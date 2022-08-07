Роскомнадзор заблокировал краудфандинговую платформу Patreon и сервис для проверки грамматики Grammarly Статьи редакции
Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры.
Основание — нарушение закона «Об информации». Он, помимо прочего, касается материалов, которые распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений».
В реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» и самого ведомства числятся лишь отдельные страницы обоих сайтов. В случае с Grammarly это официальное заявление компании о прекращении работы в России и Беларуси. Patreon попал под ограничения из-за антивоенного высказывания журнала Doxa от 25 февраля.
Оба сервиса используют защищённый протокол HTTPS. Так как у РКН нет технической возможности ограничить доступ исключительно к указанными страницам, он блокирует весь сайт целиком.
- Grammarly — сервис помощи в написании текстов на английском языке. 4 марта 2022 года он сообщил, что перестанет работать в России и Беларуси и там, где это возможно, вернёт пользователям деньги за подписку.
- Patreon — платформа публикации контента по платной подписке. Она из России не уходила, однако 8 марта предупредила россиян, что не сможет обработать их последующие платежи из-за антироссийских санкций Visa и Mastercard.
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Да, ограничение доступа к сервису проверки грамматики, который и так не работает в стране, да ещё по требованию (!) прокуратуры — очень современно и по-РКНовски.
Что там, жи-ши неправильно пишут?
сказал, что уходишь, — уходи (и самоблокируйся). нечего грустным россиянам свои плашки с объяснениями показывать!
Полина, приветствую!
Ну как бы тоже весьма натянутая причина для блокировки. Хотя РКН для блокировки причины уже не нужны, в общем-то (-:
привет! <3 да я же шучу, что еще остается (уже, кажется, ничего)
То есть из-за того что какой-то креатор написал какую-то статью, которая кому-то не понравилась - Роскомнадзор без каких либо запросов выпилил весь Патреон?... Дожили. А пострадают от этого, как обычно - множество креаторов из РФ. Но можно подумать Роскомнадзору до этого есть какое-то дело...
не пострадают конечно особо, уже давно все с впн. Но непонятно за что патреону прилетело🤷🏻♂️ Тупо как то
Если не ошибаюсь - там какая-то защита на самом Патреоне стоит, и заход на тот под VPN для самих креаторов - может обернуться блокировкой. Но не уверен, но вроде подобные истории уже слышал
Подскажите им способ блокировки https, будут блочить по одной странице
Интересно, когда Википедию заблокируют? Технически ведь даже есть возможность сделать форк, Википедия даёт возможность скачать всю базу и переписать как удобно.
Расслабься, это Россия 🤡🤡🤡