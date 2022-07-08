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Game Insight на фоне ухода из России отказался выплачивать выходные пособия и потребовал вернуть технику — App2Top Статьи редакции

Сотрудники должны сделать это за свой счёт.

  • О ситуации с ликвидацией бизнеса Game Insight в РФ порталу App2Top анонимно рассказали пять сотрудников издателя.
  • Сотрудники Game Insight всё ещё не получили зарплату за июнь. С ними связался незнакомый человек по имени Павел Седов, который заявил, что отвечает за ликвидацию бизнеса Game Insight в России. Седов намекнул сотрудникам, что выходных пособий и иных компенсаций не будет, так как у юридического лица «недостаточно средств на счету».
  • Остатки по зарплате обещали выплатить, но только тем, кто подпишет бумаги о добровольном расторжении трудового договора. В ходе разговора Седов подчеркнул, что до завершения ликвидации сам находится в невыгодных условиях. По его словам, «мы все здесь в одной лодке».
  • Компания-ликвидатор потребовала вернуть технику вроде компьютеров, мониторов и планшетов — сотрудники должны сделать это за свой счёт. В Game Insight работали люди из всей России, поэтому для некоторых доставка техники в Москву может обойтись в сумму, сравнимую с его зарплатой.
  • В Game Insight предлагают три способа расторжения трудовых отношений, однако все соглашения составлены таким образом, что в любом случае их будет сложно оспорить, отмечают сотрудники.
  • Работники говорят, что большую часть людей (около 300-330) просто «выкинули на мороз», с некоторыми заключили контракт для поддержки вышедших тайтлов, а очень малая часть сотрудников получила предложение переехать в Лондон для работы над Squad Blast в команде UltraHorse.
  • Работники компании давали свои комментарии анонимно, однако двое из них разрешили App2Top раскрыть свои имена и предоставить цитаты «без купюр».

Я проработал в компании Game Insight, без малого, 9 лет и не мог представить, что всех нас ожидает такой «нож в спину». Мне повезло с командой коллег. Все эти годы мы слаженно работали над проектом, а компания исправно выполняла свои обязательства: выплачивала зарплату, предоставляла курсы повышения квалификации и проводила другие корпоративные мероприятия. […]

С ликвидатором коммуникация также отвратительная: он признаёт, что денег нам не выплатят даже за отработанное, при этом он требует вернуть технику, угрожая судом. […]

Теперь мы вынуждены одновременно и искать новую работу, и обивать пороги бесконечных ведомств и инстанций, пытаясь добиться справедливости. Но, судя по всему, де-юре руководство прикрыло себя весьма чисто, а хвалёный трудовой кодекс не защищает сотрудников от заранее спланированного «кидалова» через юридические лазейки.

Антон Беленков, комьюнити-менеджер Game Insight

Поздно вечером 14 июня нам отправили сомнительное уведомление по электронной почте (с подписью и печатью, вставленными в Word).

Все рабочие доступы сотрудникам отключили, хотя в уведомлении указали, что надо или уволиться, или работать далее.

24 июня просрочили выплату зарплаты за половину июня.

30 июня на связь вышел ликвидатор. Сказал следующее:

— Денег в ООО нет, он работает за спасибо.

— Обращаться в органы нет смысла, так как даже если вы выиграете, то нам нечем платить.

— Кто напишет заявление на увольнение по соглашению сторон (с выплатой 1 оклада) может получит 1 оклад, остальным денег не хватит.

Мечислав, менеджер шутера Guns of Boom
Сервисы
DTF
App2Top: разработчик и издатель мобильных игр Game Insight ушёл из России — работы лишились до 600 специалистов Статьи редакции

Часть людей якобы приглашают на поддержку имеющихся продуктов в новое юрлицо.

#новость #gameinsight

5418 просмотров
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16+
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93 комментария
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 Betty Boop

А вот мы и узнали, как увольняют сотрудников российские компании. А то на фоне 6 зарплат и бонусов от загнивающего запада, увольнения чуть не подарком казались.

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Paul Patlakh

Зато в Лондоне будут такими красивыми, честными и няшными, кинули кровавых программистов это дело даже хорошее.

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2 комментария
Сергей Гришко

Так стоп, «русский» он довольно формально. Согласно официальной информации с сайта - Штаб квартира в Вильнюсе (Литва), офисы во всей восточной Европе и Прибалтике (как буд-то Прибалтика не восточная Европа). В общем не фига это не русский бизнес, отсюда и отношение такое судя по всему.

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3 комментария
Life Expert

Cisco вообще всем выплатили за год, включая 100% бонусы )

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2 комментария
John Doe

УК РФ Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

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1 комментарий
Andrey Kulakov

Да кому нужны эти игры-шмигры, делом бы лучше занялись

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Евгений Фрост

Кто-то проводит свободное время отдыхая за игрой, а кто-то разливая токсин в комментариях VC...

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5 комментариев
Vladislav S

ДТФеры не поняли сарказма, минусуют. Вы аккуратнее, они еще юны и очень ранимы. Это жжж дети (либо инфантилы)!

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4 комментария
Артём Парушкевич

Иди на зовод, клоун

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1 комментарий
Исторический кран

ну конечно, все же беды из-за игр

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Предельный рак

Денег нет— платить не будем, но технику верните. Интересно получается, как может все в одну сторону работать.

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Евгений Каракуца

Лучше бы техникой зп выплатили, а то опозориться так ещё. Думаю будут те, кто из принципа не вернёт 🙊😁

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4 комментария
Евгений Фрост

А это русский стандарт ведения большинства бизнеса. "Не на***шь не проживёшь"

Только ситуация начала меняться в лучшую сторону и вот опять.

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7 комментариев
Mikhail Che

хм, на месте тех кому предложили релокацию в Лондон с этими ребятами я бы не поехал, работа с мудаками это работа с мудаками, даже в Лондоне

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Andrey K

Поставьте себя на место этих "мудаков". Был работающий цветущий бизнес, который известные события резко загнали в минус из-за расходной части (зарплаты многих сотен людей). Причём держать большие суммы в этой стране было рисковано уже давно и поэтому переводили сюда суммы на 2-3 месяца "жизни". Поэтому по факту денег на счетах просто нет, зато есть раздражение от ситуации в целом и желание послать эту страну подальше со всеми её проблемами.

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15 комментариев
EK

Тебе дают Blue паспорт на 2-3 года и никто особо не настаивает работать эти 2-3 года. С хера ли не поехать, если ничего не держит? Поехал и на фоне занимаешься поиском работы.

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Frank Bullitt

Да это все развод, невыплата зарплаты это подсудное дело. Любой юрист нормальный на кирпичи разберёт их.

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Danil Kuznetsov

А дальше что? Много ты получишь от ООО с уставным капиталом в 10 тысяч?

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5 комментариев
Uuno Turhopuru

"— Обращаться в органы нет смысла, так как даже если вы выиграете, то нам нечем платить."
Это известный заход со стороны ликвидаторов. Лично столкнулся когда-то с такой ситуацией. Как только подготовили обращения "в органы" и не только, то сразу нашлись деньги на все выплаты.
Заход, кстати, неумный, так как заявители ничего не теряют, если денег действительно нет.

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Andrey K

У вас это явно было во времена, когда компании было что терять. Тут же терять уже нечего.

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1 комментарий
Петр Вавилов

Ну технику можно думаю не возвращать. Денег у этого ООО все равно как бы нет в суд идти. Для страховки можно им там письмо написать, мол готов все отдать, техника находиться по адресу такому такому то. Забрать можно с 9 до 16 00. Это чтобы умысел не смогли приделать в самом худшем случае.

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Предельный рак

Комментарий удален из-за ненадобности

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Alexey Krasilnikov

Все проще, свое имущество у работников компания должна забирать сама.

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Артем Акулов
— Денег в ООО нет
— Кто напишет заявление на увольнение по соглашению сторон (с выплатой 1 оклада) может получит 1 оклад

Ой, а откуда же они там возьмутся? Магия какая-то прям!

Раз такое отношение к сотрудникам - нужно давить Game Insight через все возможные инстанции до конца. Не ради денег, просто из принципа.

ПС:
Ликвидатор корячится по судам за спасибо? Никогда не поверю.

ПСПС:
Никто не отменяет законных обязательств, но сотрудники не будьте вы такими наивными. Работодатель вас может кинуть в любую секунду, просто потому что захотелось. "Рабочую" электронику тоже брать не стоит, мало того что попросят вернуть, так еще найдут "пару дефектов" и выкатят приличный счет. Думайте башкой и не дайте засорить ваши мозги корпоративной чушней про "команду", "сплоченность" и прочее!

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Mista

Ликвидатор просто сказочник и адепт отечественного наебизнеса.

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Михаил Яшков

Поставили себе клеймо ненадёжного работодателя. Окей, теперь их будут обходить стороной.

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Новорег Заблокированный

Поставили себе клеймо ненадёжной для бизнеса страны. Окей, теперь их обходят стороной.

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Roman Biboran

- Ало, ликвидатор? Я технику не верну. Денег подавать в суд у вас всё равно нет.

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Слегка Придурковатый

Что-то мне подсказывает, что даже не самый хороший юрист этих работодателей нагнёт на раз-два.

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Andrey K

Где, в ЕСПЧ? :))

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Медовар

Не отдавайте технику)

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Leonid Murtazin

Жаль ребят, когда привык работать в современной компании, а всё откатывается на десятилетия назад, сложно сразу привыкнуть.

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Andrey Gordeev
В Game Insight работали люди из всей России, поэтому для некоторых доставка техники в Москву может обойтись в сумму, сравнимую с его зарплатой.

Что за дичь? У них там зарплата 5 тыс. ₽ в месяц?

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Евгений Фрост

Вы вкурсе, сколько стоит габаритная доставка например из Владивостока, ценного и хрупкого со страховкой?

Явно дорогую технику не почтой России отправлять.

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4 комментария
Плотный танк88

Трэш. Это отношение как к "скотине" не победить.

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Алексей Терно

Твари!

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Жора который смог

А что мешает забрать технику в счёт зарплаты, если не производится оплата согласно трудовому договору?
Ну, не конкретно одному человеку, а всем сотрудникам.

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Kirill Muchow

Отличная компания, нет слов. Решила поиграть в общую движуху, но что-то переоценила свои силы. "Мы ща как уйдем и вы нам ниче не сделаете". И отношение к сотрудникам, свои же, отлично показало всю подноготную данной компании. Такое дно и за бугром облажается.

По поводу песни: мы все тут в одной лодке - развод для хомяков. Ты же прибылью не делишься, а берешь в наем людей на условиях согласно закону. Вот всегда так, как обосрутся, так начинают песни петь про общие взгляды, общую лодку. Мы же вместе - давайте убытки вместе делить. Что ж ты когда прибыль себе забирал не рассказывал, что все в одной лодке?

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Zloy Marketolog

Ага, ликвидатор работает за спасибо, конечно, так и поверили)

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