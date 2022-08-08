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Шахматный танк88

Владелец «Билайна» предупредил о риске остановки развития сети в России из-за проблем с поставками оборудования Статьи редакции

В марте операторы предупреждали, что оборудования им хватит на полгода — потом начнутся сбои.

  • Veon, головной компании «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), придётся остановить развертывание своей сети в России, если сохранятся санкции, которые ограничивают поставки оборудования в страну. Об этом гендиректор компании Каан Терзиоглу рассказал Bloomberg.

  • «Нет никаких сомнений, что развитие замедлится и рискует остановиться полностью. Наша сеть в России самая современная, она была значительно перестроена в последние два года», — сообщил он.

  • Сейчас Veon ведёт переговоры о продаже вышек связи за пределами России — в Казахстане, Узбекистане, Пакистане, Бангладеш и Украине. В 2021 году она продала около 15,4 тысячи вышек в России за $957 млн, на продажу выставлено ещё 30 тысяч.
  • 4 августа Veon отчиталась о росте выручки за второй квартал 2022 года на 5,6% — до $2,01 млрд, причем половину доходов компания получила от деятельности в России.
  • В марте российские операторы предупредили, что «в текущих экономических условиях» резервов их оборудования хватит на полгода — после могут начаться сбои. При этом, как писал в июле «Коммерсантъ», сотовым компаниям отказали в прямой финансовой поддержке, так как государство посчитало, что они не сильно пострадали от санкций.

#новость #билайн #veon

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65 комментариев
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 Вадим Д.

Сарказм: до этого Билайн развивался?
Когда-то был отличный оператор, но то время ушло.

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Алюминиевый магнит

Неважно какой оператор. Просто они первые написали.
Проблемы у всех. А значит и у нас.

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3 комментария
Марат Яз

20 лет пользуюсь билайном, считаю его до сих пор лучшим.

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9 комментариев
Вольный томагавк_два

То была Корбина

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1 комментарий
Yy Kk

У Билайна самый продвинутый интернет, они даже умудрялись его подключать вот к такой звонилке, в которой он вообще не предусмотрен. Уроды.

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Serge Tikhonenko

Многие новые кнопочные телефоны имеют функцию - периодический выход в интернет (например через WAP) для актуализации точного времени и даты. Я сам офигел, когда увидел детализацию счета. Не у всех получается отключить через меню, поэтому заблокировал интернет через личный кабинет Мегафона.

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1 комментарий
Случайные фотографии

Они для номера которому лет 20 было который оплачивал звонки и безлимитные тарифы умудрились врубить снижение скорости за переезд в другой город. Ладно бы дороже просто но вот с одного телефона и одной оплаченной симки нет интернета а вставляешь в этом же помещении другую симку и оказывается есть 4г. Компания нетрадиционной бизнес ориентации.

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Julius Koivu

То, что предупредил — здорово, конечно, и спасибо.
Но, блин, кого? Кого они все там предупреждают, никак не пойму?
Ну никаких уже ни у кого сомнений, по-моему, остаться не должно, что тем, кто "там", чем хуже — тем лучше.
С другой стороны, когда окончательно откатимся, можно будет опять позвонить на телевидение и в Кузю поиграть, в детстве так и не удалось. Закрою, так сказать, гештальт.

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Igor Gorbenko

если пинг будет такой же высокий как был тогда, то ты только разочаруешься. можешь стать одним из тех игроков про которых все думали "как можно быть таким криворуким"

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1 комментарий
Максим Шпиль

Да ладно вам, так сильно не откатимся чтоб в кузю по телефону в прямом эфире. Компы будут, можно будет в кузю по сети поиграть.

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1 комментарий
Марат Яз

Julius Koivu вы из России?

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1 комментарий
Narkis Zakirov

Если вас и ваше окружение это не коснулось, не означает что новость никому не интересна

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Фокс Йовович

Ну норм, это как раз заложено в стратегии социально-экономического развития РФ. Меньше энторнета - меньше тлетворного влияния запада, а фонады СССР сейчас подойдут и расскажут почему вертушка это хорошо.

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Pavel Loginov

Ходили звонить на почту — и хорошо было! Надо вернут это в зад

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6 комментариев
Иван Иванов

А что случилось? Как же китайские братишки, родственный народ? А как же серый импорт нокии и эриксона?

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Иван Петрович

Включите ТВ, там это всё еще заливают в уши.

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Случайные фотографии

Товарищъ Сони ериксон теперь официально продаются в магазине берёзка при предъявлении соответствующих документов дающих вам право на посещение данного магазина и объясняющих происхождение у вас валютных средств недружественных государств.

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1 комментарий
Сергей Бевз

В России сеть деградирует в любом случае, и без санкций. То, что не строится 5G - это фиаско. Можно себе представить, если бы сейчас в России не было LTE, и мы бы сидели на 3G/EDGE. Ровно то же самое будет через 5 лет. В мире вырастут объемы передаваемой информации, появятся новые сервисы, возможности для цифровой экономики, а Россия окажется на затворках.

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роман долгополов

До сих пор не могу понять чего такого нового принципиально дает 5g
Ну понятно скорость больше а еще что?

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2 комментария
YCbluKOBPbl

С 5г сервисы и так не придут )))

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Алюминиевый магнит

Деградация сети, это очень плохо.
И сотовые компании не одиноки с этой проблемой. Куда не ткни, все постепенно будет деградировать. К сожалению..

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Astas Jr

Беспроводная связь это навязанный западом стереотип.

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ЯжПрограммист

Связь это блажь, не нужно это всё свободным людям.

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el Gato

Чипы для симок вражеские, детали для вышек вражеские, а зато сколько патриотизма у некоторых зетнутых

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Андрей Николаевич
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Lukas Dexter

Самая отвратительный мобильный интернет был всегда 🤦‍♀

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Илья Юрасов

В ленобласти, где у меня в загородный дом, развитие Veon, головной компании «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), не то что замедлилось или остановилось, а начало отрицательно расти: коннект с LTE дауншифтнулся до стабильного EDGE (а по скорости как G в рамочке, привет олды).

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Иван Петрович

Ну так это Вы один из первых прочувствовали как санкции сказались на связи.

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Aleks Leps

"Наша сеть в России самая современная" ну фиг знает, связь хуже только у теле2 и то не везде

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Таинственный блик

То есть Билайн больше не будет повышать стоимость абонентской платы?

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N-R-Globus

Они вчера с 3g только слезли.

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Алексей Волков

Это просто у тебя телефон (sim) долгое время не ловил, и система подумала, что ты из деревни только приехал)

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1 комментарий
Вольный томагавк_два
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Антон Коровин

Эх, и даже стартап по "пробиву" номеров прошлогодний не помог(

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Жора который смог

О, а у меня Мегафон тариф поднял.
Говорили, что с целью оказания качественных услуг и модернизации оборудования.
Если все именно так, как пишет Билайн, то как они (Мегафон) собрались модернизировать оборудование?

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Spoilerok

Если принимаю СПАМ звонок, в 99% случаев зтот оператор - Билайн. ШПД от него же полный отстой.

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морда наглая

Скатертью дорого, такого оператора уже, я считаю, просто нету. Держаться за счёт того что в X5 всем свои симки суют и Корп. Тарифы раздают прилипалам. И все. Что есть что нет, это не оператор)

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Abnatop Sky
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