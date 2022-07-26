Россия заняла второе место в мире после Индии по скачиванию VPN-сервисов Статьи редакции
Пик пришёлся на июль.
В июле 2022 года VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, анализирующего рынок мобильных приложений.
- В январе 2022-го было два миллиона скачиваний VPN-сервисов. По этому показателю Россия занимала 16-е место в мире. В июле 2021-го — 2,7 млн раз и 15-е место соответственно.
Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13-19 марта, а затем на 29 мая-4 июня и 17-23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.
- Первое место в мире по скачиванию VPN-сервисов с начала 2022 года удерживает Индия. По данным AppMagic, в пятёрку лидеров также входят Пакистан, Индонезия и США.
По мнению главы АНО «Цифровая культура» Ивана Бегтина, Россия удерживает второе место в мире по числу скачиваний как из-за усиления блокировок, так и из-за блокировки самих VPN-сервисов: «Сейчас все обычно держат у себя три-четыре сервиса. Кроме платных или бесплатных сервисов также арендуют серверы в другой стране».
ну хоть в чем то мы почти победители
Догнать и перегнать! Обыграть и уничтожить!)))
и это при колоссальной разнице в размере населения. Даже не Китай на втором, потому что там свою инфраструктуру сделали достаточную.
Бороться и искать! Найти и перепрятать!
Если серьёзно – такое себе «достижение», хвастать этим сумеет только могучее минцифры со своими инициативами идиотскими на совещаниях министерств. Добились, бляха, цифровизации.
Этот народ не победить😄
Думал Китай впереди планеты) сам уж вторым пользуюсь, первый не пашет ..