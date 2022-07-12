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Каким будет независимый новостной агрегатор бывшего руководителя «Яндекс.Новостей» Статьи редакции
Детали продукта Лев Гершензон рассказал проекту «Русские норм».
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В конце марта 2022 года экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон объявил о планах запустить два ИТ-проекта — платформу для координации волонтёров и новостной агрегатор, над разработкой которых думал минимум пять лет.
Причём агрегатор будет работать по тем же принципам, которым хотела следовать первоначальная команда «Яндекс.Новостей».
Как хотят работать
- Основной «продукт» — это страница, которая будет рассказывать про новостные события в телеграфном стиле: «с фактами, объектами».
- Источники будут ранжироваться по цитируемости — чтобы читатель понимал, почему то или иное издание выше или ниже остальных. «Почему [самая популярная в выдаче] статья — это закрытый пейволлом материал NYT со спутниковыми снимками из Бучи? Не потому что мы так захотели, а потому что все остальные пишут про неё — потому что именно NYT их откопало, сверило», — объясняет Гершензон.
- У проекта есть «амбициозная идея». Если агрегатор привлечёт массовую аудиторию, «таким же массовым станет дефолтное поведение делать выбор», когда хочется получить больше деталей: какой источник читать, на какой заголовок нажимать. Выбирать всегда неудобно, но в новостях важна сама опция выбора, считает Гершензон. Если текст резонансный, его должны хотя бы увидеть, а читать или нет — вопрос второстепенный.
- На старте агрегатор будет собирать новости в том числе у официальных российских медиаисточников — это, например, «Интерфакс», «РИА Новости», «Коммерсантъ», «РБК». Но их будет «не много».
Откуда возьмут деньги
- Агрегатор не собирается продавать рекламу и вместо этого думает выручать деньги с подписок на добровольные пожертвования. Но так как проблемы с донатами в России возникают теперь даже у благотворительных фондов, «российская часть агрегатора, скорее всего, пока не будет зарабатывать».
- Над проектом трудится чуть больше 20 волонтёров, но когда-то и они наверняка устанут работать бесплатно. Один из способов достать деньги — запустить фандрейзинг. Именно это направление сейчас прорабатывает Гершензон, поскольку деньги нужны ещё и на дорогих айтишников.
- А дорогие айтишники нужны по одной простой причине: продукт очень сложный, «потому что его нет» (видимо, Гершензон намекает на то, что на рынке нет ничего подобного, — vc.ru). «А если ты делаешь вещь, которой нет, неопределённость гораздо больше», — объясняет бывший руководитель «Яндекс.Новостей».
- Сейчас команде важно запустить хотя бы MVP-версию, чтобы примерно понять: в нужную ли сторону она идёт, есть ли смысл сервисом пользоваться и как ведёт себя аудитория.
NYT их откопало, сверило
5 лет, работая в Новостном сервисе, герой поста, пришёл к выводу, что достоверность новости зависит от её цитируемости. Успех.
По-моему, лучше когда люди говорят, что они пропагандисты напрямую, чем когда заявляют, что они "независимое СМИ". Результат один и тот же, но в первом случае честнее.
Учитывая, что все накручивается, для освещения необходимой повестки, не составит труда разогнать нужной новости цитируемости. Даже в рукопашную столько ботов имеется в арсенале сейчас, что и не отличить так просто живому человеку, где правда, а где нет, не то что алгоритму. Так что идея по субъективно моему мнению мертворожденная. А исказить, даже действительно истинный материал это уже даже не искусство, завидев что-то своими глазами и будучи уверенным в том, что ты завидел истину, тебе скажут извини, ты контекста произошедшего не знаешь, вот до было вот так и вот это произошло именно поэтому.
не независимым
Вы правы. Если у источника есть фаундер, который говорит: это - пропаганда, а мы в белом, то это уже полярность по определению.
В этом плане "независимым от кремля"
Делаем честный ресурс чтобы 80% населения им все равно не пользовалась)
Так в РФ его сразу после открытия и заблочат, какой вопрос тогда о массовости здесь