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Маша Цепелева

Сооснователи российской системы распознавания лиц NtechLab ушли из руководства компании Статьи редакции

После нескольких инвестраундов они потеряли контрольный пакет акций, и их мнения о будущем компании разошлись с позицией инвесторов, рассказали источники.

  • Сооснователи Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства NtechLab, сообщили CNews источники в компании. Оба топ-менеджера подтвердили изданию информацию. Они не работают там несколько месяцев, но только сейчас стали известны подробности ухода.
  • Состав акционеров изменился в 2018 году, когда NtechLab продала миноритарный пакет фонду Рубена Варданяна и дочерней компании «Ростеха» «РТ-развитие бизнеса». В 2020 году инвесторами проекта стали эмиратский инвестфонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций, тогда сооснователи потеряли контрольный пакет акций.
  • В 2021 году после нового инвестраунда доли основателей стали меньше размера блокирующего пакета, пишет издание. Поэтому в декабре 2021 года Кабаков оставил совет директоров NtechLab, через несколько месяцев ушёл и Кухаренко. Он возглавлял лабораторию нейронных сетей.
  • По данным из кипрского реестра, место Кабакова в совете директоров занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.
  • Кабаков и Кухаренко выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что компания должна совмещать и российское, и зарубежное направление, рассказали источники в компании.
  • NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии.
  • В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab, данные он нашёл в публичном доступе. Он считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах.

#новость #ntechlab

2426 просмотров
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16+
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22 комментария
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 Tim

Создали монстра и свалили.

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Артём Сергеевич

Ну они хотя бы с демонстрацией действия монстра, а не под шумок))

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George Washington

Зачем так культурно?

Насрали и ушли.

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Вадим Д.

Вот те и инвестраунды, после которых теряется контроль О_о
Очень хочется верить, что система будет работать на благо, но опыт говорит, что нет, тут блага не будет.

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kex mex

Напоминаю что именно эта система стоит в московском метрополитене и уже несколько раз использовалась для задержания политических активистов.

Так что да, блага нет и не будет.

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Миша Магадан
использовалась для задержания политических активистов.

политические активисты по определению неанонимны

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kex mex

Участие в митингах - это тоже политическая активность. И если без системы распознавания вероятность того что про тебя кто-то вспомнит стремиться к нулю, то с ней достаточно просто попасть на митинге в объектив любой подключенной к системе камеры и о том что ты куда-то едешь будут знать еще до того как ты прошел через турникет в метро.

Увы, это объективная реальность. Думаете просто так что ли вся Москва в камерах увешана? Достижения Китая покоя не дают.

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Mike K

и что? Не об анонимности речь. Система внедрялась (вроде как) для раскрытия преступлений, но почему-то слышно только об её применениях в репрессивном ключе

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Миша Магадан

ну про преступления тоже слышно, но не так активно, конечно

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Ilya Xaziev

Тех, кто облил Муратова, главного редактора "Новой Газеты", на вокзале полном камер, до сих пор не задержали)

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Вадим Парамонов

Это только в удобную сторону работает же…

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Мимопрохожий

МВД не умеет в пиар, видимо. Могли бы с примерами выступать раз в год хотя бы "такие-то упыри были задержаны благодаря системе, общее кол-во задержаний такое-то"

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Mike K

или просто не считают нужным ради холопов напрягаться

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Мимопрохожий

Возможно, при этом у них есть целая пресс-служба с весьма привлекательной главой в чине генерал-майора емнип.
Но, может быть, они там нон-стоп штампуют материалы для верхних эшелонов , не покладая рук.

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Mike K

всё прозаичнее, мне кажется) Просто пинают хуи, пока сверху запрос не прилетит

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Артем П.

Эмм, на благо?) А как вы думали, для чего систему распознавания лиц делали?

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Давид Каминер

Тем, кто находится в специальном списке полиции из-за участия в протестных акциях, в дни государственных праздников лучше в метро не спускаться, их опознают через систему распознавания лиц и превентивно задерживают. Те даже если человек ни на какой митинг не собирался, его задержут на всякий случай, просто потому что он решил вопользоваться метро.

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Миша Магадан

пусть отрабатывают методы конспирации

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Артем П.

Складывается ощущение что их задним числом отправили в закат.

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Миша Магадан
доли основателей стали меньше размера блокирующего пакета, пишет издание. Поэтому в декабре 2021 года Кабаков оставил совет директоров NtechLab

а какая связь между наличием блокирующего пакета и места в совете директоров?

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Негативный чувак
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Oleg Korzhanov

Надеюсь у них всё будет хорошо. Всех посадят за ненужность режиму, а компанию разворуют свои же коррупционеры.

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