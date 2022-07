Сервисы Зенитный украинец час назад 1 час Netflix добавил в приложение на iOS ссылку для покупки подписки вне App Store Статьи редакции Это позволит покупать подписку у сервиса напрямую. Кнопка со ссылкой netflix.com/join появляется на экране при входе в приложение, пишет TechCrunch. По ней можно зарегистрироваться и оплатить подписку.

При переходе появится предупреждение, что пользователь больше не использует систему от Apple, а платежами управляет Netflix.

До этого в приложении Netflix на iOS можно было только авторизоваться — регистрироваться нужно было на сайте онлайн-кинотеатра. А оформить подписку через iOS-приложение Netflix нельзя с 2018 года. Страница с предупреждением Как пишет TechCrunch, пока неизвестно, доступен ли такой способ оплаты подписки по всему миру или только в некоторых странах. В Netflix не ответили на запрос издания.

В сентябре 2021 года Apple заявила, что разрешит размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, что предоставляют медиаконтент, который можно купить или оформить на него подписку — это цифровая пресса и книги, аудио, музыкальные и видеосервисы. Изменения вступили в силу в марте 2022-го. #новость #netflix #appstore

