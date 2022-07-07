Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
«Альфа-групп» закроет страховой сервис «Манго» — его объединят с «АльфаCтрахованием» Статьи редакции
В июне сервис уже закрыл два убыточных направления.
- Решение связано «с изменением стратегии развития», указано на сайте компании. «"Манго" — проект, финансируемый "Альфа-Групп", и наши инвесторы приняли решение объединить страховой бизнес под брендом "АльфаСтрахование"», — прокомментировали решение в «Манго».
- «Манго» специализировалось на онлайн-страховании недвижимости и домашних животных. В июне 2022 года сервис перестал страховать животных и детей от несчастных случаев, потому что «каждый месяц выплачивал на 500 тысяч рублей больше, чем получал страховых взносов».
- Крупнейшими клиентами «Манго» были «Яндекс Еда» и «Яндекс Лавка», курьеров и водителей страховали от болезней и несчастных случаев. Страховые премии по договору могли составить до 2 млрд рублей, пишет Агентство страховых новостей.
- По данным ЦБ, премии «Манго» за 2020 года составили 30 млн рублей, выплаты — 18 млн рублей. В 2021 году премии выросли до 122 млн, выплаты в 89 млн рублей. При этом чистый убыток в 2019 году был почти 190 млн, в 2020 году — 400 млн. Данные за 2021 год компания не раскрывала. Выход на безубыточность стартапа был запланирован на конец 2023 года, пишет Frank Media.
1630 просмотров
А мы знаем с чем на самом деле связано
Страхование/insurance
Почему у нас в корне страх, а у них уверенность?
А почему страховая компания называется МАНГО?
Сделали бы ребрендинг в "Альбатрос", и поперли бы дела
Нехорошие же ассоциации, подлость и предательство товарища ради денег...
Но шутка смешная немного
Так судя поВ июне 2022 года сервис перестал страховать животных и детей от несчастных случаев, потому что «каждый месяц выплачивал на 500 тысяч рублей больше, чем получал страховых взносов».
Идея с Альбатросом была реализируема на котах/собачках
А что на самом деле случилось?
До чего Потанин компанию довел
Ой, не тот тред
У Манго были относительно беспроблемные выплаты с минимумом документов. Альфа идет нах@й. Придется искать новую страховую.
Был реально удобный сервис, теперь хз где вещи и ремонт в квартире застраховать так же просто и с беспроблемными выплатами
Ну вот, недаром Манго перестал недавно детей и животных страховать. Без осуществления основной деятельности что им делать было?
Не планируется ли переименование, к примеру: МангоСтрах или АльфаМанго? (-:
лол, вы в каждой теме одним из первых отписываете. Вы оказывается эксперт широкого профиля. Как вам вообще живется с такими обширными знаниями среди простолюдин?
То, что Вы всех вокруг считаете простолюдинами, не значит, что у меня то же мнение (-:
Вы, кстати пишете в первой десятке, верно?
Переименуют в Альбатрос
Манго в курсе что их закрывают?
Очень смешно с их стороны такие заявления размещать где-либо, учитывая, что они ничем не занимаются.
Норм компания была, но вот переименование было лишним. А переход будет с изменением тарифов?
Ну хоть Лавренко денег заработал.
должно было пройти 10 лет, потрачено дохера бабла, чтобы понять, что Манго это изначально ущерный проект
почему?
хотя б потому, что они выбрали для оснвоных видов страхования одни из самых нафиг не нужных в РФ, при этом трехкопеечная стоимость полиса должна давать десятки миллионов пользователей, чтоб чет там зарабатывать.
Давно пора
Гимн уже давно написан, кстати.
https://www.youtube.com/watch?v=ME6_GA_h6ik
Вау, неужели бизнес-стратегия «Выплачиваем деньги за страховку на основе пары фоток» не сработала? Ничего себе!