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ФАС получила жалобу на Twitch — сервис обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением в России Статьи редакции
Сервис «наносит экономический ущерб блогерам» и может заблокировать, «руководствуясь законодательством любого государства», считают авторы обращения.
- Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) подал жалобу на американский сервис Twitch в ФАС. C текстом письма ознакомился Forbes.
- Претензии общественной организации связаны с ограничением для блогеров на вывод денег на карты подсанкционных российских банков. Запрет на монетизацию ограничивает конкурентоспособность российских стримеров.
- Правила сервиса «составлены так, чтобы создавать максимальную возможность для произвольных блокировок», считают в РОЦИТ. Основанием может быть «любой закон любого государства».
- Также РОЦИТ считает ограничением прав запрещение проводить прямые эфиры на нескольких площадках одновременно и обязанность стримеров самостоятельно «пресекать нарушения зрителей».
- «Санкции стали причиной блокировки отдельных пользователей», указано в письме. Twitch заблокировал аккаунт Кирилла Likkrit Малофеева — сына владельца телеканала «Царьград».
- В РОЦИТ просят ФАС возбудить дело против Twitch о нарушении антимонопольного законодательства, признать компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением, изменить пользовательское соглашение и пересмотреть решения о блокировке аккаунтов.
- После жалобы этой же организации на Google, ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube.
- 14 июля Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «нарушителя законов» России из-за распространения «фейков» о «военной операции».
- По данным агентства hello blogger и аналитической платформы Streams Charts, в аудитория русскоязычных трансляций на Twitch за первые три квартала 2021 года составила 15,95 млн человек, на 20% больше год к году.
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Пусть папашка Малофеев объяснит своему сынульке, что в игрульки играть - это неправлославно. А уж делать это через вражий содомистский сервис - это вероотступничество и святотатство.
"ФАС интересуется иностранной компанией.
ФАС закрывает глаза на Wildberries за введение планов продаж."©
Ну и как же без типичного, сыночку боярина обидели, как не вмешаться то...
«Санкции стали причиной блокировки отдельных пользователей», указано в письме. Twitch заблокировал аккаунт Кирилла Likkrit Малофеева — сына владельца телеканала «Царьград».
Планы это патриотично. Пятилетку за три года по планам выполним. Спасибо вайлдберис.
спойлер: даже если все ресурсы заблокируют блогеры скорее или уедут или будут стримить через ВПН, чем перейдут на рутуб
Вряд ли они останутся на старой площадке, если ориентированы на русскоязычную аудиторию. Большинству рядовых зрителей лень включать VPN каждый раз ради стрима — и эту самую лень (вернее, инертность) недооценивать не стоит. Денег на нормальный платный сервис у них обычно нет или жалко, а бесплатные режут скорость. Так что при таком сценарии трафло просядет ощутимо, как с небезызвестными запрещёнными сервисами уже и случилось.
Печально, конечно, что в этой ситуации проигрывают все — и стример/блогер, и зритель. Имею приличный опыт общения со стримерами — при смене площадки (например, с твича на ютуб или наоборот) отваливается огромный процент аудитории, даже лояльной. А новую набрать сложно, втягиваться придётся долго плюс конкуренция с местными олдами.
Им придется на рутуб выкладывать, вряд ли наши блогеры способны что-то новое сказать для зарубежной аудитории(а она будет в силу того же впн) учитывая что 99 процентов всех идей пиздят в иностранном секторе
Удивительно, чего это они так возбудились
От авторов опроса "Подавляющее большинство россиян поддержат принятие государством мер по отношению к YouTube, следует из исследования Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ)"
Потом выяснится, что бенефициаром бана Твича был wasd. Ведь легко самого крупного конкурента забанить и занять его нишу
Хотя в целом сейчас стримить на твиче равно засунуть язык в жопу и извиняться за каждый чих
"Претензии общественной организации связаны с ограничением для блогеров на вывод денег на карты подсанкционных российских банков." - Пусть блогеры откроют счета и карты в несанкционных банках. Их не так много.
У, да, Twitch – это ж прям логово нескрепошных воинствующих игроманов, так и жаждущих заблокировать всех и каждого, а уж Малофеевых – всех до единого! Ещё и комментарии, небось, обидные в спину пишут, ироды!
Давайте давайте, выебывайтесь на пендосские сервисы, потом создадите ГосИгроТранслации.рф какие нибудь, поймёте, что руки из жопы и выделенные бабки спиздили, снимите блокировку и все будут счастливы.