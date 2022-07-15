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Замкнутый фитиль

Telegram добавил запрет голосовых сообщений в Premium-подписку — пока в бета-версии для Android Статьи редакции

Но для некоторых контактов можно сделать исключение

  • Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения, пишет «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.
  • Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Telegram Premium.
  • Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles.
  • Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. Через через App Store подписка стоит 449 рублей в месяц, через бота — 299 рублей.
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Ануш Алексанян
Боты для донатов и покупки подписки в Telegram не принадлежат мессенджеру: они связаны с предпринимателем из Казани Статьи редакции

Главное из материала «Медиазоны».

Дмитрий Еремеев

#новость #telegram

4307 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
86 комментариев
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 TGtron.ru

Ждем офиц. покупку подписку на каналы и чаты, без донатбот.

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Александр Саввин

Киллер фича!

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Вадим Д.

На такое и патент оформить нужно (-:

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1 комментарий
Ilgar Dadashov

Далее надо вводить «супер премиум» где можно будет отправлять голосовые тем у кого запрет и насильно заставлять полностью прослушивать.

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Вадим Д.

Ага (-: Чтобы при доставке сообщения телефон разблокировался и вслух на полную начинал вещать?

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3 комментария
Artur Zakirov

Отправленное голосовое начинает проигрывать сразу, как пришло + этого пользователя нет в чс

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2 комментария
Распространенный чайник

Это как сейчас услуга АОН для анти-АОН

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Петр Вавилов

Это будет за отдельную плату , поштучно. И пока адресат несколько раз не прослушает аккаунт будет заблокирован )) Паша с тебя партнерские )))

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Fedor Novikov

тогда уж все текстовые чтоб в голосовые переводил

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Nick Night

Мечта!

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Слегка Придурковатый
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Дяченко Александр

Это прекрасно :D

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Вадим Д.

Блин, ну мечта!!! Дайте две, как говорится (-:
Правда вот именно в телеге мне голосовые никто не отправляет. Но ватсап – просто клоака этих умников, не умеющих набирать текст.
Даёшь такую функцию повсеместно!

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Андрей

Вацап до сих пор не имеет функцию редактировать сообщения, о чем там говорить

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4 комментария
Александр Соколов

я тоже сначала был категорически против этого, но потом иногда самому пришлось записывать) когда печатать много, а что-то донести надо человеку, который в данный момент не может разговаривать

но это буквально 2-3 раза было, а вот жена с подругами вечно так))) но там понятно, целый день с детьми, не всегда у телефона

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3 комментария
Rax034

Не могу с тобой согласиться, Вадим.
Стандартная проблема технологического прогресса.
Мы уже через это проходили и не раз. Многие забыли, или даже не застали, но когда появились мобильные телефоны у всех, актуальная вонь была на тему "зачем мне звонить так часто, когда можно просто встретиться".

Затем телефоны и тарифы стали удобными для СМС. Пошла вонь в духе "кому нужны эти СМС, когда можно просто позвонить".

Затем появились мессенджеры, нашлись и тут те кому не нравилось. Новый тренд вони "зачем сидеть переписываться в каких-то программах, когда можно отправить смс или позвонить".

Теперь появились голосовые, снова вонь от тех, кто не умеет и не хочет меняться. Голосовые это удобно, как отправлять, так и слушать. Удобней чем звонить, потому что можно прослушать аудио когда тебе комфортно, а никогда человек захотел тебе позвонить сам. Удобно переслушать, если что-то не понял. В то же время, удобней записать большой объем текста, чем писать его текстом, особенно на ходу. Многие не умеют писать и идти, а те кто умеют, выглядят как тупые зомби упулившиеся в телефоны.

Да, пока нет культуры голосовых. Многие не знают, что голосовое можно переписать, если затупил. В итоге часто можно получить голосовые в духе "ммм... ээээ... ааа... этааа... что хотел сказать то... эээ", но если вам это не нравится, нужно продвигать в массы культуру перезаписи нормально, а не вонять на тему "фу голосовые!".

А блокировка на получение голосовых просто приведет к тому - что тебе будут меньше писать в принципе и принципиальным дебилом без порой нужной инфы останешься ты. У меня есть несколько таких "принципиальных" в кругу общения, которые не слушают даже важные аудио. В итоге я просто им ничего не пишу, потому что когда надо написать простыню в духе этого комментария, я просто думаю "да хер с тобой". Причем самое тупое с этими людьми то, что, казалось бы, можно им позвонить тогда, если они аудио не слушают. Но у них телефон на беззвучном еще со школы и хрен ты до них дозвонишься.

В итоге были даже конфликты на тему "почему ты не предупредил/не сказал/не объяснил/не позвал". И я прямо говорю, ты не хочешь слушать, я не хочу писать простыни, поэтому ты идешь на...й.

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7 комментариев
Саша Прохоренко

Коллеги, не разобрался как отправить в телеграммах голосовую, отправил вам вайбер

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Александр Владимирович

Ну и мразь же ты конечно:)

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Влад Борщ

Кто то в комментариях на VC очень просил эту фишку для премиум подписки. Получите, распишитесь)

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Виктор Якунин

Теперь принудительно все текстовые сообщения переводим в аудио на обычной подписке.

Считаем прибыль.

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Mista

Зачем ты подсказываешь?)

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Павел Переверзев

Мечтаю о таком в WhatsApp

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Пукин

Мечтаю чтоб вотсапп сдох)

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Михаил Швец

ватсап говно, фейсбук тоже, а цукерберг шестерка цру

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Офицерский пёс_анон

В тг есть отличное комбо стикеров

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1 комментарий
Мамука Бутбая

Блин, я уже в настройках начал искать, думал у меня вотсап какой-то неправильный

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Mr Yellow

Отлично. наконец смогу отключить ГС от бывшей. Мое письмо Дурову дошло все же. Осталось стену вернуть в ВК)

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vmp

Ждём премиум аккаунты в ВК, со стеной?

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1 комментарий
Ватник Наизнанку

Они услышали мои молитвы и прочитали комментарии на VC. У меня и так уже TG Premium, но готов ещё доплатить 😂

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Arsenii Kirsanov

Божественная фича!

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Таможенный будильник

Ждем когда пуши починят

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Тимофей

А что с ними?

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5 комментариев
Вадим Д.

Зачем Вы их сломали?

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Семен Смирнов

Мож и уведомления о реакциях дадут отключить...

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Аноним

Теперь все новые функции будут в тг премиум…

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Artur Zakirov

Ну так старые отменять не будут, а новые только премиум )

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Стас Иванов

Господь нас услышал

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Псков Бурито

А когда WEBP начнут нормально обрабатывать?

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Suntori

Ждите в следующем патч-ноуте премиум-подписки

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Павел

Создай проблему, продай решение

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Псков Бурито

Автор: Касперский

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прядь вереск

Классовое расслоение вот оно какое))

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Заходил вчера

Цену бы еще поставили в районе 100-150.

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Someone Young

Адекватная цена. 299 рублей в месяц.

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Dear Mr. President

Пф! Я просто отправлю голосовое в вацап

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Псков Бурито

Дуров, прекрати заниматься отсебячеством, найми себе профессионального продакт-менеджера

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Vilent

Только есть одна проблема) голосовухи почему-то шлют в основном в Whatsapp)

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Sergey Anuriev

Ор выше гор)

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33_rublya

А в групповых чатах это будет работать?

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Александр А.

За еще отдельную доплату! :)) Кто тут сомневался в перспективах монетизации Telegram, ась??!

Паша играет вдолгую!

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Rax034

Надеюсь в случае запрета, пользователю придет уведомление, чтобы можно было загнать в ЧС долбана, который хочет чтобы ценили только его личное время?

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Владимир Кондратьев

Славно!

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Anton Ivanov

Какой же Дуров гений просто.
В полушутку предлагали сделать "юзер выбирает стикер" - запилил
Так же предлагали запретить войсы только для премиума - реально же запилил.
Но по факту, в личке хотя бы, войсы должны автоматом в текст переводиться, а не по нажатию и ждать 5 сек

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Даниил Неволин

Изобрести голосовые чтобы потом платно их запретить. STONKS

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Blackrock

Кто после этой новости скажет что Дуров не читает VC ?

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Ник Аватесян
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Краб Палочник

Это всё конечно здорово, но такое ощущение что теперь всё будет для платников, все новые функции и фишки, это лучших чувств к сожалению не вызывает.

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Никита Иванов

Наконец-то реальная существенная фича, чтобы купить премиум-подписку. Ещё парочку таких, и пойдёт монетизация как надо

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Псков Бурито

Сделать фичу, которую все ненавидят, брать деньги, чтобы отключить эту фичу. Профит!

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