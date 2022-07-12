У меня нет задачи доказать, что у нас всё равное, потому что это не поляризация — это более неравные условия. Есть режим большего благоприятствования формальным СМИ, которые являются не СМИ, а инструментами пропаганды.

И по бюджетным деньгам, которые идут на их работу... И по «Яндекс.Новостям», где RT и «РИА Новости» получают десятки миллионов аудитории с главной страницы «Яндекса».

И по тому, что все независимые СМИ не только не имеют доступа, а есть [ещё] масса других средств, которые их выдавливают — законы и блокировки... Поэтому говорить о равноправии смысла нет.