Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Сооснователи российской системы распознавания лиц NtechLab ушли из руководства компании Статьи редакции
После нескольких инвестраундов они потеряли контрольный пакет акций, и их мнения о будущем компании разошлись с позицией инвесторов, рассказали источники.
- Сооснователи Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства NtechLab, сообщили CNews источники в компании. Оба топ-менеджера подтвердили изданию информацию. Они не работают там несколько месяцев, но только сейчас стали известны подробности ухода.
- Состав акционеров изменился в 2018 году, когда NtechLab продала миноритарный пакет фонду Рубена Варданяна и дочерней компании «Ростеха» «РТ-развитие бизнеса». В 2020 году инвесторами проекта стали эмиратский инвестфонд Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций, тогда сооснователи потеряли контрольный пакет акций.
- В 2021 году после нового инвестраунда доли основателей стали меньше размера блокирующего пакета, пишет издание. Поэтому в декабре 2021 года Кабаков оставил совет директоров NtechLab, через несколько месяцев ушёл и Кухаренко. Он возглавлял лабораторию нейронных сетей.
- По данным из кипрского реестра, место Кабакова в совете директоров занял руководитель департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-капитал» Алексей Панюшкин.
- Кабаков и Кухаренко выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что компания должна совмещать и российское, и зарубежное направление, рассказали источники в компании.
- NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии.
- В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab, данные он нашёл в публичном доступе. Он считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах.
2426 просмотров
Создали монстра и свалили.
Ну они хотя бы с демонстрацией действия монстра, а не под шумок))
Зачем так культурно?
Насрали и ушли.
Вот те и инвестраунды, после которых теряется контроль О_о
Очень хочется верить, что система будет работать на благо, но опыт говорит, что нет, тут блага не будет.
Напоминаю что именно эта система стоит в московском метрополитене и уже несколько раз использовалась для задержания политических активистов.
Так что да, блага нет и не будет.
политические активисты по определению неанонимны
Участие в митингах - это тоже политическая активность. И если без системы распознавания вероятность того что про тебя кто-то вспомнит стремиться к нулю, то с ней достаточно просто попасть на митинге в объектив любой подключенной к системе камеры и о том что ты куда-то едешь будут знать еще до того как ты прошел через турникет в метро.
Увы, это объективная реальность. Думаете просто так что ли вся Москва в камерах увешана? Достижения Китая покоя не дают.
и что? Не об анонимности речь. Система внедрялась (вроде как) для раскрытия преступлений, но почему-то слышно только об её применениях в репрессивном ключе
ну про преступления тоже слышно, но не так активно, конечно
Тех, кто облил Муратова, главного редактора "Новой Газеты", на вокзале полном камер, до сих пор не задержали)
Это только в удобную сторону работает же…
МВД не умеет в пиар, видимо. Могли бы с примерами выступать раз в год хотя бы "такие-то упыри были задержаны благодаря системе, общее кол-во задержаний такое-то"
или просто не считают нужным ради холопов напрягаться
Возможно, при этом у них есть целая пресс-служба с весьма привлекательной главой в чине генерал-майора емнип.
Но, может быть, они там нон-стоп штампуют материалы для верхних эшелонов , не покладая рук.
всё прозаичнее, мне кажется) Просто пинают хуи, пока сверху запрос не прилетит
Эмм, на благо?) А как вы думали, для чего систему распознавания лиц делали?
Тем, кто находится в специальном списке полиции из-за участия в протестных акциях, в дни государственных праздников лучше в метро не спускаться, их опознают через систему распознавания лиц и превентивно задерживают. Те даже если человек ни на какой митинг не собирался, его задержут на всякий случай, просто потому что он решил вопользоваться метро.
пусть отрабатывают методы конспирации
Складывается ощущение что их задним числом отправили в закат.
а какая связь между наличием блокирующего пакета и места в совете директоров?
Надеюсь у них всё будет хорошо. Всех посадят за ненужность режиму, а компанию разворуют свои же коррупционеры.