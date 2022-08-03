И дело вряд ли в том, что это разработчики именно из Индии, а не откуда-то ещё. Вопрос в подходе. Специалисты на аутсорсе привыкли работать «на часы» и закрывать конкретные задачи.

Продуктовые инженеры, в свою очередь, участвуют в том числе в продолжительных процессах и практически всегда взаимодействуют с другими коллегами — теми же дизайнерами и менеджерами. У них задача более глобальная, чем просто писать код.