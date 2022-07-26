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ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube Статьи редакции
Компания должна оплатить его в течение двух месяцев.
- Оборотный штраф в 2 млрд урблей ($34,88 млн) выписали за то, что YouTube злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов, сообщила антимонопольная служба.
- Google должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу. «Мы изучим официальные документы и после этого примем решение о дальнейших шагах», — сообщили vc.ru в российском офисе Google.
- Антимонопольная служба завела дело на Google в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ, а в феврале 2022-го признала нарушившей антимонопольный закон. Регулятор посчитал, что правила компании о блокировке аккаунтов и контента на YouTube «непрозрачные, необъективные и непредсказуемые».
- Такая политика приводит к «внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», заявила ФАС. Это ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
- В июле 2022 года ФАС также обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может начать антимонопольное дело.
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Такое впечатление, что штрафы Гуглу уже просто кидают от балды, лишь бы свернули деятельность в РФ
Гугл их вообще платит?
Гугл подал на банкротство. Прислал мне забавное письмо с расчётом суммы долга к 2023 году
Не нужно сгущать, не от балды, это политика.
Мля, а мы тут сервисы гугла внедряем - SMS Retriever API, In-app-update, in-app-review - неужели все в пустую?!
Гоп стоп… национальная идея 💡
Больше никаких способов воздействия ведь нет - только штрафы и блокировки. Если бы у них у нас были офиса, было бы ещё похуже
Так офиса и были)
Один офис с теткой на рецепшене и без серверов? :) Который занимался только рекламной деятельностью, а не всей операционной деятельностью в РФ?:)
Тоже чтоли гуглу штраф какой-то выписать…
Что ж они свой Рутуб за 10 лет не сделали хоть сколько-нибудь конкурентным))
Деньги нужны, вот и нашли где их взять.
Давайте, добейте игровую индустрию, а то она пока ещё трепыхается
Мобильные донатные помойки - не игры.
А че не Яндекс? 🤣
То есть Гугл виноват в том, что никто не может запилить достойную альтернативу youtube?
Нет, по их мнению Гугл виноват в том, что из-за того, что никто не может запилить достойную альтернативу- они доминировали над пользователями и могли их блокировать\отключать монетизацию и т.д.
Это следствие из моего тезиса.
Ору просто. Гудбай скоро скажет российскому рынку. Хотя уже. Просто когда перестанут все переводить, адаптировать, тогда и поймём последствия от всего этого
Ух, пендосы в ужасе!!!!
А если не оплатить?)
В чем вина самца, что он должен доминировать над самками?
Больше штрафов королю штрафов
Ахах, смешно (нет)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Разрыв живота. Какой бред.
https://youtu.be/5mxXGovR2JI
Да когда уже отцепятся они от гугла,гугл в России банкроты
Думаю ФАС *уй что получит, кроме тех денег, что ранее лежали на счету.
А в каком плане злоупотребление? В том, что это просто Ютуб?
Блокируют неугодные каналы по политическим мотивам.
Выживают их отсюда. По штрафам не скромничают уже совсем. Ютубе вообще-то ограничен и так в работе.
Это уже неприкрытое выдавливание крупнейшего игрока с рынка...
Ахах просто,что не сделают ради деняк
2 млрд? А что так мало?
Когда же это мразотное государство со своими опричниками и штрафами канет в небытие? Однажды всем работникам фаса и рлсконадзора выпишут пожизненные штрафы.
Главное те компании, которые реально являются мнопольями не штрафуют, а тут шавка-фас разразился на гугл громким лаем во имя великого Пу.
Яндекс такси, ситимобиль, озон следующие в списке на штраф?
Ждём такого же штрафа для АВИТО И ОЗОНА И СБЕР И ТИНЬКА И МТС.
Не ждите - штрафуйте сами)
Я что-то уже потерялся - у них были сливы?
Мелко. ЕС на 2,4 лярда евро штрафанули
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-59183634.amp
Штрафы начисляет генератор случайных чисел? Задали ему интервал от 2 до 25 млрд ₽, он и херачит каждые 3-5 дней.
Пользуюсь Rutube.
А чего заминусили? Человек просто держит в курсе)
Типичные vc пользователи.