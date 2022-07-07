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Ануш Алексанян

Боты для донатов и покупки подписки в Telegram не принадлежат мессенджеру: они связаны с предпринимателем из Казани Статьи редакции

Главное из материала «Медиазоны».

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  • В 2021 году в Telegram начал работать бот @donate, позволяющий собирать пожертвования с читателей каналов. В 2022 году появился @PremiumBot, который помогает оплачивать премиум-аккаунты в мессенджере. Пользователи ошибочно предполагали, что @PremiumBot и @donate, у которого в названии нет приставки «bot» и есть галочка верификации, связаны с администрацией Telegram. Но формально они не имеют отношения к сервису, а связаны с предпринимателем Дмитрием Еремеевым из Казани, выяснила «Медиазона».

Как боты связаны с Россией

  • Один из платёжных провайдеров бота @donate — компания Smart Glocal, зарегистрированная в Гонконге. Именно с ней заключают пользовательское соглашение те, кто хочет перечислить деньги через сервис. Эта же компания хранит данные пользователей, оплативших подписку через @PremiumBot.
  • Smart Glocal Services Limited изначально была зарегистирована на профессионального номинала с Кипра Свилена Спасова, а в мае 2021 года её владельцем стал предприниматель Кино Квок. В 2015 году РБК называл последнего гендиректором китайского платёжного сервиса PayEase.
  • В архивной версии сайта Smart Glocal среди администраторов сервиса указана кипрская Tapicash Limited. Эта компания также указана как администратор ePN — российского сервиса «партнёрского маркетинга», работающего с крупными интернет-магазинами. Сама Tapicash Limited принадлежит офшорной компании Tapiworld Limited с острова Джерси. Согласно реестрам, она владеет торговыми марками ePN.

Как боты связаны с банком из Казани

  • Сейчас все платежи банковскими картами из российского сегмента бот @donate обрабатывает через российских партнёров. Сервис по-прежнему принимает платежи с выпущенных в России карт Visa и MasterCard, при этом некоторые операции обрабатываются через казанский «Банк 131».

  • Помимо платежей @donate и @PremiumBot, компания Smart Glocal обрабатывает платежи для бизнеса, включая разработчиков ботов. В мае Telegram сообщил, что Smart Glocal присоединился к экосистеме сервиса вместе с другим платёжным провайдером — Bank 131. Кроме того, в документации для разработчиков у Smart Glocal и Bank 131 указаны одинаковые идентификаторы Google Analytics и «Яндекс.Метрики».

  • «Банк 131», как и связанный с Tapicash сервис ePN, основал предприниматель из Казани Дмитрий Еремеев. Он сказал «Медиазоне», что не владеет ботом @donate. При этом предприниматель подтвердил, что компания Tapiworld аффилирована с проектом ePN, а деньги Telegram-бота действительно переводятся через кипрскую компанию.

Что известно о Еремееве

  • Предприниматель вырос в семье программиста и инженера, окончил с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики в Казанском федеральном университете, а затем занимался созданием и продвижением сайтов на заказ, писал The Bell. По рассказам самого Еремеева, в 2000-х он познакомился с Ильей Перекопским, на тот момент заместителем Павла Дурова во «Вконтакте», и «показал, как настроить SEO, чтобы сайт рос».

  • Еремеев зарабатывал тем, что находил лазейки в алгоритмах крупнейших ИТ-компаний, отмечает издание. После того, как Google и другие поисковики стали блокировать нарушителей за «чёрный SEO», он нашёл новые способы монетизации трафика. В 2009 году предприниматель создал «сложную структуру из десятка непрозрачных и не особо связанных между собой компаний», входящую в группу FIX. В неё входит и сервис ePN.

  • В 2015 году Еремеев зарегистрировал «Банк 131», а в 2019 году структура получила банковскую лицензию ЦБ. Это был первый случай за четыре года, когда регулятор выдал лицензию новому банку.

  • По информации The Bell, Еремеев был одним из инвесторов криптопроекта Павла Дурова Toncoin. В переписке с «Медиазоной» он это опроверг.

#telegram

Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
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