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Минцифры анонсировало сервис для онлайн-оформления сделок с недвижимостью на Госуслугах Статьи редакции
В частности, он позволит проверить жильё перед покупкой и подписать договор полностью в онлайне.
- Минцифры вместе с Росреестром разрабатывают суперсервис «Моё жильё», сообщило министерство. Это будет единая платформа для взаимодействия покупателей и продавцов недвижимости, агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и госорганов.
- В частности, пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже жилья на сторонних сайтах, подтверждая права на него по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). Покупатели же смогут проверить наличие обременений, данные о зарегистрированных жильцах, наличие долгов по ЖКУ и другое.
- В сервисе будет конструктор для составления электронных договоров купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам. Подписать документы покупатель и продавец смогут с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ».
- Рабочая группа обсуждает и другие функции: например, возможность заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД и так далее.
По данным Росреестра, передаёт ТАСС, создание суперсервиса поддержали в том числе девелопер ПИК, Ассоциация банков России, «Сбербанк», ВТБ, агрегаторы «Метр квадратный», «Циан», «Яндекс Недвижимость» и другие участники рынка. Сроки запуска сервиса Минцифры не уточняет, редакция vc.ru направила запрос ведомству.
- В июле 2022 года на Госуслугах официально запустили сервис для онлайн-оформления сделок купли-продажи автомобилей. Для него нужны подтверждённый аккаунт и приложение «Госключ».
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Тот редкий случай что можно приветствовать. Риэлторы как мухи уже достали. Отсеет еще часть посредников и перекупщиков.
Ох какой простор для всяческих мошенников и разводил.
Похоже, госуслуги будет-таки самым ценным аккаунтом.
2факторную аутентификацию всем по-умолчанию пусть включают.