Корпоративный мессенджер Mattermost заблокировал доступ онлайн-школе «Вебиум» Статьи редакции
«До тех пор, пока правительство США не снимет санкции», которые не касаются ни Mattermost, ни «Вебиума».
Российская онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ узнала об этом 28 июля — из письма от компании-разработчика. А рассказал о сообщении программист Самат Галимов, консультирующий школу по техническим вопросам.
Mattermost отключила «Вебиум» от сервиса без предупреждений и запретила скачивать архив сообщений — ссылка на него выдаёт ошибку.
Mattermost сообщила, что «Вебиум» больше не сможет покупать и продлевать подписку, а также работать с лицензионными ключами и пробными версиями продукта. И попросила школу не использовать ни программное, ни онлайн-обеспечение компании — в том числе версии из открытого доступа.
Сама Mattermost тем временем не имеет права поставлять «Вебиуму» ПО, любые обновления и облачные версии и оказывать техническую и даже консультационную поддержку.
К письму Mattermost также приложила ссылку на правительственный список лиц, экспорт с которыми ограничен, однако «Вебиум» в него не входит. А мессенджер Mattermost не числится в перечне товаров двойного назначения, на которые распространяются торговые меры. На это указал Самат Галимов.
На момент написания статьи редакция vc.ru нашла лишь одну похожую жалобу на сервис — от пользователя Facebook* Анатоля Пешкова. 30 июня он сообщил, что Mattermost удалил его рабочее пространство за «неактивность в течение 60 дней», хотя его компания пользовалась сервисом ежедневно и регулярно платила за подписку.
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
Кто все эти люди?
У них наверное что-то случилось.
Прочисть свой мозг и поймешь что у тебя что с головой;)
Подонки.
Ну сами виноваты, у них было 5 месяцев, чтобы уйти с недружественных платформ
Ага, давайте уйдём с гитхаба - как два пальца же
Да, все так. Верно меня упомянули. Скоро выпустим статью с подробностями в блоге https://vc.ru/u/529440-mad-brains, если кому интересно
Vivid-Money начал банить русские акки, даже нулевые.
Выходцы из Тинькова пытается стать европейцами больше чем они сами?
SaaS от слова ссанина
Интересно как это всё относится к коробочным версиям open-source продуктов типа Mattermost или Rocketchat?
Мы в Пачке сфокусировались на облачной версии нашего корпоративного мессенджера.
После этого говорим потенциальным клиентам с принципиальной позицией по коробке пробовать разворачивать Mattermost и тд. решения.
Похоже надо будет пересмотреть рекомендации.
Никак. Коробка есть коробка, это инсталляция владельца на сервере которым он владеет в нужном ему виде. В отличии от облачной «пачки» в которой разрабы могут чужую переписку сливать по запросу :)
Более того, аппку рокетчата можно со своим сертом разраба apple отправить в AppStore например и юзать корпоративно не боясь потерею пушей и региональных рестрикций
Коробка коробкой, но лицензии никто не отменял. У того же mattermost достаточно запутанные условия: https://github.com/mattermost/mattermost-server/issues/2464
И? Ещё раз я развернул на своём сервере инструмент, я им владею и могу пересобрать/пропатчить/изменить даже. В отличии от пачки
Вы бы нарушили условия лицензии, так как у Mattermost open-core подход, а не чистый open-source, насколько я помню
Понимаю ваше желание продать очередной стартап, но увы - https://forums.rocket.chat/t/is-rocket-chat-fully-free/700
Я писал выше конкретно про Mattermost, и писал что мы сфокусировались исключительно на облачной версии, которая и у Rocketchat платная
Больше всего интересно чем это грозит пользователям Вебиума и подключат ли другой мессенджер, но про это ни слова.
В телегу перейдут. Для любителей клубнички есть https://360.yandex.ru/business/messenger ))
Ну отключили и отключили
А потому что надо было прочитать и послушать умного человека.
Только self-host, только хардкор!
https://vc.ru/u/147787-yazhprogrammist/378372-otklyuchat-vse
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