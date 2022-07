Сервисы Маша Цепелева 27 минут назад 27 мин ФАС раскритиковала законопроект об операторе цифровой рекламы, фактически запрещающий сайты объявлений — «Интерфакс» Статьи редакции Антимонопольная служба считает, что единый оператор ухудшит условия для других компаний, а из-за отсутствия конкуренции реклама подорожает. Законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, принятый Госдумой в первом чтении, раскритиковала ФАС. Служба считает, что он приведёт к ухудшению положения всех участников рынка цифровой рекламы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на близкого к обсуждению источника.

По законопроекту, рекламу на наружных конструкциях и интернет-объявления от частных лиц можно будет размещать только через одного оператора. Авторы считают, что новая схема размещения поддержит бизнес и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». При этом на рынке наружной рекламы и объявлений «возникла монополия», считают авторы: «76,3% занимают иностранные компании, из них 41% — "Авито"».

Единый оператор займется верификацией рекламы, контролем за техническим состоянием конструкций и защитой персональных данных на созданном им сайте. Также по требованию властей он должен будет удалять рекламу со всех цифровых экранов, указано в законопроекте. Против норм выступили «Авито» и около 60 представителей рекламной индустрии.

ФАС считает, что законопроект в части сайтов объявлений выходит за рамки закона о рекламе. Неочевидно, почему предлагается объединить одним оператором наружную цифровую рекламу и объявления, рассказал источник издания.

Также антимонопольная служба считает, что отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости рекламы и конечных продуктов, а содержание рекламы уже контролируется самим ведомством. «Создание единого оператора может привести к тому, что другие игроки в регионах будут вынуждены закрыться».

Ещё одна претензия связана с разрешением единому оператору заключать договоры на размещение цифровой рекламы на срок 30 лет без торгов. Для остальных владельцев рекламных конструкций — только на 5-10 лет. Тридцатилетний срок — чрезмерный, в том числе потому что он превышает срок службы транспорта, куда тоже будет устанавливаться реклама.

Также ФАС выступила против отсутствия обязанности единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы.

Поправки ко второму чтению должны разработать до 13 августа 2022 года.

