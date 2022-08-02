Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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«Яндекс» добавил в поиск по товарам подписку на уведомления о снижении цены Статьи редакции
Пользователи также могут посмотреть на графике, как менялась цена.
- Пользователи теперь могут посмотреть в поиске по товарам «Яндекса», как менялась их стоимость, сообщила компания. Минимальная цена, по которой за последнее время продавался товар, показана в его карточке.
- Также в карточке пользователи могут подписаться на уведомления о снижении цены. Если пользователь участвует в программах лояльности магазинов, в поиске будет отмечено, какой кэшбек или сколько бонусов начислят за покупку.
- В обновлённом поиске также появились рейтинги магазинов, отзывы и фильтры — например, можно искать только по продукции конкретного бренда или устанавливать характеристики модели.
- «Яндекс» начал тестировать поиск по товарам с разных сайтов в конце 2021 года.
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Вернули то, что было?
Сколько стоит подписка?)
Слово подписка пугает, но вроде даже денег не просят 😄
Вернули историю цен, хорошо. Но как её включить? у меня ни у одного товара её нет.
неплохая функция)
Яндексу всё равно до е-каталога как до луны.
Ну который день Яндекс прододжает радовать!!! Отличная работа 🤘🏻
Если бесплатно и не надо органы закладывать, то отлично! Идея витала в воздухе, молодцы, что реализовали 👍🏻