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Драгоценный утюг

Законопроект о запрете иностранцам владеть больше 20% в классифайдах прошёл первое чтение — против него был «Авито» Статьи редакции

В компании отмечали, что документ «явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу».

  • Госдума поддержала в первом чтении законопроект о сервисах частных объявлений. Документ запрещает иностранцам владеть больше 20% в российских классифайдах с ежемесячной аудиторией более 10 млн пользователей, пишет «РИА Новости».
  • Если его примут в нынешнем виде, владельцы сайтов также будут обязаны установить единый измеритель аудитории и разместить адрес электронной почты для взаимодействия с Роскомнадзором, а также не допускать распространения противоправных сведений и порочащей информации.
  • Под требования попадёт «Авито», которым владеет нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers). В мае 2022 года компания уже объявила о поиске покупателя на свою долю. По данным Bloomberg, активом заинтересовались VK. Но источники The Bell отмечали, что Prosus пытается избежать сделки с VK и активно ищет других покупателей.
  • Горелкин писал, что главное — чтобы над «Авито» «был установлен национальный контроль», а сделка с VK была бы «оптимальным решением».
  • В самом «Авито» попросили не принимать законопроект. Сервис считает, что он вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование.

Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Мы серьезно опасаемся, что излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито» как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие — на благополучие жизни всех российских пользователей.

«Авито»

#новость #законы #авито

2319 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
25 комментариев
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Уполномоченный Макс

Вроде бы все по закону, но выглядит так, как будто отбирают долю в успешном бизнесе.

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Дмитрий Струков

Нихрена не по закону. Только вдумайся - целая Госдума огромной старны принимает закон чтоб Усманов смог отжать Авито подешевле! Это же полный .... Какое может быть будущее у страны с такой властью?!

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Человекопароход

Я интернет развиваю, а ты его пользуешь

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fffggg gggfff

а то, что он уже так же влез в алиэкспресс вы проспали?

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Дмитрий Струков

Честно - не следил.

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Sergey Avtonomov

Так говорите как будто это в России в первые сделали и придумали) мы к сожалению лишь повторяем запад

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Dimitri

Почему-то мы только всякую ху*ню повторяем. Если чего-то хорошо адаптировать, то сразу про суверенность и особый путь вспоминают.

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Алексей Левков

А Трамп не принимал закон против тиктока?

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fffggg gggfff

это и есть закон по отбиранию долей бизнеса в пользу приближенных. именно так в нетфликс раша попала кабаева со своей компанией

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Alexander Zimin

И про какие национализированные компании в США вы говорите?

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Комментарий удален модератором

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Бумажный супер_стар

современные 90x-ые

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Prosto Zurab

Примерно так и бывает, когда у власти деды выросшие в ссср которые только и умеют принимать идиотские законы и душить народ

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Sam Esq

"Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Мы серьезно опасаемся, что излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее «Авито»".

Ага, то есть когда Авито выцыганивает у новорегов персональные данные, просит крутить головой на камеру, чтобы убедиться, что ты не бот,- это все "другое"? Это не излишняя "зарегулированность"? Считайте, что "обраточка" прилетела 😏

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Вася Пражкин
Сервис считает, что он вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование.

Так в этом же и смысл! Не понять иностранцам широту русской души..

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Псения Кобчак

Ответка за биометрию

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Olga RRR

Ну почему же вопреки смыслу? Очень даже здраво рассуждают те, кто принимает закон. Здравый смысл он такой, разный может быть

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Алексей Прасковьин
Здравый смысл он такой, разный может быть

Это кого надо здравый смысл

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Дмитрий Тенетович

Вас ист "классифайды"? Закрытое чтение?

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Звенислав Николаевич

Сайты с обьявлениями

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Нелинейная структура данных

Почему бы так и не написать?

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Звенислав Николаевич

«Потому что гренка не может столько стоить, а крутон может»

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Роман Ваничкин

А где-то приостановилась и призадумалась Юла...

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Sam Esq

Юла уже давно и приостановилась и призадумалась. Бггг

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Vics

Забирают возможность право вето у иностранцев. В сложившейся ситуации выглядит логично с одной стороны, с другой стороны, ну такое.

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Граф Монтекристо

Думали всё , в избранное VANSы эти гоняли туда сюда, эйрподсы хотели подешевле выкружить! А фиг вам!

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