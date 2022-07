Сервисы Привлекательный Женя 48 минут назад 48 мин Суд Саратова удовлетворил иск прокуратуры по делу Tor — сайт браузера в России могут снова заблокировать Статьи редакции В июле сайт разблокировали спустя два месяца после решения Саратовского областного суда. Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры, которая подала иск «о признании информации запрещённой к распространению на территории России», сообщили «Интерфаксу» в суде.

С полным текстом решения можно будет ознакомиться 29 июля 2022 года, уточнили местному изданию «Взгляд-инфо» в пресс-службе суда. Ответчик, The Tor Project Inc., может подать апелляцию.

В 2017 году саратовский суд принял решение о внесении сайта Tor в единый реестр запрещенной информации. Однако блокировать его в России начали только к концу 2021-го.

В мае 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке, а дело отправили на новое рассмотрение. Интересы The Tor Project представляли юристы «Роскомсвободы».

В июле Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor, исполнив решение областного суда. С новым решением сайт могут снова заблокировать, отмечает «Взгляд-инфо». #новость #роскомнадзор #tor 885 просмотров {"id":200396,"url":"https:\/\/vc.ru\/services","name":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","avatar":"158fab2d-76c1-5ed8-898a-76ee48d4c795","karma":null,"description":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u044b.","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

(function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())