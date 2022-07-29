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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
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Татарский Макс

Исследователи DLBI нашли в открытом доступе базу с именами и трек-номерами клиентов «Почты России» Статьи редакции

В опубликованном образце 10 млн строк.

  • Часть базы данных выложил тот же источник, что опубликовал базы данных клиентов GeekBrains, Delivery Club и других, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
  • В опубликованном образце 10 млн строк — трек-номера отправлений, ФИО или название компании-отправителя или получателя, телефоны, город/индекс отправителя или получателя и другие данные.
  • По фрагменту можно предположить, что он актуален на июнь 2022 года, отметили исследователи. В «Почте России» пока не комментировали эту информацию.
  • Весной 2022 года об утечке сообщила «Яндекс Еда» — в апреле сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. Такой же штраф получила «Гемотест». С весны исследователи также сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума».
Обновлено в 22:17. В «Почте России» подтвердили частичную утечку данных пользователей у подрядчика. Банковские данные клиентов не пострадали, добавили в компании. «Одна из учётных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за “пробный”. На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет», — рассказали в пресс-службе.

#новость #почтароссии

2698 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
0
43 комментария
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 Mr Yellow

Дайте линку. Может найду свою посылку так.

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Oma Eva

[del]

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Сергей И

Ууутекааай, в подворотне нас ждёт ....

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Евгений Дроздов

60 000 рублей штрафа

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Andre Macareno

То есть three hundred bucks при долларе по 200?

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Jiu and vali

Еще и бюджетной организации

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Rodrigez Garsea

Ничего страшного, 60 тысяч вынь да положи на стол!)

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ИгорьOK

... из какой-нибудь посылки.

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Никита Мардюков

Достаточно будет одного айфона с алиэспресс

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Здравый Кирилл

С днем очередного слива

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Никита Мардюков

Звучит как тост

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Аноним Аркадьевич

Минскомсвязи: “Опа, 6 чириков!"

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Артём Илющенко

Роскомнадзор, что-то не торопится заняться этими утечками. Ах да, он "заблокирует" источник и всё, а по-настоящему заняться поиском источника нифига

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Andrey Gordeev

Забавно то, что и Почта России, и Роскомнадзор подчиняются Минцифре :)

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Артём Илющенко

Забавно🕺

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Пришелец
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Артём Илющенко

Вызов современным реалиям

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Jiu and vali

Надо впны банить же

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Andrew

Как я вижу, слив данных клиентов уже становится правилом хорошего тона среди российских компаний

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Никита Мардюков

А что если они сами сливают данные чтобы похайпить?

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Виктор Панов

Дней без сливов баз данных: 0

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Gugumot

Пора вводить новый праздник, на уровне государственного - "День утечки данных" и всем выходной давать в этот день.

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Вадим Д.

Ого! Ещё 60 000 ₽ в казну?! Нас не догонят.
Сарказм, естественно.

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under construction

по треку всегда видно ФИО отправителя и без утекших баз

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ArtYk.inTrade

Уже удивляться перестал давно. Теперь стадия принятие пошло.

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hakhagmon

Почта даже тут в тренд не попала

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Andrey Gordeev

Наоборот, попала

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Rabindranat Tagor

Если отталкиваться от формата файла, от наименований столбцов с картинки - это не очень похоже на слив базы самой Почты. Скорее всего, утекло у какого-то партнёра, который отгружает в Почту.

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Игорь Протасов

10 миллион строк?
Это wb что ли отгружается

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Rabindranat Tagor

Нет же информации, за какой временной период отгрузок эти 10 млн строк.

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Philips

Эх Вы! @Почта России такие тут дифирамбы себе поете на VC, а по факту предали нас, лоялистов Почты России!

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Ddd

IT сектор посыпался... утечка за утечкой

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Семен Смирнов

Скорее редакция подписалась на Телеграм каналы с единственной метрикой в миллионы строк

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Jiu and vali

Типа редакция нагнетает?

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Philips

Да че уж там, можно сливать к херам, главное приземлить сервера в России и тогда можно сливать, Семен, признавайтесь в РКН работаете?))

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Финский ящик

ждать на срд?

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Slem Dreng

Ни дня без слива

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Jiu and vali

Вот так выглядят наши данные в РФ.

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Jiu and vali
трек-номер отправления, ФИО отправителя и получателя, телефон получателя, индексы и другие данные об отправлениях.

Ждем очередные спам звонки

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Алексей

Так это все было открыто, достаточно было знать трек-номер и их похоже и слили

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Александр Соколов

Слив за сливом

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Soulis

Ещё одни легчайшие 60 тысяч рублей для государства

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Птиц

Слив из ПимПэй, крупного партнёра почты и большого количества магазинов. Уплыли данные только по их отправкам.

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