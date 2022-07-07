Боты для донатов и покупки подписки в Telegram не принадлежат мессенджеру: они связаны с предпринимателем из Казани Статьи редакции
Главное из материала «Медиазоны».
- В 2021 году в Telegram начал работать бот @donate, позволяющий собирать пожертвования с читателей каналов. В 2022 году появился @PremiumBot, который помогает оплачивать премиум-аккаунты в мессенджере. Пользователи ошибочно предполагали, что @PremiumBot и @donate, у которого в названии нет приставки «bot» и есть галочка верификации, связаны с администрацией Telegram. Но формально они не имеют отношения к сервису, а связаны с предпринимателем Дмитрием Еремеевым из Казани, выяснила «Медиазона».
Как боты связаны с Россией
- Один из платёжных провайдеров бота @donate — компания Smart Glocal, зарегистрированная в Гонконге. Именно с ней заключают пользовательское соглашение те, кто хочет перечислить деньги через сервис. Эта же компания хранит данные пользователей, оплативших подписку через @PremiumBot.
- Smart Glocal Services Limited изначально была зарегистирована на профессионального номинала с Кипра Свилена Спасова, а в мае 2021 года её владельцем стал предприниматель Кино Квок. В 2015 году РБК называл последнего гендиректором китайского платёжного сервиса PayEase.
- В архивной версии сайта Smart Glocal среди администраторов сервиса указана кипрская Tapicash Limited. Эта компания также указана как администратор ePN — российского сервиса «партнёрского маркетинга», работающего с крупными интернет-магазинами. Сама Tapicash Limited принадлежит офшорной компании Tapiworld Limited с острова Джерси. Согласно реестрам, она владеет торговыми марками ePN.
Как боты связаны с банком из Казани
Сейчас все платежи банковскими картами из российского сегмента бот @donate обрабатывает через российских партнёров. Сервис по-прежнему принимает платежи с выпущенных в России карт Visa и MasterCard, при этом некоторые операции обрабатываются через казанский «Банк 131».
Помимо платежей @donate и @PremiumBot, компания Smart Glocal обрабатывает платежи для бизнеса, включая разработчиков ботов. В мае Telegram сообщил, что Smart Glocal присоединился к экосистеме сервиса вместе с другим платёжным провайдером — Bank 131. Кроме того, в документации для разработчиков у Smart Glocal и Bank 131 указаны одинаковые идентификаторы Google Analytics и «Яндекс.Метрики».
- «Банк 131», как и связанный с Tapicash сервис ePN, основал предприниматель из Казани Дмитрий Еремеев. Он сказал «Медиазоне», что не владеет ботом @donate. При этом предприниматель подтвердил, что компания Tapiworld аффилирована с проектом ePN, а деньги Telegram-бота действительно переводятся через кипрскую компанию.
Что известно о Еремееве
Предприниматель вырос в семье программиста и инженера, окончил с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики в Казанском федеральном университете, а затем занимался созданием и продвижением сайтов на заказ, писал The Bell. По рассказам самого Еремеева, в 2000-х он познакомился с Ильей Перекопским, на тот момент заместителем Павла Дурова во «Вконтакте», и «показал, как настроить SEO, чтобы сайт рос».
- Еремеев зарабатывал тем, что находил лазейки в алгоритмах крупнейших ИТ-компаний, отмечает издание. После того, как Google и другие поисковики стали блокировать нарушителей за «чёрный SEO», он нашёл новые способы монетизации трафика. В 2009 году предприниматель создал «сложную структуру из десятка непрозрачных и не особо связанных между собой компаний», входящую в группу FIX. В неё входит и сервис ePN.
В 2015 году Еремеев зарегистрировал «Банк 131», а в 2019 году структура получила банковскую лицензию ЦБ. Это был первый случай за четыре года, когда регулятор выдал лицензию новому банку.
По информации The Bell, Еремеев был одним из инвесторов криптопроекта Павла Дурова Toncoin. В переписке с «Медиазоной» он это опроверг.