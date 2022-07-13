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МТС купил сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» Статьи редакции
С помощью него оператор будет развивать направление в сфере туризма и путешествий.
- МТС объявил о закрытии сделки по покупке 100% сервиса. Сумму сделки стороны не раскрывают. «Броневик» сохранит своё название.
- Покупка нужна для развития «МТС Travel» — нового направления бизнеса в сфере путешествий и туризма, объяснили в компании. МТС зарегистрировал ООО «МТС Трэвел» в июне, тогда в компании не объясняли, зачем это юрлицо нужно оператору.
- «МТС Travel» будет заниматься услугами по бронированию отелей, жилья и билетов, предоставлением туристических и экскурсионных услуг и других.
- «Броневик» основан в 2008 году, он позволяет бронировать отели в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане и других странах. По данным «Контур.Фокуса», 99% основного юрлица сервиса ООО «Броневик Онлайн» принадлежит МТС Travel, ещё 1% — МТС. Выручка сервиса на конец 2021 года — 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 24,7 млн рублей.
- Весной, после ухода Booking.com, «Броневик» вместе с «Островком» и «Яндекс Путешествиями» вышли в тройку лидеров среди сервисов бронирования жилья в России.
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Ну теперь-то МТС верхом на броневике таких тарифищей наворочает, мало никому не будет (-:
Реклама уже вырисовывается: Нагиев в кепке на фоне броневика зазывает всех на курорты N-ского края!
🤔
МТС на броневике посылает клиентов в туристическое путешествие…
Скорее в эротическое, причём принудительное.
Если вам интересно, есть более эротическое.
помогите.
Не знал, что Ленин любил нюдсы
Плюсаните кто первый раз услышал о сервисе из это статьи.
это b2b сервис просто, они на b2c вышли только в марте
Мне интересно, только у нас такая практика заниматься банкам и опсосам всем подряд, кроме своего основного бизнеса ?)
ОПСОсы предоставляют все виды облачных услуг, кассовое оборудование, телевидиние, voip телефонию и т.д.
Банки доставляют еду, маркеты и доски обьявлений...
При этом их основные сферы деятельности оставляют желать лучшего.
Рядом новость про то что 5G не будет)) Вот и занимаются всем остальным))
Интересный вопрос. Например, в Германии за 40 евро вы получаете 5гб мобильного трафика в 3g. А интернет банкинг это приложуха, в которой в pdf чеки собраны в таблицу.
В рф же с телекомом и банками все так хорошо, что не понятно куда девать деньги.
Ни фига себе, я только Островок открыл после букинга, а теперь ещё и броневик
Нейминг наше все
Надо еще стартап Большевик по увеличению всего.
Со всех утюгов говорят о развитии туризма, а у нас кроме как на тачке больше передвигаться не на чем
Доктор, тошнит от милитари-тематики в названиях, что делать?
Терпите, комрад, вы же коммунист
Борщевик
Броневик и точка!