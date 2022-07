Сервисы Полина Лааксо час назад 1 час Корпоративный мессенджер Mattermost заблокировал доступ онлайн-школе «Вебиум» Статьи редакции «До тех пор, пока правительство США не снимет санкции», которые не касаются ни Mattermost, ни «Вебиума». {"id":472403,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":472403,"gtm":null} 1492 просмотров Российская онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ узнала об этом 28 июля — из письма от компании-разработчика. А рассказал о сообщении программист Самат Галимов, консультирующий школу по техническим вопросам. Mattermost отключила «Вебиум» от сервиса без предупреждений и запретила скачивать архив сообщений — ссылка на него выдаёт ошибку. В связи с выдвинутыми правительством США санкциями против России мы проверили вашу организацию на соответствие положениям экспортного законодательства. По результатам проверки в том числе и вашего аккаунта мы вынуждены приостановить работу с [«Вебиум»] до тех пор, пока санкции не снимут. из письма от Mattermost Mattermost сообщила, что «Вебиум» больше не сможет покупать и продлевать подписку, а также работать с лицензионными ключами и пробными версиями продукта. И попросила школу не использовать ни программное, ни онлайн-обеспечение компании — в том числе версии из открытого доступа. Сама Mattermost тем временем не имеет права поставлять «Вебиуму» ПО, любые обновления и облачные версии и оказывать техническую и даже консультационную поддержку. Скриншот письма, опубликованный Саматом Галимовым К письму Mattermost также приложила ссылку на правительственный список лиц, экспорт с которыми ограничен, однако «Вебиум» в него не входит. А мессенджер Mattermost не числится в перечне товаров двойного назначения, на которые распространяются торговые меры. На это указал Самат Галимов. Mattermost заявила, что готова выслушать иное толкование закона, но срок рассмотрения такого обращения не указала. На момент написания статьи редакция vc.ru нашла лишь одну похожую жалобу на сервис — от пользователя Facebook* Анатоля Пешкова. 30 июня он сообщил, что Mattermost удалил его рабочее пространство за «неактивность в течение 60 дней», хотя его компания пользовалась сервисом ежедневно и регулярно платила за подписку. Сервисы Полина Лааксо 16 мар России Статьи редакции Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями. *Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. #mattermost #санкции #новость {"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","avatar":"46ec8b41-55e1-5994-91e9-d167855af54b","karma":17092,"description":"\u043e\u0434\u043d\u0430\u0436\u0434\u044b \u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043c","isMe":false,"isPlus":true,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

(function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())