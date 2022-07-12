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Google подала в суд на владельца Tinder: хочет получить право на удаление его сервисов из-за отказа платить комиссию Статьи редакции
Match Group в своём иске заявляла, что стала «заложником» Google.
- Google обвинила Match Croup (управляет приложениями для знакомств Tinder, Our Time и другими) в нарушении условий контракта и недобросовестном поведении, пишет Bloomberg.
- Компания утверждает, что Match Croup не хочет платить комиссию за использование магазина приложений Google Play. Это «поставит её в более выгодное положение по сравнению с другими разработчиками, которые соблюдают свои соглашения и добросовестно компенсируют Google полученные преимущества», говорится в иске.
- Google требует возмещения ущерба (сумма не указана) и судебного разрешения, которое позволит компании удалить приложение из Google Play.
- Match Group пока не ответила на запрос о комментарии.
- Сама Match Group подала иск к Google в мае 2022 года, обвинив её в навязывании своей платёжной системы и заявив, что группа стала «заложником».
- После этого стороны заключили сделку на время суда: Google не будет удалять приложения Match Group из своего магазина, а владелец Tinder перечислит до $40 млн на эскроу-счёт вместо того, чтобы платить Google комиссию с транзакций напрямую.
2471 просмотров
На святое замахнулись! Как без тиндера то
Привет, красавица!
Одна здесь отдыхаешь?
влево
Открыл форточку
Congratulations! You have a new match!
Если хотите иметь возможность писать пользователю @Настя Савельева. после ее свайпа влево, подключите услугу "Не отстану" за 1599 рублей в месяц".
Лично я захожу в Tinder, чтобы познакомиться с современной литературой. Там очень много молодых писательниц.
Бывшие эскортницы пишут свою биографию.
Они бывают бывшими?)))
Не сориентируете относительно гонораров этих юных дарований за участие в литературном вечере?
Входят ли в него дополнительные услуги, наподобие узкого анализа сюжетной линии, и углублённого погружения главного героя в языковые особенности персонажей второго плана?
а нормальные тарифы они не хотят сделать в своем говно приложении?
какие то бешенные цены в сотни баксов в мес за пару функций. совсем ошалели
Если люди платят то почему бы и нет
это манипулятивные механики...направленные на выкачку бабла и пользователей...
+ даже нет региональных цен! одно дело в США заплатить 50 баксов а другое в странах 3 мира согласитесь...
меня возмущает положение дел, когда ты либо ничего не платишь совсем либо плати много много за раз и сразу!
что в мобилках ловят сраных Китов что тут,
Почему не сделать разных тарифов под каждого?
В результате каждый пользователь постоянно раздражен:
а) они либо не может позволить себе покупку нужных функций
Б) он может но понимает что он переплачивает дофига!
т.е варианта где пользователь "доволен" нет впринципе! все построено на модели " негативного подкрепления"
Я уже даже и не припомню что либо с "моделью позитивного подкрепления" если честно, где мне бы продавали "счастье" вместо решения искуственно созданных преград...
Получается на Гаити вообще без вариатов
До СВО через Мегафон - 500р в месяц было.
А за какие там функции платят, кстати?
За снятие ограничений на свайпы)
твоя анкета больше показывается какое-то время и список лайкнувших тебя видно
Когда решился и заплатил пару сотен баков
Телеграм тоже вроде принимает платежи через бот, потенциально это может вылиться в иски конечно...
Видимо Гуглу и Apple надо корректировать комиссионную политику и для крупных приложений с большим числом пользователей улучшать условия
Только сегодня читал, что тиндер занял место в топ пятерке по заработку среди приложений за месяц в обоих сторах. У них выручкуа почти миллиард баксов, куда им корректировать? Они сами подписку свою не бегут корректировать что-то
Чем больше выручка тем меньше % комиссии, тем больше тиндер вложит в продвижение, ещё больше выручка...
Ну и в теории это напряжение между сторами и приложениями может привести к каким-нибудь решениям суда где Гугл утратит право требовать оплаты только через приложения...
Ну телега вынужденно принимает платежи через бота из-за ограничений расчетов. Да и через бота платежи только по РФ.
А плохая как всегда Apple, где свидетели apk установки? Видимо не хочется терять кучу конверсии, лишив себя нативного стора. И рыбку съесть, и на *** сесть.
Наконец то все будут общаться и знакомиться в реальном мире!
зачем?вот подходит к вам парень и просит ваш номер или приглашает куда то,но вы ведь его не знаете...Интернет позволяет как бы сходить на разведку
Перед взятием телефона нужно узнать человека, пообщаться. для этого есть рот и уши, чтобы узнать человека с помощью общения. Уже как пару тысяч лет эти навыки используют. Советую. Хватит 10 -15 минут для начала.
нет не будут( вы давно знакомились в реале то? )
Не понимаю зачем на VC пишут про тиндер.
Завсегдатаев комитета подразнить?
На хера в бабкином свитере фоткаться
Так и вы уже не молоды, на короткие юбки не смотрите, думаете шлюха, а вот вам такая многоходовочка 🐱👤
Интересно зачем чек приложен к фотке
а сам гугл не хочет оплатить штраф и перестать быть монополистами?
Они не монополисты строго говоря, есть экосистема Apple, Harmony Os...
Галенкина на них нет :)
Руки прочь от тиндер✊
ребят не знакомьтесь через эти помойки типо тиндера. Там только боты и прочее дерьмо.
Да ну не, вполне нормальные люди есть, просто вероятность совпадения как и в обычной жизни довольно маленькая и надо учитывать, что у каждой девушки там овердофигища вариантов перед глазами. А если человек например не ходит в клубы/бары/на тусовки и не любит такую атмосферу вообще, то ему больше особо и негде знакомиться. По жизни вокруг все зачастую уже заняты и не важно, происходит ли дело на работе/в спортзале/в клубах по интересам. Девушки в принципе любят набирать себе друзей повсюду просто так, поэтому даже если они открыты к знакомствам в обычной жизни, то при этом уже зачастую глубоко в отношениях/замужем. А на профильных ресурсах по крайней мере понятно, что все собрались плюс-минус с одной целью)
На сколько миллиардов рублей суд оштрафует?