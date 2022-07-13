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Сервисы
Декоративный кран

МТС купил сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» Статьи редакции

С помощью него оператор будет развивать направление в сфере туризма и путешествий.

  • МТС объявил о закрытии сделки по покупке 100% сервиса. Сумму сделки стороны не раскрывают. «Броневик» сохранит своё название.
  • Покупка нужна для развития «МТС Travel» — нового направления бизнеса в сфере путешествий и туризма, объяснили в компании. МТС зарегистрировал ООО «МТС Трэвел» в июне, тогда в компании не объясняли, зачем это юрлицо нужно оператору.
  • «МТС Travel» будет заниматься услугами по бронированию отелей, жилья и билетов, предоставлением туристических и экскурсионных услуг и других.
  • «Броневик» основан в 2008 году, он позволяет бронировать отели в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане и других странах. По данным «Контур.Фокуса», 99% основного юрлица сервиса ООО «Броневик Онлайн» принадлежит МТС Travel, ещё 1% — МТС. Выручка сервиса на конец 2021 года — 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 24,7 млн рублей.
  • Весной, после ухода Booking.com, «Броневик» вместе с «Островком» и «Яндекс Путешествиями» вышли в тройку лидеров среди сервисов бронирования жилья в России.
Сервисы
Обширный Никита
Как происходит передел на рынке онлайн-бронирования жилья без Booking.com: основные тезисы из материала Forbes Статьи редакции

Известные сети переключились на собственные сайты, «Островок» и «Броневик» вышли в лидеры, а конкуренция растёт.

#новость #мтс #броневик

1678 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
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20 комментариев
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 Вадим Д.

Ну теперь-то МТС верхом на броневике таких тарифищей наворочает, мало никому не будет (-:
Реклама уже вырисовывается: Нагиев в кепке на фоне броневика зазывает всех на курорты N-ского края!

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Российские аналоги

🤔

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Никита Рымаренко

МТС на броневике посылает клиентов в туристическое путешествие…

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Вадим Д.

Скорее в эротическое, причём принудительное.

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Илья Попов

Если вам интересно, есть более эротическое.

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ECN.broker

помогите.

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Кто-то такой

Не знал, что Ленин любил нюдсы

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vasilii vasilev

Плюсаните кто первый раз услышал о сервисе из это статьи.

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Roman Blinov

это b2b сервис просто, они на b2c вышли только в марте

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Антон Большаков

Мне интересно, только у нас такая практика заниматься банкам и опсосам всем подряд, кроме своего основного бизнеса ?)
ОПСОсы предоставляют все виды облачных услуг, кассовое оборудование, телевидиние, voip телефонию и т.д.
Банки доставляют еду, маркеты и доски обьявлений...
При этом их основные сферы деятельности оставляют желать лучшего.

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Andrey Kulakov

Рядом новость про то что 5G не будет)) Вот и занимаются всем остальным))

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Виталий Воробьев

Интересный вопрос. Например, в Германии за 40 евро вы получаете 5гб мобильного трафика в 3g. А интернет банкинг это приложуха, в которой в pdf чеки собраны в таблицу.
В рф же с телекомом и банками все так хорошо, что не понятно куда девать деньги.

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Mik Petrov

Ни фига себе, я только Островок открыл после букинга, а теперь ещё и броневик

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kennyotsu

Нейминг наше все

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Artemy

Надо еще стартап Большевик по увеличению всего.

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Соня Певцова

Со всех утюгов говорят о развитии туризма, а у нас кроме как на тачке больше передвигаться не на чем

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Anton Zapuskalov

Доктор, тошнит от милитари-тематики в названиях, что делать?

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Soulis

Терпите, комрад, вы же коммунист

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Антон Т

Борщевик

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Денис Пихаров

Броневик и точка!

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