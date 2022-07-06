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Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему RuTube перестал развиваться после продажи «Газпрому» Статьи редакции
Одни говорят, из-за бывшего «куратора RuTube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в RuTube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.
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Зачем сервису понадобилась сделка с «Газпром-медиа»
- YouTube и Rutube появились на рынке в одно время: первый в 2005 году, второй в 2006-м. Сперва основатели Rutube Михаил Паулкин и Олег Волобуев хотели сконцентрироваться на прямых трансляциях и назвать платформу L-Vision, где L значит Live — живьём, в прямом эфире. Но знакомые прозвали проект «русским YouTube», и предприниматели «решили не сопротивляться».
- Основатели считали, что им было легче, чем YouTube. Последний — международная площадка, а Rutube — локальная. На такой проще выпускать новые функции, поэтому и стриминг, которого у американской компании не было, Rutube опробовал практически сразу.
- В 2007 году аудитория Rutube составляла 1,5 млн человек в месяц, а через год — 5,5 млн. YouTube ежемесячно смотрели 40 млн зрителей по всему миру. Сколько из них приходилось на Россию, неизвестно. Но Паулкин говорит, что внутри страны сервисы «шли ноздря в ноздрю».
- На международный рынок компания не спешила, но «выступить в позиции условного "Яндекса", который отвоевал русскоязычную аудиторию, все шансы были». Поэтому Rutube стал искать выход на крупного покупателя, чтобы укрепиться. В 2007 году им стал холдинг «Газпром-медиа»: тогда он оценил сервис примерно в $15 млн.
Почему сделка погрузила Rutube в «эпоху застоя»
- По словам близкого к холдингу источника, «Газпром-медиа» купил сервис не потому, что хотел его развивать, а просто чтобы «купить что-нибудь». Источник также считает, что сделка вдобавок ко всему могла бы вызвать вопросы у антикоррупционных структур.
- Паулкин не решился однозначно оценивать политику нового руководства, но признал: «могло быть сильно лучше». По его словам, виновата тогдашняя некомпетентность руководства — оно не поверило в перспективность сервиса.
- Волобуев, наоборот, уверен, что «Газпром-медиа» понимал, что «нужно заходить в цифру». И пытался сделать это силами ТНТ, который входил в структуру холдинга, назначив гендиректором Rutube Михаила Ильичева — бывшего директора департамента управления собственными станциями ТНТ. Просто Rutube в итоге позиционировал себя уже как «витрину ТНТ», говорит сооснователь.
- Первый продюсер сервиса Аскар Туганбаев, в свою очередь, считает, что «Газпром» мог приобрести платформу по политическим причинам.
Кто помешал своевременному расцвету Rutube
- Участник первой креативной команды Rutube Роман Киселёв считает, что «Газпром-медиа» сознательно тормозил развитие сервиса. Тогда холдингом руководили Николай Сенкевич и заместитель Игорь Гойхберг. «[Последний] вёл непосредственно нас», — поясняет Киселёв.
- Почти сразу после покупки — в 2008 году — холдинг отстранил первоначальную команду техподдержки и поставил вместо неё московскую, из-за чего «загрузка начала висеть». Кисилёв считает это корпоративной диверсией. «Google как владелец YouTube через [Гойхберга] убрала конкурента. Его отблагодарили, дали, возможно, наворовать», — думает он.
- Кисилёв говорит, что Гойхберг «умнейший человек, вопрос в том, в чьих интересах он работал». Ну а на замечание о том, что Гойхберг был всего лишь «замом», Кисилёв отвечает: Сенкевич учился на врача и в медиа пришёл «по протекции отца» (Юрия Сенкевича, ведущего передачи «Клуб путешественников»), так что вряд ли разбирался в деталях.
- Паулкин настроен менее категорично. По его словам, сервисом управлял совет директоров, так что сказать, что все решения принимал единолично Гойхберг, он не может. В диверсию он тоже не верит: «Обычно хватает в нашей стране совсем других историй — просто банальной некомпетентности», — пояснил он.
Кто такой этот Гойхберг и где он сейчас
- В 1987 году Гойхберг разрабатывал и тестировал аппаратуру для трансляции телесигнала в санкт-петербургском ПАО «Прибой». Через четыре года уволился и устроился в первое советское информагентство для молодёжи «ИМА-Пресс».
- С 1992 по 1997 год развивал медиа в Санкт-Петербурге — газеты «Реклама Шанс», «Недвижимость Петербурга» и автомобильный журнал «5 колесо».
- С 1997 по 2003 год отвечал за рекламу и маркетинг сети «НТВ-Интернешнл» в Европе, а в 2004 году стал начальником по развитию «Газпром-медиа». «В этом качестве — как развивающий перспективные направления — он и появился в Rutube», — поясняет Baza.
- В 2013 году Гойхберг занял пост гендиректора ТНТ, но через полгода покинул его и медиабизнес. На «радарах» появился лишь в 2015 году — в Лондоне. Там он приобрёл две квартиры и пентхаус, которые тогда обошлись ему примерно в 3 млрд рублей.
- Сейчас, как сообщает Киселёв, предприниматель живёт в Канаде, но основные деньги зарабатывает в России. С 2017 года он владеет 17% в «Типографском комплексе "Девиз"» — крупнейшем подобном предприятии на Северо-Западе с выручкой за 2021 год в 1,65 млрд рублей. При Гойхберге оно получило 45 госконтрактов на сумму 241,2 млн рублей.
- У него также есть 33%-ная доля в санкт-петербургской фирме «Принт» — на базе «Типографского комплекса "Девиз"» — с выручкой 66,2 млн рублей.
Какой Rutube сегодня — без Волобуева, Паулкина и Гойхберга
- По словам пресс-службы «Газпром-медиа», у платформы из нулевых и сегодняшнего Rutube общее только название. Проекты разные как по функциям и коду, так и по контенту. Сейчас это экосистема и агрегатор UGC и лицензионного и оригинального контента.
- На фоне «спецоперации» YouTube отключил российским блогерам монетизацию и блокировал каналы российских СМИ. А в России пошли слухи, что местные власти в ответ запретят сам YouTube. Это помогло привлечь новую аудитория на Rutube — теперь она составляет 25-26 млн в месяц, что заметно больше, чем в январе 2022-го, говорит гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.
9 мая Rutube подвергся атаке от украинского программиста. Он раньше работал в компании, но его учётную запись забыли заблокировать. Через неё он вошёл в систему и модифицировал исходный код, чтобы данные из файлохранилища Rutube удалялись. Восстановить работу удалось только через два дня.
- У Rutube есть коллекция обидных сравнений, пишет Baza: «мёртвая лошадь», «резиновая женщина», «безалкогольное пиво», «чемодан без ручки». А бывший директор сервиса Юрий Дегтярёв сравнил его с зомби: «Напоминает “Кладбище домашних животных”, комедийную версию. Там умирает любимая кошка. Её закапывают, а она возвращается в кривой форме. Все понимают, что с ней что-то не то, и её убивают».
Это когда он шел ноздря в ноздрю с YouTube?