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Ануш Алексанян

«Авито» выступил против законопроекта о едином операторе цифровой рекламы: он фактически запрещает сайты объявлений Статьи редакции

Против него выступают и другие участники рынка: они считают, что это приведёт к искусственной монополии и повышению цен.

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О чём законопроект и что изменится

  • 15 июля Госдума рассмотрит законопроект о едином операторе наружной рекламы. Его автором стал депутат от «Единой России» Артём Кирьянов. Согласно документу, размещать информацию на цифровых баннерах можно будет только через специальный сайт, который создаст и будет контролировать единый оператор.
  • Он займется верификацией рекламного контента, контролем за техническим состоянием конструкций и защитой персональных данных на созданном им сайте, отмечают «Ведомости». Также по требованию властей он должен будет удалять рекламу со всех цифровых экранов.
  • Кроме того, оператор будет отвечать за объявления о продаже и услугах, которые размещают частные лица, пишет РБК. Размещать объявления физлица смогут только на сайте оператора — фактически, это лишит сервисы вроде «Авито» и «Юлы» объявлений. Им придётся прекратить работу и вернуть пользователям деньги за оплаченные, но не оказанные услуги.
  • В пояснительной записке к документу говорится, что новая схема размещения рекламы позволит нивелировать эффект от санкций и защитить интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». Например, по словам Кирьянова, это поможет защитить рекламные баннеры от хакерских атак и просто «хулиганских действий».

Кто выступает против и почему

  • Сервис онлайн-объявлений «Авито» заявил, что непродуманные инициативы «могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».

Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания ИТ-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России.

заявление «Авито»
  • Коллективные письма с критикой законопроекта также подписали около 60 представителей индустрии, пишет AdIndex. В их числе Gallery, «Постер», РИМ, «Восток-Медиа», «Дизайн Мастер», Sunlight Outdoor, Nord Star, HD Outdoor и другие компании.
  • Авторы письма считают, что создание единого оператора приведёт к «искусственной монополии» на рынке и только усугубит проблему безопасности рекламных конструкций.

Любая успешная кибератака сможет привести к единовременному размещению на всех экранах страны нежелательного контента, а устранение последствий кибератак будет осложняться географической и технологической спецификой. Появление единой сети станет целью номер один для хакеров со всего мира.

  • Единый оператор сможет контролировать показ цифровой рекламы на всех ключевых локациях в каждом регионе страны и устанавливать монопольно высокую цену за её размещение, считают в индустрии. Авторы письма отмечают, что это может привести к закрытию до 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, а без работы останутся 20 тысяч специалистов.
  • Весь рынок наружной рекламы в 2021 году вырос на 40% и составил 45 млрд рублей, а объём размещений рекламы на цифровых конструкциях увеличился на 69% — до 14,7 млрд рублей, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. Всего в стране насчитывается более 4500 таких конструкций. Крупнейшие игроки на этом рынке — Russ Outdoor и Gallery, у которых более 1300 цифровых экранов.

#авито

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4 комментария
Ильяс Урганаев

Будут показывать Большого брата

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Sergey

Не такой уж он и большой

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Вероника Каримова

Кто-то слишком явно понял тренд на возвращение в уютный ламповый советский союз и решил на этом фоне захапать себе весь рекламный рынок. Одним законом. Я ху...ю с этой страны конечно. Однажды стало не смешно, потом стало грустно, и теперь страшно... Мою родину захватили враги.

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Александр Либертайм

Будет меньше разнородного спама.

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