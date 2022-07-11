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Маша Цепелева

Минцифры согласилось не вводить штрафы для компаний за первый факт утечки данных пользователей — «Ъ» Статьи редакции

По законопроекту, бизнесу грозил штраф в 1% от годового оборота, а при скрытии информации об утечке — до 3%.

  • На обсуждении оборотных штрафов в Минцифры были представители «Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK и других компаний.
  • Ведомство согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки и уменьшить штраф до суммы ниже 1% от оборота, рассказали источники «Ъ», которые были на встрече. Размер штрафа ещё обсуждается.
  • На встрече компании предложили за первую утечку делать предупреждение, за повторную — крупный штраф, за третью — штраф от оборота, говорит участвовавший в обсуждениях источник. Другой рассказал, что бизнес назвал оборотные штрафы несвоевременными: «В условиях снижения покупательской способности, нарушения цепочек поставок, двузначной инфляции принятие оборотных штрафов ещё больше ухудшит условия для бизнеса».
  • Минцифры поручило бизнесу под руководством «Ростелекома» и VK за две недели разработать предложения по поправкам к законопроекту. В министерстве, «Ростелекоме», МТС, «Авито», «Яндексе», Ozon, «Вымпелком» и VK отказались комментировать ситуацию.
  • В конце февраля 2022 года произошла утечка данных клиентов СДЭК, а 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке. 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега», а 20 мая Delivery Club рассказал об утечке телефонов и данных о заказах пользователей. В июне исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains, пользователей «Умного дома» от «Ростелекома» и «Яндекс Практикума».
  • В конце мая источники «Коммерсанта» сообщили, что Минцифры согласовало законопроект о наказании за утечки. По нему, нарушителям грозил штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%.

#новость #минцифры #утечкиданных

1662 просмотров
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16+
0
38 комментариев
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 Вадим Д.

Первый слив (утечка) данных – вообще бесплатно! Поругают и то маленько.
Второй – с нехилым дисконтом.
Вот это акция от Минцифры! Куда там пятёрочкам и прочим магнитам.

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Император Нолимоций

И если через Госуслуги оплатить в течение 14 дней, то еще скидка 50%.

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Вадим Д.

А ещё можно всё на пенсионеров оформить и по субсидии вернуть 50% обратно!

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Император Нолимоций

Как в анекдоте по оптимизации на кладбище:
— Давайте гробы закапывать вертикально, будем экономить площадь.
— Давайте хоронить без гробов, будем обходится без столяра, опять экономия.
— И закапывать по пояс, а сверхy красить, и памятники не нужны.
— А если они еще и за руки возьмутся, то какая оградка получится!

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John Doe

Зачем, зачем вы подаёте идеи?

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Alex Shevchenko

О, уже инсайды пошли 😄

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George Weiller

По реквизитам начальника)

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Телефунтик
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Виктор Симонов

заставят извиниться

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Липовый мёд

Никто никого заставлять не будет, никто извиняться не будет. В воровской стране воры не извиняются перед обворованными.

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Вадим Д.

Вот интересно, утечки СДЭК, Яндекс.Еда, Delivery Club, GeekBrains, Умный дом, Ростелеком и Яндекс Практикум уже считаются «первыми»–бесплатными или после принятия поправки счёт обнулят и бесплатно можно слиться ещё по разу? (-:

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Сергей И

Обнулять у нас умеют

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Иван Серик

Первый раз не пидорас!

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Александр У

Второй раз как в первый раз)

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Sergey

Каждый раз как первый!

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Липовый мёд

Продали народ )) Задешево.

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Alex Shevchenko

За бесплатно! (в первый раз))

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Anton Gursky

А потом люди уходят из страны. Как так ?

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Лелик Плотников

Совсем ох….ели!

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Слегка Придурковатый

Я так понимаю, все утечки до сегодняшнего дня считаются обнулёнными. И тому же Яндексу можно снова что-нибудь слить. Абсолютно безвозмездно, то есть даром.

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Рикардо Иванов

Класс, теперь компании будут про вторые и последующие сливы говорить "дык это всё было в первом сливе, ничего нового, ручки у нас чистые".
Отлично пролоббировали, респект, интересно лишь одно - сколько занесли?
Теперь особо обозленные штрафом к Яндекс.Еде могут идти в известном направлении со своими судебными исками.

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Артем Акулов

Использовать "нормализацию" показателей. Нет утечек 6 месяцев - значит счётчик кол-ва "утечек" обнуляется для подсчёта штрафов)

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Котик Котиков

Ну или каждые 6 месяцев обнуляется счётчик

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sles

Напоминает 3 конверта.

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Сидор

Минцифры: «Короче пацаны, один раз не нарушитель!».

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Viktor Mann

Пацаны в узком кругу обкашляли вопросики.
Я х..ю, дорогая редакция.

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Alexey Melikhov

А второй и последущие факты можно назвать например "информация о утечке" и все, дело в шляпе. Факт утечки будет только первым.
Плюс на крайняк можно использовать технологию "обнуления" счетчика фактов.

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Сергей Щукин

.

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Котик Котиков

Первый раз не п*дорас )

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Touchpoint

"На обсуждении оборотных штрафов в Минцифры были представители «Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK и других компаний." -вы чо прикалываетесь?компании против которых вводятся штраф участвовали в обсуждении

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Михаил Иванович

Дарю лайфхак: каждую новую утечку называть продолжением самой первой и штраф не платить 👍

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Псения Кобчак

менять юрлица после каждого слива

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Zoringer

- У нас дыра в безопасности
- Слава богу, хоть что-то у нас в безопасности..

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Посторонний вентилятор

Один раз — не пидорас ))

Народная русская пословица

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Псения Кобчак

То есть если у Яндекса в сеть попадет данные 27 миллионов пользователей Почты, то просто предупреждение? А второй-третий раз уже и не будет, если все сольют. :)

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Viktor Mann

Как насчет расширить вопросы на весь УК, к примеру?:
1. Первый раз убил - предупреждение
2. Первый раз украл - предупреждение
3. И.т.д

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Дмитрий Астахов

первый раз уже после принятия законопроекта? остальные разы получается не считаются?

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Alexey Taruntaev

Ну классно же, а то неподъемные 60 000 рублей для IT гигантов в тяжелые времена это слишком большая нагрузка на бизнес.
А данные пользователей, да хрен с ними, ну будут звонить мошеники, кредиты левые оформлять, надо же другим тоже давать возможность "зарабатывать".

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