«Деловой Петербург»: развитие 5G в России заморожено — в стране нет ни оборудования, ни подходящих частот Статьи редакции
Операторы связи не теряют надежды на запуск сети пятого поколения, но в ближайшее время необходимо сохранить хотя бы доступ к 4G.
Аналитики в области мобильных телекоммуникаций рассказали изданию «Деловой Петербург», что о появлении в России связи пятого поколения в ближайшие несколько лет можно забыть. Это связано не только с уходом ведущих поставщиков оборудования: самый подходящий для 5G диапазон занят силовиками, и они не намерены делиться им с гражданскими.
В начале июля Минцифры предложило выделить операторам связи частоты миллиметрового диапазона 24,25-27,5 ГГц. В министерстве считают, что это ускорит введение в стране сетей 5G. Сотрудник агентства MForum Алексей Бойко считает, что это не поможет: «[Частоты] могли бы неплохо дополнить сети 5G в местах наибольшей загрузки. Но пока что дополнять нечего».
В России уже есть тестовые зоны покрытия 5G — они доступны некоторым клиентам МТС и «Мегафона» в Санкт-Петербурге, а в 2020 году МТС получил первую лицензию на запуск сети нового поколения, но в ограниченном диапазоне частот. За прошедшие два года полноценных попыток запустить сеть для пользователей так и не последовало.
Бойко и другие аналитики считают, что предложенные Минцифры частоты не подходит для построения сети общего пользования. Оптимальным для 5G они называют «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц, который принадлежит военным. Но директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарёв отмечает, что если силовики позволят использовать его для гражданских устройств, это никак не повлияет на них самих.
Проблему усугубляет и отсутствие оборудования: российский рынок покинули Cisco, Nokia, Huawei и Ericsson, а Минцифры разрешит запуск 5G только при наличии отечественного оборудования. Бойко утверждает, что операторы не смогут использовать базовые станции зарубежных производителей, но никто не запрещает устанавливать свои станции с иностранной «начинкой».
Предыдущие попытки разработать 5G-оборудование не увенчались успехом, а сейчас поставщикам придётся либо наладить малосерийное производство, что будет слишком дорого, либо делать сотни тысяч экземпляров и продавать на экспорт — в нынешних условиях это маловероятно.
Представители российских телекоммуникационных компаний рассказали, что сейчас ставка будет делаться на сети четвёртого поколения: оборудование для LTE поставлялось из-за рубежа, и вскоре устаревшим и вышедшим из строя станциям потребуется замена, которой в России нет. «5G — про промышленное использование, технологии нового поколения и тому подобное. Для массового потребителя достаточно LTE», — заявил гендиректор «ОБИТ» Андрей Гук.
Журналисты «Делового Петербурга» обратились за комментарием о ситуации к операторам связи. В «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» отказались говорить о перспективах 5G, в пресс-службе «Мегафона» ответили, что рассчитывают на доступ к «золотому диапазону», а в МТС заявили, что ищут решение проблемы и готовы тестировать конкурентоспособное российское оборудование.
А что случилось?
Произошёл прогресс
Отрицательный!
Да господи почему так смешно 🤣
Ахахахах, мы здесь живём
Правильный заголовок:
«Деловой Петербург»: развитие в России заморожено.
Россия со всеми трудностями справлялась и с этой справится!
Вы бы добавили, что это ирония-сарказм (-:
А это не ирония. Вы в профиль зайдите.
Вы прям в каждой статье как под копирку пишите одно и то же. Какие мы русские все переживем просто потому что русские. Пережить можно что угодно, если есть доступ к кислороду, минимально необходимому количеству воды и пище. Вопрос в том - а нафига что-то терпеть, если можно не терпеть? И главное пока кто-то терпит, другой идёт вперёд, об этом не думали?
Наконец, можно посмотреть чуть в будущее и понять, чем это отразится на стране. Вы вообще в курсе чем 4G от 5G отличается, или вам вообще все равно?
Если завтра будет новость, что всех обязуют анальную пробку вставлять по назначению, вы лишних вопросов тоже задавать не будете?
Лет через 50 когда во всем мире уже будет 6G. И то вряд-ли.
Как бы у нас к тому времени edge не вернулся, аль gprs, тьфу-тьфу.
Точно. Справится своим любимым способом - сделает вид, что проблемы нет. А на Западе вон инфляция какая!
А нахуя?
В военное время технология 4G приравнивается к 5G. А в особых случаях и к 6G.
Жду комментария замглавы Минпромторга о том, что вдруг выяснилось, что 5g вышки облучают и чепириют людей поэтому для здоровья и свободы лучше использовать 4g
Дался вам этот 5G - 99% населения России не будет пользоваться 5G никогда т.к. радиус соты ~ 100-120 м + прямая видимость - сто стадионы, Аэропорты и Красная Площадь - ПО КРАЯМ - в центре 5G опять не будет т.к. более 120 м от края/базовой станции.
Смысла выделять сейчас для 5G частоты нет никакого, кроме коррупции т.к. её не будут пользоваться, а в основном оплачивать Хуавей и Эриксону и ЕС их расходы на разработку чистой воды идиотизм. Через 2-3 года цены на оборудование упадут в разы + и будет несколько открытых стандартов на оборудование 5G как сейчас на 4G-LTE который кстати в России производят 2 компании. и базовые станции 5G будут собирать как раньше ПК из компонентов разных производителей.
НИ-НУ-ЖОН! Тверда и четка!
база.
То говна не завезут, то вёдер не хватает.
Суть немного иная, но фраза из анекдота подходит, суть одни: ничего не делается и будет. Ура, победа )-:
Объективно - никогда
Предлагаю сделку: если военные потеряют Херсон — отдают гражданским в качестве жеста доброй воли частоты, а то реально ж уже который год этот дроч
Пфф, нет ) они еще что-нибудь у гражданских заберут
Боня может вздохнуть, чипировать не будут))))))
Да он нам и н***й не нужОн, 5g ваш©
Санкции не нужны.
Класс 😆 Переплачивали за телефоны с 5g и таки получили 🙈
Как же у меня горит пердак от этой статьи)))
Не до жиру ))
Ну ок.
"на колу мочало, начинай сначала"
новый круг всего лишь - у кого-то память короткая
в 2010 4g военные тоже не хотели отдавать :) и ничего договорились
Тащемта, все ими занято, включая власть )
А как так могло получиться? Теперь Баба Яга в ступе и с метлой - вот символ российского 5G будущего в великой энергетической сверхдержаве.
НИ-НУ-ЖОН! Тверда и четка! и .
5G — про промышленное использование, технологии нового поколения и тому подобное. Для массового потребителя достаточно LTE
вот и все что надо было знать
Нет ну это в целом конечно печалька, но конечно хотелось бы что бы для начала lte хотя бы везде был :) по большому счету базовые потребности lte покрывает, а с покрытием проблемы. Что толку если в лесу или на берегу озера на рыбалке у меня не будет 4g или не будет 5g. Насколько я понимаю зона покрытия одинаковая, лучше только скорость и пинг, хотя слабо представляю задачи для телефона где не хватает 50мбит которые даёт 4g.
Да ты что, а как так получилось?🤡