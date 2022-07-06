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Group-IB разделила компанию на российское и международное подразделение Статьи редакции
Местная компания будет работать полностью автономно под управлением локальных топ-менеджеров.
Group-IB завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса. Для работы в России и СНГ создана отдельная компания, управлять ей будет местный топ-менеджмент.
- Компания объяснила решение «мировой и рыночной неопределённостью». «Мы считаем, что этот шаг даст нам больше рыночной свободы и позволит ускорить развитие бизнеса во всех регионах присутствия Group-IB», — прокомментировал гендиректор компании Дмитрий Волков.
- Международное подразделение со штаб-квартирой в Сингапуре будет отвечать за бизнес в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В течение полугода изменят структуру собственности и состав акционеров в глобальных и локальных активах.
- В сентябре 2021 года в Москве арестовали основателя Group-IB Илью Сачкова по подозрению в госизмене. Он связывает задержание профессиональной деятельностью, которая «кому-то сильно мешала».
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Компания объяснила уход «мировой и рыночной неопределённостью»...
Чёт привирают, нет?
да, чет непонятное в мире творится
санкции какие-то вводят, непонятно
а что случилось - не говорят
У них же ещё сидит основатель компании.
это было сделано для его же безопасности
заокеанские агенты хотели устранить его
но наше правительство его спасло
Кстати он удивительно недалёк и не понимая этого просится на свободу...
Вообще забавная история случилась с этим патриотом путинского режима.
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России в области киберпреступности Илья Сачков в свое время неплохо так зажигал и были интересные истории про него, в тч та история с газовым пистолетом и таксистами
Руководитель компании по безопасности не смог защитить себя)
Кесарю кесарево?
А что кроме газового пистолета были за истории?
а сейчас все этой причиной объясняют свой уход
И очень жаль, лучшеб говорили как есть
Мы делили Group-IB: есть в РФ и остальной.
Двуполярный мир, как и мечтали...
Пластмассовый мир победил (-:
Никто не победил... Я лично проигрываю вследствие ухудшения качества моей жизни.. И при чем из-за какой-то абсолютно надуманной х.йни.
Вы так пишете, как будто кого-то заботит качество жизни типичного гражданина кроме него самого
Думаю "сытыми" управлять сложнее, ну его нахер это благосостояние граждан, они как базовые потребности удовлетворяют начинаю каких-то свобод просить.
Для соблюдения свобод и прав создали росгвардию. Все, как грится, «по просьбам трудящихся»
Биполярный
Мы делили Group-IB: много нас, а он один.
Можно и так:
Мы делили Group-IB: поделили как смогли (-:
Неопределённость
Да
Российское подразделение будет работать на КГБ, международное - на ЦРУ.