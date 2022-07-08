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Game Insight на фоне ухода из России отказался выплачивать выходные пособия и потребовал вернуть технику — App2Top Статьи редакции
Сотрудники должны сделать это за свой счёт.
- О ситуации с ликвидацией бизнеса Game Insight в РФ порталу App2Top анонимно рассказали пять сотрудников издателя.
- Сотрудники Game Insight всё ещё не получили зарплату за июнь. С ними связался незнакомый человек по имени Павел Седов, который заявил, что отвечает за ликвидацию бизнеса Game Insight в России. Седов намекнул сотрудникам, что выходных пособий и иных компенсаций не будет, так как у юридического лица «недостаточно средств на счету».
- Остатки по зарплате обещали выплатить, но только тем, кто подпишет бумаги о добровольном расторжении трудового договора. В ходе разговора Седов подчеркнул, что до завершения ликвидации сам находится в невыгодных условиях. По его словам, «мы все здесь в одной лодке».
- Компания-ликвидатор потребовала вернуть технику вроде компьютеров, мониторов и планшетов — сотрудники должны сделать это за свой счёт. В Game Insight работали люди из всей России, поэтому для некоторых доставка техники в Москву может обойтись в сумму, сравнимую с его зарплатой.
- В Game Insight предлагают три способа расторжения трудовых отношений, однако все соглашения составлены таким образом, что в любом случае их будет сложно оспорить, отмечают сотрудники.
- Работники говорят, что большую часть людей (около 300-330) просто «выкинули на мороз», с некоторыми заключили контракт для поддержки вышедших тайтлов, а очень малая часть сотрудников получила предложение переехать в Лондон для работы над Squad Blast в команде UltraHorse.
- Работники компании давали свои комментарии анонимно, однако двое из них разрешили App2Top раскрыть свои имена и предоставить цитаты «без купюр».
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А вот мы и узнали, как увольняют сотрудников российские компании. А то на фоне 6 зарплат и бонусов от загнивающего запада, увольнения чуть не подарком казались.
Зато в Лондоне будут такими красивыми, честными и няшными, кинули кровавых программистов это дело даже хорошее.
Так стоп, «русский» он довольно формально. Согласно официальной информации с сайта - Штаб квартира в Вильнюсе (Литва), офисы во всей восточной Европе и Прибалтике (как буд-то Прибалтика не восточная Европа). В общем не фига это не русский бизнес, отсюда и отношение такое судя по всему.
Cisco вообще всем выплатили за год, включая 100% бонусы )
УК РФ Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
Да кому нужны эти игры-шмигры, делом бы лучше занялись
Кто-то проводит свободное время отдыхая за игрой, а кто-то разливая токсин в комментариях VC...
ДТФеры не поняли сарказма, минусуют. Вы аккуратнее, они еще юны и очень ранимы. Это жжж дети (либо инфантилы)!
Иди на зовод, клоун
ну конечно, все же беды из-за игр
Денег нет— платить не будем, но технику верните. Интересно получается, как может все в одну сторону работать.
Лучше бы техникой зп выплатили, а то опозориться так ещё. Думаю будут те, кто из принципа не вернёт 🙊😁
А это русский стандарт ведения большинства бизнеса. "Не на***шь не проживёшь"
Только ситуация начала меняться в лучшую сторону и вот опять.
хм, на месте тех кому предложили релокацию в Лондон с этими ребятами я бы не поехал, работа с мудаками это работа с мудаками, даже в Лондоне
Поставьте себя на место этих "мудаков". Был работающий цветущий бизнес, который известные события резко загнали в минус из-за расходной части (зарплаты многих сотен людей). Причём держать большие суммы в этой стране было рисковано уже давно и поэтому переводили сюда суммы на 2-3 месяца "жизни". Поэтому по факту денег на счетах просто нет, зато есть раздражение от ситуации в целом и желание послать эту страну подальше со всеми её проблемами.
Тебе дают Blue паспорт на 2-3 года и никто особо не настаивает работать эти 2-3 года. С хера ли не поехать, если ничего не держит? Поехал и на фоне занимаешься поиском работы.
Да это все развод, невыплата зарплаты это подсудное дело. Любой юрист нормальный на кирпичи разберёт их.
А дальше что? Много ты получишь от ООО с уставным капиталом в 10 тысяч?
"— Обращаться в органы нет смысла, так как даже если вы выиграете, то нам нечем платить."
Это известный заход со стороны ликвидаторов. Лично столкнулся когда-то с такой ситуацией. Как только подготовили обращения "в органы" и не только, то сразу нашлись деньги на все выплаты.
Заход, кстати, неумный, так как заявители ничего не теряют, если денег действительно нет.
У вас это явно было во времена, когда компании было что терять. Тут же терять уже нечего.
Ну технику можно думаю не возвращать. Денег у этого ООО все равно как бы нет в суд идти. Для страховки можно им там письмо написать, мол готов все отдать, техника находиться по адресу такому такому то. Забрать можно с 9 до 16 00. Это чтобы умысел не смогли приделать в самом худшем случае.
Комментарий удален из-за ненадобности
Все проще, свое имущество у работников компания должна забирать сама.
— Кто напишет заявление на увольнение по соглашению сторон (с выплатой 1 оклада) может получит 1 оклад
Ой, а откуда же они там возьмутся? Магия какая-то прям!
Раз такое отношение к сотрудникам - нужно давить Game Insight через все возможные инстанции до конца. Не ради денег, просто из принципа.
ПС:
Ликвидатор корячится по судам за спасибо? Никогда не поверю.
ПСПС:
Никто не отменяет законных обязательств, но сотрудники не будьте вы такими наивными. Работодатель вас может кинуть в любую секунду, просто потому что захотелось. "Рабочую" электронику тоже брать не стоит, мало того что попросят вернуть, так еще найдут "пару дефектов" и выкатят приличный счет. Думайте башкой и не дайте засорить ваши мозги корпоративной чушней про "команду", "сплоченность" и прочее!
Ликвидатор просто сказочник и адепт отечественного наебизнеса.
Поставили себе клеймо ненадёжного работодателя. Окей, теперь их будут обходить стороной.
Поставили себе клеймо ненадёжной для бизнеса страны. Окей, теперь их обходят стороной.
- Ало, ликвидатор? Я технику не верну. Денег подавать в суд у вас всё равно нет.
Что-то мне подсказывает, что даже не самый хороший юрист этих работодателей нагнёт на раз-два.
Где, в ЕСПЧ? :))
Не отдавайте технику)
Жаль ребят, когда привык работать в современной компании, а всё откатывается на десятилетия назад, сложно сразу привыкнуть.
Что за дичь? У них там зарплата 5 тыс. ₽ в месяц?
Вы вкурсе, сколько стоит габаритная доставка например из Владивостока, ценного и хрупкого со страховкой?
Явно дорогую технику не почтой России отправлять.
Трэш. Это отношение как к "скотине" не победить.
Твари!
А что мешает забрать технику в счёт зарплаты, если не производится оплата согласно трудовому договору?
Ну, не конкретно одному человеку, а всем сотрудникам.
Отличная компания, нет слов. Решила поиграть в общую движуху, но что-то переоценила свои силы. "Мы ща как уйдем и вы нам ниче не сделаете". И отношение к сотрудникам, свои же, отлично показало всю подноготную данной компании. Такое дно и за бугром облажается.
По поводу песни: мы все тут в одной лодке - развод для хомяков. Ты же прибылью не делишься, а берешь в наем людей на условиях согласно закону. Вот всегда так, как обосрутся, так начинают песни петь про общие взгляды, общую лодку. Мы же вместе - давайте убытки вместе делить. Что ж ты когда прибыль себе забирал не рассказывал, что все в одной лодке?
Ага, ликвидатор работает за спасибо, конечно, так и поверили)