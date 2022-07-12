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Ануш Алексанян

VK рассчитывает вырасти на фоне кризиса и стать главной ИТ-компанией России Статьи редакции

Главное из материала The Bell о планах холдинга и мнениях на рынке.

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  • До начала «спецоперации» VK строила экосистему из разных сервисов, но теперь концентрируется на развитии «ВКонтакте». «Мы преодолели отметку в 100 млн ежемесячной аудитории и 50 млн ежедневной — для нас это большое достижение», — говорил во время ПМЭФ глава VK Владимир Кириенко. Для поддержки соцсети компания пытается купить крупные интернет-активы: претендует на сервис онлайн-объявлений «Авито», онлайн-кинотеатр ivi и онлайн-школу Skyeng, а также собирается получить сервисы «Яндекса» — «Дзен» с «Новостями».
  • К началу 2022 года компания подошла с убытками: в первом квартале они составили 54,9 млрд рублей, из которых почти 10 млрд рублей пришлось на СП со «Сбером». Около 5,7 млрд из них принёс «Ситимобил», ещё 1,3 млрд рублей — «Алиэкспресс». От убыточных активов VK начала избавляться: в апреле VK и «Сбер» объявили о продаже «Ситимобила», а в июле источники рассказали о возможной продаже Delivery Club. Сервис доставки еды VK может обменять на сервисы «Яндекса».
  • Помимо убытков, у VK также есть долги: в первом квартале они составили 70,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA компании — около 2,5: это приемлемый, но все же высокий уровень, отмечает аналитик «Райффайзена» Сергей Либин.

  • Основная часть доходов VK в последние годы приходилась на рекламу в соцсетях и игры. В первом квартале выручка от соцсетей и сервисов составила 14,6 млрд рублей, а игровое направление принесло 11,5 млрд рублей — треть от всей выручки.

  • Доходы компании от рекламы падать не будут, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. А с игровым направлением есть проблемы: бизнес разделился на российский — VK Play — и зарубежный, на который приходилось 70% выручки от игр. Продвигать его за границей невозможно из-за финансовых ограничений. Из-за этого в марте VK уже искала покупателя на своё игровое подразделение My.Games. Компания хотела получить за актив более $1 млрд, но на такую сделку сейчас ни один участник индустрии не пойдет, говорит изданию собеседник на рынке.

  • У VK также есть проблемы с бондами — из-за того, что в марте Лондонская биржа приостановила торги её бумагами, держатели конвертируемых облигаций компании на $400 млн потребовали их досрочного погашения. Эти бонды должны быть реструктурированы, говорит Либин, но как именно — пока неясно.

  • Скорее всего, проблем с привлечением средств для запланированных сделок у VK не возникнет, потому что компания пользуется поддержкой государства, считает собеседник издания. Например, для покупки Avito, возможно, компания сможет привлечь деньги в госбанках под относительно невысокую ставку, рассуждает Либин. «Если компания сможет обосновать свои намерения, то деньги им, конечно, дадут», — отмечает он.

  • Даже если VK сможет поглотить все сервисы, на покупку которых она претендует, до статуса главной компании рунета ей ещё далеко. Например, стать российским аналогом Wechat в ближайшее время у VK вряд ли получится, так как «ВКонтакте» пока далека от того, чтобы стать платформой для других бизнесов группы.

  • Нарастить аудиторию VK, возможно, будет помогать государство: Минцифры уже тестирует связь «ВКонтакте» с Госуслугами — через сервис представители госучреждений смогут подтвердить подлинность своих сообществ в соцсети. Также Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях — скорее всего, речь идёт о «ВКонтакте».

#vk

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9 комментариев
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 Val Krylov

История превращения VK в РосГосВсё продолжается.

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Андрей Рядькин

WeChat будет

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Denis

Не будет

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Red Flag

Вряд ли Tencent будет рисковать из-за санкции.

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Любимый шмель

Gerwin AI посоревнуется, думаю, с ними

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Александр Голубев

Контора своего не упустит.

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Red Flag

В таком случае предлагаю ВК ребрендинг логотипа из сериала Мистера Робота

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Павел Скор

Правильно. ВК помер, Они пытаются заработать на других сервисах.

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Dee

Пошли на хер монополисты.

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