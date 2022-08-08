Владелец «Билайна» предупредил о риске остановки развития сети в России из-за проблем с поставками оборудования Статьи редакции
В марте операторы предупреждали, что оборудования им хватит на полгода — потом начнутся сбои.
- Veon, головной компании «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), придётся остановить развертывание своей сети в России, если сохранятся санкции, которые ограничивают поставки оборудования в страну. Об этом гендиректор компании Каан Терзиоглу рассказал Bloomberg.
«Нет никаких сомнений, что развитие замедлится и рискует остановиться полностью. Наша сеть в России самая современная, она была значительно перестроена в последние два года», — сообщил он.
- Сейчас Veon ведёт переговоры о продаже вышек связи за пределами России — в Казахстане, Узбекистане, Пакистане, Бангладеш и Украине. В 2021 году она продала около 15,4 тысячи вышек в России за $957 млн, на продажу выставлено ещё 30 тысяч.
- 4 августа Veon отчиталась о росте выручки за второй квартал 2022 года на 5,6% — до $2,01 млрд, причем половину доходов компания получила от деятельности в России.
- В марте российские операторы предупредили, что «в текущих экономических условиях» резервов их оборудования хватит на полгода — после могут начаться сбои. При этом, как писал в июле «Коммерсантъ», сотовым компаниям отказали в прямой финансовой поддержке, так как государство посчитало, что они не сильно пострадали от санкций.
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Сарказм: до этого Билайн развивался?
Когда-то был отличный оператор, но то время ушло.
Неважно какой оператор. Просто они первые написали.
Проблемы у всех. А значит и у нас.
20 лет пользуюсь билайном, считаю его до сих пор лучшим.
То была Корбина
У Билайна самый продвинутый интернет, они даже умудрялись его подключать вот к такой звонилке, в которой он вообще не предусмотрен. Уроды.
Многие новые кнопочные телефоны имеют функцию - периодический выход в интернет (например через WAP) для актуализации точного времени и даты. Я сам офигел, когда увидел детализацию счета. Не у всех получается отключить через меню, поэтому заблокировал интернет через личный кабинет Мегафона.
Они для номера которому лет 20 было который оплачивал звонки и безлимитные тарифы умудрились врубить снижение скорости за переезд в другой город. Ладно бы дороже просто но вот с одного телефона и одной оплаченной симки нет интернета а вставляешь в этом же помещении другую симку и оказывается есть 4г. Компания нетрадиционной бизнес ориентации.
То, что предупредил — здорово, конечно, и спасибо.
Но, блин, кого? Кого они все там предупреждают, никак не пойму?
Ну никаких уже ни у кого сомнений, по-моему, остаться не должно, что тем, кто "там", чем хуже — тем лучше.
С другой стороны, когда окончательно откатимся, можно будет опять позвонить на телевидение и в Кузю поиграть, в детстве так и не удалось. Закрою, так сказать, гештальт.
если пинг будет такой же высокий как был тогда, то ты только разочаруешься. можешь стать одним из тех игроков про которых все думали "как можно быть таким криворуким"
Да ладно вам, так сильно не откатимся чтоб в кузю по телефону в прямом эфире. Компы будут, можно будет в кузю по сети поиграть.
Julius Koivu вы из России?
Если вас и ваше окружение это не коснулось, не означает что новость никому не интересна
Ну норм, это как раз заложено в стратегии социально-экономического развития РФ. Меньше энторнета - меньше тлетворного влияния запада, а фонады СССР сейчас подойдут и расскажут почему вертушка это хорошо.
Ходили звонить на почту — и хорошо было! Надо вернут это в зад
А что случилось? Как же китайские братишки, родственный народ? А как же серый импорт нокии и эриксона?
Включите ТВ, там это всё еще заливают в уши.
Товарищъ Сони ериксон теперь официально продаются в магазине берёзка при предъявлении соответствующих документов дающих вам право на посещение данного магазина и объясняющих происхождение у вас валютных средств недружественных государств.
В России сеть деградирует в любом случае, и без санкций. То, что не строится 5G - это фиаско. Можно себе представить, если бы сейчас в России не было LTE, и мы бы сидели на 3G/EDGE. Ровно то же самое будет через 5 лет. В мире вырастут объемы передаваемой информации, появятся новые сервисы, возможности для цифровой экономики, а Россия окажется на затворках.
До сих пор не могу понять чего такого нового принципиально дает 5g
Ну понятно скорость больше а еще что?
С 5г сервисы и так не придут )))
Деградация сети, это очень плохо.
И сотовые компании не одиноки с этой проблемой. Куда не ткни, все постепенно будет деградировать. К сожалению..
Беспроводная связь это навязанный западом стереотип.
Связь это блажь, не нужно это всё свободным людям.
Чипы для симок вражеские, детали для вышек вражеские, а зато сколько патриотизма у некоторых зетнутых
Самая отвратительный мобильный интернет был всегда 🤦♀
В ленобласти, где у меня в загородный дом, развитие Veon, головной компании «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), не то что замедлилось или остановилось, а начало отрицательно расти: коннект с LTE дауншифтнулся до стабильного EDGE (а по скорости как G в рамочке, привет олды).
Ну так это Вы один из первых прочувствовали как санкции сказались на связи.
"Наша сеть в России самая современная" ну фиг знает, связь хуже только у теле2 и то не везде
То есть Билайн больше не будет повышать стоимость абонентской платы?
Они вчера с 3g только слезли.
Это просто у тебя телефон (sim) долгое время не ловил, и система подумала, что ты из деревни только приехал)
Эх, и даже стартап по "пробиву" номеров прошлогодний не помог(
О, а у меня Мегафон тариф поднял.
Говорили, что с целью оказания качественных услуг и модернизации оборудования.
Если все именно так, как пишет Билайн, то как они (Мегафон) собрались модернизировать оборудование?
Если принимаю СПАМ звонок, в 99% случаев зтот оператор - Билайн. ШПД от него же полный отстой.
Скатертью дорого, такого оператора уже, я считаю, просто нету. Держаться за счёт того что в X5 всем свои симки суют и Корп. Тарифы раздают прилипалам. И все. Что есть что нет, это не оператор)