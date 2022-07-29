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Исследователи DLBI нашли в открытом доступе базу с именами и трек-номерами клиентов «Почты России» Статьи редакции
В опубликованном образце 10 млн строк.
- Часть базы данных выложил тот же источник, что опубликовал базы данных клиентов GeekBrains, Delivery Club и других, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
- В опубликованном образце 10 млн строк — трек-номера отправлений, ФИО или название компании-отправителя или получателя, телефоны, город/индекс отправителя или получателя и другие данные.
- По фрагменту можно предположить, что он актуален на июнь 2022 года, отметили исследователи. В «Почте России» пока не комментировали эту информацию.
- Весной 2022 года об утечке сообщила «Яндекс Еда» — в апреле сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. Такой же штраф получила «Гемотест». С весны исследователи также сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума».
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Дайте линку. Может найду свою посылку так.
[del]
Ууутекааай, в подворотне нас ждёт ....
60 000 рублей штрафа
То есть three hundred bucks при долларе по 200?
Еще и бюджетной организации
Ничего страшного, 60 тысяч вынь да положи на стол!)
... из какой-нибудь посылки.
Достаточно будет одного айфона с алиэспресс
С днем очередного слива
Звучит как тост
Минскомсвязи: “Опа, 6 чириков!"
Роскомнадзор, что-то не торопится заняться этими утечками. Ах да, он "заблокирует" источник и всё, а по-настоящему заняться поиском источника нифига
Забавно то, что и Почта России, и Роскомнадзор подчиняются Минцифре :)
Забавно🕺
Вызов современным реалиям
Надо впны банить же
Как я вижу, слив данных клиентов уже становится правилом хорошего тона среди российских компаний
А что если они сами сливают данные чтобы похайпить?
Дней без сливов баз данных: 0
Пора вводить новый праздник, на уровне государственного - "День утечки данных" и всем выходной давать в этот день.
Ого! Ещё 60 000 ₽ в казну?! Нас не догонят.
Сарказм, естественно.
по треку всегда видно ФИО отправителя и без утекших баз
Уже удивляться перестал давно. Теперь стадия принятие пошло.
Почта даже тут в тренд не попала
Наоборот, попала
Если отталкиваться от формата файла, от наименований столбцов с картинки - это не очень похоже на слив базы самой Почты. Скорее всего, утекло у какого-то партнёра, который отгружает в Почту.
10 миллион строк?
Это wb что ли отгружается
Нет же информации, за какой временной период отгрузок эти 10 млн строк.
Эх Вы! @Почта России такие тут дифирамбы себе поете на VC, а по факту предали нас, лоялистов Почты России!
IT сектор посыпался... утечка за утечкой
Скорее редакция подписалась на Телеграм каналы с единственной метрикой в миллионы строк
Типа редакция нагнетает?
Да че уж там, можно сливать к херам, главное приземлить сервера в России и тогда можно сливать, Семен, признавайтесь в РКН работаете?))
ждать на срд?
Ни дня без слива
Вот так выглядят наши данные в РФ.
Ждем очередные спам звонки
Так это все было открыто, достаточно было знать трек-номер и их похоже и слили
Слив за сливом
Ещё одни легчайшие 60 тысяч рублей для государства
Слив из ПимПэй, крупного партнёра почты и большого количества магазинов. Уплыли данные только по их отправкам.