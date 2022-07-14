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«Ты был вишенкой на торте»: Mozilla прислала Microsoft торт по случаю «смерти» Internet Explorer Статьи редакции
Компании обмениваются кексами и пирожными с 2006 года.
- 15 июня 2022 года стал последним официальным днём работы браузера Internet Explorer. Microsoft прекратила поддержку утилиты и начала перенаправлять пользователей программы в Edge.
- Спустя почти месяц после этого команда разработчиков Edge опубликовала снимок большого торта с изображением логотипа Internet Explorer. Его по случаю «смерти» браузера прислали коллеги из компании Mozilla, создателя Firefox.
- Надпись «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте») обыгрывает сокращённое название Internet Explorer, в частности, его шестой версии. В Microsoft поблагодарили команду Firefox за кулинарный подарок и внимание к Internet Explorer.
- Команды разработчиков браузеров из Microsoft и Mozilla обмениваются тортами, кексами и пирожными в честь выхода крупных обновлений уже много лет. Ещё в 2006 году авторы Internet Explorer отправили создателям Firefox первый торт, поздравив их с запуском второй версии утилиты. После в Microsoft ещё несколько раз присылали коллегам кулинарные подарки.
- В Mozilla в течение шести лет только благодарили Microsoft за поддержку, но в 2012 году тоже отправили разработчикам Internet Explorer торт, тем самым поздравив их с запуском десятой версии браузера. С тех пор команды регулярно присылают друг другу сладости. Разработчики Google Chrome также иногда присоединяются к флешмобу коллег.
12 024 просмотров
Мозилле скоро самой такой торт подарить можно будет.
Великолепнейший был браузер и довольно долго. Хотя и сейчас пользуюсь, но уже не «тот самый вкус», как говорится.
да уж.
Ну от Яндекса в России - точно
Это да - глядишь гугла пришлет мозиле прощальный тортик за упокой
Да уж, Мозиле надо явно сменить штатного кондитера)
Мне кажется, это намеренно всратые торты))
А чего?... Какой был эксплорер, такой и торт 😄
А мне кажется как раз Майкрософту лучше сменить, и Гуглу. Эти масляные розочки и кривые надписи... Вырви глаз
предпоследний торт прикольный
Прикольная традиция)
вкусная возможно
он специально такой кхммм некрасивый?D
никто:
мой папа, когда я родился:
Да
Последний торт – он вкусный самый (-:
а мозилой еще пользуется кто то ?им самими нужен такой торт )
Некоммерческим фондом? Как можно "пользоваться" фондом?
да, на мобиле особенно удобно, что можно ставить теж расширения, что и на пк, типо адблока и других привычных
Я пользуюсь, и?
Я правильно понимаю, что IE6ing - это icing?
Да
Я бы убил разработчиков, которые в любой пакет приложенияй пихают кучу софта от браузеров и кончая вирусами.
пихают, кончая вирусами... удачная двусмысленность, однако
Для них подготовлен отдельный котёл в Аду
а что случилось?
Плов раздают бесплатно.
минусующие - дебилы, не выкупают всей прелести контекста
Мозилла без предупреждения отключила все расширения яндекса. Якобы не безопасно. Сначала удалили их поиск теперь вот это. Желание пользоваться их браузером и так упало уже ввиду постоянных глюков сайтов так еще и отрезают то что я использую.
яндекс и маил - две заразы, которые подхватить легко, а вот вывести потом очень сложно. ох уж этот ненавязчивый сервис из каждого угла, от которого трудно отказаться. я-браузер вам в помощь со всеми плюшками
Поиск вернуть несложно - идете на главную страницу яндекса и правой кнопкой мыши по адресной строке выбираете "добавить яндекс".
Я с лисички на Яндекс браузер перелез, в основном из-за перевода видеороликов на Ютубе и разных удобных плюшек.
Однако лисичка (точнее Waterfox) осталась на пк вторым браузером.
если отношения с конкурентами то только такие
Вот бы все так дружно жили)
Долго же до них доходило
Так они косплеили IE. Тут все продумано.
Нужно было присылать торт в виде гроба, а из него выползает священник и читает погребальную молитву)
Это что, получается, в школе начались каникулы, и теперь на vc подобные комменты будут чаще появляться?
это они в изгаиль ебуниной пошлют
священник будет с логотипом курьерской службы и учебником лутца под мышкой
Лиса скорее сама мертва, чем жива. Хотя браузер хорош, но интерес к нему убили сторонние компании, которые не хотят делать расширенияя нужные для работы для Файрфокса (
Никогда не ставлю расширения. Но Firefox не зашел, хотя я делал несколько попыток. Опера рулит.
Mozilla шарят в TOR’тах ☝️😀
😃
норм стёб)
Мощила - заебись!
Забавно читать о каких-то еще браузерах (включая Chrome), когда есть шикарный Safari.
Без кучи расширений
Maxthon тема
Был, до покупки китайцами.
Кто объяснит - совпадение названий микрософтовских браузеров с названиями внедорожников ford случайно или намеренно?
P.S. а ведь первый конкурент IE назывался Netscape Navigator, как внедорожник Lincoln.
Случайность.
Вроде как-то и не пользовался никогда ни мозилой, ни IE, но на душе так тепло стало....
Сама Мозила сильно сдает в последнее время. Реальных апдейтов нет, куча сайтов просто не работает.
Торт ужасен.
Начинка, я так подозреваю, с огромными коржами и жирным кремом.
Шо то, шо это, как говорится по теореме Эскобара
вспомнил свои ощущения при создании кроссбраузерной верстки под IE4.5 и FF1.5, opera...
Комментарий удален модератором
Скорее костью в горле
this is really good