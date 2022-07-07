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Wargaming продала бизнес в России и Беларуси — компания успела сделать это до запрета Статьи редакции
Владельцем стал российский бизнесмен Малик Хатажаев.
- Кипрская компания Wargaming продала свои доли в российском ООО «Леста» и белорусском СООО «Гейм стрим», на что одним из первых обратило внимание издание dev.by.
- Wargaming успела продать бизнес до вступления в силу запрета Совмина Беларуси, который запрещает акционерам из недружественных стран отчуждать доли в 190 компаниях без специального разрешения. Эта инициатива вступила в силу с 1 июля 2022 года.
- 91,8% доли «Гейм стрим» теперь принадлежит российскому бизнесмену Малику Хатажаеву, бывшему главе «Леста». 28 июня 2022 года Хатажаев также получил 100% доли «Леста».
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси в начале апреля 2022 года. В середине июня компания сообщила, что вместо закрывшихся подразделений в этих странах откроет офисы в Польше и Сербии.
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Комментируя покупку, Малик сказал:Пацаны, читы у меня в телеграмм канале
К успеху ведут нас вожди.
А я вам сейчас покажу откуда Wargaming хотела напасть...
Отличная иллюстрация.
Люди, которые не привязаны к месту производства, валят из отстойных стран.
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Заблудший ботик:) тебе сюда денюшку скидывать?:))
Что вы все так возбудились. Сразу же видно, что это не номер карты
А точно! Коды запуска ядерных ракет из Сеула?
Сеул о них только мечтает :) В отличие от Пхеньяна
Напишите, пожалуйста, 3 цифры на обороте, а то платеж не проходит
Да и хуй с ними
Теперь настоящие пацаны будут топить за War Thunder)
Если бы действительно продали - российское подразделение должно развиваться обособленно, со своим штатом программистов дизайнеров и тд. А скорее всего лишь поставили номинала, а разработкой будут по-прежнему рулить из Кипра, или Минска.
Как говорится, вовремя вытащить - это искусство
Я думал купит Уралвагонзавод. Или на худой конец Рогозин
Привет