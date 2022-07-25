Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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16+
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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Сервисы
Зенитный украинец

Netflix добавил в приложение на iOS ссылку для покупки подписки вне App Store Статьи редакции

Это позволит покупать подписку у сервиса напрямую.

  • Кнопка со ссылкой netflix.com/join появляется на экране при входе в приложение, пишет TechCrunch. По ней можно зарегистрироваться и оплатить подписку.
  • При переходе появится предупреждение, что пользователь больше не использует систему от Apple, а платежами управляет Netflix.
  • До этого в приложении Netflix на iOS можно было только авторизоваться — регистрироваться нужно было на сайте онлайн-кинотеатра. А оформить подписку через iOS-приложение Netflix нельзя с 2018 года.
Страница с предупреждением
  • Как пишет TechCrunch, пока неизвестно, доступен ли такой способ оплаты подписки по всему миру или только в некоторых странах. В Netflix не ответили на запрос издания.
  • В сентябре 2021 года Apple заявила, что разрешит размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, что предоставляют медиаконтент, который можно купить или оформить на него подписку — это цифровая пресса и книги, аудио, музыкальные и видеосервисы. Изменения вступили в силу в марте 2022-го.

#новость #netflix #appstore

2166 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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23 комментария
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 High Stakes

Красивое

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Тогдашний холод

Только выиграли (нет)

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Юрий Б.

Apple гнут свою линию, рассказывают о преимуществах своей экосистемы. Заодно как бы получается, что у стороннего разработчика более фиговый subscription management и они хуже рассматривают refund requests.

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Тогдашний холод

Да. В Apple ID все подписки на расстоянии одной кнопки.
С рефандами тоже просто, если приложение окажется скамом или не отвечает качеству.
С разрабами, есть ненулевой шанс побегать доказывая валидность права на возврат.

Тут этот процесс налажен.

Мне как потребителю, гораздо выгоднее через Apple.
Комиссии в цене мы им в любом случае оплачиваем, либо тем либо тем. Ни один разраб не снизит цены минуя AppStore.
Тут хотя бы за “peace of mind”.

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Sergey Klochko

по всему миру точно недоступна. в россии не получится так оплатить.

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Life Expert

Россия уже и не входит в цивилизованный мир )

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symbix

Разумеется, речь идёт о цивилизованном мире. В Северной Корее никогда не было доступно, но про это как-то не вспоминали.

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Alice

В России просто не получится..

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Michael Varnavskiy

Хмм... если они отдавали эпплу комиссию то наверное должны были теперь её убрать при подписке на сайте.... Да ведь?....Да?...

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Екатерина Продавцова

Ну оплачивая наличными вам товар ведь не стает дешевле на 1.5-3% эквайринга (добрый день кэшбек) за пользование терминалом.
Хотя вроде как у продавца не съело ничего, терминалом не платили.
Только вот за наличку скорее всего продавец потом отбашляет за инкассацию, а эти заплатят еплу позже.

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Тогдашний холод

С 2018 нельзя купить подписку через AppStore, то есть ничего не поменялось, кроме добавления прямой ссылки.

Так что размечтался, дешевле не будет )))

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Семен Смирнов

Подписываться на нетфликс не у Эппл можно было и до этой новости, привет)

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Марсель

А как теперь огрызку бабки за комиссию драть?

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Sanya

Так они требуют от разрабов, кто вне App Store, отчитываться раз в год и платить другую комиссию в 26%, сейчас в Южной Корее так, а потом везде сделают

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Alex R

А как проверять будут? Можно ведь отчитаться только например о 10% транзакций и за них оплатить

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John Doe

ну в случае Netflix можно и попасть, т.к. компания публичная и должна все данные публиковать и проходить аудиты.

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A.Ben

26% от чего?

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Sanya

От прибыли разумеется

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John Doe

В Южной Корее там чуть по другому - там все равно покупка делается внутри приложения, но при этом просто разные платежные шлюзы (отвественность с Apple снимается). Так что apple будет в любом случае иметь полную информацию о платежах.

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John Doe

Думаю возможно несколько моделей:
1. Как у Южной Корее (и в Нидерландах) - внешние ссылки не разрешены, но разрешены разные шлюзы внутри программы. Комиссия снижается на 4%.
2. Если примут в Европе закон об установке со стороны, и это приведет к оттоку прибыли, то тогда можем увидеть старые добрые комиссии в виде лицензий для доступа к SDK разработки. По $5000-$10000 за лицензию на разработчика. Еще лет 17 назад, было вполне так распространенно (а Oracle вполне так и сейчас стрежет миллионы и миллионы на JAVA JDK).

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Семен Смирнов

С миллиарда других приложений
Пользоваться нетфликсом на Apple можно было и без подписки через апстор

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Влад

Теперь любой разработчик может брать бабки в обход и хуй ты их вернешь одной кнопкой, если вообще вернешь.
Ща каждая бомжеконтора будет свою оферту писать в обход аппстора и не возвращать бабки. За это челы судились?

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Макс Фактор

Прошла эпоха

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