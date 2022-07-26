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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Сервисы
TJ

Россия заняла второе место в мире после Индии по скачиванию VPN-сервисов Статьи редакции

Пик пришёлся на июль.

  • В июле 2022 года VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, анализирующего рынок мобильных приложений.

  • В январе 2022-го было два миллиона скачиваний VPN-сервисов. По этому показателю Россия занимала 16-е место в мире. В июле 2021-го — 2,7 млн раз и 15-е место соответственно.

  • Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13-19 марта, а затем на 29 мая-4 июня и 17-23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

  • Первое место в мире по скачиванию VPN-сервисов с начала 2022 года удерживает Индия. По данным AppMagic, в пятёрку лидеров также входят Пакистан, Индонезия и США.

  • По мнению главы АНО «Цифровая культура» Ивана Бегтина, Россия удерживает второе место в мире по числу скачиваний как из-за усиления блокировок, так и из-за блокировки самих VPN-сервисов: «Сейчас все обычно держат у себя три-четыре сервиса. Кроме платных или бесплатных сервисов также арендуют серверы в другой стране».

#новость #vpn

422 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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5 комментариев
Павел Фомичев

ну хоть в чем то мы почти победители

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Alex Shevchenko

Догнать и перегнать! Обыграть и уничтожить!)))

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Александр Иванов

и это при колоссальной разнице в размере населения. Даже не Китай на втором, потому что там свою инфраструктуру сделали достаточную.

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Вадим Д.

Бороться и искать! Найти и перепрятать!
Если серьёзно – такое себе «достижение», хвастать этим сумеет только могучее минцифры со своими инициативами идиотскими на совещаниях министерств. Добились, бляха, цифровизации.

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Андрей Дзоз

Этот народ не победить😄
Думал Китай впереди планеты) сам уж вторым пользуюсь, первый не пашет ..

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