Сервисы Маша Цепелева 19 минут назад 19 мин ФАС получила жалобу на Twitch — сервис обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением в России Статьи редакции Сервис «наносит экономический ущерб блогерам» и может заблокировать, «руководствуясь законодательством любого государства», считают авторы обращения. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) подал жалобу на американский сервис Twitch в ФАС. C текстом письма ознакомился Forbes.

Претензии общественной организации связаны с ограничением для блогеров на вывод денег на карты подсанкционных российских банков. Запрет на монетизацию ограничивает конкурентоспособность российских стримеров.

Правила сервиса «составлены так, чтобы создавать максимальную возможность для произвольных блокировок», считают в РОЦИТ. Основанием может быть «любой закон любого государства».

Также РОЦИТ считает ограничением прав запрещение проводить прямые эфиры на нескольких площадках одновременно и обязанность стримеров самостоятельно «пресекать нарушения зрителей».

«Санкции стали причиной блокировки отдельных пользователей», указано в письме. Twitch заблокировал аккаунт Кирилла Likkrit Малофеева — сына владельца телеканала «Царьград».

В РОЦИТ просят ФАС возбудить дело против Twitch о нарушении антимонопольного законодательства, признать компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением, изменить пользовательское соглашение и пересмотреть решения о блокировке аккаунтов.

После жалобы этой же организации на Google, ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube.

14 июля Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «нарушителя законов» России из-за распространения «фейков» о «военной операции».

