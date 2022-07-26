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ФАС раскритиковала законопроект об операторе цифровой рекламы, фактически запрещающий сайты объявлений — «Интерфакс» Статьи редакции
Антимонопольная служба считает, что единый оператор ухудшит условия для других компаний, а из-за отсутствия конкуренции реклама подорожает.
- Законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, принятый Госдумой в первом чтении, раскритиковала ФАС. Служба считает, что он приведёт к ухудшению положения всех участников рынка цифровой рекламы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на близкого к обсуждению источника.
- По законопроекту, рекламу на наружных конструкциях и интернет-объявления от частных лиц можно будет размещать только через одного оператора. Авторы считают, что новая схема размещения поддержит бизнес и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». При этом на рынке наружной рекламы и объявлений «возникла монополия», считают авторы: «76,3% занимают иностранные компании, из них 41% — "Авито"».
- Единый оператор займется верификацией рекламы, контролем за техническим состоянием конструкций и защитой персональных данных на созданном им сайте. Также по требованию властей он должен будет удалять рекламу со всех цифровых экранов, указано в законопроекте. Против норм выступили «Авито» и около 60 представителей рекламной индустрии.
- ФАС считает, что законопроект в части сайтов объявлений выходит за рамки закона о рекламе. Неочевидно, почему предлагается объединить одним оператором наружную цифровую рекламу и объявления, рассказал источник издания.
- Также антимонопольная служба считает, что отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости рекламы и конечных продуктов, а содержание рекламы уже контролируется самим ведомством. «Создание единого оператора может привести к тому, что другие игроки в регионах будут вынуждены закрыться».
- Ещё одна претензия связана с разрешением единому оператору заключать договоры на размещение цифровой рекламы на срок 30 лет без торгов. Для остальных владельцев рекламных конструкций — только на 5-10 лет. Тридцатилетний срок — чрезмерный, в том числе потому что он превышает срок службы транспорта, куда тоже будет устанавливаться реклама.
- Также ФАС выступила против отсутствия обязанности единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы.
- Поправки ко второму чтению должны разработать до 13 августа 2022 года.
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Как сказал автор законопроекта - сейчас время такое.
Не о конкуренции думать!)))
Против царя прут
Все больше похоже на то, что его как позднего Брежнева тупо используют в своих интересах, тот тоже не приходя в сознание дал добро на ввод войск в Афганистан.
ФАС запретят или распустят?
А-а-а наверное начальника сменят...
Единственная светлая мысль
Мне вот интересно, если Россия настолько уязвима, что для него опасны даже реклама на сайте и гитхаб, то есть серьезные вопросы к главе государства и службе безопасности, которые не исполняют свою работу должным образом, а перекладывают это на плечи обычных граждан для которых существует Россия, а не которые существуют для России. Вы что там, хотите повторить судьбу СССР, закручивая постоянно гайки? Это же не будет повторяться без конца, есть предел, где комфорт и свобода все равно выигрывают против узурпации, потому что человек тянется к тому, что естественно. Есть серьезные вопросы к идеологии государства.
В кругу врагов просто
Не прокатило (с)
Это пока. Зайдут с другого направления. Раз кому-то попала такая мыслишка - будут идти до талого
А может там окучивают другие люди из верхов, вот ФАС как бы намекает. Что типа не на свою поляну лезете, ребятки.
Как авито купят, забросят это дело
Да ладно, когда ФАС кто то слушал, разве что когда указание давали нефтяников жучить и то там пару раз всего)
Если ФАС не поможет то конкуренты-умрут
Если лужу не вытереть, будет мокро
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo
ФАС - как будто единственная служба, которая пока работает как надо. Ставлю им свечку за здравие каждый божий день! Господи, благослови!
похоже на игру хороший и плохой полицейский