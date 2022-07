Другие платформы тоже переживают не лучшее время. В мае 2022 года гиганты быстрой доставки Gorillas и Getir уволили тысячи сотрудников и закрылись в крупных европейских городах. Стартап Gopuff с оценкой в $15 млрд прикрыл 76 из 500 распределительных центров. А Buyk от основателей «Самоката», Fridge No More и Zero Grocery обанкротились.