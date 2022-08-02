Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Сервисы
Мясной спрей

«Яндекс» добавил в поиск по товарам подписку на уведомления о снижении цены Статьи редакции

Пользователи также могут посмотреть на графике, как менялась цена.

  • Пользователи теперь могут посмотреть в поиске по товарам «Яндекса», как менялась их стоимость, сообщила компания. Минимальная цена, по которой за последнее время продавался товар, показана в его карточке.
  • Также в карточке пользователи могут подписаться на уведомления о снижении цены. Если пользователь участвует в программах лояльности магазинов, в поиске будет отмечено, какой кэшбек или сколько бонусов начислят за покупку.
  • В обновлённом поиске также появились рейтинги магазинов, отзывы и фильтры — например, можно искать только по продукции конкретного бренда или устанавливать характеристики модели.
  • «Яндекс» начал тестировать поиск по товарам с разных сайтов в конце 2021 года.
Источник: «Яндекс»

#новость #яндекс

519 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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7 комментариев
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 Кирилл Половинкин

Вернули то, что было?

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Артур Хачатрян

Сколько стоит подписка?)

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Роман Костенко

Слово подписка пугает, но вроде даже денег не просят 😄

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lakoros

Вернули историю цен, хорошо. Но как её включить? у меня ни у одного товара её нет.

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Артур Федосеев

неплохая функция)

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rocket rocket

Яндексу всё равно до е-каталога как до луны.

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Вадим Д.

Ну который день Яндекс прододжает радовать!!! Отличная работа 🤘🏻
Если бесплатно и не надо органы закладывать, то отлично! Идея витала в воздухе, молодцы, что реализовали 👍🏻

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