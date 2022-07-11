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Роскомнадзор заблокировал фотобанк Depositphotos спустя четыре месяца после ухода сервиса из России Статьи редакции
По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии России.
- Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ в России к одному из крупнейших международных фотобанков Depositphotos. Поводом стало распространение «фейков» о российской армии, следует из данных реестра регулятора.
- Фотобанк заблокировали из-за нарушения статьи 15.3 закона «Об информации». По той же причине Роскомнадзор ранее ограничил доступ к ряду сайтов и СМИ, включая TJ.
- Depositphotos в специальном разделе публикует фотографии с военных действий в Украине. В шапке сайта есть специальная кнопка для пожертвований жителям страны.
- Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта. Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.
1978 просмотров
"Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции."
Как красиво завуалировали простое слово - никогда
Завуалировать слово спиздили
согласен)
Про совок тоже говорили, что он нерушим...
Пидарасы, что те, что другие.
DP большие пидорасы как по мне. Никакие санкции им не мешали перед клиентами исполнять свои обязательства.
Разве что только что их клиенты убивают сотрудников по национальному признаку
ну да, а ты долбаеб)
А ты?)
И что это повод не давать картинки скачивать, вот если бы они стаканчики кидали бумажные
Роскомпозор, как всегда, в своем амплуа.
конечно, потеряют имидж, если что-то не заблокируют
Соревнуется с Минцифры!
Сайт икеи на очереди?)
через 4-е месяца
Уже сломался сайт
"Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта." - и РКН такие нет,это не вы закрыли нам доступ,а мы заблокировали ваш сервис
Фотобанк должен быть только скрепным
Фото на бересте. Бересту печатает Гознак и выдается оную токма проверенным и идейным.
С клеймом от барина? (-:
По карточкам
Почему деньги не вернули то преданным подписчикам? В чем замут ?
А как их вернуть, если платёжные системы не работают?
Видимо, хочет чтобы почтальон разносил. Но нет, и так тоже не сработает (-:
Так доступ он закрыл 8 марта, а платёжные системы ушли 11 марта, если я правильно помню. У них 3 дня было.
Назло Байдену
Сервис ушел 4 месяца назад.
Роскомнадзор:
РКН настолько быстрый... Стремителен, как гепард (-:
Просто оправдывает (пытается) своё существование и имитация бурной деятельности?
Они же и так с россиянами не работают уже 4 месяца, ну что ж за бред-то?
А у РКН была задача успеть заблокировать DP до ухода из РФ? Это как неуловимый Джо, генпрокуратура возбудилась вот и ограничили.
План выполнен, погоны в процессе, будет и надбавка за результативность ...!
Лучше поздно, чем никогда. )))) подумал РКН
Фотка с Зеленским на КВН в Кремле? Не?
когда нужно сделать вид работы...
План выполнен
не прошло и пол года ...