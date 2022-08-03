Покупатели созданного в России сервиса Resume.io уволили его команду и передали разработку на аутсорс в Индии Статьи редакции
Бывшие сотрудники признаются, что не ждали такого поворота событий, и беспокоятся за продукт — нанятые подрядчики им кажутся недостаточно квалифицированными.
Об этом рассказал в своём Twitter-аккаунте лид фронтенд-разработки Resume.io Влад Шилов.
Resume.io — конструктор резюме с готовыми шаблонами. Его создали ростовские айтишники Тихон Белоусько и Алексей Тактаров в 2016 году — по заказу предпринимателя из Нидерландов. А после, по его же инициативе, стали партнёрами стартапа.
В 2018 году компания захотела масштабироваться, но для этого нужны были инвестиции. После долгих поисков, в 2021 году, она заключила сделку о поглощении с американским холдингом Talent Inc — тот уже покупал HR-сервисы, в том числе конкурентов Resume.io.
Тактаров тогда занял позицию технического директора проекта, а Белоусько взял на себя операционные вопросы и управление дизайнерской командой.
По словам Влада Шилова, сразу после сделки Talent Inc «особо не трогала» Resume.io, но уже в 2022 году решила запустить на базе проекта более крупный продукт — сервис Career.io, который должен был покрыть все карьерные нужды: помочь с составлением резюме, мониторингом вакансий и подготовкой к собеседованию.
Команда Resume.io из десяти человек надеялась нанять новых инженеров, но Talent Inc запретила и вместо этого сказала подключить программистов из индийского агентства, которое до этого купила. Согласно Шилову:
- К каждому пул-реквесту от индийских коллег приходилось оставлять более 100 комментариев, потому что код был плохой — к тому же со множеством багов.
- Все функции и сервисы, которые должны быть выполнить сотрудники на аутсорсе, либо так и не были готовы, либо не дошли до релиза, потому что работали плохо.
Разработчики Resume.io говорили руководству Talent Inc, что их помощники из Индии мало что понимают в разработке и дизайне и и не могут следовать макетам. Однако Talent Inc жалобы игнорировала. Об этом же вспоминает другой сотрудник компании, с которым на условиях анонимности поговорила редакция vc.ru.
Команда смогла выпустить MVP-версию продукта, над которым должна была работать с индийцами, и надеялась, что это заставит Talent Inc пересмотреть свои взгляды на наём — то есть перестать экономить на грамотных специалистах.
Источник vc.ru рассказал, что возможности оспорить решение у команды не было. По его словам, она и так сделала всё возможное: сперва старалась донести своё видение продукта и его разработки до индийских коллег, а затем неоднократно пыталась поговорить с руководством. «Но нас просто не услышали», — говорит он.
Изначальную команду продакт-менеджеров и дизайнеров Resume.io пока не сократили. Однако они, скорее всего, уйдут из компании сами — об этом говорит и Шилов, и анонимный источник. По их мнению, они наверняка потеряли доверие к Talent Inc и вряд ли захотят и дальше работать с низкоквалифицированными коллегами.
Так, например, один из них — продуктовый дизайнер Андрей Геранин — уже написал, что недоволен корпоративным вектором развития и готов рассмотреть предложения от других проектов.
Источник vc.ru говорит, что разговоров о реорганизации и возможных сокращениях Talent Inc не вела и даже не давала поводов об этом думать. Однако он также признаёт, что настроения в компании в последние полгода изменились.
В беседе с редакцией источник признался, что на момент сделки главные разработчики Resume.io искренне надеялись на новые возможности и рост за счёт притока инвестиций. Он думает, что предугадать такое развитие событий они не могли, но напоследок отмечает: при продаже бизнеса другой компании нужно быть готовым ко всему.
Давно думала почитать что-то из классики, и тут как раз эта статья🤓
Ну ребятам надо сделать выводы и к новым высотам, не наступая на прежние грабли, а вообще ситуация вполне хрестоматийная
Перемаштабировались.
Не повезло.