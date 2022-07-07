Предприниматель вырос в семье программиста и инженера, окончил с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики в Казанском федеральном университете, а затем занимался созданием и продвижением сайтов на заказ, писал The Bell. По рассказам самого Еремеева, в 2000-х он познакомился с Ильей Перекопским, на тот момент заместителем Павла Дурова во «Вконтакте», и «показал, как настроить SEO, чтобы сайт рос».