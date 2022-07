Сервисы Входной бинокль час назад 1 час «Яндекс» добавил в поиск «подсказки» на основе прошлых запросов и запросов других пользователей Статьи редакции Она будет связывать их друг с другом и предлагать ознакомиться со специальным блоком, где собрана вся информация по теме. «Яндекс» обновил «Алису» — теперь она может не только отвечать на вопросы, но и структурировать результаты поиска. По словам компании, она теперь умеет распознавать «долгосрочный интерес» пользователей к определённым темам и связывать между собой поисковые сессии.

Например, если пользователь в течение нескольких недель искал информацию о покупке автомобиля или аренде жилья, в определённый момент «Алиса» предложит посетить специальный блок на эту тему. Поисковые запросы связываются друг с другом при помощи классификатора — инструмента, который определяет тему запроса. Он работает на базе нейросети YaLM, которая выделяет запросы по одной теме и связывает друг с другом.

«Алиса» обучалась на основе запросов других людей в поиске «Яндекса» и знает, что они искали в подобной ситуации. В компании утверждают, что «Алиса» «примет во внимание даже не самые очевидные вопросы, которые не приходили пользователям в голову, если они никогда не сталкивались с подобным».

Специальный раздел также появится в приложении «Яндекса» под поисковой строкой. Его можно удалить долгим нажатием, а также очистить историю запросов в настройках темы.

Сейчас «Алиса» может «разобраться» в покупке недвижимости и автомобиля, открытии бизнеса, организации свадьбы, вопросе «куда поехать», беременности, выборе детского сада, устройстве в школу и поиске карьеры. В будущем список будет пополняться. #новость #яндекс #алиса 1958 просмотров {"id":200396,"url":"https:\/\/vc.ru\/services","name":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","avatar":"158fab2d-76c1-5ed8-898a-76ee48d4c795","karma":null,"description":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u044b.","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

