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«Яндекс Музыка» добавила «Нейромузыку» — это бесконечная уникальная мелодия для учёбы или работы Статьи редакции
Функция доступна в приложениях «Музыки» и на «Яндекс Станции» — для этого надо произнести команду «Алиса, включи „Нейромузыку“».
- Есть три режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость», сообщила компания. Они помогут сфокусироваться на творчестве, учёбе, работе, тренировке и любых других занятиях, которые требуют концентрации, считают в сервисе.
- В музыке нет слов и пауз. Для её создания использовались музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Затем партии озвучили виртуальными инструментами.
- Созданные таким образом «десятки тысяч» композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию, объяснили в компании.
- Плейлист создаётся с помощью системы рекомендаций «Музыки». Поэтому, как и «Моя волна», «Нейромузыка» учитывает предпочтения каждого пользователя.
4379 просмотров
Яндекс снова радует, больше нейро и больше музыки! Ну молодцы же 👍🏻
Вот почему подразделение Яндекс по медиа (кинопоиск , музло итд) может и делает достойные вещи. А подразделение такси (маркет, еда, такси) ничего сделать адекватного не может? А?
скажу как человек который работал и там и там в прошлом - Медиа для вашего энтертеимента, а такси для передвижения) Такси не может просто физически стать лучше такими плюшками)
Нейротакси предлагаете? Вези, куда глаза глядят в буквальном смысле? (-:
Вспомнил, как ходил обедать с друзьями из двух этих подразделений, и как они обсуждали то матстат, то высоконагруженные системы за обедом. Оба прекрасны.
А какие ещё функции нужны от маркета, еды и такси?
просто включаю на ютьюбе музыку для учебы,работы и тд и 4 часа спокойной музыки на фоне
...от которой хочется спать, но никак не работать. Я работаю под саундтреки из игр - это лучшая музыка для концентрации, ее для игр специально пишут таким образом, чтоб ты сидел по 10 часов играя)
под саундтрек загрузочного экрана рдр2 вообще не хочется чтобы игра запускалась, хочется просто смотреть и слушать, тоже как варик
Музыкант пока
Имхо, музыканты никуда не денутся. Даже, когда можно будет в реальном времени фильтрами настроить любой трек с любым вокалом. Популярные музыканты в первую очередь продают историю, харизму и личный бренд. Это исключительно человеческая история.
Тут, кстати, в точку.
Убого, но не хуже чем 90% обычной электронной музыки
А я смотрю, вы эксперт
Реально ужастно, lo-fi вам в помощь
Ну капец, теперь товарищ майор будет знать какой ты сейчас (бодрый/спокойный/вдохновленный)
Яндекс как всегда
Группа захвата будет выезжать только когда ты спокойный
И первый, и второй примеры треков, приведенные в статье, бесят.
А почему нельзя сразу было запилить для браузерной версии?
Через два года.
Яндекс плюс
За 199 р в месяц ты получишь подписку из нейромузыки и нейро.hd.
меньше работающих за деньги людей больше бездушных дешевых машин.
Машины пусть работают, а люди - занимаются творчеством.
Дискриминация машин. Многие машины душевнее людей.
Нифига ты загнул конечно. Есть нейросеть за недорого? В огород поставлю
"Спокойствие"? Ха! Ничто не заменит ролик на YouTube с 10 часами дыхания Дарт Вейдера)))
А разве нейромузыка это не то, чем потчует музыка слушателя последние годы? На одну нормальную песню идет пять перепевок. Экономия на роялти? Не мои проблемы.
Точно. Добавил в библиотеку трек, а потом в каждой подборке на него ремиксы. Лучше бы оригинал повторяли
Lofi hip hop radio one love)
Как включить без алисы, в приложение?
Нейромузыка доступна на Главной странице приложения. Если что-то идёт не так и новой функции нет, заглядывайте в любую удобную социальную сеть с логином — всё проверим и разберёмся!
Ссылки для связи тут: ya.cc/t/veRNvSziSTWp3
Яндекс Музыка с каждым днём всё лучше и лучше споти, жаль только что нету никакой интеграции в другии, как у споти в дискорд(ну оно и понятно, обе компании западные)
вообще Яндекс единственная в нашей стране компания которая делает какие то достойные вещи. То роботов в Инополлисе запустят еду доставлять, то беспилотное такси намутят, то бесконечную музыку
Отрывки, представленные в статье, скорее напрягают меня, чем настраивают на продуктивный лад)
Потому что это электронный шлак, затуманивающий мозг.
Только в приложении... Бред. Почему в браузере нельзя слушать?
Нейромузыка — технология совсем новая, мы всё ещё работаем над её улучшением. Надеемся порадовать вас веб-версией в будущем 💛
На мой взгляд очень даже круто, сейчас буду тестить)
а можно ссылку на этот плэйлит?
Звучит как написанный человеком бит, прикольно. Если не знать не отличишь
Круто, это будет похоже на трансляцию на ютубе lofi
Коасс
интересно как звучит нейромузыка бодрости)
Да в целом норм, у меня в основном рок в библиотеке, бодрость использует гитарные рифы и барабаны, в целом слушать можно
Норм!
Под "Вдохновение" залип, прикольно
Еще бы запустили нейромузыку для ютубчика, чтобы в ролики вставлять без клэймов на авторские права.
нихуя не понял как включить
Очень жду техно волну!
По телевизору 25-й кадр посовывают, а эти решили подсунуть 25-й звук.
Коричневый шум уже давно существует
Идею у Mubert взяли))
Меня хватило на 10 сек
Тооооп
А..., Яндекс Музыка... Все не соберусь сесть и написать пост про его "хорошее" отношения к своим подписчикам🤬! Про его кидалово с "Семейной подпиской"! Про баг, который так и не исправили... Даже после многих обещаний исправить ситуацию ничего не ответили и даже не заикнулись о возврате потраченной суммы. Хоть она и ничтожно мала, но, надо уметь принимать должное и способность извиниться перед своими подписчиками!
Очень лояльно отношусь к Я, т.к. давно и активно пользуюсь именно сервисом Музыка. Он стоит того, и я меломан, работаю и отдыхаю под приятные композиции. Попробуем новинку. Вчера еще не было =) @Yandex лови класс 👍
Пожалуй единственный он-лайн музыкальный сервис, который удалось выдрессировать на нормальные музыкальные подборки.
в приложении на винду тоже ничего не появилось
не понимаю такие релизы, где функционал не выкатили на основной веб... бред какой то
Очередное дно от говно- рашка-сервиса. Весь мир слушает спотифаем, пользуется Гуглом. А эти отсталые аборигены из рашки придумали говномузыку