Сервисы Мясной спрей 26 минут назад 26 мин «Яндекс» добавил в поиск по товарам подписку на уведомления о снижении цены Статьи редакции Пользователи также могут посмотреть на графике, как менялась цена. Пользователи теперь могут посмотреть в поиске по товарам «Яндекса», как менялась их стоимость, сообщила компания. Минимальная цена, по которой за последнее время продавался товар, показана в его карточке.

Также в карточке пользователи могут подписаться на уведомления о снижении цены. Если пользователь участвует в программах лояльности магазинов, в поиске будет отмечено, какой кэшбек или сколько бонусов начислят за покупку.

В обновлённом поиске также появились рейтинги магазинов, отзывы и фильтры — например, можно искать только по продукции конкретного бренда или устанавливать характеристики модели.

«Яндекс» начал тестировать поиск по товарам с разных сайтов в конце 2021 года. Источник: «Яндекс» #новость #яндекс

