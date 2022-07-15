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Исследователи нашли в открытом доступе базу данных пользователей СДЭК Статьи редакции
Это уже вторая утечка за год, из-за первой клиенты сервиса уже подали иск к нему.
- Об этом сообщили Telegram-каналы компании Infosecurity (входит в Softline) и «Утечки информации» компании DLBI.
- По их информации, данные объединены в три файла. Первый содержит более 160 млн строк с данными об отправлениях — имена, адреса электронной почты, название компании-отправителя, идентификаторы отправителя/получателя, код пункта самовывоза.
- Во втором файле 30 млн строк с данными о физлицах и юрлицах — имена, название компании на русском и английском, телефон, электронная почта, почтовый адрес. В третьем файле 90 млн строк, он содержит телефоны и идентификаторы отправителя/получателя. В СДЭК заявили РБК, что компания проводит внутреннее расследование.
- В конце февраля данные пользователей СДЭК уже оказывались в открытом доступе: две таблицы с именами и фамилиями, номерами телефонов, адресами и другими данными пользователей сервиса. В одном файле было 466 млн строк, во втором — 822 млн. В компании подтверждали взлом, а в мае данные появились на отдельном сайте вместе с информацией «Яндекс.Еды», ГИБДД, ВТБ. В июне клиенты СДЭК подали иск из-за утечки данных.
- Вместе с предыдущей утечкой у СДЭК в сумме утекли данные десятков миллионов клиентов, что может стать «рекордом на российском рынке», заявил РБК руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев. Прошлая затронула около 19 млн пользователей, новая содержит примерно 24,7 млн номеров телефонов и данные о 30 тысячах контрагентов.
- Минцифры готовит изменения в законопроект о наказаниях за утечки данных пользователей: за первый случай компаниям придётся заплатить фиксированный штраф — его размер будет зависеть от объёма информации, попавшей в открытый доступ. Второй штраф будет оборотным.
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Исследователи обнаружили...если бы они сидели в том самом пресловутом ТГ канале, они бы обнаруживали их каждый день. Волосы встают дыбом, когда каждый день пишут про сливы в промышленных масштабах, а в новостные ленты попадают только сливы известных компаний.
Знатно слили, прям преизрядно.
Интересно, их на 60 к₽ оштрафуют или просто посмотрят строго? (-:
И из сарказма: какой страшный урон нанесён репутации СДЭК!
Вроде про сдэк уже давно писали, что там сливали базу.
Это новая слива, свежий урожай!
😢
Снова страшный штраф в 60к?
Какие 60 тысяч, вы о чём? Там же первый раз - не пидарас. Так что никакого штрафа не будет.
Это второй
Нет. Первый раз не считается, т.к. это было до объявления того, что первый раз - не пидарас.
Первый, после принятия нового закона.
СДЭК - расшифровывается как Сдаём Данные Эффективно Круто
Сливаем Данные Эффективно и Качественно
Рашн бизнес
Эти пидорасы единственные кто слили мое реальное ФИО с номером. Не прощу
Опять
По новым законам должен быть штраф
Супер, недавно у них свои данные оставил, для получения без паспорта. А ведь была мысль.
Так она лежит там же, где и база Яндекс еды