В реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» и самого ведомства числятся лишь отдельные страницы обоих сайтов. В случае с Grammarly это официальное заявление компании о прекращении работы в России и Беларуси. Patreon попал под ограничения из-за антивоенного высказывания журнала Doxa от 25 февраля.