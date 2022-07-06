«В Rutube тогда [были] видео с протестов в Москве. Мы немножко палкой с гвоздём власть тыкали в бок: смотрите, есть такой видеоконтент — и всё это будет расширяться… Думаю, кто-то понял: если штуку не контролировать, в какой-то момент появится независимая площадка, на которой будет размещаться всякий политический контент. И, видимо, “Газпрому” дали команду это купить. Я так предполагаю», — размышляет Туганбаев.