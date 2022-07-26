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Сервисы
Ласковый Слава

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube Статьи редакции

Компания должна оплатить его в течение двух месяцев.

  • Оборотный штраф в 2 млрд урблей ($34,88 млн) выписали за то, что YouTube злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов, сообщила антимонопольная служба.
  • Google должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу. «Мы изучим официальные документы и после этого примем решение о дальнейших шагах», — сообщили vc.ru в российском офисе Google.
  • Антимонопольная служба завела дело на Google в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ, а в феврале 2022-го признала нарушившей антимонопольный закон. Регулятор посчитал, что правила компании о блокировке аккаунтов и контента на YouTube «непрозрачные, необъективные и непредсказуемые».
  • Такая политика приводит к «внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», заявила ФАС. Это ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
  • В июле 2022 года ФАС также обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может начать антимонопольное дело.

#новость #google

1548 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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46 комментариев
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 Пол Финч

Такое впечатление, что штрафы Гуглу уже просто кидают от балды, лишь бы свернули деятельность в РФ

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Олег Комаров
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Holy Carrot

Гугл их вообще платит?

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Andrey Gordeev

Гугл подал на банкротство. Прислал мне забавное письмо с расчётом суммы долга к 2023 году

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Илона Маска

Не нужно сгущать, не от балды, это политика.

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Дмитрий Струков

Мля, а мы тут сервисы гугла внедряем - SMS Retriever API, In-app-update, in-app-review - неужели все в пустую?!

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Alex Le

Гоп стоп… национальная идея 💡

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умный человек

Больше никаких способов воздействия ведь нет - только штрафы и блокировки. Если бы у них у нас были офиса, было бы ещё похуже

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Влад Борщ

Так офиса и были)

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Noblesse. tv

Один офис с теткой на рецепшене и без серверов? :) Который занимался только рекламной деятельностью, а не всей операционной деятельностью в РФ?:)

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Andrew Shpat

Тоже чтоли гуглу штраф какой-то выписать…

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Zloy Marketolog

Что ж они свой Рутуб за 10 лет не сделали хоть сколько-нибудь конкурентным))

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ART

Деньги нужны, вот и нашли где их взять.

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Andrey Kulakov

Давайте, добейте игровую индустрию, а то она пока ещё трепыхается

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Holy Carrot

Мобильные донатные помойки - не игры.

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Алекс И

А че не Яндекс? 🤣

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Revenant

То есть Гугл виноват в том, что никто не может запилить достойную альтернативу youtube?

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Noblesse. tv

Нет, по их мнению Гугл виноват в том, что из-за того, что никто не может запилить достойную альтернативу- они доминировали над пользователями и могли их блокировать\отключать монетизацию и т.д.

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Revenant

Это следствие из моего тезиса.

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Динар

Ору просто. Гудбай скоро скажет российскому рынку. Хотя уже. Просто когда перестанут все переводить, адаптировать, тогда и поймём последствия от всего этого

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Влад Борщ

Ух, пендосы в ужасе!!!!

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J P Morgan Chase

А если не оплатить?)

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Zeta Reticulum

В чем вина самца, что он должен доминировать над самками?

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Слегка Придурковатый
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Молочный огонь

Больше штрафов королю штрафов

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Артур Ш
внезапных блокировок

Ахах, смешно (нет)

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Управляющий Мурод

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Разрыв живота. Какой бред.

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Южный крюк

https://youtu.be/5mxXGovR2JI

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Андрей Епифанов

Да когда уже отцепятся они от гугла,гугл в России банкроты

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Дмитрий Филиппов
Компания должна оплатить его в течение двух месяцев.

Думаю ФАС *уй что получит, кроме тех денег, что ранее лежали на счету.

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Danial Ogurliev

А в каком плане злоупотребление? В том, что это просто Ютуб?

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Holy Carrot

Блокируют неугодные каналы по политическим мотивам.

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ArtYk.inTrade

Выживают их отсюда. По штрафам не скромничают уже совсем. Ютубе вообще-то ограничен и так в работе.

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Ronan Hardman

Это уже неприкрытое выдавливание крупнейшего игрока с рынка...

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Дмитрий Карницкий

Ахах просто,что не сделают ради деняк

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pontlesslizard

2 млрд? А что так мало?

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Автономный парфюмер

Когда же это мразотное государство со своими опричниками и штрафами канет в небытие? Однажды всем работникам фаса и рлсконадзора выпишут пожизненные штрафы.

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Alexander Eckhart

Главное те компании, которые реально являются мнопольями не штрафуют, а тут шавка-фас разразился на гугл громким лаем во имя великого Пу.

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Игорь Протасов

Яндекс такси, ситимобиль, озон следующие в списке на штраф?

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Anna Petrova

Ждём такого же штрафа для АВИТО И ОЗОНА И СБЕР И ТИНЬКА И МТС.

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varchar

Не ждите - штрафуйте сами)
Я что-то уже потерялся - у них были сливы?

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Chapaka

Мелко. ЕС на 2,4 лярда евро штрафанули

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-59183634.amp

Судный день для Google. Американский гигант…
Решение обещает серьезные проблемы и гигантские штрафы не только Goolge, но и другим американским…
www.google.com
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Вадим Д.

Штрафы начисляет генератор случайных чисел? Задали ему интервал от 2 до 25 млрд ₽, он и херачит каждые 3-5 дней.

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СвяТой_ТапоК

Пользуюсь Rutube.

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varchar

А чего заминусили? Человек просто держит в курсе)

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СвяТой_ТапоК

Типичные vc пользователи.

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