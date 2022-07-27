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«Ъ»: банкам придётся удалить 90% собранной биометрии — она не подходит для передачи в Единую биометрическую систему Статьи редакции
Стандартам соответствует только 10% — около 4-5 млн уникальных слепков.
- Российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», однако большинство из них не соответствуют стандартам Единой биометрической системы (ЕБС), выяснил «Коммерсантъ».
- Основная проблема связана с библиотекой контроля качества (БКК): без неё невозможна передача данных в ЕБС, но через её фильтр проходит только 10-30% биометрии. Остальные образцы банкам нужно удалить — хранить их в другом месте нельзя — хотя они в этом «не заинтересованы», говорит источник.
- Важен и тип данных: в ЕБС это фотография и голос, а в коммерческих биометрических системах (КБС) могут быть отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунка вен ладони и так далее. Всего объём биометрии в КБС источник «Ъ» оценивает в 60-70 млн слепков лица, из которых уникальны 40-50 млн. Голосовой биометрии — 10-20 млн. По оценке замруководителя «Национального совета финансового рынка» Александра Наумов, в ЕБС попадёт только 10% собранной биометрии — около 4-5 млн слепков.
- Также есть проблемы с биометрией тех, у кого нет подтверждённой записи в ЕСИА — она нужна для передачи данных в ЕБС. Доля таких россиян может достигать 30%.
- Сейчас Минцифры обсуждает с другими ведомствами вопрос сохранения непрошедшей проверку слепков «с учётом необходимости соблюдения требований по информационной безопасности и безопасности самих данных и определения случаев, при которых возможно использование такой биометрии». Также на стадии согласования находится новая версия БКК.
- ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ, оператором стал «Ростелеком». В 2021 году Минцифры заявило, что перенесёт биометрические данные россиян от банков в ЕБС, при этом банки не смогут оставить себе копии. Всего с 2018 года через систему было собрано только 236,4 тысяч образцов.
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– Ваша биометрия недостаточно хороша.
– Но вы говорили, что она нужна и собирали... Что же делать?
– Несите другую.
Другой биометрии нет, есть жидкий биоматериал, подойдёт?
А Вы его не для ЦРУ собирали, товарищ? А?
Нет! Со скотобойни!
Раздать людЯм назад под роспись
За счёт принимающей стороны
- Мааш, что там предписано удалить? Биометрию или россиян?
Деньги были потраченны на добавление , а потом и на удаление. Страна "гениев".
Дааа, удалить
/del
Вот любопытно: новый распил преподнесут как очередной технологически «прорыв» страны?
Гля, хорошо хоть не кровь брали.
кровь ладно. а вот мазок кала да прямо в отделении в зале приема. ух!
Биометрия у вас не той системы...
Так, то есть биометрия будет связана с аккаунтом на ЕСИА? Уау, большой брат нехило так апгрейднится
Ожидайте старую биометрию в ближайших мосорках отделения %)
Вообще, она конечно должна была быть только цифровой, но зная некоторую специфику, ожидать можно любого.
Банки же не только для ЕБС ее собирали, но и для собственных нужд. Никто ничего просто так удалять не будет.
а можно уже новости о том, как у кого-то хоть что-то получилось
Зачем удалять.
Просто слейте все в сеть.
Что добру пропадать.
Сейчас тема хайповая.
Вот есть банк который уже загибается и про него забыли.
Последний маркетолог уволился и тот был на удаленке из кривого рога.
А тут слили данные и про банк начали все писать, куча статей в прессе, на VC.RU, банки. ру и т.д
А по факту если смотреть на приценденты, по яду, гемотесту и другим ломаным школьниками it компаниям штраф 60 000 руб.
За пост в vc и банки.ру с нормальным копирайтингом, настройками, и проработанной контент стратегий придется заплатить 100 000 минимум. Плюс сроки, контроль метрик, ожидания. А тут делать ничего не нужно. Только студента юриста в суд 2 раза отправить. А если найти богатого студента, то за такой опыт еще и он(то есть его папа) может заплатить.
Кстати если решите примерить мою авторскую стратегию, то скиньте потом на пивас хотя бы.