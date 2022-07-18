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Сервисы
Скрытый Филипп

Созданная «дочкой» «Сбера» компания готовится запустить свой аналог TikTok — «Ведомости» Статьи редакции

Второй сервис, над которым она работает, — для создания и продвижения музыки.

  • О готовящемся запуске двух новых соцсетей «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании.
  • Сервис коротких видео называется Chipz. Судя по его сайту, пользователи уже могут присоединиться к закрытому тестированию. В политике конфиденциальности указано ООО «ЕСН» — по данным «Контур.Фокуса», эту компанию в феврале 2021 года создало ООО «Сберинтертеймент». На апрель 2022 года 79% «ЕСН» принадлежало «Сберинтертейменту», 20% — кипрской «Новус унус лимитед». Сейчас учредители не раскрываются.
  • Chipz должен стать аналогом TikTok, который «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть», пишет газета. Авторы смогут использовать готовые шаблоны (чипы) и библиотеку с музыкой, кино и шоу. По словам источника, запуск сервиса запланирован на сентябрь 2022 года.
  • Второй сервис, которым занимается «ЕСН», называется «Панч» — это сервис для создания и продвижения музыки. На сайте можно оставить свой телефон, чтобы узнать о запуске, а из контактов есть только почта с доменом esn.team. Официальный релиз приложения должен состояться в конце июля, пишет газета.

  • Представители «Сберинтертейнмента» и «ЕСН» на запрос «Ведомостей» не ответили.

#новость

2062 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
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51 комментарий
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 Серафим Суворов

Пляши - и точка

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Александр Голубев

АналаГавнет.

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MEGAtraXXXer666

Ну вот сами и будут сидеть в своём АНАЛоге

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Bublikov Anton

Хаха, очередные шутки по исражнения и задницу. Свежо, остроумно, оригинально

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1 комментарий
Алексей Шаталов

Может кто-то объяснить эту тикток истерию? Уже даже в озоне есть что то вроде тиктока... Я просто не понимаю какая тут выгода у компаний, никто этим шлаком не пользуется же.

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Евгений Круглов

Осваивают бюджеты + у менеджеров пополняется строчки в резюме о запущенных проектах

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Qwerty54321

Хотят повторить историю успеха Росграма

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3 комментария
Штуки из труб

Тиктока все до сих пор пользуются. Шикарный формат, который все крупнейшие соцсети скопировали и себе. Как в своё время было и со сториз.

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Вадим Д.

Назвали б уж «Так-Так-Так...»
Вот прям такое многозначительно-молчаливое, и иконка с сурово смотрящим лицом товарища майора/менеджера по кредитам.

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Штуки из труб

«Там-там» же уже был. Путали бы)

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3 комментария
Илья Волочков

Можно "Чак-чак".

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1 комментарий
Тесный украинец

Зачем? Клипы, Япи…

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Илья Волочков

Ничего из перечисленного не взлетело. И наивные менеджеры полагают, что "а вот мой Тик-Так точно взлетит"!

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Андрей Мельник

Ещё и "Ролики" у Яндекса есть.

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Штуки из труб

И что из этого хорошо работает или популярно? Ничего. А Тикток реально шикарен.

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Bendblade

Неплохую аудиторию имеет платформа ВК клипы, но сама соц сеть конечно устарела.

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Оптимист

если Герман Греф не будет танцевать тренды под музыку я отказываюсь качать это приложение!

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Степан Фадеев

Тупая идея.

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Псков Бурито

на VC говорять "не взлетит"

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Soviet Pooh

- Так. Надо создать какой-нибудь нойз, давно ничего не предлагали.
- Давайте задвинем наверх аналог тиктока.
- Риски?
- 100% фейл. Ни Селены Гомез, ни Уилла Смита не предложим, только Баскова и Охлобыстина.
- Так. А освоим?
- Вот столько.
- Ну блин. Сигала и Микки Рурка достанем?
- Думали. Вот столько дополнительно.
- Так. Действуй. Зови сторителлинг, пи- и джиар, обозначь идею, пусть над презой работают

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hakhagmon

аналог инстаграма уже запустили, теперь готовят анал
ог тиктока

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Dimitri Sloboda

Тук-Тук! Документитки предъявите! 😅😏

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Юрий Коршев

Ещё один источник кринжа 💩

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Lili

Ничего своего не могут создать)))

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Джахор Дырдырдаев

Шо, опять?

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Андрей Мельник

Не опять, а снова

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2 комментария
Андрей Киселев

Ждем очередную сберкринжатину

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TOMATOzombi

Just in time

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Mitchell

🤬 как удалить коммент?

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Yury

Какой смысл копировать то? Аналоги пытаются сделать, это не работает.
Надо создавать, а не воровать идеи.

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Штуки из труб

Дело в том, что людям нужны как раз привычные им аналоги. Которые работают. Но вся сложность в том, что сделать действительно так же хорошо работающий аналог - дело не простое. Как вы видите, прошло уже довольно много времени, а аналога Инсты так и нет. И близко нет. Хотя их делают уже с десятка два компаний.

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3 комментария
Костя Князев

Они это серьезно, или это какая то неуместная и не своевременная шутка богатых, для которой я слишком нищий? Себастьян, отвези меня обратно во дворец!

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Ипполит Волжский

у ВК есть "клипы", даже с их многомиллионной аудиторией не взлетело. На что рассчитывает Сбер? Будет тоже самое что и сберзвук и сбердиск?

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Псков Бурито

ТикТок для пенсионеров?

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Псков Бурито

Так смешно следить за Сбер. Чинуши реально считают, что можно скопировать ТикТок и полетит?

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Екатерина Продавцова

У ВКонтакте ведь есть этот аналог, чего просто вместе не развиваться. Высуньте того монстра с приложения ВК в отдельное , добавьте плашку при запуске by VK&Sber teams.

Для попила костов не очень идея, но для жизни имела бы шансы откусить чучуть глубинного рынка Замкадия где люди до сих пор на Зайцев.нет музыку на флешку качают

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Михаил Романов

На сколько я понимаю главная фишка тиктока (помимо рекомендаций) в том, что там можно делать клипы с музыкой, которая лицензирована и принадлежит в основной массе западным кампания, кто такой каталог предоставит дочке сбера который находится под санкциями? Или там будут только «патриотические» треки тимати?

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under construction

"Созданная «дочкой» «Сбера» компания готовится запустить свой аналог TikTok — «Ведомости»"

Автор, аналог тик-тока от сбера будет называться "Ведомоти"?

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