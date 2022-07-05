Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Такси-сервис «Максим» пожаловался Минцифры, что больше месяца не может добавить своё приложение в RuStore Статьи редакции
В VK объяснили задержку «отладкой» магазина и «техническими особенностями приложения» агрегатора.
- Агрегатор не смог загрузить приложение «maxim — заказ такси, доставка» из-за «необоснованных» требований, технических неполадок и длительности решения проблемы со стороны разработчиков. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма сервиса главе Минцифры Максуту Шадаеву, её подлинность подтвердили в «Максим».
- Компания более месяца пыталась зарегистрироваться в RuStore, но так и не смогла, говорится в письме. Зарегистрироваться в магазине NashStore «получилось за один рабочий день, в Google Play процедура заняла менее часа». В «Максим» также считают, что требование о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителей необоснованно. Время потратили и на создание дополнительного VK ID.
- В Минцифры подтвердили получение письма и отметили, что RuStore — это «инициатива российских бигтех-компаний». По данным VK (оператор магазина), с момента запуска бета-версии не было получено ни одной жалобы от разработчиков или пользователей, добавили в министерстве.
- В VK пояснили, что RuStore «находится в процессе постоянной отладки» и запуска новых сервисов. В ближайшее время «Максим» появится в магазине, а задержка связана с «техническими особенностями приложения», добавили в компании, но какими именно — не уточнили.
- По словам источника РБК на ИТ-рынке, изначально RuStore наполнялся упрощённо: выбранные магазином компании передавали поддержке сведения, которые та вносила сама. Те, кто пришёл позже, вынуждены самостоятельно регистрироваться, поэтому и столкнулись с проблемами, уточнил он. В VK подтвердили, что первыми загрузили приложения тех, кто участвовал в разработке маркетплейса, «а также самые востребованные среди пользователей».
- В МТС и «Мегафоне» не заметили проблем при загрузке приложений в RuStore. Tele2 и Wildberries тоже не слышали о сложностях, но они не загружали приложения сами. В «Почте России» оценили опыт взаимодействия с RuStore как «позитивный». Ещё один источник на ИТ-рынке отметил, что магазин «ещё не доработан».
- Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений RuStore в середине мая 2022 года, бета-версия заработала 25 мая. На момент запуска в каталоге было более 100 приложений, сейчас их около 900, пишет издание.
1571 просмотров
Вот горе то! Напишу обязательно об этом в РосГрам, только кулколу допью.
Возьмите небывалую Колоколу (-:
Вы так рекламируете и мне стало интересно.
Я попробовал кулколу, вроде нормально.
Только выиграли получается
Точно не выйграли, скорее всего проиграли пока, я так понял у кулколы ассортимент меньше чем был при кока коле... Ну и что-то потерял на уровне эмоций что-ли, какая-то кулкола...вместо с детства привычной Колы
Главное не пишите за рулем Электромосквича.
За это время максим мог сделать свой MaxStore или «Кочка и точка!» – ниша открыта, ваяй, не хочу.
Это... Тот... Господин 85?
Этими помойками и типа rustore и hashstore все равно никто не пользуется
Это пока есть гуглплей и appstore...
пользуются те, кому негде скачать приложения удаленных банков
А удаленные приложения разве можно скачать со стороннего магазина на iPhone?
Речь об Android.
на айофне нет, только через сайты. это для андроида. Удобнее нажать кнопку скачать в магазине приложений или обновить. чем мониторить актуальные версии на сайтах и качать apk
на айфон можно либо как сделал втб(до сих пор висит левое приложение в оболочке которого банковское) либо левые права разработчика, как у совкомбанка, когда приложение в testflight можно скачать
Один раз качаешь АРК и когда появляется новая версия, при запуске приложение само предлагает тебе обновить.
NashStore это просто агрегатор apk файлов, хотя кажется все всерьез называют его стором. Изначально показалось это прикол вообще.
С техподдержкой в министерстве — не каждый сможет сделать такой агрегатор.
Есть небольшой плюс,что на наших макетах обновления выходят раньше,чем на Google play. Не всегда,но в большинстве случаев да
RuStore - абсолютно нормальный магазин с теми приложениями, которых нет в гуглплее из-за ебанькового гугла.
Фигасе минцифры выхватили компетенцию, саппорт на русторе. А куда писать что бы лампочки в подъезде поменяли, в минсторй?
Кто громче всех кричал про наш апстор, тому и пишут. Вроде логично)
Ну то есть по вопросам качества товара/услуги, надо обращаться в рекламное агентство которое вело рекламную компанию?
Да, если агенство в рекламе рядом ставит свой логотип, приписывает заслуги и пиарится на этом.
Если это «агенство» работает от лица государства - ответственности в 50 раз больше, так как доверие закреплено в конституции и оно считается безусловным.
Называется другими словами - «институт репутации», мало кто о нем слышал, но вещь рабочая.
Анонсировали вместе, а как претензия появилась: «Это инициатива частной компании». Аплодисменты 👏
Столько усилий и средств уходит в никуда...
В этом всём был бы какой-то смысл, если бы они делали руками частных компаний свои независимые операционные системы не на базе Android/LINUX. Сейчас всё это костыли.
"они делали руками частных компаний"
Государству вообще не надо этим заниматься, это не его функция, на мой взгляд.
конкурентов сервисов вк там явно будут топить
А у ВК сейчас есть свое такси?
Они ловко вышли из конфликта интересов, слив своё такси
Это не может быт
Штраф за злоупотребление монопольным положением уже выкатили, как Google?