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Смешанный меч

«Ъ»: банкам придётся удалить 90% собранной биометрии — она не подходит для передачи в Единую биометрическую систему Статьи редакции

Стандартам соответствует только 10% — около 4-5 млн уникальных слепков.

  • Российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», однако большинство из них не соответствуют стандартам Единой биометрической системы (ЕБС), выяснил «Коммерсантъ».
  • Основная проблема связана с библиотекой контроля качества (БКК): без неё невозможна передача данных в ЕБС, но через её фильтр проходит только 10-30% биометрии. Остальные образцы банкам нужно удалить — хранить их в другом месте нельзя — хотя они в этом «не заинтересованы», говорит источник.
  • Важен и тип данных: в ЕБС это фотография и голос, а в коммерческих биометрических системах (КБС) могут быть отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунка вен ладони и так далее. Всего объём биометрии в КБС источник «Ъ» оценивает в 60-70 млн слепков лица, из которых уникальны 40-50 млн. Голосовой биометрии — 10-20 млн. По оценке замруководителя «Национального совета финансового рынка» Александра Наумов, в ЕБС попадёт только 10% собранной биометрии — около 4-5 млн слепков.
  • Также есть проблемы с биометрией тех, у кого нет подтверждённой записи в ЕСИА — она нужна для передачи данных в ЕБС. Доля таких россиян может достигать 30%.
  • Сейчас Минцифры обсуждает с другими ведомствами вопрос сохранения непрошедшей проверку слепков «с учётом необходимости соблюдения требований по информационной безопасности и безопасности самих данных и определения случаев, при которых возможно использование такой биометрии». Также на стадии согласования находится новая версия БКК.
  • ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ, оператором стал «Ростелеком». В 2021 году Минцифры заявило, что перенесёт биометрические данные россиян от банков в ЕБС, при этом банки не смогут оставить себе копии. Всего с 2018 года через систему было собрано только 236,4 тысяч образцов.

#новость #биометрия

1494 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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19 комментариев
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 Вадим Д.

– Ваша биометрия недостаточно хороша.
– Но вы говорили, что она нужна и собирали... Что же делать?
– Несите другую.

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Влюбленный франт

Другой биометрии нет, есть жидкий биоматериал, подойдёт?

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Вадим Д.

А Вы его не для ЦРУ собирали, товарищ? А?

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Евгений Широков

Нет! Со скотобойни!

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Босота

Раздать людЯм назад под роспись

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Дима Романофф

За счёт принимающей стороны

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Bezoblachno

- Мааш, что там предписано удалить? Биометрию или россиян?

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Оля Янко

Деньги были потраченны на добавление , а потом и на удаление. Страна "гениев".

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Камаз Отходов

Дааа, удалить

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Someone Young

/del

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Вадим Д.

Вот любопытно: новый распил преподнесут как очередной технологически «прорыв» страны?

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Пустой парфюмер

Гля, хорошо хоть не кровь брали.

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oleg nemoi

кровь ладно. а вот мазок кала да прямо в отделении в зале приема. ух!

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Непривычный магнит

Биометрия у вас не той системы...

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SonyaZavr

Так, то есть биометрия будет связана с аккаунтом на ЕСИА? Уау, большой брат нехило так апгрейднится

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Сергей Коновалов
банкам придётся удалить 90% собранной биометрии

Ожидайте старую биометрию в ближайших мосорках отделения %)

Вообще, она конечно должна была быть только цифровой, но зная некоторую специфику, ожидать можно любого.

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Pavel Pavel

Банки же не только для ЕБС ее собирали, но и для собственных нужд. Никто ничего просто так удалять не будет.

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Lidia Khomchenko

а можно уже новости о том, как у кого-то хоть что-то получилось

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Алек Борисовский

Зачем удалять.
Просто слейте все в сеть.
Что добру пропадать.
Сейчас тема хайповая.
Вот есть банк который уже загибается и про него забыли.
Последний маркетолог уволился и тот был на удаленке из кривого рога.
А тут слили данные и про банк начали все писать, куча статей в прессе, на VC.RU, банки. ру и т.д
А по факту если смотреть на приценденты, по яду, гемотесту и другим ломаным школьниками it компаниям штраф 60 000 руб.
За пост в vc и банки.ру с нормальным копирайтингом, настройками, и проработанной контент стратегий придется заплатить 100 000 минимум. Плюс сроки, контроль метрик, ожидания. А тут делать ничего не нужно. Только студента юриста в суд 2 раза отправить. А если найти богатого студента, то за такой опыт еще и он(то есть его папа) может заплатить.
Кстати если решите примерить мою авторскую стратегию, то скиньте потом на пивас хотя бы.

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