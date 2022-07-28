Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Суд Саратова удовлетворил иск прокуратуры по делу Tor — сайт браузера в России могут снова заблокировать Статьи редакции
В июле сайт разблокировали спустя два месяца после решения Саратовского областного суда.
- Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры, которая подала иск «о признании информации запрещённой к распространению на территории России», сообщили «Интерфаксу» в суде.
- С полным текстом решения можно будет ознакомиться 29 июля 2022 года, уточнили местному изданию «Взгляд-инфо» в пресс-службе суда. Ответчик, The Tor Project Inc., может подать апелляцию.
- В 2017 году саратовский суд принял решение о внесении сайта Tor в единый реестр запрещенной информации. Однако блокировать его в России начали только к концу 2021-го.
- В мае 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке, а дело отправили на новое рассмотрение. Интересы The Tor Project представляли юристы «Роскомсвободы».
- В июле Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor, исполнив решение областного суда. С новым решением сайт могут снова заблокировать, отмечает «Взгляд-инфо».
885 просмотров
ШОЖ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ, БОЛЬШЕ НИКАКИХ НОРКОТИКОВ!!!
Для их покупки тор не нужен.
Чел.
Это факт, в телеграме этого говна вагон и маленькая тележка
Да и не только там, чувак не выкупил иронию.
Я даже перефразирую: для их покупки нуден не Tor (-:
Ты прав Chrome или Edge хватет
Омск, твой ход!
Да, районный суд Саратова, господа, это вам не Таганский суд города-героя Москвы, который влупляет штрафы десятками лярдов. Уже вся страна от мала до велика обучена как добывать в сети то, что нельзя, но хочется.
Все, кому tor понадобится, скачают его, невзирая ни на какие суды и блокировки.
Уже определитесь - блокировать, не блокировать, ведь всем же так насрать.
Как блокировали так и блокируют никакой разблокировки я не увидел.
На билайне до недавнего времени был в блоке. На данный момент и сайт, и Тор браузер работает
Специально скачал проверить, как не работал так и не работает. Билайн МСК (мобильный)
К слову, РКН планомерно режет VPN-сервисы. День за днем, за две недели у меня два отвалилось.
Думаю, в первую очередь режут те, у которых есть бесплатные тарифные планы.
Вы все еще думаете объехать наши власти на кривой козе? У них просто еще руки не добрались - душить людей будут медленно и по очереди, чтобы в каждый конкретный момент времени недовольство было терпимым.
Опять-таки, если полиция тебя скрутила - это здесь и сейчас.
А безликий РКН - это неизвестные недосягаемые для обычного человека люди, да "черные ящики" у операторов связи.
А как еще организовать подчинение строю? Долгий путь строить экономику, бизнес, поднимать образование и культуру, а тут кризис. Причем намеренно сохданный и обостренный.
Опускать*
Спасибо, скачал, можете блокировать взад.
Объясните, зачем нужен Тор, кроме наркоты и всякого трэшака? Если надо почитать ленту в <заблокировано РКН>, VPN покупается/поднимается за полчаса. Причем вероятность блокировки собственноручно поднятого чуть более, чем никакая.
Флибуста, как пример
Так VPN же. И скорость будет не черепашья.
ну вообще, в ТОР можно много найти всякого полезного контента. Просто цимес в том, что его распиарили чисто как хаб для запрещенки
Ну какой, например? Лет 15 назад форумы там делились на ЦП, жесть типа некрофилии и маркетплейсы по наркоте и оружию. Ну, т.е., чисто криминальные темы для психически нездорового контингента. Ничего там полезного не нашел и давно на это забил.
Ну... если заходить туда и искать наркоту и некрофилию, то только это и будешь находить.
Там всё, чего нет в обычном интернете!
Всякие хакерские форумы, на которых обсуждаются новые взломы и уязвимости.
Будучи безопасником, можно почерпнуть много важной информации для себя. Это можно назвать полезным контентом?
Да, это профессиональный интерес и полезный для вас контент, понимаю.
Вы слегка путаете луковую маршрутизацию и даркнет. Это примерно как связать мобильную связь и «сотрудников Сбербанка» — ведь с её помощью мошенники людей обманывают. Tor это в первую очередь доступ к тем ресурсам, куда обычный браузер не заходит даже с VPN. А их содержание к самой технологии никакого отношения не имеет.
А это прекрасно понимаю, спрашивал исключительно с обывательской точки зрения.
С точки зрения технологий, не разу не видел ее применение в коммерческой сфере.
С обывательской точки зрения и работа РКН не видна обычно) На чуть более продвинутом уровне это, например, хороший способ поработать с чужого ПК, не заморачиваясь очисткой логов, или выкачать что-то нужное без лишней возни с установкой/настройкой сторонних сервисов.
Да даже как запасной браузер без контекстной рекламы за счёт полной очистки логов сгодится. Или для просмотра фильмов известного жанра с конями — провайдер может и увидит, что Tor запущен, но трафик вряд ли отследит, и не сможет шантажировать))
По первому - понял, это тоже профессиональное.
Кони на такой скорости вряд ли доставят удовольствия))
Да нормально там всё со скоростью, если только не в 4K поток. На онлайн-кинотеатрах тестировал, которые дефолтно не открываются. Фишка ещё в том, что VPN или из коробки режет канал (где-то больше, где-то меньше, но в любом случае), или надо ковырять белый список. А отдельно запущенный браузер не мешает выкачивать и запускать всё остальное.
С тем, что совсем домашнему пользователю всё это не нужно, полностью согласен. Но ему и без других средств хорошо живётся, так было и будет)
Ну... можно просто прочитать про создание этой технологии.TOR (аббревиатура The Onion Router — «луковичный» или многослойный маршрутизатор) был изначально разработан для американских вооруженных сил, преимущественно для ВМФ, чтобы маскировать IP-адреса от обнаружения в сети, что могло бы привести к краже секретных разведданных о боевых задачах флота.
Это да, я имел ввиду коммерческое. Где нам, простым ойтишникам, денюжку платят.
Я хз у всех так или нет, но недавно решил на какой-то сайт через тор зайти и аж прослезился - как будто в детство с диал апом вернулся. Как можно на такой скорости вообще что-то найти?
Это для тебя всё легко и просто. Есть люди не настолько технически грамотные. Прям совсем. Для них даже какой-нибудь бесплатный VPN сервис установить уже проблема. Потому, что его ты установил. А как теперь попасть на определённый сайт? Именно для этого они используют тор. У меня на работе есть несколько таких ребят. Они скачали тор только потому, что сразу же с помощью его кнопки можно зайти на какой-нибудь сайт не думая о всяких штуках вроде установить/настроить VPN, настроить туннелирование (чтобы и на Авито можно было зайти, который с VPN не зайти).
Сейчас много очень простых инструкций по развертыванию. Если даже их не осилить, так может человеку и не стоит ходить на закрытые сайты?
* И однозначно идентифицирует пользователя.поднимается за полчаса
* Внешний ВПН сейчас ещё оплатить надо, что без Visa / MC нетривиально
* Нужен хост снаружи
* Опять же, оплаченный в белую хост идентифицирует пользователя
* Сейчас из России сложно заплатить какому-нибудь Амазону за сервера из-за истории с картами
* 95% пользователей технически безграмотны. Что они поднимать будут?
Tor решает вопрос со слежкой — там особо пользователя не поймать, если следовать рекомендациям и отключить JS, который позволяет деанонить.
А, ну да, оплата...
Хех, надо бы изучить развертывание на AWS с помощью терраформа.
Недолго музыка играла
Запретить-разрешить; Запретить-разрешить и так каждые несколько месяцев...
Не страна, а – бесконечный «Шапито» 🎪 🤡 🇷🇺