«Мы займём место Sony»: как устроен бизнес с оплатой в турецком PS Store, кто в нём работает и сколько зарабатывает Статьи редакции Разбираемся в российском рынке посредников в магазине PlayStation и общаемся с его неожиданно заработавшими участниками. Не секрет, что цены в турецком PS Store куда ниже, чем в российском. По крайней мере, пока курс лиры к рублю остаётся настолько выгодным. К тому же, онлайн-магазин PlayStation в России не работает — даже на сайт зайти невозможно. Так что аккаунт PSN в Турции убивает двух зайцев одним выстрелом: и возвращает на консоль саму возможность что-то покупать, и делает эти покупки дешевле. Всё, что требуется, чтобы обратить отечественного геймера в турка — это VPN с турецким IP и турецкая банковская карточка. И если с первым до сих пор никаких проблем, то со вторым всё осложнилось в начале лета. До 2 июня россияне оформляли по сети карточки Ozan, но после турецкий банк ограничил регистрацию для иностранцев. Конечно, остались другие сервисы, например OlduBil, но, по какой-то причине, той же популярности они не снискали. Те же, кто успел оформить карты от Ozan, продолжают свободно покупать игры в турецком PS Store. И некоторые из таких геймеров оказались предприимчивее остальных. Они заметили спрос и поняли, что им есть, что предложить. Так в мае-июне стихийно родился новый бизнес: посредники, за некоторую комиссию, стали помогать пользователям PlayStation без турецких карт оплачивать покупки на турецком аккаунте. Спрос на услугу оказался бешеным. Выгода для молодых предпринимателей — невообразимая. Но чтобы говорить не эпитетами, а цифрами, нужна информация из первых рук — за ней я и обратился. Пообщался с пятью посредниками из новой сферы и узнал, чем они занимались раньше, с какой критикой бизнеса сталкиваются, какие строят прогнозы насчёт возвращения Sony в Россию и, конечно же, сколько зарабатывают. Спойлер: немало. Как всё устроено Как происходит купля-продажа, когда клиент связывается с посредником. Клиент с турецким аккаунтом набирает корзину товаров в PS Store.

Клиент называет посреднику сумму за товары — в турецких лирах.

Посредник пересчитывает сумму с учётом своей комиссии и переводит в рубли.

Клиент оплачивает услугу и передаёт посреднику логин и пароль от своего аккаунта.

Посредник переводит деньги со своей российской карточки на турецкую Ozan с помощью криптовалютной биржи.

Посредник заходит в аккаунт клиента, привязывает свою карточку, оплачивает товары из корзины, отвязывает карточку и выходит из аккаунта. Весь процесс занимает 10-15 минут, может быть меньше. Зависит от того, насколько шустрый сам посредник и не будет ли каких-то сбоев на стороне турецкого PS Store — они там случаются время от времени. Для пополнения нам нужны логины-пароли клиентов, но после сделки мы эти данные удаляем. Если что-то куда-то сольётся, то нашей репутации конец. Иван, посредник Из неочевидного: после регистрации турецкого аккаунта PlayStation желательно подождать пять суток, иначе оплата может не проходить или идти с какой-то неприятной задержкой. Друг от друга посредники отличаются разве что наценкой на услугу. Те, кто покрупнее, кто набрал себе целую команду, включая отдельных маркетологов, просят больше. Новички же, чтобы пробиться, нередко занижают цену. Конкуренция на рынке есть, но опыта у конкурентов мало. Все только пробуют, учатся. Иван, посредник Только один из моих собеседников похвастался «эксклюзивом»: ему как-то удаётся создавать одноразовые карты пополнения. В отличие от традиционного способа, вариант с такими картами не требует от клиента выдавать свои логины-пароли. Наоборот, это посредник передаст данные карточки, и клиент пополнит кошелёк в PS Store самостоятельно. Как именно такие карты создаются, и почему для конкурентов способ недоступен, собеседник раскрывать не стал. Как я сам догадываюсь, он создаёт виртуальные карточки в приложении банка. Но вот в чём загвоздка: со слов моих источников, сделать больше одной «виртуалки» невозможно. Банковские карты Ozan — основа бизнеса с оплатой в турецком PS Store Может быть этот посредник пользуется услугами какого-то другого сервиса или банка — таких хватает. Пользователь DTF даже написал подробный гайд, как можно без посторонней помощи пополнять свой баланс в PS Store. Бизнес по такому не откроешь, но для личных нужд должно хватить. Правда, я лично (автор материала Никита Васильев — vc.ru) им не пользовался, потому не ручаюсь за его пользу и актуальность. Интервью За подробностями о структуре и заработке я обратился в группы крупнейших посредников в ВК. Некоторые отказались беседовать, но большинство пошли навстречу. Честно говоря, я даже немного удивился — ожидал, что такой «серый бизнес» окажется более закрытым. Всего я поговорил с пятью продавцами: Яном из TRYstore, Алексеем из «Playstation Store Турция», Александром из «PS Store Турция», Германом из другого «Playstation Store Турция» и представителем сервиса PS. TRY. BUY., пожелавшим остаться анонимным — я буду называть его Иваном. И прежде, чем мы перейдём к самому интервью, хочу заметить, что с названиями у ребят просто беда. «TRY» в этом контексте, если что, это не английское «попытайся», а биржевая аббревиатура валюты — лиры. Турецкая лира — от её курса к рублю зависит вся прибыль посредников Как долго вы занимаетесь этим бизнесом? Иван. С 8 июня, то есть почти два месяца. Ян. Первую группу создал ещё в мае, тогда и конкуренции толком не было. Я в июне уже был лидером на рынке. Второй занялся недели через две после того, как первую продал. Алексей. С середины мая. Александр. Полтора месяца. У меня был кое-какой капитал, поэтому я решил не с нуля бизнес строить, а выкупил чужую группу. Так не пришлось заморачиваться с первым клиентами и отзывами — всё уже было. Осталось только вкладываться в рекламу и продолжать зарабатывать. Герман. Сначала я попробовал открыть такое дело на «Авито», но быстро понял, что конкуренция какая-то бешеная. Я заявок десять за пару дней обработал и стал присматриваться к другим площадкам. В ВК тогда почти не предлагали таких услуг, так что я подался туда. Завёл группу, провёл розыгрыш, чтоб народ привлечь, и дело пошло. За полтора месяца вышел на четвёртое место среди подобных сообществ, скоро, думаю, третьего потесню. Сколько вас в команде? Иван. Четверо постоянных сотрудников и несколько помощников — зовём их при необходимости. Двое по сменам сидят в чате, как операторы, один создаёт «карты пополнения», а я продвигаю группу, руковожу процессами. В основном этого хватает, чтобы справляться с напором клиентов, но порой не успеваем и кому-то приходится ждать в очереди.К оманду набирал из друзей, так работать получается слаженнее. Если интересно, что у нас в лидерах продаж, то удивлю — не игры. В основном к нам приходят ради обновлённых подписок PS Plus. Какой-то игры, которую можно назвать «самой популярной» нет. Новинки берут чаще прочего. Когда вышли новые «Черепашки-ниндзя», то их очень много покупали, сейчас их сместила Stray. Среди предзаказов, ожидаемо, лидирует новый God of War и ремейк The Last of Us. Герман. Сначала я попробовал открыть такое дело на «Авито», но быстро понял, что конкуренция какая-то бешеная. Я заявок десять за пару дней обработал и стал присматриваться к другим площадкам. В ВК тогда почти не предлагали таких услуг, так что я подался туда. Завёл группу, провёл розыгрыш, чтоб народ привлечь, и дело пошло. За полтора месяца вышел на четвёртое место среди подобных сообществ, скоро, думаю, третьего потесню. Ян. Пока что два сотрудника с чередующимся графиком. Как как перестанем справляться с потоком клиентов — подумаем о расширении. И это у меня вторая такая группа, прошлую я продал. Причём довольно дёшево. Не понимал тогда, насколько здесь жила золотая. В ней нас было четверо. Алексей. Нас пятеро, все универсалы, то есть каждый может перевести рубли в лиры, все разбираются в PlayStation, и любой может нормально общаться с клиентами. Мы по всей России разбросаны, в разных часовых поясах, так что удобно распределяемся по сменам, подрабатываем без ущерба для основной работы. Александр. Я и ещё четверо. Все земляки, из Тулы. Герман. Начинал в одиночку, как перестал справляться — нанял ещё двух людей в помощь. Чем занимались прежде? Иван. Другим бизнесом, и до сих пор совмещаю. Год занимаюсь товарами на маркетплейсах, они с играми не связаны. На самом деле вся эта затея с турецким PS Store не только ради денег, но и для души. Я большой фанат игр, лет с четырёх играю во всякое, так что приобщиться к индустрии приятно. Мы пытались раскрутить похожий проект, завязанный на Steam, но забросили. Там поток заявок слишком маленький. Пользователи ПК и без нас умело справляются с нехваткой игр и трудностями оплаты. Ещё заявки обрабатывать нужно подольше, но это мелочи, там минут на 5 больше. Главная причина — маленький спрос. Ян. Работал и продолжаю работать в сфере ИТ. Алексей. У нас никто с основной работы не увольнялся, так что чем занимались, тем и занимаемся. Двое у нас врачи, один инженер, один повар-кондитер и я — бухгалтер. Александр. Примерно тем же самым, но для Xbox. Продаём ключи для Game Pass, игровую валюту для сетевых игр. До сих пор продаём. Герман. Работал и работаю в сфере продаж. Руководителем торговых представителей. Геймером, кстати, себя назвать не могу. Играю, конечно, но очень редко. В юношеском возрасте, наверное, «пресытился». Но изначально я карточку Ozan завёл для себя и для игр, на случай, если приспичит поиграть во что новенькое. Потом уже влез в бизнес. Как много приходится работать? Иван. С 10 до 23:00 мск. Без выходных. Ян. Группа принимает клиентов без выходных, с полудня до полуночи. Собственно, и я так же работаю, потому что приходится неотрывно за всем следить. Алексей. Примерно с шести утра до одиннадцати вечера. Но совсем чёткого графика у нас нет. Благодаря тому, что мы географически кто где, то почти всегда кто-то в сети, а значит принимает заказы. Но бывает, что из-за основной работы или наплыва клиентов копятся очереди. Александр. Мы работаем с 11:00 до 20:00 по Московскому времени. Герман. С 9:00 до 00:00, а бывает и позже заканчиваем... Выходных нет, мои помощники работают посменно. Как часто к вам обращаются за услугой? Иван. В среднем 50-60 заявок в день, но когда начинаются распродажи, то число, конечно, растёт. Вот сейчас у нас 14:45, и дайте посмотрю… 25 заявок уже есть. У нас нет ни сайта, ни сообществ в других соцсетях, помимо ВК. Клиентам тут удобно, да и нам: здесь много аудитории, дешёвая реклама. К нам, конечно, много кто приходит благодаря «сарафанному радио», но мы часто рекламируемся в группах. Не через таргет, напрямую закупаем. Понятное дело, что в основном рекламируемся в сообществах PlayStation, там же вся целевая аудитория. Ян. Зависит от дня недели и акций в сторе. В среднем около 30-40 заказов в день. Алексей. В день в среднем пишет по 100 человек, но это именно что в среднем. Например, в понедельник это 60, а в среду, может ещё и под старт распродажи, все 160. До оплаты доходит процентов 90% обратившихся. Наш рекорд — 660 человек за день. Это было 23 июня, тогда появились новые подписки PS Plus. Александр. Больше 50 заявок в день. Могло бы быть и больше, но по внутренним причинам пока не можем расшириться. Герман. В день мы обрабатываем около 20-30 заявок. Сколько вы зарабатываете? Иван. Отвечу уклончиво — на всё хватает, но в перспективе можно зарабатывать больше. Мои товарищи по бизнесу бросили свои основные работы и сейчас работают только со мной. А если приводить какой-то пример… На деньги с одного только этого бизнеса я бы мог прямо сейчас купить PlayStation 5, и это не ударило бы по моему бюджету. Самый дорогой заказ у нас был на 10 тысяч рублей. Иван Ян. Зависит от текущего курса лиры к рублю и от количества заказов. За месяц выходит свыше 150 тысяч рублей чистой прибыли, за вычетом зарплат, налогов и тому подобного. Алексей. Вообще у нас подход такой, что доход зависит от количества закрытых сделок, так что внутри коллектива заработок немного варьируется. Но в среднем каждый в команде зарабатывает по 4000 рублей в день. Алексей Александр. Достаточно, чтобы содержать семью и четырёх сотрудников. Герман. Чистая выручка за день составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Что насчёт юридического оформления? Иван. У меня оформлено ИП ещё с того момента, как я начал торговать на маркетплейсах. Ян. Сейчас у нас все зарегистрированы как самозанятые, в «Моём налоге» чеки оформляем. В ближайшие дни собираюсь открывать ИП, сейчас вот изучаю все тонкости. Алексей. Мы платим налоги. Каждый в нашей команде оформлен как самозанятый. Александр. Я и сотрудники — самозанятые. Но если необходимо, пользуюсь ИП своей мамы. Герман. Все продажи оформляем через приложение для самозанятых. Планируете как-то расширяться? Иван. Мы много вкладываем в развитие проекта, не собираемся останавливаться. В планах занять место Sony в России. Все вложения идут в рекламу — она очень стимулирует продажи. Куча пользователей PlayStation знать не знают об услугах вроде наших, но если узнают — заинтересуются. Так что мы много рекламируемся. А ещё устраиваем конкурсы, но по факту это тоже реклама, мы ведь так новую аудиторию набираем. Есть ещё кое-какие планы, но тут не хочу пока раскрывать идеи. У такого бизнеса, как мне кажется, нет рисков. Только особенности турецкого PS Store порой раздражают. Там бывают ошибки, которые поддержка ну очень долго чинит. Сейчас там нельзя оплатить подписки PS Plus через корзину. И целую неделю это не исправляют.Редко бывает, что из-за банка процесс тормозит, но там провисание минут на 30-40.Сами банки вопросов нам не задают, Sony палки в колёса не ставит.Иван Иван Ян. Планирую создать сайт, автоматизировать те процессы, что получится, чтобы сотрудникам попроще было работать. И думаю продавать такие услуги для других платформ, не только для PlayStation. Алексей. Собираемся нанять больше людей: услуга по покупке контента без заморочек с криптобиржей людям нужна, то есть спроса хватает. Но мы не всегда справляемся с предложением, у нас часто очереди скапливаются. Так что нужно расширять штат. А вот охватывать там новые платформы вроде Xbox или Nintendo не особо собираемся — мы спецы по части «плоек», нам с ними работать комфортнее. Герман. Конкуренты из семёрки лучших в ВК поддерживают общение. У нас чат есть общий. Мы там делимся опытом. Всё-таки в турецком «сторе» полно всяких ошибок, и мы все выигрываем от того, что как-то сообща находим решения. Конкуренция конкуренцией, но рынок большой, клиентов всем хватает. Александр. Именно на турецкую оплату в PS Store планов не строю. Тут сложно нормально автоматизировать процессы, всё нужно делать вручную, в аккаунты залезать. Да и Sony может вернуться, тогда лавочка и прикроется. Александр Так что вкладываться в это неинтересно. Я буду больше развивать свой бизнес с подписками Xbox, хочу полноценный онлайн-магазин под это дело разработать. Герман. Закуплю больше рекламы, получу больше клиентов, подниму чистую прибыль. Всё просто. До конца августа собираюсь разогнать количество заявок до 50 в день. Как долго такой бизнес будет актуален? Иван. Тут такое дело — даже если Sony вернётся, услуга останется востребованной, бизнес будет жить. Естественно, это ударит по количеству клиентов, но турецкие цены выгоднее российских, так что я жду ситуации, как с Аргентиной и Xbox. Много кто захочет «остаться в Турции». А прогнозов о возвращении Sony нет и быть не может — никто сейчас не скажет, вернутся ли они. Так что живём в моменте и предлагаем альтернативу, пока в ней нуждаются. Ян. Как минимум, пока в Россию не вернутся привычные нам способы оплаты в русском «сторе». К тому времени в планах нарастить такую аудиторию, что даже возвращение Sony не помешает — люди продолжат покупать через Турцию. Будет один в один, как ещё до всех кризисов было с Аргентиной и Xbox. Алексей. Лично я считаю, что бизнес будет актуален ёщё долго. Даже если PS Store снова полноценно вернётся в Россию, покупать в Турции будет дешевле — даже с учётом нашей наценки. Александр. Пока Россия под санкциями. Герман. Да думаю, что долго. Вряд ли PlayStation к нам вернутся в ближайший год-два. За что вас критикуют? Иван. В основном барыгами называют, мол, «гугл» пишет, что по курс лиры — 3 рубля, а у нас — 5. Как бы, да, у нас есть наценка, потому что налоги платим, рекламу оплачиваем, команде платим, и бизнес должен в плюс выходить, а не в ноль. Ян. А тут любопытно — жалуются, понятное дело, на наценку. Но у меня знакомый похожим бизнесом занимается, но с аргентинским Xbox. У него с ценами так же, как у меня, но негатива в разы меньше, чем от пользователей PlayStation. И чаще эта критика на нас не влияет, клиентов сколько было — столько и есть. Но был яркий случай: один недовольный не поленился написать абсолютно каждому моему подписчику в личные сообщения про наценку. А вместе с этим скидывал инструкцию, как можно пополнить кошелёк самостоятельно, не прибегая к нашим услугам. [{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6f606e2b-c7b1-5ac7-a8c6-4dbd234364ef","width":798,"height":1160,"size":110292,"type":"jpg","color":"2a2a2c","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a7e0afde-2d5d-5770-b5d9-e4a547248e72","width":810,"height":910,"size":94956,"type":"jpg","color":"303032","hash":"","external_service":[]}}}] Вот тогда поток клиентов ощутимо снизился. Но со временем всё стало, как было. Алексей. Люди сравнивают официальный курс рубля к лире с нашим, и возмущаются ценой. Не учитывают, что мы закупаем лиру через криптобиржу, а там естественно не курс ЦБ, не учитывают уплату налогов и расходы на рекламу. Не считают, что мы можем брать комиссию, чтобы зарабатывать. Александр. Недовольны ценами, тычут нам курс лиры, который Google показывает. А я, знаете, набрал бы лир на все деньги, что у меня есть, по этому курсу. Только вот в чём дело, курс от ЦБ — просто циферки, нигде ты валюту по нему не купишь. Герман. Мы особо не сталкивались с критикой от клиентов. Их всё устраивает. Я связался только с посредниками из ВК — они больше других открыты к диалогу. Но вообще такой бизнес доходно существует на «Авито», «Плати», в Telegram и как отдельные сайты в интернете. Самое удивительное: клиентов, как выразился один из моих собеседников, и правда хватает на всех. И дело не только в том, что люди не знают об альтернативах Ozan. В третий раз напомню — они есть. Но кому-то просто в тягость заводить криптовалютный кошелёк и проще накинуть сто-двести рублей комиссии, и всё равно купить в Турции дешевле, чем вышло бы в России. У бизнеса будто бы нет слабых сторон... Но что будет, если Sony не вернёт PS Store, но вернётся в Россию и пригрозит пальчиком? Всё-таки все эти посредники не стесняясь используют чужие товарные знаки. Что, если Ozan спохватится, что слишком много средств на его счета приходят из сомнительных источников — с криптовалютных бирж. С точки зрения банка такое может выглядеть, как отмыв денег. Что, если очередное геополитическое событие переменит курс валют, а особенно курс рубля к лире? А может турецкий PS Store вычислит ненастоящие турецкие аккаунты и, чтобы избежать репутационных потерь, переотключает все? Формально, клиенты нарушают лицензионное соглашение, делясь с третьими лицами данными от аккаунта. Вопросы панические, но всё это возможно. Пока я готовил статью, в PS Store случился сбой, и все карты Ozan перестали привязываться к аккаунтам. В течение дня проблему разрешили. Вроде бы в банке технические работы проводились. Но мне дали подглядеть в чат посредников в этот момент — кто-то уже хоронил своё дело. Так же резво, как появился, такой бизнес может пропасть. Может это случится сегодня, может завтра, может никогда, а может всё-таки завтра. Но это не остановит ни посредников, ни клиентов. Потому что иначе все PlayStation в России, особенно PS5 Digital, превратятся в кирпичи. Физические издания, которые можно достать, стоят непомерно дорого, а для игры по сети нельзя продлить и обычный PS Plus. Перевод аккаунта и покупки в Турции — это не только способ сэкономить, но и следование новому слогану бренда, над которым, в последнее время, кто только не посмеялся.

