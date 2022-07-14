Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Сервисы
TJ

«Ты был вишенкой на торте»: Mozilla прислала Microsoft торт по случаю «смерти» Internet Explorer Статьи редакции

Компании обмениваются кексами и пирожными с 2006 года.

  • 15 июня 2022 года стал последним официальным днём работы браузера Internet Explorer. Microsoft прекратила поддержку утилиты и начала перенаправлять пользователей программы в Edge.
  • Спустя почти месяц после этого команда разработчиков Edge опубликовала снимок большого торта с изображением логотипа Internet Explorer. Его по случаю «смерти» браузера прислали коллеги из компании Mozilla, создателя Firefox.
  • Надпись «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте») обыгрывает сокращённое название Internet Explorer, в частности, его шестой версии. В Microsoft поблагодарили команду Firefox за кулинарный подарок и внимание к Internet Explorer.
  • Команды разработчиков браузеров из Microsoft и Mozilla обмениваются тортами, кексами и пирожными в честь выхода крупных обновлений уже много лет. Ещё в 2006 году авторы Internet Explorer отправили создателям Firefox первый торт, поздравив их с запуском второй версии утилиты. После в Microsoft ещё несколько раз присылали коллегам кулинарные подарки.
  • В Mozilla в течение шести лет только благодарили Microsoft за поддержку, но в 2012 году тоже отправили разработчикам Internet Explorer торт, тем самым поздравив их с запуском десятой версии браузера. С тех пор команды регулярно присылают друг другу сладости. Разработчики Google Chrome также иногда присоединяются к флешмобу коллег.

#новость #internetexplorer #mozilla #microsoft

12 024 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
118 комментариев
Написать комментарий...
 Никита Брагин

Мозилле скоро самой такой торт подарить можно будет.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Великолепнейший был браузер и довольно долго. Хотя и сейчас пользуюсь, но уже не «тот самый вкус», как говорится.

Ответить
Развернуть ветку
45 комментариев
Lada Pozdeeva

да уж.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воронов

Ну от Яндекса в России - точно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Василий Пупкин

Это да - глядишь гугла пришлет мозиле прощальный тортик за упокой

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шувалов

Да уж, Мозиле надо явно сменить штатного кондитера)

Ответить
Развернуть ветку
Мария Кузякова

Мне кажется, это намеренно всратые торты))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Shevchenko

А чего?... Какой был эксплорер, такой и торт 😄

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Евсей

А мне кажется как раз Майкрософту лучше сменить, и Гуглу. Эти масляные розочки и кривые надписи... Вырви глаз

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ю.Б.

предпоследний торт прикольный

Ответить
Развернуть ветку
Ваня Семенов

Прикольная традиция)

Ответить
Развернуть ветку
Ю.Б.

вкусная возможно

Ответить
Развернуть ветку
Эмиль Жибаров

он специально такой кхммм некрасивый?D

Ответить
Развернуть ветку
ECN.broker

никто:
мой папа, когда я родился:

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Федор Чеботарев

Да

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Последний торт – он вкусный самый (-:

Ответить
Развернуть ветку
Fo Bo Hatt

а мозилой еще пользуется кто то ?им самими нужен такой торт )

Ответить
Развернуть ветку
енот
а мозилой еще пользуется кто то ?

Некоммерческим фондом? Как можно "пользоваться" фондом?

Ответить
Развернуть ветку
DinoSale

да, на мобиле особенно удобно, что можно ставить теж расширения, что и на пк, типо адблока и других привычных

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Стерлядка Вяленая

Я пользуюсь, и?

Ответить
Развернуть ветку
Holy Carrot

Я правильно понимаю, что IE6ing - это icing?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Пихаров

Да

Ответить
Развернуть ветку
Sergik MIRNIY

Я бы убил разработчиков, которые в любой пакет приложенияй пихают кучу софта от браузеров и кончая вирусами.

Ответить
Развернуть ветку
Holy Carrot

пихают, кончая вирусами... удачная двусмысленность, однако

Ответить
Развернуть ветку
Ю.Б.

Для них подготовлен отдельный котёл в Аду

Ответить
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

а что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Плов раздают бесплатно.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Grigoriy Malyshev

минусующие - дебилы, не выкупают всей прелести контекста

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vasek Romanov

Мозилла без предупреждения отключила все расширения яндекса. Якобы не безопасно. Сначала удалили их поиск теперь вот это. Желание пользоваться их браузером и так упало уже ввиду постоянных глюков сайтов так еще и отрезают то что я использую.

Ответить
Развернуть ветку
Гена Иванов

яндекс и маил - две заразы, которые подхватить легко, а вот вывести потом очень сложно. ох уж этот ненавязчивый сервис из каждого угла, от которого трудно отказаться. я-браузер вам в помощь со всеми плюшками

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Поиск вернуть несложно - идете на главную страницу яндекса и правой кнопкой мыши по адресной строке выбираете "добавить яндекс".

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Я с лисички на Яндекс браузер перелез, в основном из-за перевода видеороликов на Ютубе и разных удобных плюшек.

Однако лисичка (точнее Waterfox) осталась на пк вторым браузером.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Артюхов

если отношения с конкурентами то только такие

Ответить
Развернуть ветку
Илья О.

Вот бы все так дружно жили)

Ответить
Развернуть ветку
Погибший турник
В Mozilla в течение шести лет только благодарили Microsoft за поддержку, но в 2012 году тоже отправили разработчикам Internet Explorer торт

Долго же до них доходило

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

Так они косплеили IE. Тут все продумано.

Ответить
Развернуть ветку
Keivorit Keivor

Нужно было присылать торт в виде гроба, а из него выползает священник и читает погребальную молитву)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Zykov

Это что, получается, в школе начались каникулы, и теперь на vc подобные комменты будут чаще появляться?

Ответить
Развернуть ветку
Kurgus Utair

это они в изгаиль ебуниной пошлют
священник будет с логотипом курьерской службы и учебником лутца под мышкой

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Сергеев

Лиса скорее сама мертва, чем жива. Хотя браузер хорош, но интерес к нему убили сторонние компании, которые не хотят делать расширенияя нужные для работы для Файрфокса (

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Никогда не ставлю расширения. Но Firefox не зашел, хотя я делал несколько попыток. Опера рулит.

Ответить
Развернуть ветку
Буржуазный дым

Mozilla шарят в TOR’тах ☝️😀

Ответить
Развернуть ветку
Odincova.

😃

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Грачев

норм стёб)

Ответить
Развернуть ветку
Александр С.

Мощила - заебись!

Ответить
Развернуть ветку
Нормандия Неман

Забавно читать о каких-то еще браузерах (включая Chrome), когда есть шикарный Safari.

Ответить
Развернуть ветку
Яков Борисов

Без кучи расширений

Ответить
Развернуть ветку
Иван Ларин

Maxthon тема

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Был, до покупки китайцами.

Ответить
Развернуть ветку
vmp

Кто объяснит - совпадение названий микрософтовских браузеров с названиями внедорожников ford случайно или намеренно?
P.S. а ведь первый конкурент IE назывался Netscape Navigator, как внедорожник Lincoln.

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Случайность.

Ответить
Развернуть ветку
Khanoff

Вроде как-то и не пользовался никогда ни мозилой, ни IE, но на душе так тепло стало....

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Сама Мозила сильно сдает в последнее время. Реальных апдейтов нет, куча сайтов просто не работает.

Ответить
Развернуть ветку
Gelius

Торт ужасен.
Начинка, я так подозреваю, с огромными коржами и жирным кремом.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Климдт

Шо то, шо это, как говорится по теореме Эскобара

Ответить
Развернуть ветку
Артем Шатов

вспомнил свои ощущения при создании кроссбраузерной верстки под IE4.5 и FF1.5, opera...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
IDownHouseI

Скорее костью в горле

Ответить
Развернуть ветку
Branton Phillips

this is really good

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 118 комментариев
null