Сервисы
Полина Лааксо

Покупатели созданного в России сервиса Resume.io уволили его команду и передали разработку на аутсорс в Индии Статьи редакции

Бывшие сотрудники признаются, что не ждали такого поворота событий, и беспокоятся за продукт — нанятые подрядчики им кажутся недостаточно квалифицированными.

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Об этом рассказал в своём Twitter-аккаунте лид фронтенд-разработки Resume.io Влад Шилов.

Vlad Shilov 🦆🇬🇪 @Omgovich
Внезапно безработный 🙃

Примерно год назад мой любимый @resumeio (где я работаю уже почти 4 года) был куплен американской компанией Talent Inc. А два дня назад Talent Inc сократил всех наших разработчиков и заменил нас на дешевых программистов из Индии 🤷‍♂

История 🧵⬇

Resume.io — конструктор резюме с готовыми шаблонами. Его создали ростовские айтишники Тихон Белоусько и Алексей Тактаров в 2016 году — по заказу предпринимателя из Нидерландов. А после, по его же инициативе, стали партнёрами стартапа.

В 2018 году компания захотела масштабироваться, но для этого нужны были инвестиции. После долгих поисков, в 2021 году, она заключила сделку о поглощении с американским холдингом Talent Inc — тот уже покупал HR-сервисы, в том числе конкурентов Resume.io.

Тактаров тогда занял позицию технического директора проекта, а Белоусько взял на себя операционные вопросы и управление дизайнерской командой.

Истории
Виктория Степанова
Резюме по подписке: ростовские программисты взяли заказ на фрилансе и создали конструктор Resume.io для 12 млн человек Статьи редакции

История Тихона Белоусько и Алексея Тактарова, которые после магистратуры за границей вернулись в Ростов-на-Дону, где их настигло предложение сделать сервис для США и стран Европы.

Алексей Тактаров и Тихон Белоусько

По словам Влада Шилова, сразу после сделки Talent Inc «особо не трогала» Resume.io, но уже в 2022 году решила запустить на базе проекта более крупный продукт — сервис Career.io, который должен был покрыть все карьерные нужды: помочь с составлением резюме, мониторингом вакансий и подготовкой к собеседованию.

Команда Resume.io из десяти человек надеялась нанять новых инженеров, но Talent Inc запретила и вместо этого сказала подключить программистов из индийского агентства, которое до этого купила. Согласно Шилову:

  • К каждому пул-реквесту от индийских коллег приходилось оставлять более 100 комментариев, потому что код был плохой — к тому же со множеством багов.
  • Все функции и сервисы, которые должны быть выполнить сотрудники на аутсорсе, либо так и не были готовы, либо не дошли до релиза, потому что работали плохо.

Разработчики Resume.io говорили руководству Talent Inc, что их помощники из Индии мало что понимают в разработке и дизайне и и не могут следовать макетам. Однако Talent Inc жалобы игнорировала. Об этом же вспоминает другой сотрудник компании, с которым на условиях анонимности поговорила редакция vc.ru.

И дело вряд ли в том, что это разработчики именно из Индии, а не откуда-то ещё. Вопрос в подходе. Специалисты на аутсорсе привыкли работать «на часы» и закрывать конкретные задачи.

Продуктовые инженеры, в свою очередь, участвуют в том числе в продолжительных процессах и практически всегда взаимодействуют с другими коллегами — теми же дизайнерами и менеджерами. У них задача более глобальная, чем просто писать код.

сотрудник Resume.io

Команда смогла выпустить MVP-версию продукта, над которым должна была работать с индийцами, и надеялась, что это заставит Talent Inc пересмотреть свои взгляды на наём — то есть перестать экономить на грамотных специалистах.

Но уже через неделю после релиза руководство решило сократить всех штатных инженеров Resume.io и полностью передать задачи по проектам Resume.io и Career.io индийским сотрудникам на аутсорсе.

Об условиях, на которых инженеров сократили, источник vc.ru не сообщает. Он признаёт, что с ними «могли обойтись и получше», но думает, что в конечном счёте «у всех всё будет хорошо».

Источник vc.ru рассказал, что возможности оспорить решение у команды не было. По его словам, она и так сделала всё возможное: сперва старалась донести своё видение продукта и его разработки до индийских коллег, а затем неоднократно пыталась поговорить с руководством. «Но нас просто не услышали», — говорит он.

Vlad Shilov 🦆🇬🇪 @Omgovich
Очень обидно, что в итоге нашим продуктом стала распоряжаться компания, которая не ценит людей и их вклад, а гоняется только за цифрами с целью что-то быстро склепать и перепродать подороже.

Изначальную команду продакт-менеджеров и дизайнеров Resume.io пока не сократили. Однако они, скорее всего, уйдут из компании сами — об этом говорит и Шилов, и анонимный источник. По их мнению, они наверняка потеряли доверие к Talent Inc и вряд ли захотят и дальше работать с низкоквалифицированными коллегами.

Так, например, один из них — продуктовый дизайнер Андрей Геранин — уже написал, что недоволен корпоративным вектором развития и готов рассмотреть предложения от других проектов.

Andrey Geranin @3005lost
Recently, my amazing engineering team behind http://resume.io and http://career.io was laid off in one day. That’s not the direction I want to move in. Looking for a new long term product & design opportunity. About me —
Недавно одним днём сократили прекрасную команду инженеров, которые трудились над Resume.io и Career.io. Мне такой вектор развития непонятен, поэтому открыт к долгосрочным возможностям поработать над продуктами и дизайном

Источник vc.ru говорит, что разговоров о реорганизации и возможных сокращениях Talent Inc не вела и даже не давала поводов об этом думать. Однако он также признаёт, что настроения в компании в последние полгода изменились.

Никаких конфликтов не было, но мы, я думаю, не сходились в вопросах управления. Наш проект — стартап, и команда, которая его делает, разделяет такую же культуру: все работают быстро, без лишней бюрократии и микроменеджмента.

А Talent Inc — огромная корпоративная машина со своей сложной политикой. Поэтому и понять до конца её мотивы сложно. С одной стороны, так компания могла оптимизировать расходы. С другой, как мне кажется, это последствия некомпетентных управленцев, которые не понимали, какую пользу приносила команда.

сотрудник Resume.io

В беседе с редакцией источник признался, что на момент сделки главные разработчики Resume.io искренне надеялись на новые возможности и рост за счёт притока инвестиций. Он думает, что предугадать такое развитие событий они не могли, но напоследок отмечает: при продаже бизнеса другой компании нужно быть готовым ко всему.

#сокращения

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3 комментария
Anastasia Stupak

Давно думала почитать что-то из классики, и тут как раз эта статья🤓

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Айрат Галиуллин

Ну ребятам надо сделать выводы и к новым высотам, не наступая на прежние грабли, а вообще ситуация вполне хрестоматийная

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Alex Gurulli

Перемаштабировались.

Не повезло.

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