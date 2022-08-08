Анализ показывает, что опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов. Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны в онлайне из других источников.

Уже известно, что ответственность на стороне ИТ-партнёра, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надёжно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён. Мы приносим извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищённых подрядчиков.