Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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Telegram добавил запрет голосовых сообщений в Premium-подписку — пока в бета-версии для Android Статьи редакции
Но для некоторых контактов можно сделать исключение
- Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения, пишет «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.
- Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Telegram Premium.
- Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles.
- Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. Через через App Store подписка стоит 449 рублей в месяц, через бота — 299 рублей.
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Ждем офиц. покупку подписку на каналы и чаты, без донатбот.
Киллер фича!
На такое и патент оформить нужно (-:
Далее надо вводить «супер премиум» где можно будет отправлять голосовые тем у кого запрет и насильно заставлять полностью прослушивать.
Ага (-: Чтобы при доставке сообщения телефон разблокировался и вслух на полную начинал вещать?
Отправленное голосовое начинает проигрывать сразу, как пришло + этого пользователя нет в чс
Это как сейчас услуга АОН для анти-АОН
Это будет за отдельную плату , поштучно. И пока адресат несколько раз не прослушает аккаунт будет заблокирован )) Паша с тебя партнерские )))
тогда уж все текстовые чтоб в голосовые переводил
Мечта!
Это прекрасно :D
Блин, ну мечта!!! Дайте две, как говорится (-:
Правда вот именно в телеге мне голосовые никто не отправляет. Но ватсап – просто клоака этих умников, не умеющих набирать текст.
Даёшь такую функцию повсеместно!
Вацап до сих пор не имеет функцию редактировать сообщения, о чем там говорить
я тоже сначала был категорически против этого, но потом иногда самому пришлось записывать) когда печатать много, а что-то донести надо человеку, который в данный момент не может разговаривать
но это буквально 2-3 раза было, а вот жена с подругами вечно так))) но там понятно, целый день с детьми, не всегда у телефона
Не могу с тобой согласиться, Вадим.
Стандартная проблема технологического прогресса.
Мы уже через это проходили и не раз. Многие забыли, или даже не застали, но когда появились мобильные телефоны у всех, актуальная вонь была на тему "зачем мне звонить так часто, когда можно просто встретиться".
Затем телефоны и тарифы стали удобными для СМС. Пошла вонь в духе "кому нужны эти СМС, когда можно просто позвонить".
Затем появились мессенджеры, нашлись и тут те кому не нравилось. Новый тренд вони "зачем сидеть переписываться в каких-то программах, когда можно отправить смс или позвонить".
Теперь появились голосовые, снова вонь от тех, кто не умеет и не хочет меняться. Голосовые это удобно, как отправлять, так и слушать. Удобней чем звонить, потому что можно прослушать аудио когда тебе комфортно, а никогда человек захотел тебе позвонить сам. Удобно переслушать, если что-то не понял. В то же время, удобней записать большой объем текста, чем писать его текстом, особенно на ходу. Многие не умеют писать и идти, а те кто умеют, выглядят как тупые зомби упулившиеся в телефоны.
Да, пока нет культуры голосовых. Многие не знают, что голосовое можно переписать, если затупил. В итоге часто можно получить голосовые в духе "ммм... ээээ... ааа... этааа... что хотел сказать то... эээ", но если вам это не нравится, нужно продвигать в массы культуру перезаписи нормально, а не вонять на тему "фу голосовые!".
А блокировка на получение голосовых просто приведет к тому - что тебе будут меньше писать в принципе и принципиальным дебилом без порой нужной инфы останешься ты. У меня есть несколько таких "принципиальных" в кругу общения, которые не слушают даже важные аудио. В итоге я просто им ничего не пишу, потому что когда надо написать простыню в духе этого комментария, я просто думаю "да хер с тобой". Причем самое тупое с этими людьми то, что, казалось бы, можно им позвонить тогда, если они аудио не слушают. Но у них телефон на беззвучном еще со школы и хрен ты до них дозвонишься.
В итоге были даже конфликты на тему "почему ты не предупредил/не сказал/не объяснил/не позвал". И я прямо говорю, ты не хочешь слушать, я не хочу писать простыни, поэтому ты идешь на...й.
Коллеги, не разобрался как отправить в телеграммах голосовую, отправил вам вайбер
Ну и мразь же ты конечно:)
Кто то в комментариях на VC очень просил эту фишку для премиум подписки. Получите, распишитесь)
Теперь принудительно все текстовые сообщения переводим в аудио на обычной подписке.
Считаем прибыль.
Зачем ты подсказываешь?)
Мечтаю о таком в WhatsApp
Мечтаю чтоб вотсапп сдох)
ватсап говно, фейсбук тоже, а цукерберг шестерка цру
В тг есть отличное комбо стикеров
Блин, я уже в настройках начал искать, думал у меня вотсап какой-то неправильный
Отлично. наконец смогу отключить ГС от бывшей. Мое письмо Дурову дошло все же. Осталось стену вернуть в ВК)
Ждём премиум аккаунты в ВК, со стеной?
Они услышали мои молитвы и прочитали комментарии на VC. У меня и так уже TG Premium, но готов ещё доплатить 😂
Божественная фича!
Ждем когда пуши починят
А что с ними?
Зачем Вы их сломали?
Мож и уведомления о реакциях дадут отключить...
Теперь все новые функции будут в тг премиум…
Ну так старые отменять не будут, а новые только премиум )
Господь нас услышал
А когда WEBP начнут нормально обрабатывать?
Ждите в следующем патч-ноуте премиум-подписки
Создай проблему, продай решение
Автор: Касперский
Классовое расслоение вот оно какое))
Цену бы еще поставили в районе 100-150.
Адекватная цена. 299 рублей в месяц.
Пф! Я просто отправлю голосовое в вацап
Дуров, прекрати заниматься отсебячеством, найми себе профессионального продакт-менеджера
Только есть одна проблема) голосовухи почему-то шлют в основном в Whatsapp)
Ор выше гор)
А в групповых чатах это будет работать?
За еще отдельную доплату! :)) Кто тут сомневался в перспективах монетизации Telegram, ась??!
Паша играет вдолгую!
Надеюсь в случае запрета, пользователю придет уведомление, чтобы можно было загнать в ЧС долбана, который хочет чтобы ценили только его личное время?
Славно!
Какой же Дуров гений просто.
В полушутку предлагали сделать "юзер выбирает стикер" - запилил
Так же предлагали запретить войсы только для премиума - реально же запилил.
Но по факту, в личке хотя бы, войсы должны автоматом в текст переводиться, а не по нажатию и ждать 5 сек
Изобрести голосовые чтобы потом платно их запретить. STONKS
Кто после этой новости скажет что Дуров не читает VC ?
Это всё конечно здорово, но такое ощущение что теперь всё будет для платников, все новые функции и фишки, это лучших чувств к сожалению не вызывает.
Наконец-то реальная существенная фича, чтобы купить премиум-подписку. Ещё парочку таких, и пойдёт монетизация как надо
Сделать фичу, которую все ненавидят, брать деньги, чтобы отключить эту фичу. Профит!