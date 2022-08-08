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Невысокий бас

Исследователи DLBI нашли в открытом доступе дамп базы с именами и телефонами участников программы лояльности Tele2 Статьи редакции

В компании говорят, что хакерской атаке подвергся её ИТ-партнёр.

  • Дамп базы данных в открытый доступ выложил тот же источник, который ранее опубликовал данные части клиентов «Почты России», Delivery Club и других, рассказал Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
  • В дампе более 7,5 млн строк — имена, номера телефонов, адреса электронной почты, ссылки на страницы на домене l.tele2.ru и другие.
  • В Tele2 сообщили vc.ru, что проводят служебное расследование. Уже известно, что хакерской атаке подвергся ИТ-партнёр оператора, «собственные системы компании надёжно защищены, и факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён».

Анализ показывает, что опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов. Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны в онлайне из других источников.

Уже известно, что ответственность на стороне ИТ-партнёра, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надёжно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён. Мы приносим извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищённых подрядчиков.

Tele2

#новость #tele2

1075 просмотров
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14 комментариев
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Алюминиевый магнит

Читаешь эти новости, и задаёшься вопросом, какой смысл во всех этих законах о персональных данных, защите биометрии и т.д
Если никто не несёт практически никакой ответственности.
Щёки понадувать?

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Александр

Полностью поддерживаю

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Om a

Еще увеличат цену на тариф и в плюсе останутся.

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Александр

6 000р. штрафа теле2, срочно!

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Александр

Именно поэтому мне периодически звонит Сбер из СИЗО, всякие банки с предложением кредитов и стоматологии со своей рекламой

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Промежуточный яд

С очередным сливом базы данных)

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Аноним Аркадьевич

"Ну там то шо слили, уже было слито, не ссыте так! С ваших ФИО никто деньги не украдёт, ну че вы как эт самое..."

Молодцы Теле2, пресс-служба у них просто от Бога. Слитым абонентам - очень искренние извинения и традиционное нихуя в подарок.

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Om a

Прям уже бесит, я карту могу перевыпустить и зыбать, а тут уже в сотый раз сливают мой адрес, имя, группу крови, размер писюнa и тд. Мне заново родиться или что с этим делать.

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Max

Никто не знал. Никто.

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Jacov Borisov

Где хоть искать? Я думал это на сейврудате, Но там нема..

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varchar

А так-то интересный кейс - какая ответственность будет на конторе, передающей данные партнеру/подрядчику не уделяющему внимания инфобезу

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Old Car Raffle
Дамп базы данных в открытый доступ выложил тот же источник, который ранее опубликовал данные части клиентов «Почты России»

Источник видимо из 7б как "Исследователи DLBI"
У ПР если что есть API, генерируй треки и получай все данные (ФИО, тел, адрес)

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k3rch

Если API позволяет высосать 7 с лишнем миллионов записей без каких-либо проблем, то становиться печально.

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Old Car Raffle

В лоб не позволяет, за несколько недель без проблем

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