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«Яндекс»: телефонные мошенники начали подделывать голос «Алисы» Статьи редакции

Ассистент никогда и никому не звонит сам, отметили в компании.

  • О том, что мошенники подделывают голос «умного» помощника «Алиса» для того, чтобы обзванивать россиян и вводить их в заблуждение, сообщили в «Яндексе».
  • «Алиса» не имеет никакого отношения к подобным звонкам, заявили в компании. Их совершают злоумышленники, которые пытаются получить доступ к банковским картам своих жертв, например, предложив им способ быстро заработать денег на бирже.
  • Звонки с якобы использованием «Алисы» в том числе получили и сотрудники «Яндекса». Они изучили записи и пришли к выводу, что мошенники подделывают голос «умного» ассистента, начитывая нужные сообщения. В компании отметили, что у злоумышленников не получается хорошо имитировать тон «Алисы», однако фальшивый голос не всегда можно распознать с первого раза.
  • Любой звонок с голосом, выдающим себя за «Алису», — мошеннический, подытожили в «Яндексе», порекомендовав абонентам проявлять бдительность и сбрасывать такие вызовы.

#новость #мошенники #алиса #яндекс

1636 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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21 комментарий
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 Ilya Belov
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Добрый Песец

😂

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Вадим Д.

То есть Алисе с заведомо ненатуральным голосом россияне доверяют? Ну что сказать, каламбур, но вспоминается песня лисы Алисы и кота Базилио:
«Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки».

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умный человек

покуда поцелуй любви вид истинный вернёт

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Alex R

Зачем его подделывать, если можно синтезировать текст?

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Леонид Гнездилов

Тупые, небось

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Владимир Кондратьев

из полимеров?

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Аркадий Дорога

Люди стали подделывать роботов.

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Вадим Д.

Докатились.

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Олег Павлов

Жду, когда телефонные мошенники начнут подделывать голос телефонных мошенников. Битвы конкурирующих мебельных заводов, так сказать)

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Klonin DevApp

Из серии "я знаю, что ты знаешь, что я знаю..." 😂

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Арчибальд

Не похож голос то)))

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Никита Шультайс

Телефон искажает.

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Владимир Кондратьев

Хочу посмотреть и посмеяться над теми кого так развели.

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Николай Боберский

Каким образом Алиса поможет мошенникам.. если свой голос скрыть хотят, вряд ли существуют инструменты у полиции для идентификации.

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Dima Kurilov

Голос "Алисы" многим знаком по навигатору или колонке. Думаю, что знакомый голос пусть немного, но повышает довение к звонящему.

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Собственный Петя

Все у полиции найти можно. Там даже подразделение элитное для этих целей можно отыскать по упоминаниям в СМИ, но другое дело, что вопрос цены такого изыскания. Проще тряхнуть оператор связи, но и тут есть нюанс.

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Grigvik Fake

Ну конечно. А устанавливать свой браузер под видом другой программы тоже не вы?

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lakoros

да уже было пару подобных звонков. Но только незнакомые с ассистентом, решат что таким голосом может звонить сбербанк и рассказывать о моей карте.

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Илья Коваленко

«Привет, на связи Алиса и я рекомендую купить акции яндекса»

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Владимир Кролико

Голос-то тембрально совсем не похож, да и говор адский.

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