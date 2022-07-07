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Маша Цепелева

«Альфа-групп» закроет страховой сервис «Манго» — его объединят с «АльфаCтрахованием» Статьи редакции

В июне сервис уже закрыл два убыточных направления.

  • Решение связано «с изменением стратегии развития», указано на сайте компании. «"Манго" — проект, финансируемый "Альфа-Групп", и наши инвесторы приняли решение объединить страховой бизнес под брендом "АльфаСтрахование"», — прокомментировали решение в «Манго».
  • «Манго» специализировалось на онлайн-страховании недвижимости и домашних животных. В июне 2022 года сервис перестал страховать животных и детей от несчастных случаев, потому что «каждый месяц выплачивал на 500 тысяч рублей больше, чем получал страховых взносов».
  • Крупнейшими клиентами «Манго» были «Яндекс Еда» и «Яндекс Лавка», курьеров и водителей страховали от болезней и несчастных случаев. Страховые премии по договору могли составить до 2 млрд рублей, пишет Агентство страховых новостей.
  • По данным ЦБ, премии «Манго» за 2020 года составили 30 млн рублей, выплаты — 18 млн рублей. В 2021 году премии выросли до 122 млн, выплаты в 89 млн рублей. При этом чистый убыток в 2019 году был почти 190 млн, в 2020 году — 400 млн. Данные за 2021 год компания не раскрывала. Выход на безубыточность стартапа был запланирован на конец 2023 года, пишет Frank Media.

#новость #манго #альфастрахование

1630 просмотров
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16+
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24 комментария
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 Иван Петров
Решение связано «с изменением стратегии развития»

А мы знаем с чем на самом деле связано

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Лимита

Страхование/insurance

Почему у нас в корне страх, а у них уверенность?

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Лимита

А почему страховая компания называется МАНГО?

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Andrey Olenin

Сделали бы ребрендинг в "Альбатрос", и поперли бы дела

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Лимита

Нехорошие же ассоциации, подлость и предательство товарища ради денег...

Но шутка смешная немного

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Екатерина Продавцова

Так судя по

В июне 2022 года сервис перестал страховать животных и детей от несчастных случаев, потому что «каждый месяц выплачивал на 500 тысяч рублей больше, чем получал страховых взносов».

Идея с Альбатросом была реализируема на котах/собачках

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Vladislav S

А что на самом деле случилось?

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Andre Macareno

До чего Потанин компанию довел

Ой, не тот тред

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Евгений Дроздов

У Манго были относительно беспроблемные выплаты с минимумом документов. Альфа идет нах@й. Придется искать новую страховую.

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Константин Тишаков

Был реально удобный сервис, теперь хз где вещи и ремонт в квартире застраховать так же просто и с беспроблемными выплатами

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Вадим Д.

Ну вот, недаром Манго перестал недавно детей и животных страховать. Без осуществления основной деятельности что им делать было?
Не планируется ли переименование, к примеру: МангоСтрах или АльфаМанго? (-:

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Заходил вчера

лол, вы в каждой теме одним из первых отписываете. Вы оказывается эксперт широкого профиля. Как вам вообще живется с такими обширными знаниями среди простолюдин?

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Вадим Д.

То, что Вы всех вокруг считаете простолюдинами, не значит, что у меня то же мнение (-:
Вы, кстати пишете в первой десятке, верно?

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Alexey QuQu

Переименуют в Альбатрос

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Pavel

Манго в курсе что их закрывают?

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Вадим Д.

Очень смешно с их стороны такие заявления размещать где-либо, учитывая, что они ничем не занимаются.

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Leonov Evgeny

Норм компания была, но вот переименование было лишним. А переход будет с изменением тарифов?

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Евгений Дроздов

Ну хоть Лавренко денег заработал.

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Псков Бурито

должно было пройти 10 лет, потрачено дохера бабла, чтобы понять, что Манго это изначально ущерный проект

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Юрий Б.

почему?

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Вел Колдин

хотя б потому, что они выбрали для оснвоных видов страхования одни из самых нафиг не нужных в РФ, при этом трехкопеечная стоимость полиса должна давать десятки миллионов пользователей, чтоб чет там зарабатывать.

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Alexey QuQu

Давно пора

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Слегка Придурковатый

Гимн уже давно написан, кстати.
https://www.youtube.com/watch?v=ME6_GA_h6ik

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Random Russian

Вау, неужели бизнес-стратегия «Выплачиваем деньги за страховку на основе пары фоток» не сработала? Ничего себе!

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