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Госдума поддержала законопроект, фактически запрещающий сайты объявлений — так хотят «защитить российский бизнес» Статьи редакции
Против законопроекта выступал «Авито» и ещё 60 российских компаний.
- Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон «О рекламе», по которому цифровую наружную рекламу и интернет-объявления от частных лиц можно будет размещать только через одного оператора.
- В пояснительной записке к документу говорится, что новая схема размещения позволит снизить эффект от санкций и защитить интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации».
- 76,3% на рынке объявлений и цифровой наружной рекламы занимают иностранные компании, из них 41% — «Авито», объявил во время обсуждения председатель комитета по экономической политике Артем Кирьянов и назвал это «монополизмом».
- Также во время обсуждения сервис назвали голландской компанией. В «Авито» ответили, что сервис создан в России, работает в стране 15 лет с российским юрлицом. «Все технологические сервисы "Авито" приземлены на территории России. Данные хранятся на российских серверах».
- Поправки ко второму чтению должны разработать до 13 августа 2022 года.
- Перед рассмотрением в Госдуме около 60 представителей индустрии отправили коллективное письмо против законопроекта. Они считают, что единый оператор сможет контролировать показ цифровой рекламы в регионах и устанавливать монопольно высокую цену за её размещение.
- В мае 2022 года нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) решила уйти из России и начала искать покупателя на свою долю в «Авито» в 99,6%. В июне источники The Bell рассказали, что компания пытается избежать сделки с VK, потому что контроль там делят «Согаз» и «Газпром-медиа», а её гендиректор под санкциями.
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Эта вечная борьба моей Родины за мое спасение от цивилизации вызывает у меня беспокойство
Я уже в бешенстве 🧸🔫
Только беспокойство? У меня уже лёгкая тревога возникает (-:
Надо отстаивать традиционные ценности! Цивилизация к ним не относится.
Это вечное преклонение перед Западом у меня вызывает недоумение.
Прочитал «Мертвые души» Гоголя.
Теперь, вместо «Да пошли вы нахуй, пидоры ебучие» говорю: «Оставьте меня, господа, ибо вы воруете у меня радость».
Потом тихо всё же добавляю - «пидоры».
# стырено
Всего лишь беспокойство, при том, что борьба то вечная
Карма. Когда пришли за другими я молчал. Теперь пришли за тобой, Авито. Яндекс, можешь пока молчать, но помни, что обязательно придут и за тобой.
Да ладно, збс. Обоссанцы из авито надоели брать деньги и банить аккаунты с принудительными требованиями о предоставлении документов и биометрических данных
За Яндексом давно уже пришли, не?
Потом отменят все эти труды наших законодателей одним декретом. Вот увидите.
Так и будет
кого в декрет предлагаете отправить? Яровую?
Когда?
«А я же говорил!»
Авито - монополия. Единый оператор - нет. Это другое, говорили они.
Все верно, Авито монополия, не даёт вздохнуть маленьким доскам
Возвращаемся во времена газет с объявлениями
Там с бумагой проблемы. Придется на словах передавать. Будут на каждом углу стоять промоутеры с громкоговорителями. Только теперь не зазывать в ближайший магазин, а зачитывать объявления о продаже видеокарты.
Разве что на полезной желтой бумаге
скорее всего просто сделают прокладку через которую будут деньги прогонять вынуждены все сайты с обьявами, аля Михалковский налог на болванки. Иначе это бред, все просто в иностранную юрисдикцию уйдут на похуй, а если забанят ну будут все через впн ходить, а ГосОбъявления будет пустой стоять. А скорее всего просто занесут денег и организуют типа АКИТ для сайтов с объявлениями
Вы недооцениваете приспособленческие способности людей и их короткую память. Отобрав у них все, и дав им вместе это говно, они очень быстро привыкнут к этому говну и забудут что было что-то другое.
Во-первых, это уже отсеет до половины пользователей, как это случилось с Инстаграмом:
https://vc.ru/marketing/460585-kak-izmenilsya-biznes-v-socsetyah-za-4-mesyaca-posle-blokirovki-instagram-i-chto-delat-dalshe
Во-вторых, буквально вчера был принят закон, призванный, как я понимаю, бороться с иностранными компаниями, которые до сих пор не "приземлились":Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.
https://vc.ru/legal/462785-putin-podpisal-zakon-ob-oborotnyh-shtrafah-dlya-it-kompaniy-za-otkaz-prizemlyatsya
Очевидно, ничто не помешает принять аналогичный закон, предусматривающий административное наказание для граждан, которые размещают объявления для продажи на иностранном ресурсе, который не подчиняется требованиям российского законодательства. И сколько тогда останется пользователей у подобной "площадки"? Мне кажется, проценты от прежнего числа.
в инсту же особо не ходят судя по статистике
Сегодня любую отмороженную хню называют "интересами России".
если мы не насрем себе в штаны в интересах россии завтра туда насрут солдаты нато
Оградите нас от всего плохого! А потом от всего!
Чё ахуели?
Ох как быстро мы пойдем на дно, если конкуренции среди технологических компаний не будет.
Осталось еще единый государственный реестр порнухи запустить. Со входом через госуслуги
Со входом и выходом, входом и выходом через Госуслуги.
Валька стакан раскроется в новом амплуа
Так на порнхаб уже надо через ВК входить, а это почти одно и то же :)
ну вот нафига было подсказывать, а? Теперь под патронаж росздрава отдадут....
Порнуху тоже запретят. Надо поднимать демографию во благо фронта.
Вы что, Мантурова сегодня не слушали? У нас будет "технологический суверенитет". ЧУЧХЕ короче, изучайте классиков.. Какие объявления? Передадите список ненужных вещей в районный комитет, придут товарищи, заберут, получите талоны на карамель.
какая еще карамель?! Индульгенцию, на штраф за невосторженый образ мыслей, и то только если будете искренне благодарить.
Кажется инвестиционный потенциал России решили зарыть поглубже, чтобы его уже точно никто и никогда не достал
чтобы любой инвестор, увидев во сне инвестиции в экономику РФ, просыпался с криком.
"объявил во время обсуждения председатель комитета по экономической политике Артем Кирьянов и назвал это «монополизмом»."
Поэтому мы сделаем свою монополию, ага.
Жонглируют понятиями как хотят. Закон-то не про плохую Авито и иностранное владение, а про то, чтобы вообще прикрыть все доски объявлений, и лояльные российские тоже. Почему молчат Яндекс и ВК? Или надеются стать "единым оператором"?
Так выбор-то будет из них двоих. ВК вон рустор отдали, может Яндексу в обмен на новостные ресурсы РосГосОбъявы пожалуют.
ВК то чего будет говорить? Через них небось и будут делать
Ничего, сейчас патриоты объяснят почему это хорошо и от этого все только выиграют.
"...у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий" - а не сами ли граждане и предприятия платили? Тем более российскому и "приземленному" юрлицу с серверами здесь.
"Все понятно. Если до этого не понимал кто-то".
Будет один единый портал "Слово Вождя"
Короче реклама и частный бизнес должны ходить строем
да, строем приходить и по команде заносить. "Справа, по одному, ЗАНОСИ!"
Мдааа
Кто бы нас от них защитил
Готовится новая кормушка для очередного сынка.
Кто то очень сильно начал опасаться за свое будущее. Поэтому монополизирует Россию и должен быть "железный занавас" очень скоро. Так как понимают ,что за то что натворили- нужно будет платить. А люди в России терпели и будут терпеть дальше.
Зачем запрещать? - если можно поддержать другие стартапы чтобы создать конкуренцию
🤔
Они привыкли все ограничивать запрещать и монополизировать, так что свою любимую тактику применяют, пока не будет тоталитаризма
Это долго. И возможно в стаьильности (не в той, что для президента)
А что мешало раньше создать?
Рынок свободный(если Нидерланды смогли, южная Африка, не важно, суть - другая страна). Юла, «из рук в руки» - почему они не конкуренты?
Каким образом поддержать - Залить средства? По мне это полумера.
Всю рекламу бизнес должен давать в газете «Правда»
«…И если есть те, кто приходит к тебе,
Найдутся и те, кто придёт за тобой»
Господа, мы устали друг от друга!
Дорогой госдуме пора на каникулы! Желательно не возвращаться после!
Всё это так иррационально. Они пытаются всё контролировать. Создавать централизованные площадки. Какой-то "суверенитет в клетке".
В итоге создаётся куча чёрных рынков. В ВК вон убивают таргетированную рекламу так, что возвращается покупка постов по договорённости. В остальных IT-структурах куча утечек и полное пренебрежение вопросами безопасности.
Если всё это объединить, будет одна большая утечка с катастрофическими последствиями. Это же полный отказ от диверсификации рисков. Читай - вопиющая глупость и невежество.
И чем усерднее они пытаются всё контролировать, тем быстрее разваливается всё, что собиралось годами.
Правильно говорят, от этого невежества и глупых законопроектов бы кто нас всех спас. Вот на что есть реальный запрос. И он уже почти целое десятилетие.
Я даже больше скажу, у российского IT-сектора невероятный потенциал и очень обидно, что последние десять лет закручивают гайки так, чтобы сдержать развитие и обесценить. Без этих мыслевирусов и апатии отечественные специалисты бы сделали лучшие сервисы именно здесь. У нас есть классные примеры - Яндекс и Тинькофф. Которые на глазах сыпятся сейчас и вовсе не по их вине. А ведь потенциал, принципы развития и наработки остались. Вот только без хорошей команды и правильных людей ничего не получится.
Создадут еще одну прокладку типа Честного знака. И одному приближенному к власти олигарху с каждого объявления, проверенного этим единым оператором, будет капать по 50 коп.
Как же они заебали уже. С такими товарищами из едра и врагов внешних не нужно. И как теперь с Авито работать? Юла говнище. Аналогов нет, покрайней мере мне не известно. Уже сука не знают как выслужиться. Я в ярости.
Завтра то же самое может ждать любую другую отрасль. Причем неважно, сколько в ней российских компаний, им всем придется сразу закрыться так как только у единого оператора будет право что-то делать в этой отрасли.
Любой предприниматель сто раз подумает прежде чем что-то открывать в подобной юрисдикции.
С мусором такая же тема) Единого оператора сделали, мусорные полигоны позакрывали, раньше помню в деревню к бабке машина приезжала раз в неделю причем все по времени, стоило выкинуть мусор 50 рублей, сейчас раз в месяц, баки увозят (баки поставили, теперь баки полные, все валяется по улице) стоит это удовольствие теперь 300Р в месяц (договор с рег. оператором), стало лучше? Ну хз, в многоквартирных домах тоже самое почти у нас в городе 100рублей стоит с прописанного человека! В более менее престижных районов мусор вывозят, заходишь в более где старые дома, и т.д. одна свалка.
Вот не сиделось ей в отпуске
именно что не граждан...
«Купи продай и точка»
Деньги в «нашей стране», у граждан, забирают только такие мрази, как сам Володин и ему подобные
Хотят отжать Авито
А что на это скажут в auto.ru?
Вопрос только один, для кого кормушка?
Какая-то несуразица=) через какого оператора?
Он же лежать будет
пипец какой-то .. впрочем, как и всё, что происходит в последние годы.
Сделают очередной поисковик "Спутник" за ахулиард денег
«Стабильности» все больше и больше.
Я так и не понял, как страдают интересы России, когда условный Ваня размещает на Авито объявление о продаже своего сортира
неучтеный сортир - угроза безопастности. Они все должны быть мобилизованы для мочения террористов.
Единого оператора СПАМ-рассылок не хотят сделать?) 😂
вы знали:)
Может сделаю с подтверждением через госуслуги и разводил меньше будет
То есть развод от государства не считается?
Ааааааа!!!!! Абасцака просто 😂😂😂 РосОбъява! Дарю название новой конторе!
РосМалява лучше подходит
Кидалово и точка.
Мочи Авито!!!!
Скоро ВК купит Авито
Скоро выходить будем через один подъезд
да, система "одной двери", с вертушкой и цифровым пропуском.
А вот и еще один запрет подъехал. В году 365 дней, число новых запретов ежегодно уже превышает эту цифру
Будем как на Кубе, с одним местным сайтом объявлений вместо интернета.
Да здравствуют мелкие форумы объявлений!
Так объявления на Авито бесплатные, на чем будет зарабатывать единый оператор - денег не дам :)
В законопроекте написано так:
"Единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений вправе взимать с пользователей плату за оказанные любые услуги с использованием информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений."
Так что захотят - сделают платные объявления. А давать в другом месте - запрещено.
Вы в этом уверены? Во многих категориях на авито объявления только за плату, а в тех что "бесплатно" - все равно заплати или посвети лицом с паспортом на камеру.
А вы тоже заметили, что о юле ни слова не сказали? Все заметили рекламу рекламного сервиса?)
А комменты запретят на сайтах?
И вообще UGC?
Эмм... я правильно понимаю, что компании из недружественных стран, которые ещё не ушли вслед за Икей и Макдональсом, вскоре всё же будут вынуждены за ними последовать, притом не по собственной воле?
«Гениально»! Вообще никто не хочет идти на гос.службу за копейки идти?!
Яндекс объявы не пошли - закрылись, теперь лоббируют монополию через гос органы, видимо хорошие связи заимели
Это после отказа от хорошего предложения так? Проясните
От бессилия кричать хочется
Стадо баранов...
Авито гавно все таки, откровеннейшее гавнище, но согласен что и это гавно будет жалко) ну а вообще система сама себя пожирает, почему либералы так не довольны - непонятно
То есть им не нравится, что есть монополист, поэтому в качестве выхода они предлагают создать другого монополиста?) Видимо, у какого-то чиновника сынок подрос и надо ему бизнес организовать.
Опять Апкурились и закалы писать начали
А может чтобы не было "...у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий" просто принудить сделать подобные авито сайты полностью бесплатными?..
Ничего нового... ) все стабильно.)
В Европе похожие вещи пишут о России... Результат же таков, что если раньше деньги кочевали между странами туда-сюда, то теперь они будут циркулировать внутри каждой конкретной страны. По цифрам, скорее всего, ничего не поменяется, а вот неудобств для людей будет очень много - во всех странах.
Между странами западной коалиции вполне будут циркулировать, как и раньше.
Ну, вообще-то монополии были, во-первых, до этого, во-вторых, они есть практически в любой развитой стране (либо олигополии, либо монополии). Если там с ними не борются, то смысл нам бороться?
Ну так все верно, авито ж южноафриканский, а не российский бизнес!