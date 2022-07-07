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Wargaming продала бизнес в России и Беларуси — компания успела сделать это до запрета Статьи редакции

Владельцем стал российский бизнесмен Малик Хатажаев.

  • Кипрская компания Wargaming продала свои доли в российском ООО «Леста» и белорусском СООО «Гейм стрим», на что одним из первых обратило внимание издание dev.by.
  • Wargaming успела продать бизнес до вступления в силу запрета Совмина Беларуси, который запрещает акционерам из недружественных стран отчуждать доли в 190 компаниях без специального разрешения. Эта инициатива вступила в силу с 1 июля 2022 года.
  • 91,8% доли «Гейм стрим» теперь принадлежит российскому бизнесмену Малику Хатажаеву, бывшему главе «Леста». 28 июня 2022 года Хатажаев также получил 100% доли «Леста».

  • Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси в начале апреля 2022 года. В середине июня компания сообщила, что вместо закрывшихся подразделений в этих странах откроет офисы в Польше и Сербии.

#новость #wargaming

983 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
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18 комментариев
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 Екатерина Продавцова

Комментируя покупку, Малик сказал:

Пацаны, читы у меня в телеграмм канале
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Лимита

К успеху ведут нас вожди.

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Лимита

А я вам сейчас покажу откуда Wargaming хотела напасть...

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Валерий Кондрашин

Отличная иллюстрация.
Люди, которые не привязаны к месту производства, валят из отстойных стран.

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Farhod Xujamqulov

46272970307125

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Екатерина Продавцова

Заблудший ботик:) тебе сюда денюшку скидывать?:))

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Andrey Gordeev

Что вы все так возбудились. Сразу же видно, что это не номер карты

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Алеоп

А точно! Коды запуска ядерных ракет из Сеула?

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Andrey Gordeev

Сеул о них только мечтает :) В отличие от Пхеньяна

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Алеоп

Напишите, пожалуйста, 3 цифры на обороте, а то платеж не проходит

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Суббонит Дмитрий

Да и хуй с ними

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Андрей Соколов

Теперь настоящие пацаны будут топить за War Thunder)

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Defacto

Если бы действительно продали - российское подразделение должно развиваться обособленно, со своим штатом программистов дизайнеров и тд. А скорее всего лишь поставили номинала, а разработкой будут по-прежнему рулить из Кипра, или Минска.

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Andrew

Как говорится, вовремя вытащить - это искусство

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Chapaka

Я думал купит Уралвагонзавод. Или на худой конец Рогозин

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Макар Сидьков
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Farhod Xujamqulov
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Farhod Xujamqulov

Привет

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