Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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Netflix добавил в приложение на iOS ссылку для покупки подписки вне App Store Статьи редакции
Это позволит покупать подписку у сервиса напрямую.
- Кнопка со ссылкой netflix.com/join появляется на экране при входе в приложение, пишет TechCrunch. По ней можно зарегистрироваться и оплатить подписку.
- При переходе появится предупреждение, что пользователь больше не использует систему от Apple, а платежами управляет Netflix.
- До этого в приложении Netflix на iOS можно было только авторизоваться — регистрироваться нужно было на сайте онлайн-кинотеатра. А оформить подписку через iOS-приложение Netflix нельзя с 2018 года.
- Как пишет TechCrunch, пока неизвестно, доступен ли такой способ оплаты подписки по всему миру или только в некоторых странах. В Netflix не ответили на запрос издания.
- В сентябре 2021 года Apple заявила, что разрешит размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, что предоставляют медиаконтент, который можно купить или оформить на него подписку — это цифровая пресса и книги, аудио, музыкальные и видеосервисы. Изменения вступили в силу в марте 2022-го.
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Красивое
Только выиграли (нет)
Apple гнут свою линию, рассказывают о преимуществах своей экосистемы. Заодно как бы получается, что у стороннего разработчика более фиговый subscription management и они хуже рассматривают refund requests.
Да. В Apple ID все подписки на расстоянии одной кнопки.
С рефандами тоже просто, если приложение окажется скамом или не отвечает качеству.
С разрабами, есть ненулевой шанс побегать доказывая валидность права на возврат.
Тут этот процесс налажен.
Мне как потребителю, гораздо выгоднее через Apple.
Комиссии в цене мы им в любом случае оплачиваем, либо тем либо тем. Ни один разраб не снизит цены минуя AppStore.
Тут хотя бы за “peace of mind”.
по всему миру точно недоступна. в россии не получится так оплатить.
Россия уже и не входит в цивилизованный мир )
Разумеется, речь идёт о цивилизованном мире. В Северной Корее никогда не было доступно, но про это как-то не вспоминали.
В России просто не получится..
Хмм... если они отдавали эпплу комиссию то наверное должны были теперь её убрать при подписке на сайте.... Да ведь?....Да?...
Ну оплачивая наличными вам товар ведь не стает дешевле на 1.5-3% эквайринга (добрый день кэшбек) за пользование терминалом.
Хотя вроде как у продавца не съело ничего, терминалом не платили.
Только вот за наличку скорее всего продавец потом отбашляет за инкассацию, а эти заплатят еплу позже.
С 2018 нельзя купить подписку через AppStore, то есть ничего не поменялось, кроме добавления прямой ссылки.
Так что размечтался, дешевле не будет )))
Подписываться на нетфликс не у Эппл можно было и до этой новости, привет)
А как теперь огрызку бабки за комиссию драть?
Так они требуют от разрабов, кто вне App Store, отчитываться раз в год и платить другую комиссию в 26%, сейчас в Южной Корее так, а потом везде сделают
А как проверять будут? Можно ведь отчитаться только например о 10% транзакций и за них оплатить
ну в случае Netflix можно и попасть, т.к. компания публичная и должна все данные публиковать и проходить аудиты.
26% от чего?
От прибыли разумеется
В Южной Корее там чуть по другому - там все равно покупка делается внутри приложения, но при этом просто разные платежные шлюзы (отвественность с Apple снимается). Так что apple будет в любом случае иметь полную информацию о платежах.
Думаю возможно несколько моделей:
1. Как у Южной Корее (и в Нидерландах) - внешние ссылки не разрешены, но разрешены разные шлюзы внутри программы. Комиссия снижается на 4%.
2. Если примут в Европе закон об установке со стороны, и это приведет к оттоку прибыли, то тогда можем увидеть старые добрые комиссии в виде лицензий для доступа к SDK разработки. По $5000-$10000 за лицензию на разработчика. Еще лет 17 назад, было вполне так распространенно (а Oracle вполне так и сейчас стрежет миллионы и миллионы на JAVA JDK).
С миллиарда других приложений
Пользоваться нетфликсом на Apple можно было и без подписки через апстор
Теперь любой разработчик может брать бабки в обход и хуй ты их вернешь одной кнопкой, если вообще вернешь.
Ща каждая бомжеконтора будет свою оферту писать в обход аппстора и не возвращать бабки. За это челы судились?
Прошла эпоха