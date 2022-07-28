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«Яндекс»: телефонные мошенники начали подделывать голос «Алисы» Статьи редакции
Ассистент никогда и никому не звонит сам, отметили в компании.
- О том, что мошенники подделывают голос «умного» помощника «Алиса» для того, чтобы обзванивать россиян и вводить их в заблуждение, сообщили в «Яндексе».
- «Алиса» не имеет никакого отношения к подобным звонкам, заявили в компании. Их совершают злоумышленники, которые пытаются получить доступ к банковским картам своих жертв, например, предложив им способ быстро заработать денег на бирже.
- Звонки с якобы использованием «Алисы» в том числе получили и сотрудники «Яндекса». Они изучили записи и пришли к выводу, что мошенники подделывают голос «умного» ассистента, начитывая нужные сообщения. В компании отметили, что у злоумышленников не получается хорошо имитировать тон «Алисы», однако фальшивый голос не всегда можно распознать с первого раза.
- Любой звонок с голосом, выдающим себя за «Алису», — мошеннический, подытожили в «Яндексе», порекомендовав абонентам проявлять бдительность и сбрасывать такие вызовы.
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😂
То есть Алисе с заведомо ненатуральным голосом россияне доверяют? Ну что сказать, каламбур, но вспоминается песня лисы Алисы и кота Базилио:
«Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки».
покуда поцелуй любви вид истинный вернёт
Зачем его подделывать, если можно синтезировать текст?
Тупые, небось
из полимеров?
Люди стали подделывать роботов.
Докатились.
Жду, когда телефонные мошенники начнут подделывать голос телефонных мошенников. Битвы конкурирующих мебельных заводов, так сказать)
Из серии "я знаю, что ты знаешь, что я знаю..." 😂
Не похож голос то)))
Телефон искажает.
Хочу посмотреть и посмеяться над теми кого так развели.
Каким образом Алиса поможет мошенникам.. если свой голос скрыть хотят, вряд ли существуют инструменты у полиции для идентификации.
Голос "Алисы" многим знаком по навигатору или колонке. Думаю, что знакомый голос пусть немного, но повышает довение к звонящему.
Все у полиции найти можно. Там даже подразделение элитное для этих целей можно отыскать по упоминаниям в СМИ, но другое дело, что вопрос цены такого изыскания. Проще тряхнуть оператор связи, но и тут есть нюанс.
Ну конечно. А устанавливать свой браузер под видом другой программы тоже не вы?
да уже было пару подобных звонков. Но только незнакомые с ассистентом, решат что таким голосом может звонить сбербанк и рассказывать о моей карте.
«Привет, на связи Алиса и я рекомендую купить акции яндекса»
Голос-то тембрально совсем не похож, да и говор адский.