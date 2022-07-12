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Google подала в суд на владельца Tinder: хочет получить право на удаление его сервисов из-за отказа платить комиссию Статьи редакции

Match Group в своём иске заявляла, что стала «заложником» Google.

  • Google обвинила Match Croup (управляет приложениями для знакомств Tinder, Our Time и другими) в нарушении условий контракта и недобросовестном поведении, пишет Bloomberg.
  • Компания утверждает, что Match Croup не хочет платить комиссию за использование магазина приложений Google Play. Это «поставит её в более выгодное положение по сравнению с другими разработчиками, которые соблюдают свои соглашения и добросовестно компенсируют Google полученные преимущества», говорится в иске.
  • Google требует возмещения ущерба (сумма не указана) и судебного разрешения, которое позволит компании удалить приложение из Google Play.
  • Match Group пока не ответила на запрос о комментарии.
  • Сама Match Group подала иск к Google в мае 2022 года, обвинив её в навязывании своей платёжной системы и заявив, что группа стала «заложником».
  • После этого стороны заключили сделку на время суда: Google не будет удалять приложения Match Group из своего магазина, а владелец Tinder перечислит до $40 млн на эскроу-счёт вместо того, чтобы платить Google комиссию с транзакций напрямую.

#новость #google #matchgroup

2471 просмотров
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16+
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41 комментарий
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 Настя Савельева

На святое замахнулись! Как без тиндера то

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Dear Moscow,
Как без тиндера то

Привет, красавица!
Одна здесь отдыхаешь?

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Настя Савельева

влево

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Lifar Sk.

Открыл форточку

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Dear Moscow,
влево

Congratulations! You have a new match!

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Yy Kk

Если хотите иметь возможность писать пользователю @Настя Савельева. после ее свайпа влево, подключите услугу "Не отстану" за 1599 рублей в месяц".

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Yy Kk

Лично я захожу в Tinder, чтобы познакомиться с современной литературой. Там очень много молодых писательниц.

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igor igorevich

Бывшие эскортницы пишут свою биографию.

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Dmitry Kiselev

Они бывают бывшими?)))

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Dear Moscow,
Лично я захожу в Tinder, чтобы познакомиться с современной литературой. Там очень много молодых писательниц.

Не сориентируете относительно гонораров этих юных дарований за участие в литературном вечере?

Входят ли в него дополнительные услуги, наподобие узкого анализа сюжетной линии, и углублённого погружения главного героя в языковые особенности персонажей второго плана?

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Александр

а нормальные тарифы они не хотят сделать в своем говно приложении?
какие то бешенные цены в сотни баксов в мес за пару функций. совсем ошалели

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Павел Портной

Если люди платят то почему бы и нет

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Александр

это манипулятивные механики...направленные на выкачку бабла и пользователей...
+ даже нет региональных цен! одно дело в США заплатить 50 баксов а другое в странах 3 мира согласитесь...

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Александр

меня возмущает положение дел, когда ты либо ничего не платишь совсем либо плати много много за раз и сразу!
что в мобилках ловят сраных Китов что тут,
Почему не сделать разных тарифов под каждого?

В результате каждый пользователь постоянно раздражен:
а) они либо не может позволить себе покупку нужных функций
Б) он может но понимает что он переплачивает дофига!

т.е варианта где пользователь "доволен" нет впринципе! все построено на модели " негативного подкрепления"
Я уже даже и не припомню что либо с "моделью позитивного подкрепления" если честно, где мне бы продавали "счастье" вместо решения искуственно созданных преград...

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Павел Воронов

Получается на Гаити вообще без вариатов

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Qwerty54321

До СВО через Мегафон - 500р в месяц было.

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Mista

А за какие там функции платят, кстати?

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1234

За снятие ограничений на свайпы)

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Qwerty54321

твоя анкета больше показывается какое-то время и список лайкнувших тебя видно

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Mikka

Когда решился и заплатил пару сотен баков

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Марат Яз

Телеграм тоже вроде принимает платежи через бот, потенциально это может вылиться в иски конечно...

Видимо Гуглу и Apple надо корректировать комиссионную политику и для крупных приложений с большим числом пользователей улучшать условия

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Chok Chok

Только сегодня читал, что тиндер занял место в топ пятерке по заработку среди приложений за месяц в обоих сторах. У них выручкуа почти миллиард баксов, куда им корректировать? Они сами подписку свою не бегут корректировать что-то

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Марат Яз

Чем больше выручка тем меньше % комиссии, тем больше тиндер вложит в продвижение, ещё больше выручка...

Ну и в теории это напряжение между сторами и приложениями может привести к каким-нибудь решениям суда где Гугл утратит право требовать оплаты только через приложения...

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Mista

Ну телега вынужденно принимает платежи через бота из-за ограничений расчетов. Да и через бота платежи только по РФ.

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Chok Chok

А плохая как всегда Apple, где свидетели apk установки? Видимо не хочется терять кучу конверсии, лишив себя нативного стора. И рыбку съесть, и на *** сесть.

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Лина Ангел

Наконец то все будут общаться и знакомиться в реальном мире!

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Валерий Михеев

зачем?вот подходит к вам парень и просит ваш номер или приглашает куда то,но вы ведь его не знаете...Интернет позволяет как бы сходить на разведку

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Александр Курбатов

Перед взятием телефона нужно узнать человека, пообщаться. для этого есть рот и уши, чтобы узнать человека с помощью общения. Уже как пару тысяч лет эти навыки используют. Советую. Хватит 10 -15 минут для начала.

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Александр

нет не будут( вы давно знакомились в реале то? )

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Dear Moscow,

Не понимаю зачем на VC пишут про тиндер.
Завсегдатаев комитета подразнить?

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semen matrasov

На хера в бабкином свитере фоткаться

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Кучкуду

Так и вы уже не молоды, на короткие юбки не смотрите, думаете шлюха, а вот вам такая многоходовочка 🐱‍👤

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Андрей Макарычев

Интересно зачем чек приложен к фотке

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Irina Istomina

а сам гугл не хочет оплатить штраф и перестать быть монополистами?

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Марат Яз

Они не монополисты строго говоря, есть экосистема Apple, Harmony Os...

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Александр

Галенкина на них нет :)

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Псков Бурито
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Lukas Dexter

Руки прочь от тиндер✊

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Александр Курбатов

ребят не знакомьтесь через эти помойки типо тиндера. Там только боты и прочее дерьмо.

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Dmitry Kiselev

Да ну не, вполне нормальные люди есть, просто вероятность совпадения как и в обычной жизни довольно маленькая и надо учитывать, что у каждой девушки там овердофигища вариантов перед глазами. А если человек например не ходит в клубы/бары/на тусовки и не любит такую атмосферу вообще, то ему больше особо и негде знакомиться. По жизни вокруг все зачастую уже заняты и не важно, происходит ли дело на работе/в спортзале/в клубах по интересам. Девушки в принципе любят набирать себе друзей повсюду просто так, поэтому даже если они открыты к знакомствам в обычной жизни, то при этом уже зачастую глубоко в отношениях/замужем. А на профильных ресурсах по крайней мере понятно, что все собрались плюс-минус с одной целью)

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Пришелец

На сколько миллиардов рублей суд оштрафует?

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