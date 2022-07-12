Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Разработчик игр Nexters передаст бизнес в России местному топ-менеджменту Статьи редакции
В июне он уволил четверть команды из-за «ряда негативных внешних факторов».
- После передачи бизнеса Nexters перестанет работать в России напрямую, головной офис на Кипре не будет получать выручку от российских платформ, заявила компания. Условия сделки не раскрывают.
- Местный топ-менеджмент будет отвечать за игры в России, наём сотрудников и другие процессы, вся выручка пойдёт на развитие и поддержку компании в стране.
- Кроме того, разработчик расширит программу релокации, которая работает в компании с 2018 года. Кроме Кипра, сотрудники смогут переехать в Армению. При этом Nexters продолжит работать с сотрудниками в любой стране. Игры компании, включая «Хроники Хаоса», будут доступны на локальных платформах в России — в «Одноклассниках», «ВКонтакте», MyGames и других.
- В августе 2021 года Nexters вышел на биржу после слияния с компанией-«пустышкой». Компанией со штаб-квартирой на Кипре руководят сооснователи Андрей Фадеев и Борис Герцовский. По собственным данным, она входит в пятёрку крупнейших разработчиков мобильных игр в Европе.
- 29 июня Nexters уволил 235 человек — почти четверть всей команды. Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями».
- 30 июня источники vc.ru рассказали, что сокращения стали для сотрудников Nexters неожиданностью — некоторых они застали в процессе релокации, а кто-то уже успел переехать. В Nexters ответили, что с каждым работником поговорил руководитель, им предложили «хорошие условия и помощь в поиске работы», время передать дела, в особых случаях действовали индивидуально, а перед всеми сотрудниками выступил гендиректор.
1425 просмотров
Сугубо мое личное мнение: мобильные донатные помойки - не игры.
Дело не в том, какие игры делали в этой компании, а в том, что российскую игровую индустрию изолируют от всего мира, что повлечет закрытие многих компаний, отток специалистов и масштабную безработицу
Ну теперь хотя бы деньги от них будут оставаться в стране
я поддерживаю ваше мнение
и вспомним про то как они уволили без предупреждения огромное количество людей и не смогли договориться о количестве окладов
Никто никуда не уйдёт, это игра на публику говорили некоторые комментаторы...