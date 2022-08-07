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Полина Лааксо

Роскомнадзор заблокировал краудфандинговую платформу Patreon и сервис для проверки грамматики Grammarly Статьи редакции

Доступ ограничили по требованию Генпрокуратуры.

Основание — нарушение закона «Об информации». Он, помимо прочего, касается материалов, которые распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений».

В реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» и самого ведомства числятся лишь отдельные страницы обоих сайтов. В случае с Grammarly это официальное заявление компании о прекращении работы в России и Беларуси. Patreon попал под ограничения из-за антивоенного высказывания журнала Doxa от 25 февраля.

Оба сервиса используют защищённый протокол HTTPS. Так как у РКН нет технической возможности ограничить доступ исключительно к указанными страницам, он блокирует весь сайт целиком.

  • Grammarly — сервис помощи в написании текстов на английском языке. 4 марта 2022 года он сообщил, что перестанет работать в России и Беларуси и там, где это возможно, вернёт пользователям деньги за подписку.
  • Patreon — платформа публикации контента по платной подписке. Она из России не уходила, однако 8 марта предупредила россиян, что не сможет обработать их последующие платежи из-за антироссийских санкций Visa и Mastercard.

#новость #patreon #grammarly

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Да, ограничение доступа к сервису проверки грамматики, который и так не работает в стране, да ещё по требованию (!) прокуратуры — очень современно и по-РКНовски.
Что там, жи-ши неправильно пишут?

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Полина Лааксо
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сказал, что уходишь, — уходи (и самоблокируйся). нечего грустным россиянам свои плашки с объяснениями показывать!

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Вадим Д.

Полина, приветствую!
Ну как бы тоже весьма натянутая причина для блокировки. Хотя РКН для блокировки причины уже не нужны, в общем-то (-:

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Полина Лааксо
Автор

привет! <3 да я же шучу, что еще остается (уже, кажется, ничего)

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Юрий Болотов
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Си Но

То есть из-за того что какой-то креатор написал какую-то статью, которая кому-то не понравилась - Роскомнадзор без каких либо запросов выпилил весь Патреон?... Дожили. А пострадают от этого, как обычно - множество креаторов из РФ. Но можно подумать Роскомнадзору до этого есть какое-то дело...

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Рустам Мингазов

не пострадают конечно особо, уже давно все с впн. Но непонятно за что патреону прилетело🤷🏻‍♂️ Тупо как то

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Си Но

Если не ошибаюсь - там какая-то защита на самом Патреоне стоит, и заход на тот под VPN для самих креаторов - может обернуться блокировкой. Но не уверен, но вроде подобные истории уже слышал

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Алеоп

Подскажите им способ блокировки https, будут блочить по одной странице

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Брегман Илья
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Dmitry Pasyutin
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Даниил

Интересно, когда Википедию заблокируют? Технически ведь даже есть возможность сделать форк, Википедия даёт возможность скачать всю базу и переписать как удобно.

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Майор Чернобаев

Расслабься, это Россия 🤡🤡🤡

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