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Законопроект о запрете иностранцам владеть больше 20% в классифайдах прошёл первое чтение — против него был «Авито» Статьи редакции
В компании отмечали, что документ «явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу».
- Госдума поддержала в первом чтении законопроект о сервисах частных объявлений. Документ запрещает иностранцам владеть больше 20% в российских классифайдах с ежемесячной аудиторией более 10 млн пользователей, пишет «РИА Новости».
- Если его примут в нынешнем виде, владельцы сайтов также будут обязаны установить единый измеритель аудитории и разместить адрес электронной почты для взаимодействия с Роскомнадзором, а также не допускать распространения противоправных сведений и порочащей информации.
- Под требования попадёт «Авито», которым владеет нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers). В мае 2022 года компания уже объявила о поиске покупателя на свою долю. По данным Bloomberg, активом заинтересовались VK. Но источники The Bell отмечали, что Prosus пытается избежать сделки с VK и активно ищет других покупателей.
- Горелкин писал, что главное — чтобы над «Авито» «был установлен национальный контроль», а сделка с VK была бы «оптимальным решением».
- В самом «Авито» попросили не принимать законопроект. Сервис считает, что он вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование.
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Вроде бы все по закону, но выглядит так, как будто отбирают долю в успешном бизнесе.
Нихрена не по закону. Только вдумайся - целая Госдума огромной старны принимает закон чтоб Усманов смог отжать Авито подешевле! Это же полный .... Какое может быть будущее у страны с такой властью?!
Я интернет развиваю, а ты его пользуешь
а то, что он уже так же влез в алиэкспресс вы проспали?
Честно - не следил.
Так говорите как будто это в России в первые сделали и придумали) мы к сожалению лишь повторяем запад
Почему-то мы только всякую ху*ню повторяем. Если чего-то хорошо адаптировать, то сразу про суверенность и особый путь вспоминают.
А Трамп не принимал закон против тиктока?
это и есть закон по отбиранию долей бизнеса в пользу приближенных. именно так в нетфликс раша попала кабаева со своей компанией
Комментарий удален модератором
И про какие национализированные компании в США вы говорите?
Комментарий удален модератором
современные 90x-ые
Примерно так и бывает, когда у власти деды выросшие в ссср которые только и умеют принимать идиотские законы и душить народ
"Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Мы серьезно опасаемся, что излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито»".
Ага, то есть когда Авито выцыганивает у новорегов персональные данные, просит крутить головой на камеру, чтобы убедиться, что ты не бот,- это все "другое"? Это не излишняя "зарегулированность"? Считайте, что "обраточка" прилетела 😏
Так в этом же и смысл! Не понять иностранцам широту русской души..
Ответка за биометрию
Ну почему же вопреки смыслу? Очень даже здраво рассуждают те, кто принимает закон. Здравый смысл он такой, разный может быть
Это кого надо здравый смысл
Вас ист "классифайды"? Закрытое чтение?
Сайты с обьявлениями
Почему бы так и не написать?
«Потому что гренка не может столько стоить, а крутон может»
А где-то приостановилась и призадумалась Юла...
Юла уже давно и приостановилась и призадумалась. Бггг
Забирают возможность право вето у иностранцев. В сложившейся ситуации выглядит логично с одной стороны, с другой стороны, ну такое.
Думали всё , в избранное VANSы эти гоняли туда сюда, эйрподсы хотели подешевле выкружить! А фиг вам!