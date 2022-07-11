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TJ

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Depositphotos спустя четыре месяца после ухода сервиса из России Статьи редакции

По мнению регулятора, сервис распространял «фейки» об армии России.

  • Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ в России к одному из крупнейших международных фотобанков Depositphotos. Поводом стало распространение «фейков» о российской армии, следует из данных реестра регулятора.
  • Фотобанк заблокировали из-за нарушения статьи 15.3 закона «Об информации». По той же причине Роскомнадзор ранее ограничил доступ к ряду сайтов и СМИ, включая TJ.
  • Depositphotos в специальном разделе публикует фотографии с военных действий в Украине. В шапке сайта есть специальная кнопка для пожертвований жителям страны.
  • Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта. Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции.

#новость #depositphotos

1978 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
36 комментариев
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 Влад

"Вернуть средства за уже оплаченные подписки клиенты смогут только после того, как снимут международные санкции."
Как красиво завуалировали простое слово - никогда

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Виктор Алексеенко

Завуалировать слово спиздили

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Влад

согласен)

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Pavel Pavel

Про совок тоже говорили, что он нерушим...

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Евгений Кузнецов

Пидарасы, что те, что другие.

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Нелинейная структура данных

DP большие пидорасы как по мне. Никакие санкции им не мешали перед клиентами исполнять свои обязательства.

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Mitchell

Разве что только что их клиенты убивают сотрудников по национальному признаку

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Влад

ну да, а ты долбаеб)

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Дмитрий Ковач

А ты?)

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Sergey Vasiliev

И что это повод не давать картинки скачивать, вот если бы они стаканчики кидали бумажные

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Dimitri

Роскомпозор, как всегда, в своем амплуа.

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Vitaliy Ratkin

конечно, потеряют имидж, если что-то не заблокируют

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Иван Серик

Соревнуется с Минцифры!

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Влад Борщ

Сайт икеи на очереди?)

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Псков Бурито

через 4-е месяца

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Oleg Zhuravlev

Уже сломался сайт

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Владимир Бейманов

"Фотобанк закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России 8 марта." - и РКН такие нет,это не вы закрыли нам доступ,а мы заблокировали ваш сервис

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Castle Bravo

Фотобанк должен быть только скрепным

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atticus

Фото на бересте. Бересту печатает Гознак и выдается оную токма проверенным и идейным.

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Вадим Д.

С клеймом от барина? (-:

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Иван Серик

По карточкам

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Lukas Dexter

Почему деньги не вернули то преданным подписчикам? В чем замут ?

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Пабы старой Руси

А как их вернуть, если платёжные системы не работают?

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Вадим Д.

Видимо, хочет чтобы почтальон разносил. Но нет, и так тоже не сработает (-:

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Петя Миров

Так доступ он закрыл 8 марта, а платёжные системы ушли 11 марта, если я правильно помню. У них 3 дня было.

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Псков Бурито

Назло Байдену

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Илья Ефимов

Сервис ушел 4 месяца назад.
Роскомнадзор:

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Вадим Д.

РКН настолько быстрый... Стремителен, как гепард (-:
Просто оправдывает (пытается) своё существование и имитация бурной деятельности?
Они же и так с россиянами не работают уже 4 месяца, ну что ж за бред-то?

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Нелинейная структура данных

А у РКН была задача успеть заблокировать DP до ухода из РФ? Это как неуловимый Джо, генпрокуратура возбудилась вот и ограничили.

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Alarmo Del

План выполнен, погоны в процессе, будет и надбавка за результативность ...!

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VLAD

Лучше поздно, чем никогда. )))) подумал РКН

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Chapaka

Фотка с Зеленским на КВН в Кремле? Не?

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Пришелец
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Виталий Полянский

когда нужно сделать вид работы...

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Soulis

План выполнен

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Василий Ярошенко

не прошло и пол года ...

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