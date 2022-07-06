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Маша Цепелева

Group-IB разделила компанию на российское и международное подразделение Статьи редакции

Местная компания будет работать полностью автономно под управлением локальных топ-менеджеров.

  • Group-IB завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса. Для работы в России и СНГ создана отдельная компания, управлять ей будет местный топ-менеджмент.

Бизнес компании в России и СНГ отныне будет развиваться самостоятельно. Данный шаг означает полное разделение финансовых потоков российских и международных активов Group-IB. Российская выручка компании будет полностью расходоваться на развитие локального бизнеса.

Group-IB
  • Компания объяснила решение «мировой и рыночной неопределённостью». «Мы считаем, что этот шаг даст нам больше рыночной свободы и позволит ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB», — прокомментировал гендиректор компании Дмитрий Волков.
  • Международное подразделение со штаб-квартирой в Сингапуре будет отвечать за бизнес в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В течение полугода изменят структуру собственности и состав акционеров в глобальных и локальных активах.
  • В сентябре 2021 года в Москве арестовали основателя Group-IB Илью Сачкова по подозрению в госизмене. Он связывает задержание профессиональной деятельностью, которая «кому-то сильно мешала».

#новость #groupib

1513 просмотров
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23 комментария
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 Лимита

Компания объяснила уход «мировой и рыночной неопределённостью»...

Чёт привирают, нет?

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Ddd

да, чет непонятное в мире творится
санкции какие-то вводят, непонятно
а что случилось - не говорят

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Лимита

У них же ещё сидит основатель компании.

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Ddd

это было сделано для его же безопасности
заокеанские агенты хотели устранить его
но наше правительство его спасло

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Лимита

Кстати он удивительно недалёк и не понимая этого просится на свободу...

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Ащьф Лштшфум

Вообще забавная история случилась с этим патриотом путинского режима.

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России в области киберпреступности Илья Сачков в свое время неплохо так зажигал и были интересные истории про него, в тч та история с газовым пистолетом и таксистами

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Илья Ив

Руководитель компании по безопасности не смог защитить себя)

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Лимита

Кесарю кесарево?

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Synthetic Tiger

А что кроме газового пистолета были за истории?

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Поребрик у Парадной

а сейчас все этой причиной объясняют свой уход

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Лимита

И очень жаль, лучшеб говорили как есть

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Вадим Д.

Мы делили Group-IB: есть в РФ и остальной.

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Лимита

Двуполярный мир, как и мечтали...

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Вадим Д.

Пластмассовый мир победил (-:

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Лимита

Никто не победил... Я лично проигрываю вследствие ухудшения качества моей жизни.. И при чем из-за какой-то абсолютно надуманной х.йни.

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Roman Vasilev

Вы так пишете, как будто кого-то заботит качество жизни типичного гражданина кроме него самого

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Лимита

Думаю "сытыми" управлять сложнее, ну его нахер это благосостояние граждан, они как базовые потребности удовлетворяют начинаю каких-то свобод просить.

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Roman Vasilev

Для соблюдения свобод и прав создали росгвардию. Все, как грится, «по просьбам трудящихся»

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Иван Петров

Биполярный

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Джон Картошкин

Мы делили Group-IB: много нас, а он один.

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Вадим Д.

Можно и так:
Мы делили Group-IB: поделили как смогли (-:

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Илья Ив

Неопределённость

Да

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Слегка Придурковатый

Российское подразделение будет работать на КГБ, международное - на ЦРУ.

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