Даже если VK сможет поглотить все сервисы, на покупку которых она претендует, до статуса главной компании рунета ей ещё далеко. Например, стать российским аналогом Wechat в ближайшее время у VK вряд ли получится, так как «ВКонтакте» пока далека от того, чтобы стать платформой для других бизнесов группы.