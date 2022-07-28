Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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«Яндекс» добавил в поиск «подсказки» на основе прошлых запросов и запросов других пользователей Статьи редакции
Она будет связывать их друг с другом и предлагать ознакомиться со специальным блоком, где собрана вся информация по теме.
- «Яндекс» обновил «Алису» — теперь она может не только отвечать на вопросы, но и структурировать результаты поиска. По словам компании, она теперь умеет распознавать «долгосрочный интерес» пользователей к определённым темам и связывать между собой поисковые сессии.
- Например, если пользователь в течение нескольких недель искал информацию о покупке автомобиля или аренде жилья, в определённый момент «Алиса» предложит посетить специальный блок на эту тему.
- Поисковые запросы связываются друг с другом при помощи классификатора — инструмента, который определяет тему запроса. Он работает на базе нейросети YaLM, которая выделяет запросы по одной теме и связывает друг с другом.
- «Алиса» обучалась на основе запросов других людей в поиске «Яндекса» и знает, что они искали в подобной ситуации. В компании утверждают, что «Алиса» «примет во внимание даже не самые очевидные вопросы, которые не приходили пользователям в голову, если они никогда не сталкивались с подобным».
- Специальный раздел также появится в приложении «Яндекса» под поисковой строкой. Его можно удалить долгим нажатием, а также очистить историю запросов в настройках темы.
- Сейчас «Алиса» может «разобраться» в покупке недвижимости и автомобиля, открытии бизнеса, организации свадьбы, вопросе «куда поехать», беременности, выборе детского сада, устройстве в школу и поиске карьеры. В будущем список будет пополняться.
1958 просмотров
посту отроду 1 минута и 7 просмотров но уже в ТОПе 🤦
Дык глава новостного отдела виси опубликовала. В чем трабл?
Не понятна политика издания в сторону приоритизации контента на площадке. Тут все могут выкладывать новости, это как площадка. Данная новость это не обращение команды vc.ru к пользователям, к чему такой приоритет?
Эта новость просто в топе потому что ее выложило издание? Чем другие авторы хуже?
@Евгения Евсеева
я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под топом, потому что новости мы выводим без какого-либо приоритета, а дальше пользователи решают, интересная она или нет
вы уверены что нет приоритета? Этот пост меньше минуты был на VC а уже в "Популярное" с 7 просмотрами.. и прокомментируйте комментарий ниже мой про e-Neva.. как так вышло опять? Вы в Популярных, а другой простой человек выложил новость раньше вас, заминусили и вообще просмотров мало.
это не популярное, это блок с новостями редакции, который был там всегда
Но во вкладке "Популярное" .. я не вижу его во вкладке "Свежее" например..
потому что популярное — это по умолчанию лента на главной странице. популярными считаются материалы, что ниже редакционного блока. сейчас эта новость в нём даже не на самом верху
Волшебное слово "Яндекс", известная компания с кучей инфоповодов, привлекает внимание и привычно уже что от этого автора новости, ничего удивительного.
А то что какая-то сорри шляпа попадает в популярное, и говорит о том алгоритмы для всех равны. То что они несовершенны - это да.
Как вам такое в топе? Свеженькое: https://vc.ru/workdays/471487-kak-zhit-v-strane-gde-alkogol-deshevle-knig?comments
Скорее за счёт бурного обсуждения в комментариях, резонансный заголовок.
да я сам это лайкнул чтоб посмотреть способно ли оно быть в топе)
Есть же оплаченные посты, слева внизу даже кнопочка есть "заказать рекламу" :)
Мотивация блогера, обычного редактора, издательства писать сюда просто отпадает.
Приведу пример на другой статье:
Была вот такая новость от некого dikomm про электромобиль e-Neva
https://vc.ru/transport/464080-minpromtorg-pokazal-hodovoy-prototip-elektrokara-e-neva-ot-obuhovskogo-zavoda
Что происходит, чуть позже Евгения выкладывает новость точно такую же.. и конечно у нее 15К просмотров, куча комментов и т.д.
https://vc.ru/transport/465491-proizvoditel-zenitnyh-raket-almaz-antey-predstavil-prototip-elektromobilya-e-neva
А все почему? Потому что редактор VC.. а зачем тогда вообще эта блог платформа если есть Евгения?
Ну уж наверное не затем чтобы просто перепечатывать новости
Так по сути и она перепечатала.. в чем разница?
Конкретно в вашем примере карма еще не очень у аккаунта
Понятно что проплачено
@
мы не записываем и не храним запросы
@
начнёт учитывать в поиске прошлые запросы
скорее имели в виду, обезличат запросы пользователей.. но как бы запросы судя по всему всегда записывались.. иначе как РСЯ тогда работает?
😂
Чтобы обезличивать запросы, их нужно собирать и хранить. Как ты будешь обрабатывать инфу, если ты ее нигде не хранишь?
Ой, кажется я задел струны души любителей и сотрудников Яндекса ))
Ну как не записывают и не хранят если есть информация по статистике поисковых запросов вплоть до регионов и городов?
а киньте пруф на 1 заявление?
Почему все сервисы делают какую то неведомую херню и считают что оно мне надо?
Мне не нужны чужие поисковые запросы. - у меня специфика жизни и работы предполагает понимание того что я ищу, а не орентир на масмаркет.
Мне не нужны самые топовые видео/музыка. - они обычно топовые только по тому что вы их такими сделали
Мне не надо чтобы техника решала за меня и делала как "лучше" - вечно пиздящая Алиса и прочие "улучшайзеры" задолбали.
Потому что ты для них "источник получения денег". Скажи любому менеджеру этого сервиса, что ты, ну допустим, "пользователь" - он будет искренне удивлен, и возможно с первого раза не поймет о чем речь.
Пока не особо понятна мысль. Если речь о том что монетизация идет за счет рекламы, то это очевидно. Хотя отдельный человек им не интересен как таковой, ну за исключение высокодоходных, кому предоставляются персональные сервисы, но там другие механики работают.
Что касается пользовательских сегментов, то они безусловно объедененны по определенным признакам, только вот проблема в другом.
Следите за руками:
1) Пользователь приходит за определенным контентом и получает его
2) Площадка видет это и начинает продвигать определенный тип контента
3) Контента одного типа становится много, так как площадка поддерживает это направление и выдает его в поисковой выдачи
4) Пользователь приходит за контентом другого типа, но площадка ему говорит "мы проанализировали что раньше ты искал шоколад, ты входишь в группу пользователей которые искали шоколад. Некоторые пользователи которые искали шоколад так же искали говно. Нам кажется что говно это популярно, по этому мы его поддерживаем и предлагаем тебе"
5) Так как мы показали тебе говно сами, мы занесли тебя в группу посмотревших говно и утвердились во мнение что это популярный контент который надо больше поддерживать.
Проще говоря типичная механика самореализующегося проклятья или замкнутого круга.
Я просто хочу сказать, что ни о вас, ни о ваших желаниях и потребностях как пользователя никто там даже не задумывается, там поддерживают огонь под котлом варящейся биомассы ровно на том уровне, чтобы она не убежала из котла.
Так отток аудитории соцсетей говорит ровно об обратном. Менеджеры попутали берега и создают продукт не для аудитории что приводит к снижению популярности.
Та же история с нетфликсом который вместо того чтобы продолжать первоначальную политику дошел до снижения уровня подписчиков.
Ну иногда бывает что недоглядел и биомасса вытекает из котла. И даже если затушить огонь полностью, процесс вытекания моментально не останавливается. Инертность варящейся субстанции не особо предсказуема.
У меня вот нет "Алисы" - и нет в связи с ней никаких проблем. И тебе советую эту вечно пиздящую бабаробота выкинуть.
Это не моя прихоть была завести ее. Пусть стоит, но мне очень нужен режим "молчаливый раб". @yandex
Сделайте уже такой режим, то "тупоумные остроты" задолбали.
При любом запросе вы будете перенаправляться в яндекс маркет. удачных покупок.
А оно мне надо видеть чужие запросы? Нечем больше страницы выдачи забивать уже?
Вроде как удобство, но с другой стороны - как бы направляют - вот смотрите, что ищут такие же как ты.
Читай общий блок и не фиг по интернетам шнырять, мы уже отобрали для тебя полезное. Нам же виднее, что ты хочешь читать?
Кому-то, может и хороши эти блоки со странными подборками, но я пас.
И так перебор с алгоритмами и слишком, чересчур хорошими пониманием того, что нужно аудитории (на самом деле, не очень хорошим).
И кстати, если люди делают контент, который не попадает в этот блок, то мотивации у них не будет.
Все превратится в куку и знатоков.
И так уже туда без поллитры не зайдёшь, от интерфейса искры из глаз, но надо, видимо, полностью убрать из поиска сторонние элементы, не относящиеся к Яндексу.
Главный вопрос, вот эти вот рекомендации - помогают они мне принять решение или формируют мое поведение, не давая альтернативы. Миллионы мух не могут ошибаться, да? Поэтому если условное большинство пользователей искали "как вылечить гепатит вареным луком", неужели это будут показывать как подсказку меньшему проценту адекватных людей?
Надо сделать что первые 10 подсказок это рекламные ссылки с директа. Нельзя отклоняться от линии развития компании.
Извиняюсь за тематику 18+ в комментариях. Если будет такая связка интересов пользователей поисковая выдача Яндекса пробьет очередное дно.
Скрин делался год назад, когда искал ключи для продвижения утюгов,
Ты первый раз вордстат что ли юзаешь?
Ну тут то все логично и тематично)) Кстати прикольно что некоторые южные регионы очень аффинитивны... ну скажем мужской борьбе.
Это Яндекс что-ли виноват что такое ищут?
Судя по новости, ответственный Яндекс. Теперь сколько интернет магазинов попадает в порно-выдачу
Ну так ключевое слово "член" может не надо добавлять в тайтлы страниц?
Так всегда же было такое, что ты ищешь что-то, вроде тебе уже это не надо, но тебе еще месяц рекламируют этот товар