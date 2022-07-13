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RuStore раскрыл первую статистику по скачиваниям: в лидерах приложения подсанкционных банков Статьи редакции
Из нефинансовых сервисов в первой десятке — Rutube, AliExpress и «ВКонтакте».
- К середине июля 2022 года в магазине разместили более 1000 Android-приложений. С момента запуска пользователи установили RuStore 500 тысяч раз и скачали приложения более 1,1 млн раз, рассказали в VK.
- Более 50% всех загрузок пришлось на финансовые приложения, в частности, подсанкционных банков — «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и «Альфа-банк». На категорию «Инструменты» («полезные сервисы для жизни и работы») приходится 10% скачиваний, «Развлечения» — 9%, «Покупки» — 6%.
- Бета-версия RuStore вышла 25 мая 2022 года. На старте в магазине было около 100 приложений — сервисы VK, «Яндекса», «Сбера», мобильных операторов, маркетплейсы и другое.
- Летом 2022 года разработчики обещают добавить в RuStore push-уведомления, платёжную систему и рейтинги приложений, а до конца года — аналитические и маркетинговые инструменты.
- Магазин разрабатывает VK вместе с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России.
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Спасибо за наводку Алексей Баранов
Кажется вместе с рустором написали ботов для накрутки загрузок для рейтингов
Почему так думаете?
Смущает только количество загрузок приложений не финансового сектора, которые до сих пор есть в нативном магазине.
Нахрена боты, если аналитика от самого магазина, который может нарисовать любые цифры?
Сбер, рутуб и вторая кнопка телека. Выбор настоящих патриотов
Согласен, только в «тупой рашке» пользуются приложениями банков и видеохостингами
Товарищи майоры довольны.
Правда, большая часть закачек сделаны работниками гос организаций по приказу от начальства
Большая часть закачек сделана людьми, у которых нет выбора - они не могут скачать приложения Сбера, ВТБ и Альфа-банка в Google Play и App Store. Какие приказы, что за бред?
А зачем?
На самом деле там без (тысяч), но сказали всё-таки добавить это на слайд)))
Сбер. ВТБ, Альфа, СБП, Рутуб.... Кто этой фигней пользуется? А привет Мир это вообще рекламное приложение...
Интересно чем пользуются душнилы вроде тебя?
Никто не пользуется крупнейшими банками России, да, все именно так.
Чем привет мир не угодил?
Я правильно понимаю, вы вместо Сбера Потанинофф предлагаете?
Но так и не запилили кнопку обновить все приложения разом
Статистика теперь на моем https://rustor.ru - 670 скачиваний приложения авиасейлс за полтора месяца. 0 продаж, 0 заработка, а так весело)
Но ВТБ инвестиции через него я обновить так и не могу. Сбер, Альфу, ВТБ банк и что-то ещё обновлял без проблем.
Сейчас инвестировать кудато просто выкинуть деньги
Неудивительно. Больше ни за чем он не нужен.