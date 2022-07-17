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Отдаленный нос

Тред: десять функций «Google Документов», про которые нечасто вспоминают Статьи редакции

Вид без страниц, реакции с помощью эмодзи, сравнение изменений в документах, быстрый поиск по меню и тёмная тема для смартфонов и планшетов.

352 просмотров

Писатель и ведущий подкаста Wordhackers Роб Леннон собрал в Twitter инструменты, которые есть в «Google Документах», но о которых многие не знают или не пользуются ими.

Rob Lennon 🗯 @thatroblennon
Google Docs is used by 1.8+ billion people worldwide.

The recent updates are perfection.

11 g-docs features so good, you'll kick yourself if you didn't know:

Вид без страниц

Нужно перейти в «Файлы» → «Настройки страницы» → «Без разбивки по страницам».

Эмодзи-реакции вместо комментариев

Выделить часть в документе → «Вставка» → «Вставить эмодзи».

Раскрывающийся список

«Вставка» → «Раскрывающийся список». В списке можно на выбор добавить до четырёх вариантов и обозначить их разными цветами.

Элементы

«Вставка» → «Элементы». Можно добавить, например, черновик электронного письма, который можно потом превратить в черновик в Gmail, или таблицу с планом выпуска продукта.

Водяной знак

«Вставка» → «Водяной знак». Можно добавить изображение или написать свой текст.

Сравнение

«Инструменты» → «Сравнить документы». Нужно будет выбрать документ, с которым нужно сравнить текст. После обработки можно будет посмотреть изменения, которые предлагается внести.

Закладка

«Вставка» → «Закладка». После добавления в текст можно скопировать ссылку на закладку, чтобы поделиться ей с другим пользователем.

Сводка

«Вид» → «Показать структуру». Затем нужно нажать на значок плюса, чтобы добавить сводку и написать, например, о чём кратко говорится в тексте.

Тёмная тема

Работает только на iPhone, Android и iPad. В «Google Документах» нужно зайти в «Меню» → «Настройки» → «Тема» и выбрать тёмное оформление.

Быстрая вставка

Набрав в тексте @, можно быстро вставить в текст любой элемент, который есть в меню.

Преобразование текста в речь

Расширение для Google Chrome, поэтому отдельным инструментом в «Google Документах» не считается.

#тред #google

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16+
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3 комментария
EgorKotkin

Полезное.

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Вадим Д.

Элементы и быстрая вставка — не знал о них, круто!
Евгения, благодарю!

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Дмитрий Беговатов

Кстати кто может помочь сделать плагин для Гугл доков для комментирования текста голосом, а не текстовыми коментами?
Видел такой уже в магазине плагинов, но хочу свой со своими важными фишечками. Напишите https://t.me/begovatovd

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