отличии от того же Сбермаркета с их доставкой. Подняли цену до 200 рублей. И ещё удивляются почему люди стали у них меньше заказывать, когда у других И БЫСТРЕЕ и Дешевле(если не бесплатно)

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4 комментария
Солидный парфюмер

Чтобы у Яндекса была Монополия Монопольевна

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Пришелец

Хотят обменять коммерческий актив на информационный. Это хорошо показывает, что Яндекс все-таки больше про бизнес, а Сбер и ВК - про контроль над населением.

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Антон Штадлер

Или хорошо показывает бесперспективность ожиданий выхода на прибыль сервисов вроде Деливери в ближайшей перспективе

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3 комментария
dikomm

Давно финансовые показатели Сбера видел?

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Bezhan Nazaralizoda

В отрасли такси создали монополию в ФАС не заметили щас теперь в доставке еды повторят.

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Sergey Tischenko

Зачем Яндексу второй такой же сервис?

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Солидный парфюмер

Чтобы конкурентов небыло

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Связанный микроскоп

Пользователи Деливери и Еды разные. Покупают не сервис, а аудиторию

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6 комментариев
Павел

Зачем Яндексу Убер?

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1 комментарий
Влад Остров

вероятно незачем, видимо они просто очень хотят избавиться от новостей и дзена, а свободных денег у вк на них нет. вот и придумали схему с обменом активами

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Евгения Матвеева
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Никита Михайлов

Вот откуда еду заказывали, туда и идите!

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Maksim

Только не Деливери. Самый достойный сервис доставки

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Вася Пражкин
могут отдать его «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости»

Они там что, в свою Монополию играют?

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BForever

Понятно. Яндекс везде ищет монополию.

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Александр Москаленко

Причем тут Яндекс ищет монополию, если продать хотят Сбер и VK?

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Бип-блоп

Интересно продажа подразумевает, что новости и дзен пропадут с главной Яндекса?

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Директор Интернетов

Нет. Их в том числе и за это купили

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Rafa Ramazanov

Скорее да... Ибо Яндекс больше хочет выгодно избавится от "новости" из-за сложившейся ситуации

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Andrei P.
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Деда Миша

Будет комиссия сервиса 50% )

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Борис Вишневский

Вроде не тинек покупает

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Слегка Придурковатый

Подождите, а разве «Новости» и «Дзен» ещё не продали?

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Qnoc

Заказ в деливери сейчас существенно дешевле выходит, чем в Я.еде, что продуктов, что готовой еды, особенно если подключить подписку за 100р, которая делает большинство доставок бесплатными. Что конечно не похоже на условия, которые можно долгосрочно поддерживать, видимо отсюда и желание продать, и видимо после этого малина закончится.

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Николай Василевский

Спасибо за информацию, держите в курсе :D

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Вадим Д.

Как фантиками меняются, что дети малые, ей богу (-:

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Дмитрий Беговатов

Скоро пост на виси: как я выменял скрепку на «Деливери клаб» за 15 лет.

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Влад

Честно говоря Delivery Club в разы лучше чем Яндекс Еда, как минимум по цене доставки. Очень грустно будет если его продадут. Плюс Команда "Еды" мне кажется самая отсталая из всего Яндекса, и их сервис отвратный.

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kirill zagoskin
Ещё до войны новое руководство считало активы в СП со «Сбером» «менее приоритетными»

До чего?

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Evgeny Voronkov

Пожалуйста, не надо!!!

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Герман Воронов
Новый гендиректор VK Владимир Кириенко бросил все силы на развитие основного актива — соцсети «ВКонтакте».

Вполне успешно: почти каждый паблик теперь постит помойную пропаганду вместо своей основной тематики )

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Artemy

Реально похоже на игру в Монополию. Как 4 вокзала собрать:)

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Костя Жажиев

Я так же обмены делал , только фишками и модельерами динозавров … почти тот же уровень жизни

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Артём Юрьев

На первый взгляд конечно попахивает монополией, но если копнуть погрубже, то как бэ понимаешь, что яндексу это не упало. У них у самих все не так гладко и ровно всегда идет, а тут еще и деливери. И если бы яндекс их не "забрал", то вообще непонятно, что было бы со всей этой армией зеленых курьеров.

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Prosto Zurab

Думаю было бы отлично, может поменьше пропаганды бы пихали

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