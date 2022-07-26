В июле 2022 года VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, анализирующего рынок мобильных приложений.

В январе 2022-го было два миллиона скачиваний VPN-сервисов. По этому показателю Россия занимала 16-е место в мире. В июле 2021-го — 2,7 млн раз и 15-е место соответственно.

Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13-19 марта, а затем на 29 мая-4 июня и 17-23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

Первое место в мире по скачиванию VPN-сервисов с начала 2022 года удерживает Индия. По данным AppMagic, в пятёрку лидеров также входят Пакистан, Индонезия и США.