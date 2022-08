Сервисы Мясной спрей 5 минут назад 5 мин Минцифры анонсировало сервис для онлайн-оформления сделок с недвижимостью на Госуслугах Статьи редакции В частности, он позволит проверить жильё перед покупкой и подписать договор полностью в онлайне. Минцифры вместе с Росреестром разрабатывают суперсервис «Моё жильё», сообщило министерство. Это будет единая платформа для взаимодействия покупателей и продавцов недвижимости, агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и госорганов.

В частности, пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже жилья на сторонних сайтах, подтверждая права на него по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). Покупатели же смогут проверить наличие обременений, данные о зарегистрированных жильцах, наличие долгов по ЖКУ и другое.

В сервисе будет конструктор для составления электронных договоров купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам. Подписать документы покупатель и продавец смогут с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ».

Рабочая группа обсуждает и другие функции: например, возможность заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД и так далее.

По данным Росреестра, передаёт ТАСС, создание суперсервиса поддержали в том числе девелопер ПИК, Ассоциация банков России, «Сбербанк», ВТБ, агрегаторы «Метр квадратный», «Циан», «Яндекс Недвижимость» и другие участники рынка. Сроки запуска сервиса Минцифры не уточняет, редакция vc.ru направила запрос ведомству.

В июле 2022 года на Госуслугах официально запустили сервис для онлайн-оформления сделок купли-продажи автомобилей. Для него нужны подтверждённый аккаунт и приложение «Госключ». #новость #госуслуги 263 просмотров {"id":200396,"url":"https:\/\/vc.ru\/services","name":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","avatar":"158fab2d-76c1-5ed8-898a-76ee48d4c795","karma":null,"description":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u044b.","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

(function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())