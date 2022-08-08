Исследователи DLBI нашли в открытом доступе дамп базы с именами и телефонами участников программы лояльности Tele2 Статьи редакции
В компании говорят, что хакерской атаке подвергся её ИТ-партнёр.
- Дамп базы данных в открытый доступ выложил тот же источник, который ранее опубликовал данные части клиентов «Почты России», Delivery Club и других, рассказал Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
- В дампе более 7,5 млн строк — имена, номера телефонов, адреса электронной почты, ссылки на страницы на домене l.tele2.ru и другие.
- В Tele2 сообщили vc.ru, что проводят служебное расследование. Уже известно, что хакерской атаке подвергся ИТ-партнёр оператора, «собственные системы компании надёжно защищены, и факт утечки на стороне Tele2 полностью исключён».
- С весны 2022 года исследователи сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума», «Почты России», «Яндекс Еды» и «Гемотеста». Последние две компании получили штрафы по 60 тысяч рублей.
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Читаешь эти новости, и задаёшься вопросом, какой смысл во всех этих законах о персональных данных, защите биометрии и т.д
Если никто не несёт практически никакой ответственности.
Щёки понадувать?
Полностью поддерживаю
Еще увеличат цену на тариф и в плюсе останутся.
6 000р. штрафа теле2, срочно!
Именно поэтому мне периодически звонит Сбер из СИЗО, всякие банки с предложением кредитов и стоматологии со своей рекламой
С очередным сливом базы данных)
"Ну там то шо слили, уже было слито, не ссыте так! С ваших ФИО никто деньги не украдёт, ну че вы как эт самое..."
Молодцы Теле2, пресс-служба у них просто от Бога. Слитым абонентам - очень искренние извинения и традиционное нихуя в подарок.
Прям уже бесит, я карту могу перевыпустить и зыбать, а тут уже в сотый раз сливают мой адрес, имя, группу крови, размер писюнa и тд. Мне заново родиться или что с этим делать.
Никто не знал. Никто.
Где хоть искать? Я думал это на сейврудате, Но там нема..
А так-то интересный кейс - какая ответственность будет на конторе, передающей данные партнеру/подрядчику не уделяющему внимания инфобезу
Источник видимо из 7б как "Исследователи DLBI"
У ПР если что есть API, генерируй треки и получай все данные (ФИО, тел, адрес)
Если API позволяет высосать 7 с лишнем миллионов записей без каких-либо проблем, то становиться печально.
В лоб не позволяет, за несколько недель без проблем