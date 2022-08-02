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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
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Мясной спрей

«Яндекс Музыка» добавила «Нейромузыку» — это бесконечная уникальная мелодия для учёбы или работы Статьи редакции

Функция доступна в приложениях «Музыки» и на «Яндекс Станции» — для этого надо произнести команду «Алиса, включи „Нейромузыку“».

  • Есть три режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость», сообщила компания. Они помогут сфокусироваться на творчестве, учёбе, работе, тренировке и любых других занятиях, которые требуют концентрации, считают в сервисе.
  • В музыке нет слов и пауз. Для её создания использовались музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Затем партии озвучили виртуальными инструментами.
  • Созданные таким образом «десятки тысяч» композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию, объяснили в компании.
  • Плейлист создаётся с помощью системы рекомендаций «Музыки». Поэтому, как и «Моя волна», «Нейромузыка» учитывает предпочтения каждого пользователя.
Пример работы «Нейромузыки» в режиме «спокойствие»
И в режиме «вдохновение»

#новость #яндексмузыка

4379 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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96 комментариев
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 Вадим Д.

Яндекс снова радует, больше нейро и больше музыки! Ну молодцы же 👍🏻

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Влад

Вот почему подразделение Яндекс по медиа (кинопоиск , музло итд) может и делает достойные вещи. А подразделение такси (маркет, еда, такси) ничего сделать адекватного не может? А?

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Murad Mustafayev

скажу как человек который работал и там и там в прошлом - Медиа для вашего энтертеимента, а такси для передвижения) Такси не может просто физически стать лучше такими плюшками)

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11 комментариев
Вадим Д.

Нейротакси предлагаете? Вези, куда глаза глядят в буквальном смысле? (-:

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1 комментарий
Boris Burkov

Вспомнил, как ходил обедать с друзьями из двух этих подразделений, и как они обсуждали то матстат, то высоконагруженные системы за обедом. Оба прекрасны.

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1 комментарий
S.Z

А какие ещё функции нужны от маркета, еды и такси?

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2 комментария
Михаил Кузнецов

просто включаю на ютьюбе музыку для учебы,работы и тд и 4 часа спокойной музыки на фоне

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Стерлядка Вяленая

...от которой хочется спать, но никак не работать. Я работаю под саундтреки из игр - это лучшая музыка для концентрации, ее для игр специально пишут таким образом, чтоб ты сидел по 10 часов играя)

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8 комментариев
Michael Varnavskiy

под саундтрек загрузочного экрана рдр2 вообще не хочется чтобы игра запускалась, хочется просто смотреть и слушать, тоже как варик

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прядь вереск

Музыкант пока

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Lirnik

Имхо, музыканты никуда не денутся. Даже, когда можно будет в реальном времени фильтрами настроить любой трек с любым вокалом. Популярные музыканты в первую очередь продают историю, харизму и личный бренд. Это исключительно человеческая история.

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4 комментария
Koankuz

Тут, кстати, в точку.

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Ilya Karbyshev

Убого, но не хуже чем 90% обычной электронной музыки

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Сергей Крамской

А я смотрю, вы эксперт

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2 комментария
Maksim Razbo

Реально ужастно, lo-fi вам в помощь

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Roman Biboran

Ну капец, теперь товарищ майор будет знать какой ты сейчас (бодрый/спокойный/вдохновленный)
Яндекс как всегда

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S.Z

Группа захвата будет выезжать только когда ты спокойный

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3 комментария
Херовый русский

И первый, и второй примеры треков, приведенные в статье, бесят.

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Меткий программист

А почему нельзя сразу было запилить для браузерной версии?

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under construction

Через два года.
Яндекс плюс
За 199 р в месяц ты получишь подписку из нейромузыки и нейро.hd.

меньше работающих за деньги людей больше бездушных дешевых машин.

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Alexander Bobylev

Машины пусть работают, а люди - занимаются творчеством.

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1 комментарий
arty

Дискриминация машин. Многие машины душевнее людей.

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Roman Biboran
Дешевых машин

Нифига ты загнул конечно. Есть нейросеть за недорого? В огород поставлю

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Maltese

"Спокойствие"? Ха! Ничто не заменит ролик на YouTube с 10 часами дыхания Дарт Вейдера)))

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Юрий Б.

А разве нейромузыка это не то, чем потчует музыка слушателя последние годы? На одну нормальную песню идет пять перепевок. Экономия на роялти? Не мои проблемы.

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Антон Штадлер

Точно. Добавил в библиотеку трек, а потом в каждой подборке на него ремиксы. Лучше бы оригинал повторяли

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1 комментарий
scromno tak

Lofi hip hop radio one love)

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Дмитрий Филиппов

Как включить без алисы, в приложение?

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Яндекс Музыка

Нейромузыка доступна на Главной странице приложения. Если что-то идёт не так и новой функции нет, заглядывайте в любую удобную социальную сеть с логином — всё проверим и разберёмся!

Ссылки для связи тут: ya.cc/t/veRNvSziSTWp3

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2 комментария
Michael Varnavskiy

Яндекс Музыка с каждым днём всё лучше и лучше споти, жаль только что нету никакой интеграции в другии, как у споти в дискорд(ну оно и понятно, обе компании западные)

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Michael Varnavskiy

вообще Яндекс единственная в нашей стране компания которая делает какие то достойные вещи. То роботов в Инополлисе запустят еду доставлять, то беспилотное такси намутят, то бесконечную музыку

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1 комментарий
Егор Плагин

Отрывки, представленные в статье, скорее напрягают меня, чем настраивают на продуктивный лад)

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Гусь Лапчатый

Потому что это электронный шлак, затуманивающий мозг.

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costya petrov

Только в приложении... Бред. Почему в браузере нельзя слушать?

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Яндекс Музыка

Нейромузыка — технология совсем новая, мы всё ещё работаем над её улучшением. Надеемся порадовать вас веб-версией в будущем 💛

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1 комментарий
Александр Неволин

На мой взгляд очень даже круто, сейчас буду тестить)

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Andrei Tsay

а можно ссылку на этот плэйлит?

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Иван Поварёшкин

Звучит как написанный человеком бит, прикольно. Если не знать не отличишь

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G.Ramirez

Круто, это будет похоже на трансляцию на ютубе lofi

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artem.kirillof

Коасс

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Денис Гвоздев

интересно как звучит нейромузыка бодрости)

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Serpantin74

Да в целом норм, у меня в основном рок в библиотеке, бодрость использует гитарные рифы и барабаны, в целом слушать можно

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Дмитрий Филиппов

Норм!

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Michael Propheat

Под "Вдохновение" залип, прикольно

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Nikolay Werner

Еще бы запустили нейромузыку для ютубчика, чтобы в ролики вставлять без клэймов на авторские права.

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Владислав Недзвецкий

нихуя не понял как включить

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Максим Михайлов

Очень жду техно волну!

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Гусь Лапчатый

По телевизору 25-й кадр посовывают, а эти решили подсунуть 25-й звук.

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Roman Biboran

Коричневый шум уже давно существует

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Alexander Bobylev

Идею у Mubert взяли))

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Антон Штадлер

Меня хватило на 10 сек

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Markus Shebarov

Тооооп

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Дмитрий Медведев

А..., Яндекс Музыка... Все не соберусь сесть и написать пост про его "хорошее" отношения к своим подписчикам🤬! Про его кидалово с "Семейной подпиской"! Про баг, который так и не исправили... Даже после многих обещаний исправить ситуацию ничего не ответили и даже не заикнулись о возврате потраченной суммы. Хоть она и ничтожно мала, но, надо уметь принимать должное и способность извиниться перед своими подписчиками!

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Стэн Виндетта

Очень лояльно отношусь к Я, т.к. давно и активно пользуюсь именно сервисом Музыка. Он стоит того, и я меломан, работаю и отдыхаю под приятные композиции. Попробуем новинку. Вчера еще не было =) @Yandex лови класс 👍

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Вася Пупкин

Пожалуй единственный он-лайн музыкальный сервис, который удалось выдрессировать на нормальные музыкальные подборки.

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ImPReZ

в приложении на винду тоже ничего не появилось
не понимаю такие релизы, где функционал не выкатили на основной веб... бред какой то

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Кирилл Нузалиев

Очередное дно от говно- рашка-сервиса. Весь мир слушает спотифаем, пользуется Гуглом. А эти отсталые аборигены из рашки придумали говномузыку

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danil nik
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