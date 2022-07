Сервисы DTF 2 часа назад 2 часа «Яндекс»: телефонные мошенники начали подделывать голос «Алисы» Статьи редакции Ассистент никогда и никому не звонит сам, отметили в компании. О том, что мошенники подделывают голос «умного» помощника «Алиса» для того, чтобы обзванивать россиян и вводить их в заблуждение, сообщили в «Яндексе».

«Алиса» не имеет никакого отношения к подобным звонкам, заявили в компании. Их совершают злоумышленники, которые пытаются получить доступ к банковским картам своих жертв, например, предложив им способ быстро заработать денег на бирже.



Звонки с якобы использованием «Алисы» в том числе получили и сотрудники «Яндекса». Они изучили записи и пришли к выводу, что мошенники подделывают голос «умного» ассистента, начитывая нужные сообщения. В компании отметили, что у злоумышленников не получается хорошо имитировать тон «Алисы», однако фальшивый голос не всегда можно распознать с первого раза.



Любой звонок с голосом, выдающим себя за «Алису», — мошеннический, подытожили в «Яндексе», порекомендовав абонентам проявлять бдительность и сбрасывать такие вызовы.

