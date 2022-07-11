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Умственный хот-дог

Rutube представил «цифровой аватар» сервиса: он выглядит как человечек с детских рисунков Статьи редакции

Аватар будет рассказывать про новости платформы, новый контент и реагировать на «общемировую повестку».

2661 просмотров
  • Rutube объявил, что решил «захватить цифровое пространство» и представил «диджитального персонажа от платформы». Как его зовут, пока неизвестно, в комментариях к записи во «ВКонтакте» Rutube пообещал выбрать имя вместе с пользователями, так как аватар — «народный».
  • По словам представителей Rutube, образ аватара символизирует «доступность и простоту платформы для каждого пользователя». Сам сервис позиционирует себя как «национальный видеохостинг, который может стать началом начал для блогеров, желающих вырасти творчески и стать знаменитыми и успешными».
  • Аватар будет освещать «все важные события на Rutube и не только» и рассказывать про выпуски нового контента.
  • Например, в видео он рассказал про девушку, которая хотела прыгнуть с моста, но передумала, когда увидела инсталяцию Rutube на нём. Она решает стать блогером, а потом умирает — её «придавливает» инсталяцией.
  • У аватара уже появился собственный Rutube-канал, где он будет «делиться новостями платформы и реагировать на общемировую повестку».
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Rutube устроил большую презентацию сервиса: позвал пранкеров Вована и Лексуса, пообещал снимать свои шоу Статьи редакции

На фоне слухов о возможной блокировке YouTube.

Telegram-канал Alperina

#новость #rutube

Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
43 комментария
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 Андрей Геращенко
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Аноним
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ИгорьOK
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Soulis

...кудасай

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Максим Першин

Ебанулись?

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Yeni

Ебанулись — и точка

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Paul Patlakh

В точку!

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ИгорьOK

*предложенное имя успешно зарегистрировано

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Art Kha

и точка

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Псков Бурито

пилят

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Вячеслава Тянченко

Ну зачем сразу так грубо? Нужно более мягко. "Импортозаместились".

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Андрей Геращенко

Нарисовали в пейнте за 5 минут до презы? Ну хорошо хоть человечек, а могла ведь вообще стать "цифровым аватаром" точка!

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ИгорьOK

Директор принёс листок дизайнерам со словами "Вот чёт типа такой херни изобразите".

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Андрей Геращенко

Аватар и точка

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ИгорьOK

Аватар...очка.

Хм... неплохое имя для этого персонажа.

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Олег Комаров

Могла быть кошка сзади.

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Индивидуальный бокал

Бюджет разработки аватара - 100 млн. рублей?

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Вадим Д.

А не лажу ли полную символизирует этот милаха?
По крайней мере очень на это похоже. Нет, если бы это был аватар компании по рисованию человечкоа типа «палка, палка, огуречек», то и вопросов бы не было. А тут целый «модемповторитьютуб». Несолидно.

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Вася Пражкин
А не лажу ли полную символизирует этот милаха?

Этот аватар удивительно точно символизирует текущую ситуацию с Rutube.
Напоминает:

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Вадим Д.

Блин, гениально просто! Кружку рома господина на коне! (-:

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СуперКарта

Ахахаха! Это ТОП!

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Александр Саввин

Не смотрю. Не создаю. Не загружаю.

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Alex Walker

У рутуба все надежда была на блокировку youtube, но не срослось :-)

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Soulis
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Александр Саввин

Не зарекайся

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Красный Дошик
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Андрей Геращенко

Во! Точно. Всё думал, что именно напоминает

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nochnoy.ru

Больше месяца назад решил перенести туда своё барахло из ютуба. Перенес. Но ролики не доступны потому что на модерации. Подождал неделю, по-прежнему на модерации. Подождал ещё неделю, по-прежнему на модерации. Забыл про то что рутуб существует. Сейчас вот вспомнил, попытался войти, но забыл пароль. Нажал восстановить пароль - письмо с подтверждением до сих пор не пришло. Подожду недельку. Молодцы вы там в рутубе!

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Ушлый тип

Аааа да ладно? дык я всегда рисовал "цифровую аватарку" сервиса?

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GanicusCsw

Долго вынашивал идею персонажа, проводил различные исследования, нанимал художников, а теперь.. теперь он является цифровым аватаром рутуба.
Хотя бы кепку додумались убрать, но я им так этого не оставлю, только суд

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Псков Бурито

Освоено

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Ха Ха
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Владислав

АХАХАХХАХАХ
ИЗВИНИТЕ😂

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Valeryi

Новый аватар вышел в РФ!

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TLGM x Event

За что бы не взялись, все трэш получается.

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ИгорьOK

Сисадмин!

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Аркадий Дорога

Мультяш с повесточкой

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Alex Flints

Можно было бы получше нарисовать даже такого простого человечка. Задумка збс, реализация не совсем. И голос Сыендука бы туда.

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Игорь Протасов

А звание у него какое?

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Герман Воронов

Не распил, а символизм «доступности и простоты платформы для каждого пользователя» ☝️

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Стерлядка Вяленая

Бляяя, что такое вован и лексус? Гопота из дворов питера? Зэки на зоне? Куда мир катится....

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Трезор Миянма
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Timur Rossiev

Давно я так не орал с продакшена! Однозначно, девиз российского маркетинга :"чем хуже- тем лучше "

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