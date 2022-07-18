Пока никто из них не смог победить правила экономики.

{"id":464863,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":464863,"gtm":null} 1867 просмотров

Сервис бесплатной 15-минутной доставки Jokr стал «единорогом» всего за восемь месяцев работы, привлёк $430 млн и собирался запуститься во всех странах мира, но в апреле 2022 года ушёл из Европы, а в июне — покинул США. А ведь только годом раньше он обещал построить 100 дополнительных складов в одном только Нью-Йорке.

Другие платформы тоже переживают не лучшее время. В мае 2022 года гиганты быстрой доставки Gorillas и Getir уволили тысячи сотрудников и закрылись в крупных европейских городах. Стартап Gopuff с оценкой в $15 млрд прикрыл 76 из 500 распределительных центров. А Buyk от основателей «Самоката», Fridge No More и Zero Grocery обанкротились.

Понятно, откуда так много проектов. За последние два года венчурные инвесторы вложили в шесть из них почти $8 млрд, поэтому те быстро разрослись. Но сейчас совладельцам нужна прибыль, которую эти стартапы так и не научились генерировать. Издание Wired разбирается почему.

Клиентов легко привлечь, но трудно удержать

Привлечь первую волну клиентов не так уж и трудно — потребители всегда рады попробовать что-то новое. Но сервисы, возможно, слишком сильно радуются этим успехам, но не могут удержать людей.

Чтобы сделать это, нужно предложить клиенту очевидную выгоду — иначе зачем заказывать еду на дом, если можно сходить в магазин в соседнем подъезде. Приходится придумывать акционные предложения — некоторые раздают промокоды на $20 всем новым клиентам. Гарантии того, что это их задержит, нет, а риск уйти в минус есть.

Похожая история случилась со стартапом 1520 в 2021 году. Он предлагал бесплатную 15-минутную доставку без ограничений по минимальной сумме заказа. Его соосновательница Мария Данильцева заявляла, что у проекта «суперэффективная» бизнес-модель, но к концу 2021-го он остался без денег и закрылся.

Онлайн-продажи дороже офлайновых

На низкую маржинальность бизнеса жалуются даже сервисы, доставляющие товары в течение нескольких часов и дольше. Из $100, которые платформа получает от клиента, $70 покрывают стоимость самих товаров, а остальные $30 идут на текущие расходы: склады, холодильники, зарплаты работников и доставку.

По данным консалтинговой компании McKinsey, среднестатистический физический магазин в Северной Америке получает 4% прибыли с продаж в рознице и теряет 13% с каждого онлайн-заказа. Сервисы быстрой доставки в принципе теряют с каждого заказа, говорит профессор Гарвардской школы бизнеса Томас Айзенманн.

Нужны склады, но они стоят денег

Дарксторы, в которых собирают заказы, могли бы помочь компаниям оптимизировать расходы: например, они строятся так, чтобы не приходилось терять время на поиски нужных товаров.

Однако эти склады для начала нужно открыть, а потом ещё и обслуживать: оплачивать коммунальные счета, следить за запасами, чтобы всё нужное было в наличии. Чтобы это помогало экономить, нужно, чтобы спрос соответствовал затратам, которые не уменьшаются, пока сервис открывает новые точки.

За время пандемии спрос на заказ продуктов через интернет вырос вдвое, а популярность сервисов «мгновенной» доставки подскочила на 41%. Но устойчивые модели стартапов так и не выработались, к тому же, их ждёт испытание условиями экономической неопределенности.

Даже когда клиента не нужно привлекать, прибыли все равно нет

Сервисы быстрой доставки тратят деньги на перевозку каждого заказа. Когда человек привыкает, что ему могут привезти любую мелочь к порогу, он начинает совершать импульсивные покупки: например, заказывает только шоколадку за пару долларов. На её доставку компания потратит столько же, сколько ушло бы на целый пакет продуктов за $75.

В теории можно нагрузить курьера ещё несколькими заказами, но они есть не всегда, а ждать некогда — нужно уложиться в заявленные 15 минут.