Первое: мы не должны обидеть наши отечественные компании. Второе — компании из недружественных стран должны понимать: у них не получится забирать деньги в нашей стране у граждан и предприятий, а дальше использовать их для поддержки экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции, финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины. Ко второму чтению надо доработать законопроект для того, чтобы от нас ушли те, кто ведет себя недружественно.