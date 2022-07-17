Тред: десять функций «Google Документов», про которые нечасто вспоминают Статьи редакции
Вид без страниц, реакции с помощью эмодзи, сравнение изменений в документах, быстрый поиск по меню и тёмная тема для смартфонов и планшетов.
Писатель и ведущий подкаста Wordhackers Роб Леннон собрал в Twitter инструменты, которые есть в «Google Документах», но о которых многие не знают или не пользуются ими.
Вид без страниц
Нужно перейти в «Файлы» → «Настройки страницы» → «Без разбивки по страницам».
Эмодзи-реакции вместо комментариев
Выделить часть в документе → «Вставка» → «Вставить эмодзи».
Раскрывающийся список
«Вставка» → «Раскрывающийся список». В списке можно на выбор добавить до четырёх вариантов и обозначить их разными цветами.
Элементы
«Вставка» → «Элементы». Можно добавить, например, черновик электронного письма, который можно потом превратить в черновик в Gmail, или таблицу с планом выпуска продукта.
Водяной знак
«Вставка» → «Водяной знак». Можно добавить изображение или написать свой текст.
Сравнение
«Инструменты» → «Сравнить документы». Нужно будет выбрать документ, с которым нужно сравнить текст. После обработки можно будет посмотреть изменения, которые предлагается внести.
Закладка
«Вставка» → «Закладка». После добавления в текст можно скопировать ссылку на закладку, чтобы поделиться ей с другим пользователем.
Сводка
«Вид» → «Показать структуру». Затем нужно нажать на значок плюса, чтобы добавить сводку и написать, например, о чём кратко говорится в тексте.
Тёмная тема
Работает только на iPhone, Android и iPad. В «Google Документах» нужно зайти в «Меню» → «Настройки» → «Тема» и выбрать тёмное оформление.
Быстрая вставка
Набрав в тексте @, можно быстро вставить в текст любой элемент, который есть в меню.
Преобразование текста в речь
Расширение для Google Chrome, поэтому отдельным инструментом в «Google Документах» не считается.
Полезное.
Элементы и быстрая вставка — не знал о них, круто!
Евгения, благодарю!
Кстати кто может помочь сделать плагин для Гугл доков для комментирования текста голосом, а не текстовыми коментами?
Видел такой уже в магазине плагинов, но хочу свой со своими важными фишечками. Напишите https://t.me/begovatovd