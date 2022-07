Сервисы Маша Цепелева 50 минут назад 50 мин Business Insider раскрыл SpaceX, Intel и других получателей лицензии российской системы распознавания лиц NTechLab Статьи редакции Некоторые компании подтвердили, что получили лицензию для тестирования, но ни разу её не использовали. Издание анонимно получило базу данных о клиентах NTechLab. В ней больше 1,1 тысячи компаний и правительственных организаций из более чем 60 государств. Например, в списке есть Intel, SpaceX, Dell, Philip Morris, Интерпол, полиция Бразилии и таиландская армия. Среди российских структур в списке — ФСБ, ФСИН, несколько школ и метрополитенов.

Указаны несколько частных пользователей, например, российский бизнесмен Дмитрий Ицков. В ответе изданию он предположил, что лицензию на пробное использование запрашивали его сотрудники, но отказались от идеи из-за вопросов клиентов о конфиденциальности данных.

В нескольких компаниях подтвердили получение лицензии NTechLab, но сказали, что не пользовались ею на протяжении нескольких лет. Представитель Philip Morris рассказал, что тестировала сервис для «программы по подтверждению возраста» несколько лет назад, но в итоге выбрала другого поставщика.

Intel и Nokia опровергли использование технологий NTechLab. В самой компании подтвердили, что в документе перечислены «несколько действующих клиентов» и те, кто тестировал ПО «в различных целях».

Представитель NtechLab сообщил РБК, что компания не может подтвердить подлинность списка Business Insider, потому что «ряд компаний и организаций никогда не являлись клиентами NtechLab». При это утечки данных клиентов зафиксировано не было.

NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свою систему к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии. Всего у разработчика около 300 активных клиентов в более чем 20 странах.

В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab по данным из публичного доступа. Он считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах. #новость #ntechlab 1119 просмотров

