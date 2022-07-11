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Rutube представил «цифровой аватар» сервиса: он выглядит как человечек с детских рисунков Статьи редакции
Аватар будет рассказывать про новости платформы, новый контент и реагировать на «общемировую повестку».
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- Rutube объявил, что решил «захватить цифровое пространство» и представил «диджитального персонажа от платформы». Как его зовут, пока неизвестно, в комментариях к записи во «ВКонтакте» Rutube пообещал выбрать имя вместе с пользователями, так как аватар — «народный».
- По словам представителей Rutube, образ аватара символизирует «доступность и простоту платформы для каждого пользователя». Сам сервис позиционирует себя как «национальный видеохостинг, который может стать началом начал для блогеров, желающих вырасти творчески и стать знаменитыми и успешными».
- Аватар будет освещать «все важные события на Rutube и не только» и рассказывать про выпуски нового контента.
- Например, в видео он рассказал про девушку, которая хотела прыгнуть с моста, но передумала, когда увидела инсталяцию Rutube на нём. Она решает стать блогером, а потом умирает — её «придавливает» инсталяцией.
- У аватара уже появился собственный Rutube-канал, где он будет «делиться новостями платформы и реагировать на общемировую повестку».
...кудасай
Ебанулись?
Ебанулись — и точка
В точку!
*предложенное имя успешно зарегистрировано
и точка
пилят
Ну зачем сразу так грубо? Нужно более мягко. "Импортозаместились".
Нарисовали в пейнте за 5 минут до презы? Ну хорошо хоть человечек, а могла ведь вообще стать "цифровым аватаром" точка!
Директор принёс листок дизайнерам со словами "Вот чёт типа такой херни изобразите".
Аватар и точка
Аватар...очка.
Хм... неплохое имя для этого персонажа.
Могла быть кошка сзади.
Бюджет разработки аватара - 100 млн. рублей?
А не лажу ли полную символизирует этот милаха?
По крайней мере очень на это похоже. Нет, если бы это был аватар компании по рисованию человечкоа типа «палка, палка, огуречек», то и вопросов бы не было. А тут целый «модемповторитьютуб». Несолидно.
Этот аватар удивительно точно символизирует текущую ситуацию с Rutube.
Напоминает:
Блин, гениально просто! Кружку рома господина на коне! (-:
Ахахаха! Это ТОП!
Не смотрю. Не создаю. Не загружаю.
У рутуба все надежда была на блокировку youtube, но не срослось :-)
Не зарекайся
Во! Точно. Всё думал, что именно напоминает
Больше месяца назад решил перенести туда своё барахло из ютуба. Перенес. Но ролики не доступны потому что на модерации. Подождал неделю, по-прежнему на модерации. Подождал ещё неделю, по-прежнему на модерации. Забыл про то что рутуб существует. Сейчас вот вспомнил, попытался войти, но забыл пароль. Нажал восстановить пароль - письмо с подтверждением до сих пор не пришло. Подожду недельку. Молодцы вы там в рутубе!
Аааа да ладно? дык я всегда рисовал "цифровую аватарку" сервиса?
Долго вынашивал идею персонажа, проводил различные исследования, нанимал художников, а теперь.. теперь он является цифровым аватаром рутуба.
Хотя бы кепку додумались убрать, но я им так этого не оставлю, только суд
Освоено
АХАХАХХАХАХ
ИЗВИНИТЕ😂
Новый аватар вышел в РФ!
За что бы не взялись, все трэш получается.
Сисадмин!
Мультяш с повесточкой
Можно было бы получше нарисовать даже такого простого человечка. Задумка збс, реализация не совсем. И голос Сыендука бы туда.
А звание у него какое?
Не распил, а символизм «доступности и простоты платформы для каждого пользователя» ☝️
Бляяя, что такое вован и лексус? Гопота из дворов питера? Зэки на зоне? Куда мир катится....
Давно я так не орал с продакшена! Однозначно, девиз российского маркетинга :"чем хуже- тем лучше "