Я проработал в компании Game Insight, без малого, 9 лет и не мог представить, что всех нас ожидает такой «нож в спину». Мне повезло с командой коллег. Все эти годы мы слаженно работали над проектом, а компания исправно выполняла свои обязательства: выплачивала зарплату, предоставляла курсы повышения квалификации и проводила другие корпоративные мероприятия. […]

С ликвидатором коммуникация также отвратительная: он признаёт, что денег нам не выплатят даже за отработанное, при этом он требует вернуть технику, угрожая судом. […]

Теперь мы вынуждены одновременно и искать новую работу, и обивать пороги бесконечных ведомств и инстанций, пытаясь добиться справедливости. Но, судя по всему, де-юре руководство прикрыло себя весьма чисто, а хвалёный трудовой кодекс не защищает сотрудников от заранее спланированного «кидалова» через юридические лазейки.