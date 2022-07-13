Операторы связи не теряют надежды на запуск сети пятого поколения, но в ближайшее время необходимо сохранить хотя бы доступ к 4G.

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Аналитики в области мобильных телекоммуникаций рассказали изданию «Деловой Петербург», что о появлении в России связи пятого поколения в ближайшие несколько лет можно забыть. Это связано не только с уходом ведущих поставщиков оборудования: самый подходящий для 5G диапазон занят силовиками, и они не намерены делиться им с гражданскими.

В начале июля Минцифры предложило выделить операторам связи частоты миллиметрового диапазона 24,25-27,5 ГГц. В министерстве считают, что это ускорит введение в стране сетей 5G. Сотрудник агентства MForum Алексей Бойко считает, что это не поможет: «[Частоты] могли бы неплохо дополнить сети 5G в местах наибольшей загрузки. Но пока что дополнять нечего».

В России уже есть тестовые зоны покрытия 5G — они доступны некоторым клиентам МТС и «Мегафона» в Санкт-Петербурге, а в 2020 году МТС получил первую лицензию на запуск сети нового поколения, но в ограниченном диапазоне частот. За прошедшие два года полноценных попыток запустить сеть для пользователей так и не последовало.

Бойко и другие аналитики считают, что предложенные Минцифры частоты не подходит для построения сети общего пользования. Оптимальным для 5G они называют «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц, который принадлежит военным. Но директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарёв отмечает, что если силовики позволят использовать его для гражданских устройств, это никак не повлияет на них самих.

Гражданские устройства никак не могут помешать военным, тем более для них самих этот диапазон бесполезен (устройств нужных нет), их радары в любом случае продолжат работать без проблем. Ну не сможет гражданский телефон помешать радиолокационной станции. Технически этот диапазон никому вообще не нужен, кроме операторов.Михаил Климарёв, директор «ОЗИ»

Проблему усугубляет и отсутствие оборудования: российский рынок покинули Cisco, Nokia, Huawei и Ericsson, а Минцифры разрешит запуск 5G только при наличии отечественного оборудования. Бойко утверждает, что операторы не смогут использовать базовые станции зарубежных производителей, но никто не запрещает устанавливать свои станции с иностранной «начинкой».

Предыдущие попытки разработать 5G-оборудование не увенчались успехом, а сейчас поставщикам придётся либо наладить малосерийное производство, что будет слишком дорого, либо делать сотни тысяч экземпляров и продавать на экспорт — в нынешних условиях это маловероятно.

Представители российских телекоммуникационных компаний рассказали, что сейчас ставка будет делаться на сети четвёртого поколения: оборудование для LTE поставлялось из-за рубежа, и вскоре устаревшим и вышедшим из строя станциям потребуется замена, которой в России нет. «5G — про промышленное использование, технологии нового поколения и тому подобное. Для массового потребителя достаточно LTE», — заявил гендиректор «ОБИТ» Андрей Гук.