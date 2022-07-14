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Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «нарушителя законов» России Статьи редакции

Регулятор составил протокол из-за распространения «фейков» о «военной операции».

  • Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении американской Twitch Interactive, Inc.: поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
  • Меры будут действовать, пока стриминговая платформа полностью не устранит нарушения.
  • Также регулятор составил административный протокол по ч.2 ст.13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — «фейков» о «военной операции». Она грозит штрафом для юрлиц до 4 млн рублей. В июне 2022 года сервис оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
  • В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. Меры регулятора также влючали запрет на рекламу Google и его информационных ресурсов.
Плашка о нарушении законов Google в поисковике «Яндекса»

#новость #роскомнадзор #twitch

849 просмотров
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16+
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17 комментариев
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 Vladislav S

Однажды и сотрудников роскомнадзора будут помечать.

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ivanlavrenko lavrenko

"Плашка" о нарушении закона или о инагента, это как значек: честная платформа. Нужно смотреть.

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Andrey Zykov

Это не обязательно так работает

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Ivan Cato

Это так не работает. Надо не на плашки смотреть, а анализировать то что говорит у кого плашка.

По вашей логике, если бы у меня на этом сайте была плашка - "Самый умный из людей", то вы бы слушали меня открыв рот?

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Михаил

Поисковики ? Яндекс и Яндекс?

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Alex Walker

Еще mail.ru есть, правда не знаю пользуется ли кто то ей )))

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Andrey Zykov

И рамблер ещё

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Слегка Придурковатый

Дарю идею Яндексу. В места, отмеченные стрелочками, можно добавить дополнительные рекламные объявления. И чем больше будет нарушителей закона - тем больше профита.

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Alex Walker

Если верить mail.ru то нарушают только домены google.ru и google.com. К примеру google.de уже не нарушает )) Пользуйтесь на здоровье.

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Макс Макс

На что рассчитана такая пометка? Чтобы аполитичные люди все таки задумались что чето не совсем ок..

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Вадим Д.

То есть знаменитый поисковик мейл.ру, псевдопоисковик рамблер (он ещё есть, кстати?) и яндес будут в выдаче помечать Twitch как страшного нарушителя законов РФ?
А чего бы по старинной традиции РКН просто не заблокировать его и запретить яндексу и остальным «поисковикам» показывать его в выдаче?

UPD. Проверил, какой-то поиск у рамблера есть. «Поиск по интернету» называется (-:

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IDanya

Не додумались

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Кирилл Панин

ооооо сейчас помечать,а завтра что?экстремистами назовут

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Алексей Кравцов

Весь мир уже сделал пометку, что РФ в нынешнем виде - это и есть антизакон, бандитизм, лживая гниль.

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Беженец с твиттера

а блогеры, которые стримят на твиче, они тоже считаются нарушителями закона?

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DaemonHK

Иноагенты же))

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Pavel Loginov

Да сделайте уже белый список и всё. Если не на госпайке — значит иностранный агент, экстремист и нарушитель законов

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