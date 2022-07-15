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Маша Цепелева

Госдума поддержала законопроект, фактически запрещающий сайты объявлений — так хотят «защитить российский бизнес» Статьи редакции

Против законопроекта выступал «Авито» и ещё 60 российских компаний.

  • Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон «О рекламе», по которому цифровую наружную рекламу и интернет-объявления от частных лиц можно будет размещать только через одного оператора.
  • В пояснительной записке к документу говорится, что новая схема размещения позволит снизить эффект от санкций и защитить интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации».

Первое: мы не должны обидеть наши отечественные компании. Второе — компании из недружественных стран должны понимать: у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их для поддержки экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. Ко второму чтению надо доработать законопроект для того, чтобы от нас ушли те, кто ведет себя недружественно.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы
  • 76,3% на рынке объявлений и цифровой наружной рекламы занимают иностранные компании, из них 41% — «Авито», объявил во время обсуждения председатель комитета по экономической политике Артем Кирьянов и назвал это «монополизмом».
  • Также во время обсуждения сервис назвали голландской компанией. В «Авито» ответили, что сервис создан в России, работает в стране 15 лет с российским юрлицом. «Все технологические сервисы "Авито" приземлены на территории России. Данные хранятся на российских серверах».

Весной акционер полностью передал управление локальной команде топ-менеджмента, вся прибыль компании остается в стране и идет на развитие сервисов для россиян.

Конечный акционер «Авито» — южноафриканский фонд, который не относится к недружественным странам, а входит в БРИКС.

При этом «Авито» — один из крупнейших российских налогоплательщиков и работодателей. Все финансовые операции и инвестиции компания осуществляет внутри России, развивая российскую экономику.

«Авито»
  • Поправки ко второму чтению должны разработать до 13 августа 2022 года.
  • Перед рассмотрением в Госдуме около 60 представителей индустрии отправили коллективное письмо против законопроекта. Они считают, что единый оператор сможет контролировать показ цифровой рекламы в регионах и устанавливать монопольно высокую цену за её размещение.
  • В мае 2022 года нидерландская компания Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers) решила уйти из России и начала искать покупателя на свою долю в «Авито» в 99,6%. В июне источники The Bell рассказали, что компания пытается избежать сделки с VK, потому что контроль там делят «Согаз» и «Газпром-медиа», а её гендиректор под санкциями.

#новость #авито

8336 просмотров
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16+
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140 комментариев
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 Zeta Reticulum

Эта вечная борьба моей Родины за мое спасение от цивилизации вызывает у меня беспокойство

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Религиозный глобус

Я уже в бешенстве 🧸🔫

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1 комментарий
Вадим Д.

Только беспокойство? У меня уже лёгкая тревога возникает (-:

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Пришелец

Надо отстаивать традиционные ценности! Цивилизация к ним не относится.

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5 комментариев
Andrei

Это вечное преклонение перед Западом у меня вызывает недоумение.

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2 комментария
Людской бас

Прочитал «Мертвые души» Гоголя.
Теперь, вместо «Да пошли вы нахуй, пидоры ебучие» говорю: «Оставьте меня, господа, ибо вы воруете у меня радость».
Потом тихо всё же добавляю - «пидоры».
# стырено

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Котик Котиков

Всего лишь беспокойство, при том, что борьба то вечная

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Вячеслав

Карма. Когда пришли за другими я молчал. Теперь пришли за тобой, Авито. Яндекс, можешь пока молчать, но помни, что обязательно придут и за тобой.

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MEGAtraXXXer666

Да ладно, збс. Обоссанцы из авито надоели брать деньги и банить аккаунты с принудительными требованиями о предоставлении документов и биометрических данных

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7 комментариев
Пришелец

За Яндексом давно уже пришли, не?

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Владимир Писарев

Потом отменят все эти труды наших законодателей одним декретом. Вот увидите.

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Dimitri Sloboda

Так и будет

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Алексей Бунак

кого в декрет предлагаете отправить? Яровую?

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1 комментарий
Андрей Рядькин

Когда?

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1 комментарий
Евгений Старцев

«А я же говорил!»

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Евгений Старцев

Авито - монополия. Единый оператор - нет. Это другое, говорили они.

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Darkinfinyti

Все верно, Авито монополия, не даёт вздохнуть маленьким доскам

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1 комментарий
Илья

Возвращаемся во времена газет с объявлениями

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Alexei Ageyev

Там с бумагой проблемы. Придется на словах передавать. Будут на каждом углу стоять промоутеры с громкоговорителями. Только теперь не зазывать в ближайший магазин, а зачитывать объявления о продаже видеокарты.

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6 комментариев
Alexander Anikin

Разве что на полезной желтой бумаге

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Свежерег Июньский

скорее всего просто сделают прокладку через которую будут деньги прогонять вынуждены все сайты с обьявами, аля Михалковский налог на болванки. Иначе это бред, все просто в иностранную юрисдикцию уйдут на похуй, а если забанят ну будут все через впн ходить, а ГосОбъявления будет пустой стоять. А скорее всего просто занесут денег и организуют типа АКИТ для сайтов с объявлениями

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Paul Patlakh

Вы недооцениваете приспособленческие способности людей и их короткую память. Отобрав у них все, и дав им вместе это говно, они очень быстро привыкнут к этому говну и забудут что было что-то другое.

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Романелло Кивогенс
а если забанят ну будут все через впн ходить

Во-первых, это уже отсеет до половины пользователей, как это случилось с Инстаграмом:
https://vc.ru/marketing/460585-kak-izmenilsya-biznes-v-socsetyah-za-4-mesyaca-posle-blokirovki-instagram-i-chto-delat-dalshe

Во-вторых, буквально вчера был принят закон, призванный, как я понимаю, бороться с иностранными компаниями, которые до сих пор не "приземлились":

Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.

https://vc.ru/legal/462785-putin-podpisal-zakon-ob-oborotnyh-shtrafah-dlya-it-kompaniy-za-otkaz-prizemlyatsya

Очевидно, ничто не помешает принять аналогичный закон, предусматривающий административное наказание для граждан, которые размещают объявления для продажи на иностранном ресурсе, который не подчиняется требованиям российского законодательства. И сколько тогда останется пользователей у подобной "площадки"? Мне кажется, проценты от прежнего числа.

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Ware Wow
а если забанят ну будут все через впн ходить

в инсту же особо не ходят судя по статистике

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Херовый русский

Сегодня любую отмороженную хню называют "интересами России".

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Максим Веденеев

если мы не насрем себе в штаны в интересах россии завтра туда насрут солдаты нато

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1 комментарий
Philips

Оградите нас от всего плохого! А потом от всего!

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Влад Эфиров

Чё ахуели?

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Константин Калинин

Ох как быстро мы пойдем на дно, если конкуренции среди технологических компаний не будет.
Осталось еще единый государственный реестр порнухи запустить. Со входом через госуслуги

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Микаел Маферман

Со входом и выходом, входом и выходом через Госуслуги.

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Sergey

Валька стакан раскроется в новом амплуа

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Vladimir Nine

Так на порнхаб уже надо через ВК входить, а это почти одно и то же :)

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alice fox

ну вот нафига было подсказывать, а? Теперь под патронаж росздрава отдадут....

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Пришелец

Порнуху тоже запретят. Надо поднимать демографию во благо фронта.

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Uuno Turhopuru

Вы что, Мантурова сегодня не слушали? У нас будет "технологический суверенитет". ЧУЧХЕ короче, изучайте классиков.. Какие объявления? Передадите список ненужных вещей в районный комитет, придут товарищи, заберут, получите талоны на карамель.

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alice fox

какая еще карамель?! Индульгенцию, на штраф за невосторженый образ мыслей, и то только если будете искренне благодарить.

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Павел Бородин

Кажется инвестиционный потенциал России решили зарыть поглубже, чтобы его уже точно никто и никогда не достал

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alice fox

чтобы любой инвестор, увидев во сне инвестиции в экономику РФ, просыпался с криком.

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Сергей Михалёв

"объявил во время обсуждения председатель комитета по экономической политике Артем Кирьянов и назвал это «монополизмом»."

Поэтому мы сделаем свою монополию, ага.
Жонглируют понятиями как хотят. Закон-то не про плохую Авито и иностранное владение, а про то, чтобы вообще прикрыть все доски объявлений, и лояльные российские тоже. Почему молчат Яндекс и ВК? Или надеются стать "единым оператором"?

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Денис Денисов

Так выбор-то будет из них двоих. ВК вон рустор отдали, может Яндексу в обмен на новостные ресурсы РосГосОбъявы пожалуют.

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Александр Соколов

ВК то чего будет говорить? Через них небось и будут делать

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Tannim

Ничего, сейчас патриоты объяснят почему это хорошо и от этого все только выиграют.

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ilia

"...у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий" - а не сами ли граждане и предприятия платили? Тем более российскому и "приземленному" юрлицу с серверами здесь.

"Все понятно. Если до этого не понимал кто-то".

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Swallow Company

Будет один единый портал "Слово Вождя"

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Константин Лазаренко

Короче реклама и частный бизнес должны ходить строем

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alice fox

да, строем приходить и по команде заносить. "Справа, по одному, ЗАНОСИ!"

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Алекс Аф

Мдааа

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Di V

Кто бы нас от них защитил

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roman k

Готовится новая кормушка для очередного сынка.

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Оля Янко

Кто то очень сильно начал опасаться за свое будущее. Поэтому монополизирует Россию и должен быть "железный занавас" очень скоро. Так как понимают ,что за то что натворили- нужно будет платить. А люди в России терпели и будут терпеть дальше.

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Егор Томин

Зачем запрещать? - если можно поддержать другие стартапы чтобы создать конкуренцию
🤔

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Sergey

Они привыкли все ограничивать запрещать и монополизировать, так что свою любимую тактику применяют, пока не будет тоталитаризма

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Alexey Melikhov

Это долго. И возможно в стаьильности (не в той, что для президента)

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Евгений Старцев

А что мешало раньше создать?
Рынок свободный(если Нидерланды смогли, южная Африка, не важно, суть - другая страна). Юла, «из рук в руки» - почему они не конкуренты?
Каким образом поддержать - Залить средства? По мне это полумера.

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Константин Лазаренко

Всю рекламу бизнес должен давать в газете «Правда»

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Дмитрий Алтунин

«…И если есть те, кто приходит к тебе,
Найдутся и те, кто придёт за тобой»

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Katya Kauer

Господа, мы устали друг от друга!
Дорогой госдуме пора на каникулы! Желательно не возвращаться после!

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Константин Суворов

Всё это так иррационально. Они пытаются всё контролировать. Создавать централизованные площадки. Какой-то "суверенитет в клетке".

В итоге создаётся куча чёрных рынков. В ВК вон убивают таргетированную рекламу так, что возвращается покупка постов по договорённости. В остальных IT-структурах куча утечек и полное пренебрежение вопросами безопасности.

Если всё это объединить, будет одна большая утечка с катастрофическими последствиями. Это же полный отказ от диверсификации рисков. Читай - вопиющая глупость и невежество.

И чем усерднее они пытаются всё контролировать, тем быстрее разваливается всё, что собиралось годами.

Правильно говорят, от этого невежества и глупых законопроектов бы кто нас всех спас. Вот на что есть реальный запрос. И он уже почти целое десятилетие.

Я даже больше скажу, у российского IT-сектора невероятный потенциал и очень обидно, что последние десять лет закручивают гайки так, чтобы сдержать развитие и обесценить. Без этих мыслевирусов и апатии отечественные специалисты бы сделали лучшие сервисы именно здесь. У нас есть классные примеры - Яндекс и Тинькофф. Которые на глазах сыпятся сейчас и вовсе не по их вине. А ведь потенциал, принципы развития и наработки остались. Вот только без хорошей команды и правильных людей ничего не получится.

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Алим Миметов

Создадут еще одну прокладку типа Честного знака. И одному приближенному к власти олигарху с каждого объявления, проверенного этим единым оператором, будет капать по 50 коп.

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Женский браслет

Как же они заебали уже. С такими товарищами из едра и врагов внешних не нужно. И как теперь с Авито работать? Юла говнище. Аналогов нет, покрайней мере мне не известно. Уже сука не знают как выслужиться. Я в ярости.

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Re Mora

Завтра то же самое может ждать любую другую отрасль. Причем неважно, сколько в ней российских компаний, им всем придется сразу закрыться так как только у единого оператора будет право что-то делать в этой отрасли.

Любой предприниматель сто раз подумает прежде чем что-то открывать в подобной юрисдикции.

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Игорь Б

С мусором такая же тема) Единого оператора сделали, мусорные полигоны позакрывали, раньше помню в деревню к бабке машина приезжала раз в неделю причем все по времени, стоило выкинуть мусор 50 рублей, сейчас раз в месяц, баки увозят (баки поставили, теперь баки полные, все валяется по улице) стоит это удовольствие теперь 300Р в месяц (договор с рег. оператором), стало лучше? Ну хз, в многоквартирных домах тоже самое почти у нас в городе 100рублей стоит с прописанного человека! В более менее престижных районов мусор вывозят, заходишь в более где старые дома, и т.д. одна свалка.

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Андрей Богданов

Вот не сиделось ей в отпуске

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Александр Иванов

именно что не граждан...

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GRK

«Купи продай и точка»

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Roman R

Деньги в «нашей стране», у граждан, забирают только такие мрази, как сам Володин и ему подобные

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Дмитрий

Хотят отжать Авито

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Сергей

А что на это скажут в auto.ru?

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Pavel Petel

Вопрос только один, для кого кормушка?

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Dima Strelchenko

Какая-то несуразица=) через какого оператора?
Он же лежать будет

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Дмитрий Михайлович

пипец какой-то .. впрочем, как и всё, что происходит в последние годы.

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Vyacheslav Turchin

Сделают очередной поисковик "Спутник" за ахулиард денег

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Артур Анатольевич Ротарь

«Стабильности» все больше и больше.

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Андрей Геращенко

Я так и не понял, как страдают интересы России, когда условный Ваня размещает на Авито объявление о продаже своего сортира

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alice fox

неучтеный сортир - угроза безопастности. Они все должны быть мобилизованы для мочения террористов.

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Артур Анатольевич Ротарь

Единого оператора СПАМ-рассылок не хотят сделать?) 😂

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alice fox

вы знали:)

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Тихон Устинов

Может сделаю с подтверждением через госуслуги и разводил меньше будет

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Артур Анатольевич Ротарь

То есть развод от государства не считается?

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Dimitri Sloboda

Ааааааа!!!!! Абасцака просто 😂😂😂 РосОбъява! Дарю название новой конторе!

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Константин Лазаренко

РосМалява лучше подходит

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2 комментария
Киприан Лейн

Кидалово и точка.

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Псков Бурито

Мочи Авито!!!!

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Edievsky

Скоро ВК купит Авито

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Михаил

Скоро выходить будем через один подъезд

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alice fox

да, система "одной двери", с вертушкой и цифровым пропуском.

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Сергей

А вот и еще один запрет подъехал. В году 365 дней, число новых запретов ежегодно уже превышает эту цифру

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compostirony

Будем как на Кубе, с одним местным сайтом объявлений вместо интернета.

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Печенька

Да здравствуют мелкие форумы объявлений!

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Dmitry Kapustin

Так объявления на Авито бесплатные, на чем будет зарабатывать единый оператор - денег не дам :)

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Сергей Михалёв

В законопроекте написано так:

"Единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений вправе взимать с пользователей плату за оказанные любые услуги с использованием информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений."

Так что захотят - сделают платные объявления. А давать в другом месте - запрещено.

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2 комментария
Уоррен Баффет

Вы в этом уверены? Во многих категориях на авито объявления только за плату, а в тех что "бесплатно" - все равно заплати или посвети лицом с паспортом на камеру.

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2 комментария
Евгений Кузнецов

А вы тоже заметили, что о юле ни слова не сказали? Все заметили рекламу рекламного сервиса?)

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Ware Wow

А комменты запретят на сайтах?
И вообще UGC?

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Романелло Кивогенс
компании из недружественных стран должны понимать: у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их для поддержки экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. Ко второму чтению надо доработать законопроект для того, чтобы от нас ушли те, кто ведет себя недружественно.

Эмм... я правильно понимаю, что компании из недружественных стран, которые ещё не ушли вслед за Икей и Макдональсом, вскоре всё же будут вынуждены за ними последовать, притом не по собственной воле?

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Владислав

«Гениально»! Вообще никто не хочет идти на гос.службу за копейки идти?!

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Володя Родионов

Яндекс объявы не пошли - закрылись, теперь лоббируют монополию через гос органы, видимо хорошие связи заимели

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Genio Genio

Это после отказа от хорошего предложения так? Проясните

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Zamir Saidov

От бессилия кричать хочется

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Ma Fia

Стадо баранов...

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Yuri Pryadko

Авито гавно все таки, откровеннейшее гавнище, но согласен что и это гавно будет жалко) ну а вообще система сама себя пожирает, почему либералы так не довольны - непонятно

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Zloy Marketolog
можно будет размещать только через одного оператора

То есть им не нравится, что есть монополист, поэтому в качестве выхода они предлагают создать другого монополиста?) Видимо, у какого-то чиновника сынок подрос и надо ему бизнес организовать.

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Дмитрий Галыгин

Опять Апкурились и закалы писать начали

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Алексей Бунак

А может чтобы не было "...у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий" просто принудить сделать подобные авито сайты полностью бесплатными?..

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Сергей Кокс

Ничего нового... ) все стабильно.)

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Melissa Mata

В Европе похожие вещи пишут о России... Результат же таков, что если раньше деньги кочевали между странами туда-сюда, то теперь они будут циркулировать внутри каждой конкретной страны. По цифрам, скорее всего, ничего не поменяется, а вот неудобств для людей будет очень много - во всех странах.

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Херовый русский

Между странами западной коалиции вполне будут циркулировать, как и раньше.

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DmitriyS

Ну, вообще-то монополии были, во-первых, до этого, во-вторых, они есть практически в любой развитой стране (либо олигополии, либо монополии). Если там с ними не борются, то смысл нам бороться?

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Andre Macareno

Ну так все верно, авито ж южноафриканский, а не российский бизнес!

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