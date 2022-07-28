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«Яндекс» добавил в поиск «темы» на основе прошлых запросов и запросов других пользователей Статьи редакции
«Алиса» будет распознавать интерес к теме и предлагать ознакомиться со специальным блоком, где собрана вся информация о ней.
- «Яндекс» обновил «Алису» — теперь она может не только отвечать на вопросы, но и структурировать результаты поиска. По словам компании, она умеет распознавать «долгосрочный интерес» пользователей к определённым темам и связывать между собой поисковые сессии.
- Например, если пользователь в течение нескольких недель искал информацию о покупке автомобиля или аренде жилья, в определённый момент «Алиса» предложит посетить специальный блок на эту тему.
- Поисковые запросы связываются друг с другом при помощи классификатора — инструмента, который определяет тему запроса. Он работает на базе нейросети YaLM, которая выделяет запросы по одной теме и связывает друг с другом.
- «Алиса» обучалась на основе обезличенных данных: на их основе она понимает, что люди искали в подобной ситуации и предлагает изучить информацию по этой теме. В компании утверждают, что «Алиса» «примет во внимание даже не самые очевидные вопросы, которые не приходили пользователям в голову, если они никогда не сталкивались с подобным».
- Специальный раздел также появится в приложении «Яндекса» под поисковой строкой. Его можно удалить долгим нажатием, а также очистить историю запросов в настройках темы.
- Сейчас «Алиса» может «разобраться» в покупке недвижимости и автомобиля, открытии бизнеса, организации свадьбы, вопросе «куда поехать», беременности, выборе детского сада, устройстве в школу и поиске карьеры. В будущем список будет пополняться.
3053 просмотров
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мы не записываем и не храним запросы
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начнёт учитывать в поиске прошлые запросы
скорее имели в виду, обезличат запросы пользователей.. но как бы запросы судя по всему всегда записывались.. иначе как РСЯ тогда работает?
Ой, кажется я задел струны души любителей и сотрудников Яндекса ))
а киньте пруф на 1 заявление?
Напомните пожалуйста, когда Яндекс заявлял что не записывает и не хранит запросы? Что насчёт сервиса Яндекс Wordstat, где можно смотреть историю и статистику запросов по ключевым словам? По-моему вы спутали Яндекс и DuckDuckgo.
Ну как не записывают и не хранят если есть информация по статистике поисковых запросов вплоть до регионов и городов?
А еще Яндекс колонка подслушивает.
Где и когда они писали что не хранят запросы?
Пришли ссыль или ты балаболка.
каждый раз когда приходится пользоваться их поиском, после этого вычищаю браузер с куками напрочь ибо неча
посту отроду 1 минута и 7 просмотров но уже в ТОПе 🤦
Дык глава новостного отдела виси опубликовала. В чем трабл?
Понятно что проплачено
Почему все сервисы делают какую то неведомую херню и считают что оно мне надо?
Мне не нужны чужие поисковые запросы. - у меня специфика жизни и работы предполагает понимание того что я ищу, а не орентир на масмаркет.
Мне не нужны самые топовые видео/музыка. - они обычно топовые только по тому что вы их такими сделали
Мне не надо чтобы техника решала за меня и делала как "лучше" - вечно пиздящая Алиса и прочие "улучшайзеры" задолбали.
У меня вот нет "Алисы" - и нет в связи с ней никаких проблем. И тебе советую эту вечно пиздящую бабаробота выкинуть.
Потому что ты для них "источник получения денег". Скажи любому менеджеру этого сервиса, что ты, ну допустим, "пользователь" - он будет искренне удивлен, и возможно с первого раза не поймет о чем речь.
Базированно.
Главный вопрос, вот эти вот рекомендации - помогают они мне принять решение или формируют мое поведение, не давая альтернативы. Миллионы мух не могут ошибаться, да? Поэтому если условное большинство пользователей искали "как вылечить гепатит вареным луком", неужели это будут показывать как подсказку меньшему проценту адекватных людей?
При любом запросе вы будете перенаправляться в яндекс маркет. удачных покупок.
Вроде как удобство, но с другой стороны - как бы направляют - вот смотрите, что ищут такие же как ты.
Читай общий блок и не фиг по интернетам шнырять, мы уже отобрали для тебя полезное. Нам же виднее, что ты хочешь читать?
Кому-то, может и хороши эти блоки со странными подборками, но я пас.
И так перебор с алгоритмами и слишком, чересчур хорошими пониманием того, что нужно аудитории (на самом деле, не очень хорошим).
И кстати, если люди делают контент, который не попадает в этот блок, то мотивации у них не будет.
Все превратится в куку и знатоков.
И так уже туда без поллитры не зайдёшь, от интерфейса искры из глаз, но надо, видимо, полностью убрать из поиска сторонние элементы, не относящиеся к Яндексу.
Цифровой концлагерь.
А оно мне надо видеть чужие запросы? Нечем больше страницы выдачи забивать уже?
Так всегда же было такое, что ты ищешь что-то, вроде тебе уже это не надо, но тебе еще месяц рекламируют этот товар
Надо сделать что первые 10 подсказок это рекламные ссылки с директа. Нельзя отклоняться от линии развития компании.
Извиняюсь за тематику 18+ в комментариях. Если будет такая связка интересов пользователей поисковая выдача Яндекса пробьет очередное дно.
Скрин делался год назад, когда искал ключи для продвижения утюгов,
Ты первый раз вордстат что ли юзаешь?
Это Яндекс что-ли виноват что такое ищут?
Как только нужно найти что-то нетипичное, поиск становится бесполезным. В выдаче один рекламный и СЕОшный мусор.
Интересно, а как Алиса понимает какой автомобиль я хочу и как поможет его купить?