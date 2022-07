Сервисы Смешанный меч 27 минут назад 27 мин «Ъ»: банкам придётся удалить 90% собранной биометрии — она не подходит для передачи в Единую биометрическую систему Статьи редакции Стандартам соответствует только 10% — около 4-5 млн уникальных слепков. Российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», однако большинство из них не соответствуют стандартам Единой биометрической системы (ЕБС), выяснил «Коммерсантъ».

Основная проблема связана с библиотекой контроля качества (БКК): без неё невозможна передача данных в ЕБС, но через её фильтр проходит только 10-30% биометрии. Остальные образцы банкам нужно удалить — хранить их в другом месте нельзя — хотя они в этом «не заинтересованы», говорит источник.

Важен и тип данных: в ЕБС это фотография и голос, а в коммерческих биометрических системах (КБС) могут быть отпечатки пальцев, сетчатки глаза, рисунка вен ладони и так далее. Всего объём биометрии в КБС источник «Ъ» оценивает в 60-70 млн слепков лица, из которых уникальны 40-50 млн. Голосовой биометрии — 10-20 млн. По оценке замруководителя «Национального совета финансового рынка» Александра Наумов, в ЕБС попадёт только 10% собранной биометрии — около 4-5 млн слепков.

Также есть проблемы с биометрией тех, у кого нет подтверждённой записи в ЕСИА — она нужна для передачи данных в ЕБС. Доля таких россиян может достигать 30%.

Сейчас Минцифры обсуждает с другими ведомствами вопрос сохранения непрошедшей проверку слепков «с учётом необходимости соблюдения требований по информационной безопасности и безопасности самих данных и определения случаев, при которых возможно использование такой биометрии». Также на стадии согласования находится новая версия БКК.

ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ, оператором стал «Ростелеком». В 2021 году Минцифры заявило, что перенесёт биометрические данные россиян от банков в ЕБС, при этом банки не смогут оставить себе копии. Всего с 2018 года через систему было собрано только 236,4 тысяч образцов. #новость #биометрия 1494 просмотров {"id":200396,"url":"https:\/\/vc.ru\/services","name":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","avatar":"158fab2d-76c1-5ed8-898a-76ee48d4c795","karma":null,"description":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u044b.","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

(function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())