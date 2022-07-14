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Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «нарушителя законов» России Статьи редакции
Регулятор составил протокол из-за распространения «фейков» о «военной операции».
- Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении американской Twitch Interactive, Inc.: поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
- Меры будут действовать, пока стриминговая платформа полностью не устранит нарушения.
- Также регулятор составил административный протокол по ч.2 ст.13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — «фейков» о «военной операции». Она грозит штрафом для юрлиц до 4 млн рублей. В июне 2022 года сервис оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
- В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. Меры регулятора также влючали запрет на рекламу Google и его информационных ресурсов.
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Однажды и сотрудников роскомнадзора будут помечать.
"Плашка" о нарушении закона или о инагента, это как значек: честная платформа. Нужно смотреть.
Это не обязательно так работает
Это так не работает. Надо не на плашки смотреть, а анализировать то что говорит у кого плашка.
По вашей логике, если бы у меня на этом сайте была плашка - "Самый умный из людей", то вы бы слушали меня открыв рот?
Поисковики ? Яндекс и Яндекс?
Еще mail.ru есть, правда не знаю пользуется ли кто то ей )))
И рамблер ещё
Дарю идею Яндексу. В места, отмеченные стрелочками, можно добавить дополнительные рекламные объявления. И чем больше будет нарушителей закона - тем больше профита.
Если верить mail.ru то нарушают только домены google.ru и google.com. К примеру google.de уже не нарушает )) Пользуйтесь на здоровье.
На что рассчитана такая пометка? Чтобы аполитичные люди все таки задумались что чето не совсем ок..
То есть знаменитый поисковик мейл.ру, псевдопоисковик рамблер (он ещё есть, кстати?) и яндес будут в выдаче помечать Twitch как страшного нарушителя законов РФ?
А чего бы по старинной традиции РКН просто не заблокировать его и запретить яндексу и остальным «поисковикам» показывать его в выдаче?
UPD. Проверил, какой-то поиск у рамблера есть. «Поиск по интернету» называется (-:
Не додумались
ооооо сейчас помечать,а завтра что?экстремистами назовут
Весь мир уже сделал пометку, что РФ в нынешнем виде - это и есть антизакон, бандитизм, лживая гниль.
а блогеры, которые стримят на твиче, они тоже считаются нарушителями закона?
Иноагенты же))
Да сделайте уже белый список и всё. Если не на госпайке — значит иностранный агент, экстремист и нарушитель законов