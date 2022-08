Сервисы Мясной спрей 59 минут назад 59 мин «Яндекс Музыка» добавила «Нейромузыку» — это бесконечная уникальная мелодия для учёбы или работы Статьи редакции Функция доступна в приложениях «Музыки» и на «Яндекс Станции» — для этого надо произнести команду «Алиса, включи „Нейромузыку“». Есть три режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость», сообщила компания. Они помогут сфокусироваться на творчестве, учёбе, работе, тренировке и любых других занятиях, которые требуют концентрации, считают в сервисе.

В музыке нет слов и пауз. Для её создания использовались музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Затем партии озвучили виртуальными инструментами.

Созданные таким образом «десятки тысяч» композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию, объяснили в компании.

Плейлист создаётся с помощью системы рекомендаций «Музыки». Поэтому, как и «Моя волна», «Нейромузыка» учитывает предпочтения каждого пользователя.

Пример работы «Нейромузыки» в режиме «спокойствие» И в режиме «вдохновение» #новость #яндексмузыка

