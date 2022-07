Сервисы Ласковый Слава 37 минут назад 37 мин ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube Статьи редакции Компания должна оплатить его в течение двух месяцев. Оборотный штраф в 2 млрд урблей ($34,88 млн) выписали за то, что YouTube злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов, сообщила антимонопольная служба.

Google должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу. «Мы изучим официальные документы и после этого примем решение о дальнейших шагах», — сообщили vc.ru в российском офисе Google.



Антимонопольная служба завела дело на Google в апреле 2021 года по заявлению РОЦИТ, а в феврале 2022-го признала нарушившей антимонопольный закон. Регулятор посчитал, что правила компании о блокировке аккаунтов и контента на YouTube «непрозрачные, необъективные и непредсказуемые».



Такая политика приводит к «внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», заявила ФАС. Это ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

В июле 2022 года ФАС также обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может начать антимонопольное дело.

