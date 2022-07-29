Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Сервисы
Полина Лааксо

Корпоративный мессенджер Mattermost заблокировал доступ онлайн-школе «Вебиум» Статьи редакции

«До тех пор, пока правительство США не снимет санкции», которые не касаются ни Mattermost, ни «Вебиума».

1492 просмотров

Российская онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ узнала об этом 28 июля — из письма от компании-разработчика. А рассказал о сообщении программист Самат Галимов, консультирующий школу по техническим вопросам.

Mattermost отключила «Вебиум» от сервиса без предупреждений и запретила скачивать архив сообщений — ссылка на него выдаёт ошибку.

В связи с выдвинутыми правительством США санкциями против России мы проверили вашу организацию на соответствие положениям экспортного законодательства.

По результатам проверки в том числе и вашего аккаунта мы вынуждены приостановить работу с [«Вебиум»] до тех пор, пока санкции не снимут.

из письма от Mattermost

Mattermost сообщила, что «Вебиум» больше не сможет покупать и продлевать подписку, а также работать с лицензионными ключами и пробными версиями продукта. И попросила школу не использовать ни программное, ни онлайн-обеспечение компании — в том числе версии из открытого доступа.

Сама Mattermost тем временем не имеет права поставлять «Вебиуму» ПО, любые обновления и облачные версии и оказывать техническую и даже консультационную поддержку.

Скриншот письма, опубликованный Саматом Галимовым

К письму Mattermost также приложила ссылку на правительственный список лиц, экспорт с которыми ограничен, однако «Вебиум» в него не входит. А мессенджер Mattermost не числится в перечне товаров двойного назначения, на которые распространяются торговые меры. На это указал Самат Галимов.

Mattermost заявила, что готова выслушать иное толкование закона, но срок рассмотрения такого обращения не указала.

На момент написания статьи редакция vc.ru нашла лишь одну похожую жалобу на сервис — от пользователя Facebook* Анатоля Пешкова. 30 июня он сообщил, что Mattermost удалил его рабочее пространство за «неактивность в течение 60 дней», хотя его компания пользовалась сервисом ежедневно и регулярно платила за подписку.

Сервисы
Полина Лааксо
Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции

Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

#mattermost #санкции #новость

Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Какой-то никнейм

Кто все эти люди?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

У них наверное что-то случилось.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Маланин

Прочисть свой мозг и поймешь что у тебя что с головой;)

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
запретила скачивать архив сообщений

Подонки.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Ну сами виноваты, у них было 5 месяцев, чтобы уйти с недружественных платформ

Ответить
Развернуть ветку
varchar

Ага, давайте уйдём с гитхаба - как два пальца же

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Пешков

Да, все так. Верно меня упомянули. Скоро выпустим статью с подробностями в блоге https://vc.ru/u/529440-mad-brains, если кому интересно

Mad Brains — Блог на vc.ru
Mad Brains — Блог на vc.ru
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Vivid-Money начал банить русские акки, даже нулевые.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Маланин

Выходцы из Тинькова пытается стать европейцами больше чем они сами?

Ответить
Развернуть ветку
z0mb1e

SaaS от слова ссанина

Ответить
Развернуть ветку
Grigorii Liubachev

Интересно как это всё относится к коробочным версиям open-source продуктов типа Mattermost или Rocketchat?

Мы в Пачке сфокусировались на облачной версии нашего корпоративного мессенджера.

После этого говорим потенциальным клиентам с принципиальной позицией по коробке пробовать разворачивать Mattermost и тд. решения.

Похоже надо будет пересмотреть рекомендации.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Никак. Коробка есть коробка, это инсталляция владельца на сервере которым он владеет в нужном ему виде. В отличии от облачной «пачки» в которой разрабы могут чужую переписку сливать по запросу :)
Более того, аппку рокетчата можно со своим сертом разраба apple отправить в AppStore например и юзать корпоративно не боясь потерею пушей и региональных рестрикций

Ответить
Развернуть ветку
Grigorii Liubachev

Коробка коробкой, но лицензии никто не отменял. У того же mattermost достаточно запутанные условия: https://github.com/mattermost/mattermost-server/issues/2464

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

И? Ещё раз я развернул на своём сервере инструмент, я им владею и могу пересобрать/пропатчить/изменить даже. В отличии от пачки

Ответить
Развернуть ветку
Grigorii Liubachev

Вы бы нарушили условия лицензии, так как у Mattermost open-core подход, а не чистый open-source, насколько я помню

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Понимаю ваше желание продать очередной стартап, но увы - https://forums.rocket.chat/t/is-rocket-chat-fully-free/700

Ответить
Развернуть ветку
Grigorii Liubachev

Я писал выше конкретно про Mattermost, и писал что мы сфокусировались исключительно на облачной версии, которая и у Rocketchat платная

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Больше всего интересно чем это грозит пользователям Вебиума и подключат ли другой мессенджер, но про это ни слова.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

В телегу перейдут. Для любителей клубнички есть https://360.yandex.ru/business/messenger ))

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Ну отключили и отключили

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

А потому что надо было прочитать и послушать умного человека.
Только self-host, только хардкор!
https://vc.ru/u/147787-yazhprogrammist/378372-otklyuchat-vse

Отключат всё — ЯжПрограммист на vc.ru
Если вдруг кто-то думает что в рф западные партнёры не отрубят хоть что-то из технологического…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null