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Созданная «дочкой» «Сбера» компания готовится запустить свой аналог TikTok — «Ведомости» Статьи редакции
Второй сервис, над которым она работает, — для создания и продвижения музыки.
- О готовящемся запуске двух новых соцсетей «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании.
- Сервис коротких видео называется Chipz. Судя по его сайту, пользователи уже могут присоединиться к закрытому тестированию. В политике конфиденциальности указано ООО «ЕСН» — по данным «Контур.Фокуса», эту компанию в феврале 2021 года создало ООО «Сберинтертеймент». На апрель 2022 года 79% «ЕСН» принадлежало «Сберинтертейменту», 20% — кипрской «Новус унус лимитед». Сейчас учредители не раскрываются.
- Chipz должен стать аналогом TikTok, который «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть», пишет газета. Авторы смогут использовать готовые шаблоны (чипы) и библиотеку с музыкой, кино и шоу. По словам источника, запуск сервиса запланирован на сентябрь 2022 года.
- Второй сервис, которым занимается «ЕСН», называется «Панч» — это сервис для создания и продвижения музыки. На сайте можно оставить свой телефон, чтобы узнать о запуске, а из контактов есть только почта с доменом esn.team. Официальный релиз приложения должен состояться в конце июля, пишет газета.
Представители «Сберинтертейнмента» и «ЕСН» на запрос «Ведомостей» не ответили.
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Пляши - и точка
АналаГавнет.
Ну вот сами и будут сидеть в своём АНАЛоге
Хаха, очередные шутки по исражнения и задницу. Свежо, остроумно, оригинально
Может кто-то объяснить эту тикток истерию? Уже даже в озоне есть что то вроде тиктока... Я просто не понимаю какая тут выгода у компаний, никто этим шлаком не пользуется же.
Осваивают бюджеты + у менеджеров пополняется строчки в резюме о запущенных проектах
Хотят повторить историю успеха Росграма
Тиктока все до сих пор пользуются. Шикарный формат, который все крупнейшие соцсети скопировали и себе. Как в своё время было и со сториз.
Назвали б уж «Так-Так-Так...»
Вот прям такое многозначительно-молчаливое, и иконка с сурово смотрящим лицом товарища майора/менеджера по кредитам.
«Там-там» же уже был. Путали бы)
Можно "Чак-чак".
Зачем? Клипы, Япи…
Ничего из перечисленного не взлетело. И наивные менеджеры полагают, что "а вот мой Тик-Так точно взлетит"!
Ещё и "Ролики" у Яндекса есть.
И что из этого хорошо работает или популярно? Ничего. А Тикток реально шикарен.
Неплохую аудиторию имеет платформа ВК клипы, но сама соц сеть конечно устарела.
если Герман Греф не будет танцевать тренды под музыку я отказываюсь качать это приложение!
Тупая идея.
на VC говорять "не взлетит"
- Так. Надо создать какой-нибудь нойз, давно ничего не предлагали.
- Давайте задвинем наверх аналог тиктока.
- Риски?
- 100% фейл. Ни Селены Гомез, ни Уилла Смита не предложим, только Баскова и Охлобыстина.
- Так. А освоим?
- Вот столько.
- Ну блин. Сигала и Микки Рурка достанем?
- Думали. Вот столько дополнительно.
- Так. Действуй. Зови сторителлинг, пи- и джиар, обозначь идею, пусть над презой работают
аналог инстаграма уже запустили, теперь готовят анал
ог тиктока
Тук-Тук! Документитки предъявите! 😅😏
Ещё один источник кринжа 💩
Ничего своего не могут создать)))
Шо, опять?
Не опять, а снова
Ждем очередную сберкринжатину
Just in time
🤬 как удалить коммент?
Какой смысл копировать то? Аналоги пытаются сделать, это не работает.
Надо создавать, а не воровать идеи.
Дело в том, что людям нужны как раз привычные им аналоги. Которые работают. Но вся сложность в том, что сделать действительно так же хорошо работающий аналог - дело не простое. Как вы видите, прошло уже довольно много времени, а аналога Инсты так и нет. И близко нет. Хотя их делают уже с десятка два компаний.
Они это серьезно, или это какая то неуместная и не своевременная шутка богатых, для которой я слишком нищий? Себастьян, отвези меня обратно во дворец!
у ВК есть "клипы", даже с их многомиллионной аудиторией не взлетело. На что рассчитывает Сбер? Будет тоже самое что и сберзвук и сбердиск?
ТикТок для пенсионеров?
Так смешно следить за Сбер. Чинуши реально считают, что можно скопировать ТикТок и полетит?
У ВКонтакте ведь есть этот аналог, чего просто вместе не развиваться. Высуньте того монстра с приложения ВК в отдельное , добавьте плашку при запуске by VK&Sber teams.
Для попила костов не очень идея, но для жизни имела бы шансы откусить чучуть глубинного рынка Замкадия где люди до сих пор на Зайцев.нет музыку на флешку качают
На сколько я понимаю главная фишка тиктока (помимо рекомендаций) в том, что там можно делать клипы с музыкой, которая лицензирована и принадлежит в основной массе западным кампания, кто такой каталог предоставит дочке сбера который находится под санкциями? Или там будут только «патриотические» треки тимати?
"Созданная «дочкой» «Сбера» компания готовится запустить свой аналог TikTok — «Ведомости»"
Автор, аналог тик-тока от сбера будет называться "Ведомоти"?